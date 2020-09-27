Кадис
1:3
Конец матча
Стадион: Рамон де Карранса
Севилья
1:0
48' ГолСанчес Сальвадор
58' Желтая карточкаГудель Неманья
1:1
65' ГолДе Йонг Люк
67' Желтая карточкаСусо Хесус
78' Желтая карточкаКала Хуан
1:2
90' ГолМунир Эль-Хаддади
90' Желтая карточкаАугусто Фернандес
90' Желтая карточкаМауро Маркос
1:3
90' ГолРакитич Иван
90' Желтая карточкаХименес Фали
16
Кала
Хуан
11
Помбо
Хорхе
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
10
Ракитич
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Кала ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Помбо ХорхеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
-
26 Флере ХуанВратарь
-
27 Баро МаркЗащитник
- Защитник
-
15 Акапо КарлосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Бодиже ЯннПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Cервера Альваро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Буну ЯссинВратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Диас ХавьерВратарь
- Защитник
-
12 Кунде ЖюльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Хиль БрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
48'
58'
65'
1:1
67'
78'
90'
1:2
90'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
5 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 7
-
6 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
29 Владение мячом, % 71
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Негредо Альваро
|1
|0.33
|2.
|Помбо Хорхе
|1
|0.33
|3.
|Санчес Сальвадор
|1
|0.33
|4.
|Малбашич Филип
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|1
|2.
|Ракитич Иван
|1
|1
|3.
|Де Йонг Люк
|1
|1
|4.
|Навас Хесус
|0
|0
|5.
|Хордан Хоан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кала Хуан
|2
|0
|2.
|Аугусто Фернандес
|1
|0
|3.
|Малбашич Филип
|1
|0
|4.
|Альфонсо Луис
|1
|0
|5.
|Помбо Хорхе
|1
|0
|6.
|Хименес Фали
|1
|0
|7.
|Мауро Маркос
|1
|0
|8.
|Алехо Иван
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гудель Неманья
|1
|0
|2.
|Сусо Хесус
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кадис
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|66.67% (2)
Предыдущие игры
Кадис Последние 20 матчей: + = -Уэска 0:2 Кадис Кадис 0:2 Осасуна Кадис 1:1 Альмерия Кадис 1:0 Эспаньол
Севилья Последние 20 матчей: + = -Бавария 2:1 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Севилья 3:2 Леванте
Севилья 3:2 Интер Милан Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 0:1 Севилья Севилья 2:0 Рома Севилья 1:0 Валенсия Реал Сосьедад 0:0 Севилья Севилья 2:0 Мальорка Атлетик Б 1:2 Севилья Севилья 1:0 Эйбар Леганес 0:3 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид Вильярреал 2:2 Севилья Севилья 0:0 Барселона Леванте 1:1 Севилья Севилья 2:0 Бетис Атлетико М 2:2 Севилья
Последние игры между собой
Кадис: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Севилья: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|2.
|Гранада
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 7
|6
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|4.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Хетафе
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Валенсия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|9.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|10.
|Севилья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|11.
|Леванте
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|Осасуна
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Кадис
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|15.
|Уэска
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|17.
|Алавес
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|18.
|Эйбар
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|19.
|Барселона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.90
|1.07
|—
|—
|5.60
|1.14
|—
|—
|2.74
|1.57
|—
|—
|1.94
|1.87
|—
|—
|1.51
|2.36
|—
|—
|1.25
|3.62
|1.14
|4.65
|1.04
|8.10
|1.03
|8.90
|1.00
|20.00
|—
|—
|5.60
|1.09
|—
|—
|4.88
|1.13
|—
|—
|2.71
|1.47
|—
|—
|2.08
|1.79
|—
|—
|1.61
|2.37
|—
|—
|1.28
|3.54
|1.19
|4.24
|1.06
|7.41
|1.06
|8.55
|1.01
|15.43
|1.01
|15.87
|3.11
|1.40
|2.58
|1.55
|2.06
|1.84
|1.67
|2.32
|3.03
|1.42
|2.52
|1.57
|2.01
|1.88
|1.64
|2.37
|1.67
|2.31
|1.42
|3.04
|1.17
|5.63
|1.17
|5.71
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Кадис 1:3 Севилья
Исход игры
Кадис
0.7% (1)
Ничья
2% (3)
Севилья
97.3% (143)
Тотал 2.5
Больше
48.97% (71)
Меньше
51.03% (74)
Обе команды забьют
Да
48.97% (71)
Нет
51.03% (74)
Популярный счёт
1:2 Севилья
40.8% (60)
0:2 Севилья
30.6% (45)
0:1 Севилья
17.7% (26)
1:3 Севилья
5.4% (8)
0:3 Севилья
1.4% (2)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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