Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Хорошую попытку сделал Эн-Несири Юссеф . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Севилья имеет хороший шанс забить.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Кала Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Мартинес Альберто взял и забрал мяч на выходе

44' Навас Хесус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Акунья Маркос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Плохо сыграл Буну Яссин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

42' Навас Хесус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

41' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Удар от ворот произведет Кадис

40' Сусо Хесус не смог попасть в створ ударом издали

40' Акунья Маркос из команды Севилья сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

39' Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Удар от ворот произведет Севилья

35' Помбо Хорхе не смог попасть в створ ударом издали

34' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Карселен Исаак выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Отличные скиллы показывает Сусо Хесус , обводя своих соперников

32' Удар от ворот произведет Кадис

31' Севилья имеет хороший шанс забить.

29' Удар от ворот произведет Кадис

29' Торрес Оливер видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

28' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Мартинес Альберто взял и забрал мяч на выходе

26' Игра в одни ворота сейчас. Севилья доминирует и владеет мячом

25' Мауро Маркос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Севилья имеет хороший шанс забить.

24' Матч возобновлен

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Игрок из команды Кадис вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

18' Удар от ворот произведет Севилья

18' Помбо Хорхе не смог попасть в створ ударом издали

18' Буну Яссин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Серхи Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Кадис имеет хороший шанс забить.

17' Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Серхи Гомес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

16' Гудель Неманья выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Навас Хесус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Кадис имеет хороший шанс забить.

15' Удар от ворот произведет Севилья

14' Кадис имеет хороший шанс забить.

14' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Окампос Лукас из команды Севилья плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

13' Севилья имеет хороший шанс забить.

12' Ракитич Иван из команды Севилья направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

11' Матч возобновлен

9' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

7' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Негредо Альваро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Карселен Исаак предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

6' Севилья имеет хороший шанс забить.

5' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Удар от ворот произведет Кадис

3' Матч возобновлен

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Негредо Альваро из команды Кадис сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

1' Кадис имеет хороший шанс забить.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Севилья начинает с центра поля