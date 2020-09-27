  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Вальядолид
1:1
Конец матча

Стадион:
Сельта
0'
25' Желтая карточка
Мор Эмре
41' Желтая карточка
Пейнадо Франсиско
0:1
44' Гол
Аспас Яго
61' Желтая карточка
Гвардиола Серхи
65' Желтая карточка
Мальо Уго
1:1
66' Пенальти
Гвардиола Серхи
80' Желтая карточка
Бруно Гонсалес
86' Желтая карточка
Санчес Хавьер
90' Желтая карточка
Аспас Яго
90'+5
13
Роберто
Хименес
2
Луис
Перез
5
Санчес
Хавьер
6
Бруно
Гонсалес
22
Начо
Мартинес
8
Перес
Кике
20
Сан
Эметерио
Феде
12
Орельяна
Фабиан
19
Вилья
Тони
3
Карнеро
Рауль
7
Гвардиола
Серхи
1
Вильяр
Иван
2
Мальо
Уго
18
Айду
Джозеф
24
Мурильо
Джейсон
15
Олаза
Лукас
6
Денис
Суарес
8
Пейнадо
Франсиско
14
Тапия
Ренато
9
Нолито
Агудо
11
Мор
Эмре
10
Аспас
Яго
Вальядолид
4-2-3-1
Сельта
4-4-2

Ход матча

25'
 
Мор Эмре
41'
 
Пейнадо Франсиско
44'
0:1
Аспас Яго
(Денис Суарес)
58'
Андре Маркос
Карнеро Рауль
 
58'
Эрвиас Пабло
Орельяна Фабиан
 
60'
 
Баэса Мигель
Денис Суарес
60'
 
Браис Мендес
Мор Эмре
61'
Гвардиола Серхи
 
65'
 
Мальо Уго
66'
Гвардиола Серхи
1:1
72'
 
Мина Сантьяго
Нолито Агудо
73'
Оскар Плано
Вилья Тони
 
80'
Бруно Гонсалес
 
80'
 
Йокушлу Окай
Тапия Ренато
81'
 
Араухо Нестор
Пейнадо Франсиско
86'
Санчес Хавьер
 
90'
 
Аспас Яго

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 23 Нарушения правил 18
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вальядолид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гвардиола Серхи 1 (1) 0.33
2. Мичел Мигель 1 0.33
Сельта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аспас Яго 3 1
2. Нолито Агудо 0 0
3. Денис Суарес 0 0

Карточки

Вальядолид
# Игрок      
1. Мичел Мигель 1 0
2. Начо Мартинес 1 0
3. Бруно Гонсалес 1 0
4. Гвардиола Серхи 1 0
5. Санчес Хавьер 1 0
6. Хоакин Фернандес 1 0
7. Рубио Вальдо 1 0
Сельта
# Игрок      
1. Йокушлу Окай 2 0
2. Аспас Яго 1 0
3. Мальо Уго 1 0
4. Нолито Агудо 1 0
5. Жунка Давид 1 0
6. Олаза Лукас 1 0
7. Тапия Ренато 1 0
8. Мор Эмре 1 0
9. Пейнадо Франсиско 1 0
10. Вильяр Иван 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вальядолид 0 0 50% (1) 0 50% (1) 0
 Сельта 33.33% (1) 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0

Предыдущие игры

Вальядолид Последние 20 матчей: + = -
Бетис 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Брага 2:2 Вальядолид Спортинг Л 2:1 Вальядолид
Спортинг 2:1 Вальядолид Гранада 0:3 Вальядолид Малага 1:0 Вальядолид Вальядолид 2:0 Бетис Эйбар 3:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Барселона Валенсия 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:0 Алавес Вальядолид 0:0 Леванте Севилья 1:1 Вальядолид Вальядолид 1:1 Хетафе Атлетико М 1:0 Вальядолид Вальядолид 0:0 Сельта Леганес 1:2 Вальядолид Вальядолид 1:4 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид
Сельта Последние 20 матчей: + = -
Сельта 2:1 Валенсия Эйбар 0:0 Сельта Сельта 1:1 Спортинг Хихон Сельта 2:0 Луго
Эспаньол 0:0 Сельта Сельта 2:3 Леванте Осасуна 2:1 Сельта Сельта 1:1 Атлетико М Сельта 1:1 Бетис Мальорка 5:1 Сельта Сельта 2:2 Барселона Реал Сосьедад 0:1 Сельта Сельта 6:0 Алавес Вальядолид 0:0 Сельта Сельта 0:1 Вильярреал Хетафе 0:0 Сельта Гранада 0:0 Сельта Сельта 1:0 Леганес Реал Мадрид 2:2 Сельта Сельта 2:1 Севилья

Последние игры между собой

Вальядолид: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 7
Сельта: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 4
Вальядолид 0:0 Сельта Ла Лига Сельта 0:0 Вальядолид Ла Лига Вальядолид 2:1 Сельта Примера Сельта 3:3 Вальядолид Примера
Сельта 2:1 Вальядолид Товарищеские матчи Сельта 4:1 Вальядолид Примера Вальядолид 3:0 Сельта Примера Вальядолид 0:2 Сельта Примера Сельта 3:1 Вальядолид Примера Вальядолид 1:2 Сельта Сегунда Сельта 4:1 Вальядолид Кубок Короля Сельта 1:1 Вальядолид Сегунда Сельта 1:2 Вальядолид Сегунда Вальядолид 3:2 Сельта Сегунда Сельта 1:0 Вальядолид Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
2. Гранада Заявка 3 2 0 1 5 - 7 6
3. Реал Сосьедад Заявка 3 1 2 0 4 - 1 5
4. Сельта Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
5. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Хетафе Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Реал Мадрид Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Валенсия Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
9. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 6 - 1 3
10. Севилья Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
11. Леванте Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
12. Атлетик Б Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
13. Осасуна Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Кадис Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
15. Уэска Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
16. Вальядолид Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
17. Алавес Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
18. Эйбар Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
19. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Эльче Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Zorrilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Вальядолид 22.1% (33)
X 55.7% (83)
Сельта 22.1% (33)
Все прогнозы
2.03 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
4.40 1.12 13.00
2.99 2.90 2.77
2.74 3.03 2.82

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
4.20 1.22 5.00 1.18 3.00 1.38 2.14 1.71 1.81 2.03 1.12 6.10 1.21 4.70 1.10 5.80 1.03 9.90 1.01 15.00 0.00 19.00
5.60 1.10 4.35 1.18 2.39 1.55 1.77 2.05 1.49 2.77 1.20 4.75 1.13 5.50 1.02 10.50 1.02 10.75
4.87 1.13 4.15 1.20 2.39 1.60 1.80 2.07 1.47 2.71 1.19 4.21 1.13 4.89 1.04 10.16 1.04 10.16
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.50 2.55 1.49 2.70 1.05 9.50 1.05 9.60 1.03 12.00
2.24 1.65 1.51 2.56 1.26 3.85 1.05 9.80 1.03 11.50
2.33 1.63 1.52 2.58 1.26 3.67 1.06 8.58 1.04 10.16
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.93 1.77 1.44 2.70 1.11 5.30
2.83 1.43 1.88 1.92 1.44 2.79 1.14 5.80 1.09 7.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.05 1.75
2.26 1.62
Букмекер Да Нет
6.30 1.12
Букмекер Да Нет
4.50 1.22
Где смотреть матч Вальядолид 1:1 Сельта онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Олимп Матчи АПЛ

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей


Прогнозы на матч Вальядолид 1:1 Сельта

Исход игры
Вальядолид
22.1% (33)
Ничья
55.7% (83)
Сельта
22.1% (33)
Тотал 2.5
Больше
27.89% (41)
Меньше
72.11% (106)
Обе команды забьют
Да
76.19% (112)
Нет
23.81% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
47.7% (71)
1:2 Сельта
12.1% (18)
2:1 Вальядолид
11.4% (17)
0:1 Сельта
7.4% (11)
1:0 Вальядолид
7.4% (11)
0:0 Ничья
6% (9)
2:2 Ничья
2% (3)
3:1 Вальядолид
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
7 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
8 Бонус: 20 000 ₽ Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Обзор Играть
11 Бонус: 19 500 ₽ Обзор Играть
12 Бонус: 3 000 ₽ Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный