Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

44' Г О О О О Л - Аспас Яго изменил счет на табло!

44' Отличные скиллы показывает Аспас Яго , обводя своих соперников

44' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Перес Кике выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Удар от ворот произведет Сельта

42' Гвардиола Серхи решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

41' Пейнадо Франсиско получил желтую карточку от судьи

40' Вильяр Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Начо Мартинес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

39' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Санчес Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Айду Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Орельяна Фабиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Олаза Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Айду Джозеф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

31' Начо Мартинес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

29' Айду Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Сельта

27' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Орельяна Фабиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Мор Эмре получил желтую карточку от судьи

25' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Бруно Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Удар от ворот произведет Вальядолид

19' Удар от ворот произведет Вальядолид

19' Нолито Агудо из команды Сельта навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

18' Бруно Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Тапия Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Сельта

16' Начо Мартинес не смог попасть в створ ударом издали

16' Айду Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Удар от ворот произведет Вальядолид

14' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Айду Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Удар от ворот произведет Сельта

11' Мурильо Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Мальо Уго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

10' Айду Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Орельяна Фабиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Роберто Хименес взял и забрал мяч на выходе

8' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Сельта начинает с центра поля