Вальядолид
1:1
Конец матча
Стадион: Хосе Сорилья
Сельта
25' Желтая карточкаМор Эмре
41' Желтая карточкаПейнадо Франсиско
0:1
44' ГолАспас Яго
61' Желтая карточкаГвардиола Серхи
65' Желтая карточкаМальо Уго
1:1
66' ПенальтиГвардиола Серхи
80' Желтая карточкаБруно Гонсалес
86' Желтая карточкаСанчес Хавьер
90' Желтая карточкаАспас Яго
19
Вилья
Тони
18
Айду
Джозеф
15
Олаза
Лукас
14
Тапия
Ренато
11
Мор
Эмре
10
Аспас
Яго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Вилья ТониПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Рубио МигельЗащитник
-
29 Рэй ОриольПолузащитник
-
10 Оскар ПланоПолузащитник
-
21 Мичел МигельПолузащитник
-
23 Рубио ВальдоПолузащитник
-
16 Андре МаркосНападающий
-
27 Куки ХосеНападающий
-
11 Эрвиас ПаблоНападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
-
15 Олаза ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Мор ЭмреНападающий
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Запасные игроки
-
26 Домингес ЯгоВратарь
-
29 Фонтан ХосеЗащитник
- Защитник
-
20 Васкес КевинЗащитник
-
27 Баэса МигельПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Бланко Рауль
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
25'
44'
0:1
60'
61'
65'
66'
1:1
80'
86'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 1
-
4 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
23 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гвардиола Серхи
|1 (1)
|0.33
|2.
|Мичел Мигель
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аспас Яго
|3
|1
|2.
|Нолито Агудо
|0
|0
|3.
|Денис Суарес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мичел Мигель
|1
|0
|2.
|Начо Мартинес
|1
|0
|3.
|Бруно Гонсалес
|1
|0
|4.
|Гвардиола Серхи
|1
|0
|5.
|Санчес Хавьер
|1
|0
|6.
|Хоакин Фернандес
|1
|0
|7.
|Рубио Вальдо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Йокушлу Окай
|2
|0
|2.
|Аспас Яго
|1
|0
|3.
|Мальо Уго
|1
|0
|4.
|Нолито Агудо
|1
|0
|5.
|Жунка Давид
|1
|0
|6.
|Олаза Лукас
|1
|0
|7.
|Тапия Ренато
|1
|0
|8.
|Мор Эмре
|1
|0
|9.
|Пейнадо Франсиско
|1
|0
|10.
|Вильяр Иван
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вальядолид
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|Сельта
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Вальядолид Последние 20 матчей: + = -Бетис 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Брага 2:2 Вальядолид Спортинг Л 2:1 Вальядолид
Спортинг 2:1 Вальядолид Гранада 0:3 Вальядолид Малага 1:0 Вальядолид Вальядолид 2:0 Бетис Эйбар 3:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Барселона Валенсия 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:0 Алавес Вальядолид 0:0 Леванте Севилья 1:1 Вальядолид Вальядолид 1:1 Хетафе Атлетико М 1:0 Вальядолид Вальядолид 0:0 Сельта Леганес 1:2 Вальядолид Вальядолид 1:4 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид
Сельта Последние 20 матчей: + = -Сельта 2:1 Валенсия Эйбар 0:0 Сельта Сельта 1:1 Спортинг Хихон Сельта 2:0 Луго
Эспаньол 0:0 Сельта Сельта 2:3 Леванте Осасуна 2:1 Сельта Сельта 1:1 Атлетико М Сельта 1:1 Бетис Мальорка 5:1 Сельта Сельта 2:2 Барселона Реал Сосьедад 0:1 Сельта Сельта 6:0 Алавес Вальядолид 0:0 Сельта Сельта 0:1 Вильярреал Хетафе 0:0 Сельта Гранада 0:0 Сельта Сельта 1:0 Леганес Реал Мадрид 2:2 Сельта Сельта 2:1 Севилья
Последние игры между собой
Вальядолид: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 7
Сельта: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 4
Сельта 2:1 Вальядолид Товарищеские матчи Сельта 4:1 Вальядолид Примера Вальядолид 3:0 Сельта Примера Вальядолид 0:2 Сельта Примера Сельта 3:1 Вальядолид Примера Вальядолид 1:2 Сельта Сегунда Сельта 4:1 Вальядолид Кубок Короля Сельта 1:1 Вальядолид Сегунда Сельта 1:2 Вальядолид Сегунда Вальядолид 3:2 Сельта Сегунда Сельта 1:0 Вальядолид Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|2.
|Гранада
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 7
|6
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|4.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Хетафе
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Валенсия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|9.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|10.
|Севилья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|11.
|Леванте
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|Осасуна
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Кадис
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|15.
|Уэска
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|17.
|Алавес
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|18.
|Эйбар
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|19.
|Барселона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|4.20
|1.22
|5.00
|1.18
|3.00
|1.38
|2.14
|1.71
|1.81
|2.03
|1.12
|6.10
|1.21
|4.70
|1.10
|5.80
|1.03
|9.90
|1.01
|15.00
|0.00
|19.00
|5.60
|1.10
|4.35
|1.18
|2.39
|1.55
|—
|—
|1.77
|2.05
|1.49
|2.77
|1.20
|4.75
|1.13
|5.50
|1.02
|10.50
|1.02
|10.75
|—
|—
|4.87
|1.13
|4.15
|1.20
|2.39
|1.60
|—
|—
|1.80
|2.07
|1.47
|2.71
|1.19
|4.21
|1.13
|4.89
|1.04
|10.16
|1.04
|10.16
|—
|—
Прогнозы на матч Вальядолид 1:1 Сельта
Исход игры
Вальядолид
22.1% (33)
Ничья
55.7% (83)
Сельта
22.1% (33)
Тотал 2.5
Больше
27.89% (41)
Меньше
72.11% (106)
Обе команды забьют
Да
76.19% (112)
Нет
23.81% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
47.7% (71)
1:2 Сельта
12.1% (18)
2:1 Вальядолид
11.4% (17)
0:1 Сельта
7.4% (11)
1:0 Вальядолид
7.4% (11)
0:0 Ничья
6% (9)
2:2 Ничья
2% (3)
3:1 Вальядолид
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!