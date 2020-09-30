Первый тайм

12' С левого фланга Галан прострелил в центр штрафной, но здесь не смог Рико принять сферу и подарил ее защитнику.

11' Диагональным пасом Сауль искал на правой бровке Триппьера, но того опередил Галан и вынес мяч далеко в центр поля.

10' Получил по ногам Сеоане от Томаса в центре поля. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Уэски".

9' В разрез отдавал Лоди в штрафную, куда врывался Витоло, но не смог он догнать мяч до лицевой линии. Будет удар от ворот.