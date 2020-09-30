Уэска
0:0
Первый тайм: 13'
Стадион: Эль-Алькорас
Атлетико М
19
Лопес
Педро
14
Пулидо
Хорхе
11
Галан
Хави
20
Сеоане
Хайме
17
Рико
Микель
13
Облак
Ян
22
Эрмосо
Марио
12
Лоди
Ренан
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Лопес ПедроЗащитник
-
14 Пулидо ХорхеЗащитник
- Защитник
-
11 Галан ХавиЗащитник
-
20 Сеоане ХаймеПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Рико МикельПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
9 Мир РафаНападающий
-
10 Гомес СерхиоНападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
-
12 Лоди РенанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Савич СтефанЗащитник
-
11 Лемар ТомаПолузащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Коста ДиегоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сиовас Димитрис
|1
|0.25
|2.
|Маффео Пабло
|1
|0.25
|3.
|Карлос Хуан Реал
|0
|0
|4.
|Феррейро Давид
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Суарес Луис
|2
|1
|2.
|Корреа Анхель
|1
|0.5
|3.
|Льоренте Маркос
|1
|0.5
|4.
|Фелиш Жоау
|1
|0.5
|5.
|Коста Диего
|1
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сиовас Димитрис
|1
|0
|2.
|Москера Педро
|1
|0
|3.
|Пулидо Хорхе
|1
|0
|4.
|Феррейро Давид
|1
|0
|5.
|Галан Хави
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ньигес Сауль
|1
|0
|2.
|Томас Тейе
|1
|0
|3.
|Фелиш Жоау
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Уэска
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|Атлетико М
|16.67% (1)
|0
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Уэска Последние 20 матчей: + = -Валенсия 1:1 Уэска Уэска 0:2 Кадис Вильярреал 1:1 Уэска Уэска 3:0 Сабадель
Реал Сосьедад 2:2 Уэска Алавес 1:2 Уэска Эспаньол 1:1 Уэска Спортинг Хихон 0:1 Уэска Уэска 3:0 Нумансия Расинг 1:0 Уэска Уэска 2:1 Алькоркон Депортиво 2:1 Уэска Уэска 1:0 Лас-Пальмас Сарагоса 0:1 Уэска Уэска 1:1 Кадис Альбасете 2:2 Уэска Уэска 1:2 Мирандес Малага 1:3 Уэска Уэска 2:0 Фуэнлабрада Уэска 2:2 Экстремадура
Атлетико М Последние 20 матчей: + = -Атлетико М 6:1 Гранада РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Хетафе 0:2 Атлетико М
Атлетико М 1:0 Бетис Сельта 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:0 Мальорка Барселона 2:2 Атлетико М Атлетико М 2:1 Алавес Леванте 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:0 Вальядолид Осасуна 0:5 Атлетико М Атлетик Б 1:1 Атлетико М Ливерпуль 2:3 Атлетико М Атлетико М 2:2 Севилья Эспаньол 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:1 Вильярреал Атлетико М 1:0 Ливерпуль Валенсия 2:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Гранада
Последние игры между собой
Уэска: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Атлетико М: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хетафе
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|2.
|Валенсия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|3.
|Гранада
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 7
|6
|4.
|Бетис
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|5.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 2
|5
|7.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 6
|5
|8.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|9.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Барселона
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|11.
|Севилья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|12.
|Леванте
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Осасуна
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|15.
|Кадис
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|16.
|Уэска
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|18.
|Алавес
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|19.
|Эйбар
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|20.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|8.40
|1.03
|7.30
|1.07
|3.00
|1.39
|—
|—
|2.18
|1.66
|1.84
|2.03
|1.65
|2.33
|—
|—
|1.40
|3.50
|1.28
|4.00
|1.11
|7.50
|1.08
|8.20
|1.01
|12.50
|9.00
|1.07
|7.60
|1.11
|2.88
|1.43
|—
|—
|2.15
|1.72
|—
|—
|1.66
|2.36
|—
|—
|1.40
|3.00
|1.28
|3.75
|1.08
|8.30
|1.09
|7.60
|1.02
|14.75
|6.53
|1.09
|5.39
|1.13
|2.77
|1.45
|—
|—
|2.10
|1.76
|—
|—
|1.61
|2.35
|—
|—
|1.29
|3.55
|1.21
|4.23
|1.07
|7.67
|1.06
|8.80
|1.02
|13.80
|—
|—
|—
|—
|3.01
|1.43
|2.61
|1.54
|2.21
|1.72
|1.85
|2.05
|1.65
|2.36
|1.48
|2.80
|—
|—
|1.22
|4.58
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Уэска 0:0 Атлетико М
Исход игры
Уэска
0% (0)
Ничья
0% (0)
Атлетико М
100% (144)
Тотал 2.5
Больше
40.85% (58)
Меньше
59.15% (84)
Обе команды забьют
Да
28.87% (41)
Нет
71.13% (101)
Популярный счёт
0:2 Атлетико М
45.1% (65)
1:2 Атлетико М
16% (23)
0:1 Атлетико М
13.2% (19)
0:3 Атлетико М
10.4% (15)
1:3 Атлетико М
9% (13)
1:4 Атлетико М
1.4% (2)
2:3 Атлетико М
1.4% (2)
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