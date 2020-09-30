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  2. Матчи
  3. Испания
Уэска
0:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
Атлетико М
0' 13'
25
Андрес
Фернандес
19
Лопес
Педро
14
Пулидо
Хорхе
18
Сиовас
Димитрис
11
Галан
Хави
20
Сеоане
Хайме
5
Москера
Педро
17
Рико
Микель
7
Феррейро
Давид
12
Окадзаки
Синджи
24
Гарсия
Борха
I
13
Облак
Ян
23
Триппьер
Киран
18
Фелипе
Аугусто
IV
22
Эрмосо
Марио
12
Лоди
Ренан
14
Льоренте
Маркос
5
Томас
Тейе
8
Ньигес
Сауль
20
Витоло
Виктор
9
Суарес
Луис
7
Фелиш
Жоау
Уэска
4-3-3
Атлетико М
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Уэска
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сиовас Димитрис 1 0.25
2. Маффео Пабло 1 0.25
3. Карлос Хуан Реал 0 0
4. Феррейро Давид 0 0
Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис 2 1
2. Корреа Анхель 1 0.5
3. Льоренте Маркос 1 0.5
4. Фелиш Жоау 1 0.5
5. Коста Диего 1 0.5

Карточки

Уэска
# Игрок      
1. Сиовас Димитрис 1 0
2. Москера Педро 1 0
3. Пулидо Хорхе 1 0
4. Феррейро Давид 1 0
5. Галан Хави 1 0
Атлетико М
# Игрок      
1. Ньигес Сауль 1 0
2. Томас Тейе 1 0
3. Фелиш Жоау 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уэска 0 0 50% (1) 0 50% (1) 0
 Атлетико М 16.67% (1) 0 0 16.67% (1) 33.33% (2) 33.33% (2)

Предыдущие игры

Уэска Последние 20 матчей: + = -
Валенсия 1:1 Уэска Уэска 0:2 Кадис Вильярреал 1:1 Уэска Уэска 3:0 Сабадель
Реал Сосьедад 2:2 Уэска Алавес 1:2 Уэска Эспаньол 1:1 Уэска Спортинг Хихон 0:1 Уэска Уэска 3:0 Нумансия Расинг 1:0 Уэска Уэска 2:1 Алькоркон Депортиво 2:1 Уэска Уэска 1:0 Лас-Пальмас Сарагоса 0:1 Уэска Уэска 1:1 Кадис Альбасете 2:2 Уэска Уэска 1:2 Мирандес Малага 1:3 Уэска Уэска 2:0 Фуэнлабрада Уэска 2:2 Экстремадура
Атлетико М Последние 20 матчей: + = -
Атлетико М 6:1 Гранада РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Хетафе 0:2 Атлетико М
Атлетико М 1:0 Бетис Сельта 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:0 Мальорка Барселона 2:2 Атлетико М Атлетико М 2:1 Алавес Леванте 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:0 Вальядолид Осасуна 0:5 Атлетико М Атлетик Б 1:1 Атлетико М Ливерпуль 2:3 Атлетико М Атлетико М 2:2 Севилья Эспаньол 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:1 Вильярреал Атлетико М 1:0 Ливерпуль Валенсия 2:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Гранада

Последние игры между собой

Уэска: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Атлетико М: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Уэска 0:3 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Уэска Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хетафе Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
2. Валенсия Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
3. Гранада Заявка 3 2 0 1 5 - 7 6
4. Бетис Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
5. Сельта Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Реал Сосьедад Заявка 4 1 2 1 4 - 2 5
7. Вильярреал 0:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 6 5
8. Атлетико М 0:0 Заявка 2 1 1 0 6 - 1 4
9. Реал Мадрид Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
10. Барселона Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
11. Севилья Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
12. Леванте Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
13. Атлетик Б Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Осасуна Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
15. Кадис Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
16. Уэска 0:0 Заявка 4 0 3 1 2 - 4 3
17. Вальядолид Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
18. Алавес 0:0 Заявка 4 0 2 2 1 - 3 2
19. Эйбар Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
20. Эльче Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • Первый тайм
  • 12'
    С левого фланга Галан прострелил в центр штрафной, но здесь не смог Рико принять сферу и подарил ее защитнику.
  • 11'
    Диагональным пасом Сауль искал на правой бровке Триппьера, но того опередил Галан и вынес мяч далеко в центр поля.
  • 10'
    Получил по ногам Сеоане от Томаса в центре поля. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Уэски".
  • 9'
    В разрез отдавал Лоди в штрафную, куда врывался Витоло, но не смог он догнать мяч до лицевой линии. Будет удар от ворот.
  • 8'
    Убежал по правой бровке Льоренте и прострелил низом в штрафную на Суареса, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Сиовас.
  • 7'
    С левого фланга отдавал в штрафную соперника Лоди на ход Витоло, но тому пробить по воротам не позволил защитник. 
  • Угловой
    6'
    Забросил Москера на ход Гарсии, но того опередил Федипе и вынес сферу на первый в матче угловой.
  • 4'
    По флангу забросил Фелиш на ход Лоди, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
  • 3'
    Дальний заброс исполнил Сауль в штрафную на Фелиша, но тот не смог зацепиться за мяч в борьбе с двумя защитниками.
  • 2'
    Хозяева будут играть сегодня в традиционных сине-гранатовых цветах, гости выбрали себе салатовый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Alcoraz. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
7.60 4.10 1.50
7.10 3.85 1.42
7.80 3.90 1.55
5.55 3.59 1.69
7.72 3.66 1.58

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
8.40 1.03 7.30 1.07 3.00 1.39 2.18 1.66 1.84 2.03 1.65 2.33 1.40 3.50 1.28 4.00 1.11 7.50 1.08 8.20 1.01 12.50
9.00 1.07 7.60 1.11 2.88 1.43 2.15 1.72 1.66 2.36 1.40 3.00 1.28 3.75 1.08 8.30 1.09 7.60 1.02 14.75
6.53 1.09 5.39 1.13 2.77 1.45 2.10 1.76 1.61 2.35 1.29 3.55 1.21 4.23 1.07 7.67 1.06 8.80 1.02 13.80
3.01 1.43 2.61 1.54 2.21 1.72 1.85 2.05 1.65 2.36 1.48 2.80 1.22 4.58
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.47 1.76 2.06 1.38 3.05 1.11 7.00
2.75 1.45 1.71 2.14 1.33 3.30 1.10 6.75 1.08 8.00
2.53 1.53 1.65 2.27 1.32 3.36 1.08 7.05 1.06 8.92
2.67 1.50 2.19 1.72 1.70 2.23 1.45 2.86 1.35 3.47
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.50 1.30 2.31 1.50 1.63 2.35 1.25 3.75
3.32 1.33 2.20 1.67 1.61 2.32 1.18 4.85 1.15 5.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.23 1.66
2.30 1.61
Букмекер Да Нет
6.00 1.13
Букмекер Да Нет
4.10 1.22
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Прогнозы на матч Уэска 0:0 Атлетико М

Исход игры
Уэска
0% (0)
Ничья
0% (0)
Атлетико М
100% (144)
Тотал 2.5
Больше
40.85% (58)
Меньше
59.15% (84)
Обе команды забьют
Да
28.87% (41)
Нет
71.13% (101)
Популярный счёт
0:2 Атлетико М
45.1% (65)
1:2 Атлетико М
16% (23)
0:1 Атлетико М
13.2% (19)
0:3 Атлетико М
10.4% (15)
1:3 Атлетико М
9% (13)
1:4 Атлетико М
1.4% (2)
2:3 Атлетико М
1.4% (2)
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