Уэска
Позже
Стадион: Эль-Алькорас
Атлетико М
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сиовас Димитрис
|1
|0.33
|2.
|Маффео Пабло
|1
|0.33
|3.
|Карлос Хуан Реал
|0
|0
|4.
|Феррейро Давид
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Суарес Луис
|2
|2
|2.
|Корреа Анхель
|1
|1
|3.
|Льоренте Маркос
|1
|1
|4.
|Фелиш Жоау
|1
|1
|5.
|Коста Диего
|1
|1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сиовас Димитрис
|1
|0
|2.
|Москера Педро
|1
|0
|3.
|Пулидо Хорхе
|1
|0
|4.
|Феррейро Давид
|1
|0
|5.
|Галан Хави
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ньигес Сауль
|1
|0
|2.
|Томас Тейе
|1
|0
|3.
|Фелиш Жоау
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Уэска
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|Атлетико М
|16.67% (1)
|0
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Уэска Последние 20 матчей: +9 =7 -4Валенсия 1:1 Уэска Уэска 0:2 Кадис Вильярреал 1:1 Уэска Уэска 3:0 Сабадель
Реал Сосьедад 2:2 Уэска Алавес 1:2 Уэска Эспаньол 1:1 Уэска Спортинг Хихон 0:1 Уэска Уэска 3:0 Нумансия Расинг 1:0 Уэска Уэска 2:1 Алькоркон Депортиво 2:1 Уэска Уэска 1:0 Лас-Пальмас Сарагоса 0:1 Уэска Уэска 1:1 Кадис Альбасете 2:2 Уэска Уэска 1:2 Мирандес Малага 1:3 Уэска Уэска 2:0 Фуэнлабрада Уэска 2:2 Экстремадура
Атлетико М Последние 20 матчей: +12 =7 -1Атлетико М 6:1 Гранада РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Хетафе 0:2 Атлетико М
Атлетико М 1:0 Бетис Сельта 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:0 Мальорка Барселона 2:2 Атлетико М Атлетико М 2:1 Алавес Леванте 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:0 Вальядолид Осасуна 0:5 Атлетико М Атлетик Б 1:1 Атлетико М Ливерпуль 2:3 Атлетико М Атлетико М 2:2 Севилья Эспаньол 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:1 Вильярреал Атлетико М 1:0 Ливерпуль Валенсия 2:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Гранада
Последние игры между собой
Уэска: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Атлетико М: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|2.
|Гранада
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 7
|6
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|4.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|Хетафе
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Валенсия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 6
|4
|9.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|10.
|Барселона
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|11.
|Севилья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|12.
|Леванте
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Осасуна
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|15.
|Кадис
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|16.
|Уэска
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|18.
|Алавес
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|19.
|Эйбар
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|20.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|8.70
|1.06
|6.80
|1.11
|2.90
|1.44
|—
|—
|2.25
|1.70
|1.88
|1.99
|1.68
|2.28
|—
|—
|1.32
|3.55
|1.23
|4.30
|1.08
|7.20
|1.06
|7.90
|1.01
|14.00
|8.30
|1.08
|6.70
|1.11
|2.82
|1.44
|—
|—
|2.13
|1.73
|—
|—
|1.70
|2.41
|—
|—
|1.31
|3.52
|1.22
|4.40
|1.08
|8.40
|1.06
|9.30
|1.01
|18.25
|6.53
|1.09
|5.39
|1.13
|2.77
|1.45
|—
|—
|2.10
|1.76
|—
|—
|1.61
|2.35
|—
|—
|1.29
|3.55
|1.21
|4.23
|1.07
|7.67
|1.06
|8.80
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.22
|1.38
|2.79
|1.48
|2.37
|1.64
|1.95
|1.95
|1.71
|2.24
|1.53
|2.63
|—
|—
|1.25
|4.21
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Уэска - Атлетико М
Исход игры
Уэска
0% (0)
Ничья
0% (0)
Атлетико М
100% (36)
Тотал 2.5
Больше
31.43% (11)
Меньше
68.57% (24)
Обе команды забьют
Да
25.71% (9)
Нет
74.29% (26)
Популярный счёт
0:2 Атлетико М
47.2% (17)
0:1 Атлетико М
19.4% (7)
1:2 Атлетико М
16.7% (6)
1:3 Атлетико М
5.6% (2)
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