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Уэска
 
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Стадион:
Атлетико М

Бомбардиры внутри турнира

Уэска
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сиовас Димитрис 1 0.33
2. Маффео Пабло 1 0.33
3. Карлос Хуан Реал 0 0
4. Феррейро Давид 0 0
Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис 2 2
2. Корреа Анхель 1 1
3. Льоренте Маркос 1 1
4. Фелиш Жоау 1 1
5. Коста Диего 1 1

Карточки

Уэска
# Игрок      
1. Сиовас Димитрис 1 0
2. Москера Педро 1 0
3. Пулидо Хорхе 1 0
4. Феррейро Давид 1 0
5. Галан Хави 1 0
Атлетико М
# Игрок      
1. Ньигес Сауль 1 0
2. Томас Тейе 1 0
3. Фелиш Жоау 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уэска 0 0 50% (1) 0 50% (1) 0
 Атлетико М 16.67% (1) 0 0 16.67% (1) 33.33% (2) 33.33% (2)

Предыдущие игры

Уэска Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Валенсия 1:1 Уэска Уэска 0:2 Кадис Вильярреал 1:1 Уэска Уэска 3:0 Сабадель
Реал Сосьедад 2:2 Уэска Алавес 1:2 Уэска Эспаньол 1:1 Уэска Спортинг Хихон 0:1 Уэска Уэска 3:0 Нумансия Расинг 1:0 Уэска Уэска 2:1 Алькоркон Депортиво 2:1 Уэска Уэска 1:0 Лас-Пальмас Сарагоса 0:1 Уэска Уэска 1:1 Кадис Альбасете 2:2 Уэска Уэска 1:2 Мирандес Малага 1:3 Уэска Уэска 2:0 Фуэнлабрада Уэска 2:2 Экстремадура
Атлетико М Последние 20 матчей: +12 =7 -1
Атлетико М 6:1 Гранада РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Хетафе 0:2 Атлетико М
Атлетико М 1:0 Бетис Сельта 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:0 Мальорка Барселона 2:2 Атлетико М Атлетико М 2:1 Алавес Леванте 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:0 Вальядолид Осасуна 0:5 Атлетико М Атлетик Б 1:1 Атлетико М Ливерпуль 2:3 Атлетико М Атлетико М 2:2 Севилья Эспаньол 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:1 Вильярреал Атлетико М 1:0 Ливерпуль Валенсия 2:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Гранада

Последние игры между собой

Уэска: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Атлетико М: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Уэска 0:3 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Уэска Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
2. Гранада Заявка 3 2 0 1 5 - 7 6
3. Реал Сосьедад Заявка 3 1 2 0 4 - 1 5
4. Сельта Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
5. Хетафе Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Реал Мадрид Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Валенсия Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
8. Вильярреал Заявка 3 1 1 1 3 - 6 4
9. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 6 - 1 3
10. Барселона Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
11. Севилья Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
12. Леванте Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
13. Атлетик Б Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Осасуна Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
15. Кадис Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
16. Уэска Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
17. Вальядолид Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
18. Алавес Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
19. Эйбар Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
20. Эльче Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Уэска - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 сентября 2020, осталось 2 дня 18 часов 36 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 36
    Уэска 0% (0)
    X 0% (0)
    Атлетико М 100% (36)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Уэска
    Ничья
    Атлетико М
    7.69
    4.00
    1.74
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    5.80 3.65 1.65
    6.70 4.00 1.57
    5.95 3.86 1.74
    5.55 3.59 1.69
    7.69 3.80 1.56

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    8.70 1.06 6.80 1.11 2.90 1.44 2.25 1.70 1.88 1.99 1.68 2.28 1.32 3.55 1.23 4.30 1.08 7.20 1.06 7.90 1.01 14.00
    8.30 1.08 6.70 1.11 2.82 1.44 2.13 1.73 1.70 2.41 1.31 3.52 1.22 4.40 1.08 8.40 1.06 9.30 1.01 18.25
    6.53 1.09 5.39 1.13 2.77 1.45 2.10 1.76 1.61 2.35 1.29 3.55 1.21 4.23 1.07 7.67 1.06 8.80
    3.22 1.38 2.79 1.48 2.37 1.64 1.95 1.95 1.71 2.24 1.53 2.63 1.25 4.21
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.71 2.14 1.33 3.35 1.09 7.50
    2.62 1.49 1.70 2.15 1.33 3.32 1.08 7.70 1.06 9.00
    2.53 1.53 1.65 2.27 1.32 3.36 1.08 7.05 1.06 8.92
    2.73 1.50 2.24 1.71 1.74 2.19 1.48 2.81 1.35 3.42
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.26 1.60 1.52 2.39 1.17 4.30
    3.30 1.33 2.19 1.68 1.52 2.53 1.18 4.95 1.12 6.10

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.33 1.60
    2.30 1.61
    Букмекер Да Нет
    6.30 1.12
    Букмекер Да Нет
    4.50 1.21
    Где смотреть матч Уэска - Атлетико М онлайн

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    Прогнозы на матч Уэска - Атлетико М

    Исход игры
    Уэска
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Атлетико М
    100% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.43% (11)
    Меньше
    68.57% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    25.71% (9)
    Нет
    74.29% (26)
    Популярный счёт
    0:2 Атлетико М
    47.2% (17)
    0:1 Атлетико М
    19.4% (7)
    1:2 Атлетико М
    16.7% (6)
    1:3 Атлетико М
    5.6% (2)
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