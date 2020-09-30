Первый тайм

8' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Фидель Чавес из команды Эльче сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

7' Эльче имеет хороший шанс забить.

6' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Матч возобновлен

6' Ох, нехорошо это выглядит. Ресио Хосе получил травму и медбригада забирает его с поля.

5' Ресио Хосе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Бадия Эдгар взял и забрал мяч на выходе

4' Верду Гонсало выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Матч возобновлен

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Бадия Эдгар взял и забрал мяч на выходе

1' Эйбар имеет хороший шанс забить.

1' Эльче имеет хороший шанс забить.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Эльче начинает с центра поля