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  3. Испания
Эйбар
0:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Эльче
0' 9'
1
Дмитрович
Марко
22
Техеро
Альваро
23
Арбилья
Анайц
3
Бигас
Педро
24
Кевин
Родригес
21
Педро
Леон
10
Эспозито
Эду
18
Ресио
Хосе
14
Инуи
Такаси
17
Кике
Гарсия
12
Муто
Йосинори
13
Бадия
Эдгар
17
Фернандес
Хосан
5
Верду
Гонсало
12
Кальво
Даниэль
24
Хосема
11
Моренте
Тете
14
Гутьеррес
Хосе
6
Мфулу
Оменуке
16
Фидель
Чавес
9
Бое
Лукас
10
Милья
Пере
Эйбар
4-4-2
Эльче
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Эйбар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кике Гарсия 2 0.5
2. Педро Леон 0 0
3. Эспозито Эду 0 0
Эльче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Эйбар
# Игрок      
1. Папа Диоп 2 1
2. Альварес Серхио 1 0
3. Ресио Хосе 1 0
4. Бигас Педро 1 0
Эльче
# Игрок      
1. Гутьеррес Хосе 1 0
2. Мфулу Оменуке 1 0
3. Верду Гонсало 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эйбар 0 0 0 100% (2) 0 0
 Эльче 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Эйбар Последние 20 матчей: + = -
Эйбар 1:2 Атлетик Б Вильярреал 2:1 Эйбар Эйбар 0:0 Сельта Атлетик Б 2:2 Эйбар
Осасуна 1:1 Эйбар Леганес 3:1 Эйбар Райо Вальекано 0:1 Эйбар Вильярреал 4:0 Эйбар Эйбар 3:1 Вальядолид Эспаньол 0:2 Эйбар Эйбар 0:0 Леганес Севилья 1:0 Эйбар Эйбар 0:2 Осасуна Гранада 1:2 Эйбар Эйбар 1:0 Валенсия Хетафе 1:1 Эйбар Эйбар 2:2 Атлетик Б Реал Мадрид 3:1 Эйбар Эйбар 1:2 Реал Сосьедад Эйбар 1:2 Мальорка
Эльче Последние 20 матчей: + = -
Эльче 0:3 Реал Сосьедад Эльче 0:1 Барселона Эльче 2:0 Мурсия Эльче 2:0 УКАМ Мурсия
Жирона 0:1 Эльче Эльче 0:0 Жирона Сарагоса 0:1 Эльче Эльче 0:0 Сарагоса Эльче 2:1 Реал Овьедо Фуэнлабрада 3:1 Эльче Эльче 2:0 Альбасете Мирандес 1:0 Эльче Расинг 1:2 Эльче Эльче 0:0 Кадис Лас-Пальмас 1:1 Эльче Эльче 0:1 Депортиво Эльче 1:0 Жирона Понферрадина 2:1 Эльче Эльче 1:1 Экстремадура Райо Вальекано 2:3 Эльче

Последние игры между собой

Эйбар: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Эльче: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Эйбар 0:1 Эльче Примера Эльче 0:2 Эйбар Примера Эйбар 1:2 Эльче Сегунда Эльче 0:1 Эйбар Сегунда
Эльче 1:1 Эйбар Сегунда Эйбар 2:1 Эльче Сегунда Эльче 2:1 Эйбар Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хетафе Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
2. Валенсия Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
3. Вильярреал Заявка 4 2 1 1 6 - 7 7
4. Гранада Заявка 3 2 0 1 5 - 7 6
5. Бетис Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
6. Реал Мадрид 0:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
7. Сельта Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Реал Сосьедад Заявка 4 1 2 1 4 - 2 5
9. Атлетико М Заявка 2 1 1 0 6 - 1 4
10. Барселона Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
11. Севилья Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
12. Леванте Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
13. Атлетик Б Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Осасуна Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
15. Кадис Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
16. Уэска Заявка 4 0 3 1 2 - 4 3
17. Вальядолид 0:0 Заявка 4 0 3 1 2 - 4 3
18. Эйбар 0:0 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
19. Эльче 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
20. Алавес Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    9'
    Судья сигнализирует, что Инуи Такаси из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Кальво Даниэль
  • 8'
    Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Травма, повреждение
    8'
    Ресио Хосе возвращается на поле.
  • 7'
    Моренте Тете из команды Эльче делает пас партнеру.
  • Угловой
    7'
    Фидель Чавес из команды Эльче разыграл угловой с правого угла.
  • 7'
    Фернандес Хосан из команды Эльче делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 7'
    Фидель Чавес из команды Эльче сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 7'
    Хосема из команды Эльче делает пас партнеру.
  • 7'
    Эльче имеет хороший шанс забить.
  • 7'
    Эльче пытается что-то создать.
  • 6'
    Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    6'
    Ох, нехорошо это выглядит. Ресио Хосе получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    5'
    Ресио Хосе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 5'
    Контроль мяча: Эйбар: 45%, Эльче: 55%.
  • 4'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 4'
    Бадия Эдгар взял и забрал мяч на выходе
  • 4'
    Инуи Такаси из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
  • 4'
    Верду Гонсало выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 4'
    Техеро Альваро из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
  • 4'
    Матч возобновлен
  • 3'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    3'
    Фидель Чавес из команды Эльче опасно и грубо сыграл. Ресио Хосе пострадал.
  • 3'
    Техеро Альваро пробует нанести удар издали, но Бадия Эдгар держит все под контролем
  • 2'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Бое Лукас из команды Эльче пасует в штрафную, но Дмитрович Марко выходит и ловит мяч.
  • 2'
    Бое Лукас нанес удар, мяч был парирован, но Дмитрович Марко не удержал его в руках.
  • 2'
    Бое Лукас из команды Эльче идет с мячом вперед на обострение...
  • 1'
    Бадия Эдгар взял и забрал мяч на выходе
  • 1'
    Инуи Такаси из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Эйбар имеет хороший шанс забить.
  • 1'
    Эйбар пытается что-то создать.
  • 1'
    Фернандес Хосан из команды Эльче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 1'
    Эльче имеет хороший шанс забить.
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Эльче начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal de Ipurua. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Эйбар 86% (123)
X 9.8% (14)
Эльче 4.2% (6)
Все прогнозы
2.23 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эйбар
Ничья
Эльче
1.72
3.76
6.05
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.70 3.55 5.40
1.72 3.70 5.40
1.83 3.60 4.75
2.39 3.20 3.14
1.70 3.69 6.05

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
7.00 1.09 6.40 1.11 2.80 1.50 2.14 1.76 1.81 2.07 1.52 2.52 1.29 3.60 1.21 4.90 1.06 7.70 1.05 10.00 0.00 15.00
7.30 1.05 6.15 1.09 2.69 1.44 2.04 1.78 1.61 2.45 1.28 3.68 1.19 4.55 1.05 8.40 1.03 8.90
5.87 1.11 4.72 1.17 2.59 1.51 1.98 1.86 1.56 2.46 1.25 3.85 1.18 4.59 1.06 8.76 1.05 9.74
8.35 1.10 2.88 1.46 2.52 1.58 2.14 1.78 1.82 2.10 1.63 2.41 1.46 2.89 1.22 4.74
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.45 1.55 1.64 2.37 1.31 3.70 1.08 8.70 1.04 10.00
2.62 1.49 1.67 2.20 1.32 3.38 1.08 8.00 1.05 9.50
2.46 1.56 1.61 2.35 1.30 3.48 1.07 7.67 1.06 8.96
2.58 1.56 2.12 1.81 1.64 2.38 1.42 3.06
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.18 1.63 1.51 2.45 1.18 4.50
3.20 1.35 2.12 1.72 1.49 2.62 1.16 5.20 1.11 6.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.33 1.60
2.13 1.71
Букмекер Да Нет
6.50 1.13
Букмекер Да Нет
4.50 1.20
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Прогнозы на матч Эйбар 0:0 Эльче

Исход игры
Эйбар
86% (123)
Ничья
9.8% (14)
Эльче
4.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
27.66% (39)
Меньше
72.34% (102)
Обе команды забьют
Да
35.46% (50)
Нет
64.54% (91)
Популярный счёт
1:0 Эйбар
49.7% (71)
2:1 Эйбар
23.8% (34)
2:0 Эйбар
9.8% (14)
1:1 Ничья
7.7% (11)
0:0 Ничья
2.1% (3)
0:1 Эльче
1.4% (2)
1:2 Эльче
1.4% (2)
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