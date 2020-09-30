21
Педро
Леон
10
Эспозито
Эду
18
Ресио
Хосе
14
Инуи
Такаси
17
Кике
Гарсия
13
Бадия
Эдгар
24
Хосема
11
Моренте
Тете
16
Фидель
Чавес
10
Милья
Пере
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Педро ЛеонПолузащитник
-
10 Эспозито ЭдуПолузащитник
-
18 Ресио ХосеПолузащитник
-
14 Инуи ТакасиПолузащитник
-
17 Кике ГарсияНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Корреа РоберЗащитник
- Защитник
-
11 Луиш РафаэлЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 ХосемаЗащитник
-
11 Моренте ТетеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Фидель ЧавесПолузащитник
- Нападающий
-
10 Милья ПереНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Барри ЖерарЗащитник
- Защитник
-
18 Коне ЮссуфЗащитник
-
15 Луисми ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Морено СесарПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Бри ДиегоНападающий
-
26 Дауди МорадНападающий
- Нападающий
-
33 Jose Salinas
-
Главный тренер: Jorge Almiron
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кике Гарсия
|2
|0.5
|2.
|Педро Леон
|0
|0
|3.
|Эспозито Эду
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Папа Диоп
|2
|1
|2.
|Альварес Серхио
|1
|0
|3.
|Ресио Хосе
|1
|0
|4.
|Бигас Педро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гутьеррес Хосе
|1
|0
|2.
|Мфулу Оменуке
|1
|0
|3.
|Верду Гонсало
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эйбар
|0
|0
|0
|100% (2)
|0
|0
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Эйбар Последние 20 матчей: + = -Эйбар 1:2 Атлетик Б Вильярреал 2:1 Эйбар Эйбар 0:0 Сельта Атлетик Б 2:2 Эйбар
Осасуна 1:1 Эйбар Леганес 3:1 Эйбар Райо Вальекано 0:1 Эйбар Вильярреал 4:0 Эйбар Эйбар 3:1 Вальядолид Эспаньол 0:2 Эйбар Эйбар 0:0 Леганес Севилья 1:0 Эйбар Эйбар 0:2 Осасуна Гранада 1:2 Эйбар Эйбар 1:0 Валенсия Хетафе 1:1 Эйбар Эйбар 2:2 Атлетик Б Реал Мадрид 3:1 Эйбар Эйбар 1:2 Реал Сосьедад Эйбар 1:2 Мальорка
Эльче Последние 20 матчей: + = -Эльче 0:3 Реал Сосьедад Эльче 0:1 Барселона Эльче 2:0 Мурсия Эльче 2:0 УКАМ Мурсия
Жирона 0:1 Эльче Эльче 0:0 Жирона Сарагоса 0:1 Эльче Эльче 0:0 Сарагоса Эльче 2:1 Реал Овьедо Фуэнлабрада 3:1 Эльче Эльче 2:0 Альбасете Мирандес 1:0 Эльче Расинг 1:2 Эльче Эльче 0:0 Кадис Лас-Пальмас 1:1 Эльче Эльче 0:1 Депортиво Эльче 1:0 Жирона Понферрадина 2:1 Эльче Эльче 1:1 Экстремадура Райо Вальекано 2:3 Эльче
Последние игры между собой
Эйбар: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Эльче: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хетафе
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|2.
|Валенсия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|4.
|Гранада
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 7
|6
|5.
|Бетис
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|6.
|Реал Мадрид
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 2
|5
|9.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|10.
|Барселона
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|11.
|Севилья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|12.
|Леванте
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Осасуна
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|15.
|Кадис
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|16.
|Уэска
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|17.
|Вальядолид
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|18.
|Эйбар
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|19.
|Эльче
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|20.
|Алавес
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|7.00
|1.09
|6.40
|1.11
|2.80
|1.50
|—
|—
|2.14
|1.76
|1.81
|2.07
|1.52
|2.52
|—
|—
|1.29
|3.60
|1.21
|4.90
|1.06
|7.70
|1.05
|10.00
|0.00
|15.00
|7.30
|1.05
|6.15
|1.09
|2.69
|1.44
|—
|—
|2.04
|1.78
|—
|—
|1.61
|2.45
|—
|—
|1.28
|3.68
|1.19
|4.55
|1.05
|8.40
|1.03
|8.90
|—
|—
|5.87
|1.11
|4.72
|1.17
|2.59
|1.51
|—
|—
|1.98
|1.86
|—
|—
|1.56
|2.46
|—
|—
|1.25
|3.85
|1.18
|4.59
|1.06
|8.76
|1.05
|9.74
|—
|—
|8.35
|1.10
|—
|—
|2.88
|1.46
|2.52
|1.58
|2.14
|1.78
|1.82
|2.10
|1.63
|2.41
|1.46
|2.89
|—
|—
|1.22
|4.74
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Эйбар 0:0 Эльче
Исход игры
Эйбар
86% (123)
Ничья
9.8% (14)
Эльче
4.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
27.66% (39)
Меньше
72.34% (102)
Обе команды забьют
Да
35.46% (50)
Нет
64.54% (91)
Популярный счёт
1:0 Эйбар
49.7% (71)
2:1 Эйбар
23.8% (34)
2:0 Эйбар
9.8% (14)
1:1 Ничья
7.7% (11)
0:0 Ничья
2.1% (3)
0:1 Эльче
1.4% (2)
1:2 Эльче
1.4% (2)
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