Второй тайм

94' Обе команды могли выиграть сегодня, но Эльче вырывает победу

94' Бое Лукас из команды Эльче сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Кальво Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Гутьеррес Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Техеро Альваро из команды Эйбар плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

92' Эйбар имеет хороший шанс забить.

92' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

91' Бадия Эдгар взял и забрал мяч на выходе

91' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Эйбар имеет хороший шанс забить.

88' Верду Гонсало выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Бадия Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Матч возобновлен

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Удар от ворот произведет Эйбар

85' Выглядело как неплохой момент. Коне Юссуф из команды Эльче закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

83' Эйбар имеет хороший шанс забить.

83' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Педро Леон нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

82' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Верду Гонсало выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Верду Гонсало выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Моренте Тете из команды Эльче плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

79' Кальво Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Удар от ворот произведет Эльче

75' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Удар от ворот произведет Эльче

74' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

72' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Бадия Эдгар взял и забрал мяч на выходе

70' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Удар от ворот произведет Эльче

69' Верду Гонсало выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Игра в одни ворота сейчас. Эйбар доминирует и владеет мячом

68' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Эйбар имеет хороший шанс забить.

67' Удар от ворот произведет Эйбар

66' Бадия Эдгар взял и забрал мяч на выходе

66' Удар от ворот произведет Эльче

64' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Матч возобновлен

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Арбилья Анайц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Эльче имеет хороший шанс забить.

60' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Удар от ворот произведет Эльче

57' Кике Гарсия оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Верду Гонсало выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Кальво Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Хорошую попытку сделал Педро Леон . Удар в створ, но вратарь начеку

53' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Эльче имеет хороший шанс забить.

52' Удар от ворот произведет Эльче

52' ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Эспозито Эду бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот

51' После проверки VAR судья изменил решение - Эйбар пробьет пенальти!

50' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

50' Игрок команды Эльче совершает фол

50' Альварес Серхио из команды Эйбар сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

49' Кальво Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

48' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Фидель Чавес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Бургос Эстебан получил желтую карточку от судьи

46' Верду Гонсало выносит мяч и сбавляет давление на ворота