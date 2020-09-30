10' Желтая карточкаТехеро Альваро
28' Желтая карточкаМоренте Тете
0:1
37' ГолБое Лукас
39' Желтая карточкаФернандес Хосан
47' Желтая карточкаБургос Эстебан
0:1
52' Не забитый пенальтиЭспозито Эду
21
Педро
Леон
10
Эспозито
Эду
18
Ресио
Хосе
14
Инуи
Такаси
17
Кике
Гарсия
13
Бадия
Эдгар
24
Хосема
11
Моренте
Тете
16
Фидель
Чавес
10
Милья
Пере
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Педро ЛеонПолузащитник
-
10 Эспозито ЭдуПолузащитник
-
18 Ресио ХосеПолузащитник
-
14 Инуи ТакасиПолузащитник
-
17 Кике ГарсияНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Корреа РоберЗащитник
- Защитник
-
11 Луиш РафаэлЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 ХосемаЗащитник
-
11 Моренте ТетеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Фидель ЧавесПолузащитник
- Нападающий
-
10 Милья ПереНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Барри ЖерарЗащитник
- Защитник
-
18 Коне ЮссуфЗащитник
-
15 Луисми ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Морено СесарПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Бри ДиегоНападающий
-
26 Дауди МорадНападающий
- Нападающий
-
33 Jose Salinas
-
Главный тренер: Jorge Almiron
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
10'
28'
37'
0:1
39'
47'
52'
0:1
83'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
7 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 2
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кике Гарсия
|2
|0.5
|2.
|Педро Леон
|0
|0
|3.
|Эспозито Эду
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бое Лукас
|1
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Папа Диоп
|2
|1
|2.
|Альварес Серхио
|1
|0
|3.
|Ресио Хосе
|1
|0
|4.
|Бигас Педро
|1
|0
|5.
|Бургос Эстебан
|1
|0
|6.
|Техеро Альваро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гутьеррес Хосе
|1
|0
|2.
|Мфулу Оменуке
|1
|0
|3.
|Моренте Тете
|1
|0
|4.
|Фернандес Хосан
|1
|0
|5.
|Верду Гонсало
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эйбар
|0
|0
|0
|100% (2)
|0
|0
|Эльче
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Эйбар Последние 20 матчей: + = -Эйбар 1:2 Атлетик Б Вильярреал 2:1 Эйбар Эйбар 0:0 Сельта Атлетик Б 2:2 Эйбар
Осасуна 1:1 Эйбар Леганес 3:1 Эйбар Райо Вальекано 0:1 Эйбар Вильярреал 4:0 Эйбар Эйбар 3:1 Вальядолид Эспаньол 0:2 Эйбар Эйбар 0:0 Леганес Севилья 1:0 Эйбар Эйбар 0:2 Осасуна Гранада 1:2 Эйбар Эйбар 1:0 Валенсия Хетафе 1:1 Эйбар Эйбар 2:2 Атлетик Б Реал Мадрид 3:1 Эйбар Эйбар 1:2 Реал Сосьедад Эйбар 1:2 Мальорка
Эльче Последние 20 матчей: + = -Эльче 0:3 Реал Сосьедад Эльче 0:1 Барселона Эльче 2:0 Мурсия Эльче 2:0 УКАМ Мурсия
Жирона 0:1 Эльче Эльче 0:0 Жирона Сарагоса 0:1 Эльче Эльче 0:0 Сарагоса Эльче 2:1 Реал Овьедо Фуэнлабрада 3:1 Эльче Эльче 2:0 Альбасете Мирандес 1:0 Эльче Расинг 1:2 Эльче Эльче 0:0 Кадис Лас-Пальмас 1:1 Эльче Эльче 0:1 Депортиво Эльче 1:0 Жирона Понферрадина 2:1 Эльче Эльче 1:1 Экстремадура Райо Вальекано 2:3 Эльче
Последние игры между собой
Эйбар: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Эльче: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хетафе
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Валенсия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|5.
|Гранада
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 7
|6
|6.
|Бетис
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|7.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 2
|5
|9.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|10.
|Барселона
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|11.
|Севилья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|12.
|Леванте
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Эльче
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|15.
|Осасуна
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|16.
|Кадис
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|17.
|Уэска
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|19.
|Эйбар
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|20.
|Алавес
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|5.10
|1.16
|6.40
|1.11
|—
|—
|1.18
|4.75
|—
|—
|2.14
|1.76
|1.81
|2.07
|1.19
|4.60
|—
|—
|1.29
|3.60
|1.02
|13.00
|1.06
|7.70
|1.03
|12.00
|0.00
|15.00
|1.01
|15.00
|7.30
|1.05
|6.15
|1.09
|—
|—
|2.69
|1.44
|—
|—
|2.04
|1.78
|—
|—
|1.61
|2.45
|—
|—
|1.28
|3.68
|1.19
|4.55
|1.05
|8.40
|1.03
|8.90
|—
|—
|—
|—
|5.87
|1.11
|4.72
|1.17
|—
|—
|2.59
|1.51
|—
|—
|1.98
|1.86
|—
|—
|1.56
|2.46
|—
|—
|1.25
|3.85
|1.18
|4.59
|1.06
|8.76
|1.05
|9.74
|—
|—
|—
|—
|4.96
|1.20
|3.53
|1.33
|2.42
|1.61
|1.87
|2.03
|1.53
|2.65
|2.24
|1.71
|1.71
|2.24
|1.49
|2.76
|1.46
|2.88
|—
|—
|1.19
|5.18
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Эйбар 0:1 Эльче
Исход игры
Эйбар
86% (123)
Ничья
9.8% (14)
Эльче
4.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
27.66% (39)
Меньше
72.34% (102)
Обе команды забьют
Да
35.46% (50)
Нет
64.54% (91)
Популярный счёт
1:0 Эйбар
49.7% (71)
2:1 Эйбар
23.8% (34)
2:0 Эйбар
9.8% (14)
1:1 Ничья
7.7% (11)
0:0 Ничья
2.1% (3)
1:2 Эльче
1.4% (2)
0:1 Эльче
1.4% (2)
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