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  3. Испания
Эйбар
0:1
Конец матча

Стадион:
Эльче
0'
10' Желтая карточка
Техеро Альваро
28' Желтая карточка
Моренте Тете
0:1
37' Гол
Бое Лукас
39' Желтая карточка
Фернандес Хосан
47' Желтая карточка
Бургос Эстебан
0:1
52' Не забитый пенальти
Эспозито Эду
90'+4
1
Дмитрович
Марко
22
Техеро
Альваро
23
Арбилья
Анайц
3
Бигас
Педро
24
Кевин
Родригес
21
Педро
Леон
10
Эспозито
Эду
18
Ресио
Хосе
14
Инуи
Такаси
17
Кике
Гарсия
12
Муто
Йосинори
13
Бадия
Эдгар
17
Фернандес
Хосан
5
Верду
Гонсало
12
Кальво
Даниэль
24
Хосема
11
Моренте
Тете
14
Гутьеррес
Хосе
6
Мфулу
Оменуке
16
Фидель
Чавес
9
Бое
Лукас
10
Милья
Пере
Эйбар
4-4-2
Эльче
4-4-2

Ход матча

10'
Техеро Альваро
 
24'
Альварес Серхио
Ресио Хосе
 
28'
 
Моренте Тете
37'
0:1
Бое Лукас
39'
 
Фернандес Хосан
46'
Бургос Эстебан
Бигас Педро
 
47'
Бургос Эстебан
 
52'
Эспозито Эду
0:1
63'
Кике Гонсалес
Муто Йосинори
 
74'
Кадзиор Дамиан
Кике Гарсия
 
74'
Unai Arietaleanizbeaskoa
Инуи Такаси
 
83'
 
Коне Юссуф
Бое Лукас
89'
 
Луисми Луис
Мфулу Оменуке
90'
 
Нино Хуан
Милья Пере
90'
 
Фольч Рамон
Гутьеррес Хосе

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Эйбар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кике Гарсия 2 0.5
2. Педро Леон 0 0
3. Эспозито Эду 0 0
Эльче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бое Лукас 1 0.5

Карточки

Эйбар
# Игрок      
1. Папа Диоп 2 1
2. Альварес Серхио 1 0
3. Ресио Хосе 1 0
4. Бигас Педро 1 0
5. Бургос Эстебан 1 0
6. Техеро Альваро 1 0
Эльче
# Игрок      
1. Гутьеррес Хосе 1 0
2. Мфулу Оменуке 1 0
3. Моренте Тете 1 0
4. Фернандес Хосан 1 0
5. Верду Гонсало 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эйбар 0 0 0 100% (2) 0 0
 Эльче 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Эйбар Последние 20 матчей: + = -
Эйбар 1:2 Атлетик Б Вильярреал 2:1 Эйбар Эйбар 0:0 Сельта Атлетик Б 2:2 Эйбар
Осасуна 1:1 Эйбар Леганес 3:1 Эйбар Райо Вальекано 0:1 Эйбар Вильярреал 4:0 Эйбар Эйбар 3:1 Вальядолид Эспаньол 0:2 Эйбар Эйбар 0:0 Леганес Севилья 1:0 Эйбар Эйбар 0:2 Осасуна Гранада 1:2 Эйбар Эйбар 1:0 Валенсия Хетафе 1:1 Эйбар Эйбар 2:2 Атлетик Б Реал Мадрид 3:1 Эйбар Эйбар 1:2 Реал Сосьедад Эйбар 1:2 Мальорка
Эльче Последние 20 матчей: + = -
Эльче 0:3 Реал Сосьедад Эльче 0:1 Барселона Эльче 2:0 Мурсия Эльче 2:0 УКАМ Мурсия
Жирона 0:1 Эльче Эльче 0:0 Жирона Сарагоса 0:1 Эльче Эльче 0:0 Сарагоса Эльче 2:1 Реал Овьедо Фуэнлабрада 3:1 Эльче Эльче 2:0 Альбасете Мирандес 1:0 Эльче Расинг 1:2 Эльче Эльче 0:0 Кадис Лас-Пальмас 1:1 Эльче Эльче 0:1 Депортиво Эльче 1:0 Жирона Понферрадина 2:1 Эльче Эльче 1:1 Экстремадура Райо Вальекано 2:3 Эльче

Последние игры между собой

Эйбар: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Эльче: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Эйбар 0:1 Эльче Примера Эльче 0:2 Эйбар Примера Эйбар 1:2 Эльче Сегунда Эльче 0:1 Эйбар Сегунда
Эльче 1:1 Эйбар Сегунда Эйбар 2:1 Эльче Сегунда Эльче 2:1 Эйбар Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хетафе Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
2. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Валенсия Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
4. Вильярреал Заявка 4 2 1 1 6 - 7 7
5. Гранада Заявка 3 2 0 1 5 - 7 6
6. Бетис Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
7. Сельта Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Реал Сосьедад Заявка 4 1 2 1 4 - 2 5
9. Атлетико М Заявка 2 1 1 0 6 - 1 4
10. Барселона Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
11. Севилья Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
12. Леванте Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
13. Атлетик Б Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Эльче Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
15. Осасуна Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
16. Кадис Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
17. Уэска Заявка 4 0 3 1 2 - 4 3
18. Вальядолид Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
19. Эйбар Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
20. Алавес Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal de Ipurua. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Эйбар 86% (123)
X 9.8% (14)
Эльче 4.2% (6)
Все прогнозы
2.23 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
100.00 7.10 1.11
71.00 7.20 1.11
1.83 3.60 4.75
2.39 3.20 3.14
18.99 3.60 1.42

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
5.10 1.16 6.40 1.11 1.18 4.75 2.14 1.76 1.81 2.07 1.19 4.60 1.29 3.60 1.02 13.00 1.06 7.70 1.03 12.00 0.00 15.00 1.01 15.00
7.30 1.05 6.15 1.09 2.69 1.44 2.04 1.78 1.61 2.45 1.28 3.68 1.19 4.55 1.05 8.40 1.03 8.90
5.87 1.11 4.72 1.17 2.59 1.51 1.98 1.86 1.56 2.46 1.25 3.85 1.18 4.59 1.06 8.76 1.05 9.74
4.96 1.20 3.53 1.33 2.42 1.61 1.87 2.03 1.53 2.65 2.24 1.71 1.71 2.24 1.49 2.76 1.46 2.88 1.19 5.18
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.62 2.27 1.64 2.37 1.07 8.40 1.08 8.70 1.04 10.00
2.62 1.49 1.67 2.20 1.32 3.38 1.08 8.00 1.05 9.50
2.46 1.56 1.61 2.35 1.30 3.48 1.07 7.67 1.06 8.96
1.43 2.95 1.24 4.28 1.46 2.81 1.31 3.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.18 1.63 1.51 2.45 1.18 4.50
3.20 1.35 2.12 1.72 1.49 2.62 1.16 5.20 1.11 6.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
6.50 1.11
2.13 1.71
Букмекер Да Нет
6.50 1.13
Букмекер Да Нет
4.50 1.20
Где смотреть матч Эйбар 0:1 Эльче онлайн

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Прогнозы на матч Эйбар 0:1 Эльче

Исход игры
Эйбар
86% (123)
Ничья
9.8% (14)
Эльче
4.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
27.66% (39)
Меньше
72.34% (102)
Обе команды забьют
Да
35.46% (50)
Нет
64.54% (91)
Популярный счёт
1:0 Эйбар
49.7% (71)
2:1 Эйбар
23.8% (34)
2:0 Эйбар
9.8% (14)
1:1 Ничья
7.7% (11)
0:0 Ничья
2.1% (3)
1:2 Эльче
1.4% (2)
0:1 Эльче
1.4% (2)
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