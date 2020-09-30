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Реал Мадрид
0:0
Первый тайм: 4'

Стадион:
Вальядолид
0' 4'
1
Куртуа
Тибо
19
Одриосола
Альваро
5
Варан
Рафаэль
4
Рамос
Серхио
12
Марсело
Виера
15
Вальверде
Федерико
14
Каземиро
Карлос
10
Модрич
Лука
22
Иско
Аларкон
18
Йович
Лука
9
Бензема
Карим
13
Роберто
Хименес
11
Эрвиас
Пабло
6
Бруно
Гонсалес
5
Санчес
Хавьер
3
Карнеро
Рауль
21
Мичел
Мигель
20
Сан
Эметерио
Феде
23
Рубио
Вальдо
10
Оскар
Плано
12
Орельяна
Фабиан
9
Вайссман
Шон
Реал Мадрид
4-3-1-2
Вальядолид
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вальверде Федерико 1 0.33
2. Рамос Серхио 1 (1) 0.33
3. Бензема Карим 0 0
Вальядолид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гвардиола Серхи 1 (1) 0.25
2. Мичел Мигель 1 0.25

Карточки

Реал Мадрид
# Игрок      
1. Карвахаль Даниэль 2 0
2. Модрич Лука 1 0
3. Менди Ферлан 1 0
Вальядолид
# Игрок      
1. Мичел Мигель 1 0
2. Начо Мартинес 1 0
3. Бруно Гонсалес 1 0
4. Гвардиола Серхи 1 0
5. Санчес Хавьер 1 0
6. Хоакин Фернандес 1 0
7. Рубио Вальдо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Мадрид 50% (1) 0 0 0 0 50% (1)
 Вальядолид 0 0 50% (1) 0 50% (1) 0

Предыдущие игры

Реал Мадрид Последние 20 матчей: + = -
Бетис 2:3 Реал Мадрид Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 6:0 Хетафе Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид
Леганес 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Алавес Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Хетафе Эспаньол 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Мальорка Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Валенсия Реал Мадрид 3:1 Эйбар Бетис 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Барселона Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити Леванте 1:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 Сельта
Вальядолид Последние 20 матчей: + = -
Вальядолид 1:1 Сельта Бетис 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Брага 2:2 Вальядолид
Спортинг Л 2:1 Вальядолид Спортинг 2:1 Вальядолид Гранада 0:3 Вальядолид Малага 1:0 Вальядолид Вальядолид 2:0 Бетис Эйбар 3:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Барселона Валенсия 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:0 Алавес Вальядолид 0:0 Леванте Севилья 1:1 Вальядолид Вальядолид 1:1 Хетафе Атлетико М 1:0 Вальядолид Вальядолид 0:0 Сельта Леганес 1:2 Вальядолид Вальядолид 1:4 Атлетик Б

Последние игры между собой

Реал Мадрид: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 1
Вальядолид: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 10
Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Ла Лига Реал Мадрид 1:1 Вальядолид Ла Лига Вальядолид 1:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:0 Вальядолид Примера
Вальядолид 1:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:0 Вальядолид Примера Реал Мадрид 4:3 Вальядолид Примера Вальядолид 2:3 Реал Мадрид Примера Вальядолид 1:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:2 Вальядолид Примера Реал Мадрид 2:0 Вальядолид Примера Вальядолид 1:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 7:0 Вальядолид Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хетафе Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
2. Валенсия Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
3. Вильярреал Заявка 4 2 1 1 6 - 7 7
4. Гранада Заявка 3 2 0 1 5 - 7 6
5. Бетис Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
6. Реал Мадрид 0:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
7. Сельта Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Реал Сосьедад Заявка 4 1 2 1 4 - 2 5
9. Атлетико М Заявка 2 1 1 0 6 - 1 4
10. Барселона Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
11. Севилья Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
12. Леванте Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
13. Атлетик Б Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Осасуна Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
15. Кадис Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
16. Уэска Заявка 4 0 3 1 2 - 4 3
17. Вальядолид 0:0 Заявка 4 0 3 1 2 - 4 3
18. Эйбар 0:0 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
19. Эльче 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
20. Алавес Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
  • Первый тайм
  • 8'
    Сместился с фланга в центр Вальверде и покатил под удар Модричу, но тому пробить в касание не позволил Санчес.
  • 7'
    С правого фланга Рубио навесил в центр штрафной, где с лету пробивал Вайссман, но удар у форварда явно не получился, а мяч оказался в руках Куртуа.
  • 6'
    Получил по ногам Орельяна в центре поля от Вальверде. Штрафной удар будут исполнять хозяева.
  • Угловой
    5'
    Простреливал Одриосола с фланга в центр штрафной, но здесь первым на мяче оказался Санчес и вынес сферу на угловой.
  • 4'
    Орельяна с левого фланга простреливает в центр штрафной на Вайссмана, но тому пробить по воротам не позволил Варан.
  • 3'
    С правого фланга прорывался в центр Модрич и покатил на Бензема, но того от мяча оттеснил корпусом Гонсалес.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя белых цветах, гости выбрали себе розово-синий комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Реал Мадрид"!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alfredo Di Stefano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.21 6.20 14.00
1.21 7.10 19.00
1.22 6.95 15.50
1.31 5.79 8.87

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.00 1.01 4.44 1.20 3.60 1.28 2.22 1.65 2.18 1.74 1.77 2.04 1.75 2.15 1.50 2.44 1.32 3.90 1.19 4.60 1.09 6.50 1.08 7.20 1.01 12.00
15.75 1.02 13.25 1.00 5.05 1.18 3.76 1.23 2.46 1.68 1.94 1.98 1.51 2.34 1.25 3.32 1.17 4.25 1.06 6.80 1.04 7.90
13.44 1.02 12.37 1.03 4.73 1.17 3.94 1.24 2.44 1.57 1.92 1.91 1.57 2.44 1.30 3.48 1.22 4.13 1.09 6.54 1.07 7.56 1.02 13.49 1.02 13.94
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.35 1.31 2.27 1.62 1.61 2.45 1.23 4.40
3.95 1.25 2.68 1.47 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.05
3.55 1.29 2.44 1.57 1.61 2.35 1.22 4.13 1.15 5.03 1.04 10.70 1.03 12.27
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 1.92 1.74 1.51 2.70 1.31 3.50
5.10 1.17 3.68 1.28 1.99 1.82 1.49 2.62 1.31 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.22 1.63
1.95 1.84
Букмекер Да Нет
5.80 1.13
Букмекер Да Нет
3.55 1.24
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Прогнозы на матч Реал Мадрид 0:0 Вальядолид

Исход игры
Реал Мадрид
97.9% (140)
Ничья
2.1% (3)
Вальядолид
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
40.43% (57)
Меньше
59.57% (84)
Обе команды забьют
Да
23.4% (33)
Нет
76.6% (108)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
57.3% (82)
3:0 Реал Мадрид
16.1% (23)
3:1 Реал Мадрид
10.5% (15)
2:1 Реал Мадрид
9.1% (13)
4:0 Реал Мадрид
1.4% (2)
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