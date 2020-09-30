Первый тайм

8' Сместился с фланга в центр Вальверде и покатил под удар Модричу, но тому пробить в касание не позволил Санчес.

7' С правого фланга Рубио навесил в центр штрафной, где с лету пробивал Вайссман, но удар у форварда явно не получился, а мяч оказался в руках Куртуа.

6' Получил по ногам Орельяна в центре поля от Вальверде. Штрафной удар будут исполнять хозяева.

5' Простреливал Одриосола с фланга в центр штрафной, но здесь первым на мяче оказался Санчес и вынес сферу на угловой.

4' Орельяна с левого фланга простреливает в центр штрафной на Вайссмана, но тому пробить по воротам не позволил Варан.

3' С правого фланга прорывался в центр Модрич и покатил на Бензема, но того от мяча оттеснил корпусом Гонсалес.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя белых цветах, гости выбрали себе розово-синий комплект формы.