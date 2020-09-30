Реал Мадрид
0:0
Первый тайм: 4'
Стадион: Альфредо ди Стефано
Вальядолид
10
Модрич
Лука
22
Иско
Аларкон
18
Йович
Лука
11
Эрвиас
Пабло
21
Мичел
Мигель
23
Рубио
Вальдо
10
Оскар
Плано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
-
22 Иско АларконПолузащитник
-
18 Йович ЛукаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лунин АндрейВратарь
- Вратарь
-
17 Васкес ЛукасЗащитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 РодригоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Зидан Зинедин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Эрвиас ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Мичел МигельПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Рубио ВальдоПолузащитник
-
10 Оскар ПланоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 Рубио МигельЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Лопес СерхиоЗащитник
-
19 Вилья ТониПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Рэй ОриольПолузащитник
-
16 Андре МаркосНападающий
- Нападающий
-
27 Куки ХосеНападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вальверде Федерико
|1
|0.33
|2.
|Рамос Серхио
|1 (1)
|0.33
|3.
|Бензема Карим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гвардиола Серхи
|1 (1)
|0.25
|2.
|Мичел Мигель
|1
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Карвахаль Даниэль
|2
|0
|2.
|Модрич Лука
|1
|0
|3.
|Менди Ферлан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мичел Мигель
|1
|0
|2.
|Начо Мартинес
|1
|0
|3.
|Бруно Гонсалес
|1
|0
|4.
|Гвардиола Серхи
|1
|0
|5.
|Санчес Хавьер
|1
|0
|6.
|Хоакин Фернандес
|1
|0
|7.
|Рубио Вальдо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Мадрид
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|Вальядолид
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Реал Мадрид Последние 20 матчей: + = -Бетис 2:3 Реал Мадрид Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 6:0 Хетафе Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид
Леганес 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Алавес Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Хетафе Эспаньол 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Мальорка Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Валенсия Реал Мадрид 3:1 Эйбар Бетис 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Барселона Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити Леванте 1:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 Сельта
Вальядолид Последние 20 матчей: + = -Вальядолид 1:1 Сельта Бетис 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Брага 2:2 Вальядолид
Спортинг Л 2:1 Вальядолид Спортинг 2:1 Вальядолид Гранада 0:3 Вальядолид Малага 1:0 Вальядолид Вальядолид 2:0 Бетис Эйбар 3:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Барселона Валенсия 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:0 Алавес Вальядолид 0:0 Леванте Севилья 1:1 Вальядолид Вальядолид 1:1 Хетафе Атлетико М 1:0 Вальядолид Вальядолид 0:0 Сельта Леганес 1:2 Вальядолид Вальядолид 1:4 Атлетик Б
Последние игры между собой
Реал Мадрид: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 1
Вальядолид: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 10
Вальядолид 1:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:0 Вальядолид Примера Реал Мадрид 4:3 Вальядолид Примера Вальядолид 2:3 Реал Мадрид Примера Вальядолид 1:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:2 Вальядолид Примера Реал Мадрид 2:0 Вальядолид Примера Вальядолид 1:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 7:0 Вальядолид Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хетафе
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|2.
|Валенсия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|4.
|Гранада
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 7
|6
|5.
|Бетис
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|6.
|Реал Мадрид
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 2
|5
|9.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|10.
|Барселона
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|11.
|Севилья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|12.
|Леванте
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Осасуна
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|15.
|Кадис
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|16.
|Уэска
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|17.
|Вальядолид
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|18.
|Эйбар
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|19.
|Эльче
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|20.
|Алавес
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|12.00
|1.01
|4.44
|1.20
|3.60
|1.28
|2.22
|1.65
|2.18
|1.74
|1.77
|2.04
|1.75
|2.15
|1.50
|2.44
|1.32
|3.90
|1.19
|4.60
|1.09
|6.50
|1.08
|7.20
|1.01
|12.00
|—
|—
|15.75
|1.02
|13.25
|1.00
|5.05
|1.18
|3.76
|1.23
|2.46
|1.68
|—
|—
|1.94
|1.98
|—
|—
|1.51
|2.34
|1.25
|3.32
|1.17
|4.25
|1.06
|6.80
|1.04
|7.90
|—
|—
|—
|—
|13.44
|1.02
|12.37
|1.03
|4.73
|1.17
|3.94
|1.24
|2.44
|1.57
|—
|—
|1.92
|1.91
|—
|—
|1.57
|2.44
|1.30
|3.48
|1.22
|4.13
|1.09
|6.54
|1.07
|7.56
|1.02
|13.49
|1.02
|13.94
Прогнозы на матч Реал Мадрид 0:0 Вальядолид
Исход игры
Реал Мадрид
97.9% (140)
Ничья
2.1% (3)
Вальядолид
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
40.43% (57)
Меньше
59.57% (84)
Обе команды забьют
Да
23.4% (33)
Нет
76.6% (108)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
57.3% (82)
3:0 Реал Мадрид
16.1% (23)
3:1 Реал Мадрид
10.5% (15)
2:1 Реал Мадрид
9.1% (13)
4:0 Реал Мадрид
1.4% (2)
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