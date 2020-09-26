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Реал Мадрид
 
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Стадион:
Вальядолид

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вальверде Федерико 1 0.5
2. Рамос Серхио 1 (1) 0.5
3. Бензема Карим 0 0
Вальядолид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гвардиола Серхи 1 (1) 0.33
2. Мичел Мигель 1 0.33

Карточки

Реал Мадрид
# Игрок      
1. Карвахаль Даниэль 2 0
2. Модрич Лука 1 0
3. Менди Ферлан 1 0
Вальядолид
# Игрок      
1. Мичел Мигель 1 0
2. Начо Мартинес 1 0
3. Бруно Гонсалес 1 0
4. Гвардиола Серхи 1 0
5. Санчес Хавьер 1 0
6. Хоакин Фернандес 1 0
7. Рубио Вальдо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Мадрид 50% (1) 0 0 0 0 50% (1)
 Вальядолид 0 0 50% (1) 0 50% (1) 0

Предыдущие игры

Реал Мадрид Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Бетис 2:3 Реал Мадрид Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 6:0 Хетафе Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид
Леганес 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Алавес Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Хетафе Эспаньол 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Мальорка Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Валенсия Реал Мадрид 3:1 Эйбар Бетис 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Барселона Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити Леванте 1:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 Сельта
Вальядолид Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Вальядолид 1:1 Сельта Бетис 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Брага 2:2 Вальядолид
Спортинг Л 2:1 Вальядолид Спортинг 2:1 Вальядолид Гранада 0:3 Вальядолид Малага 1:0 Вальядолид Вальядолид 2:0 Бетис Эйбар 3:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Барселона Валенсия 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:0 Алавес Вальядолид 0:0 Леванте Севилья 1:1 Вальядолид Вальядолид 1:1 Хетафе Атлетико М 1:0 Вальядолид Вальядолид 0:0 Сельта Леганес 1:2 Вальядолид Вальядолид 1:4 Атлетик Б

Последние игры между собой

Реал Мадрид: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 1
Вальядолид: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 10
Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Ла Лига Реал Мадрид 1:1 Вальядолид Ла Лига Вальядолид 1:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:0 Вальядолид Примера
Вальядолид 1:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:0 Вальядолид Примера Реал Мадрид 4:3 Вальядолид Примера Вальядолид 2:3 Реал Мадрид Примера Вальядолид 1:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:2 Вальядолид Примера Реал Мадрид 2:0 Вальядолид Примера Вальядолид 1:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 7:0 Вальядолид Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
2. Гранада Заявка 3 2 0 1 5 - 7 6
3. Реал Сосьедад Заявка 3 1 2 0 4 - 1 5
4. Сельта Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
5. Хетафе Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Реал Мадрид Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Валенсия Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
8. Вильярреал Заявка 3 1 1 1 3 - 6 4
9. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 6 - 1 3
10. Барселона Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
11. Севилья Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
12. Леванте Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
13. Атлетик Б Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Осасуна Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
15. Кадис Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
16. Уэска Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
17. Вальядолид Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
18. Алавес Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
19. Эйбар Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
20. Эльче Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Вальядолид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 сентября 2020, осталось 2 дня 21 час 6 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 36
    Реал Мадрид 94.4% (34)
    X 5.6% (2)
    Вальядолид 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Вальядолид
    1.32
    6.40
    9.70
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.29 5.80 9.70
    1.28 5.70 12.00
    1.32 6.40 13.00
    1.31 5.79 8.87

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    11.50 1.02 4.50 1.18 3.80 1.27 2.35 1.64 2.12 1.77 1.85 2.00 1.52 2.55 1.28 3.70 1.20 4.50 1.07 7.30 1.06 7.90
    15.75 1.02 12.50 1.00 4.70 1.17 3.85 1.28 2.40 1.64 1.84 1.99 1.52 2.53 1.26 3.54 1.18 4.20 1.06 7.10 1.04 7.80
    13.44 1.02 12.37 1.03 4.73 1.17 3.94 1.24 2.44 1.57 1.92 1.91 1.57 2.44 1.30 3.48 1.22 4.13 1.09 6.54 1.07 7.56 1.02 13.49 1.02 13.94
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    2.33 1.60 1.57 2.41 1.22 4.40
    3.76 1.27 2.53 1.53 1.61 2.31 1.22 4.25 1.16 5.40
    3.55 1.29 2.44 1.57 1.61 2.35 1.22 4.13 1.15 5.03 1.04 10.70 1.03 12.27
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.45 1.28 1.94 1.81 1.44 2.65 1.28 3.45
    4.80 1.18 3.38 1.32 1.92 1.88 1.44 2.77 1.27 3.76

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.05 1.77
    1.95 1.84
    Букмекер Да Нет
    5.20 1.16
    Букмекер Да Нет
    3.65 1.28
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    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Вальядолид

    Исход игры
    Реал Мадрид
    94.4% (34)
    Ничья
    5.6% (2)
    Вальядолид
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.29% (12)
    Меньше
    65.71% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    20% (7)
    Нет
    80% (28)
    Популярный счёт
    2:0 Реал Мадрид
    61.1% (22)
    3:0 Реал Мадрид
    13.9% (5)
    3:1 Реал Мадрид
    11.1% (4)
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