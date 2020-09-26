Реал Мадрид
Позже
Стадион: Альфредо ди Стефано
Вальядолид
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вальверде Федерико
|1
|0.5
|2.
|Рамос Серхио
|1 (1)
|0.5
|3.
|Бензема Карим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гвардиола Серхи
|1 (1)
|0.33
|2.
|Мичел Мигель
|1
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Карвахаль Даниэль
|2
|0
|2.
|Модрич Лука
|1
|0
|3.
|Менди Ферлан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мичел Мигель
|1
|0
|2.
|Начо Мартинес
|1
|0
|3.
|Бруно Гонсалес
|1
|0
|4.
|Гвардиола Серхи
|1
|0
|5.
|Санчес Хавьер
|1
|0
|6.
|Хоакин Фернандес
|1
|0
|7.
|Рубио Вальдо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Мадрид
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|Вальядолид
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +13 =3 -4Бетис 2:3 Реал Мадрид Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 6:0 Хетафе Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид
Леганес 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Алавес Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Хетафе Эспаньол 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Мальорка Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Валенсия Реал Мадрид 3:1 Эйбар Бетис 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Барселона Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити Леванте 1:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 Сельта
Вальядолид Последние 20 матчей: +4 =7 -9Вальядолид 1:1 Сельта Бетис 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Брага 2:2 Вальядолид
Спортинг Л 2:1 Вальядолид Спортинг 2:1 Вальядолид Гранада 0:3 Вальядолид Малага 1:0 Вальядолид Вальядолид 2:0 Бетис Эйбар 3:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Барселона Валенсия 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:0 Алавес Вальядолид 0:0 Леванте Севилья 1:1 Вальядолид Вальядолид 1:1 Хетафе Атлетико М 1:0 Вальядолид Вальядолид 0:0 Сельта Леганес 1:2 Вальядолид Вальядолид 1:4 Атлетик Б
Последние игры между собой
Реал Мадрид: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 1
Вальядолид: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 10
Вальядолид 1:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:0 Вальядолид Примера Реал Мадрид 4:3 Вальядолид Примера Вальядолид 2:3 Реал Мадрид Примера Вальядолид 1:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:2 Вальядолид Примера Реал Мадрид 2:0 Вальядолид Примера Вальядолид 1:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 7:0 Вальядолид Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|2.
|Гранада
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 7
|6
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|4.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|Хетафе
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Валенсия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 6
|4
|9.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|10.
|Барселона
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|11.
|Севилья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|12.
|Леванте
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Осасуна
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|15.
|Кадис
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|16.
|Уэска
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|18.
|Алавес
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|19.
|Эйбар
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|20.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|11.50
|1.02
|4.50
|1.18
|3.80
|1.27
|2.35
|1.64
|2.12
|1.77
|1.85
|2.00
|1.52
|2.55
|1.28
|3.70
|1.20
|4.50
|1.07
|7.30
|1.06
|7.90
|—
|—
|—
|—
|15.75
|1.02
|12.50
|1.00
|4.70
|1.17
|3.85
|1.28
|2.40
|1.64
|—
|—
|1.84
|1.99
|1.52
|2.53
|1.26
|3.54
|1.18
|4.20
|1.06
|7.10
|1.04
|7.80
|—
|—
|—
|—
|13.44
|1.02
|12.37
|1.03
|4.73
|1.17
|3.94
|1.24
|2.44
|1.57
|—
|—
|1.92
|1.91
|1.57
|2.44
|1.30
|3.48
|1.22
|4.13
|1.09
|6.54
|1.07
|7.56
|1.02
|13.49
|1.02
|13.94
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Вальядолид
Исход игры
Реал Мадрид
94.4% (34)
Ничья
5.6% (2)
Вальядолид
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
34.29% (12)
Меньше
65.71% (23)
Обе команды забьют
Да
20% (7)
Нет
80% (28)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
61.1% (22)
3:0 Реал Мадрид
13.9% (5)
3:1 Реал Мадрид
11.1% (4)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!