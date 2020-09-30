  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Вильярреал
0:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
Алавес
0' 13'
1
Асенхо
Серхио
2
Марио
Гаспар
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
15
Эступиньян
Первис
10
Иборра
Висенте
14
Тригерос
Мануэль
7
Морено
Херард
5
Парехо
Даниэль
23
Гомес
Мойсес
17
Алькасер
Пако
1
Пачеко
Фернандо
23
Химо
Наварро
5
Лагуардия
Виктор
22
Лежён
Флорьян
3
Дуарте
Рубен
16
Эдгар
Мендес
20
Понс
Пере
6
Батталья
Родриго
29
Сайнс
Борха
7
Лукас
Перес
14
Дейверсон
Силва
Вильярреал
4-2-3-1
Алавес
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морено Херард 2 (1) 0.67
2. Алькасер Пако 1 0.33
3. Чуквезе Саму 0 0
Алавес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хоселу Санмартин 1 0.33

Карточки

Вильярреал
# Игрок      
1. Педраса Альфонсо 1 0
2. Коклен Франсис 1 0
3. Морено Херард 1 0
Алавес
# Игрок      
1. Батталья Родриго 2 0
2. Лежён Флорьян 2 0
3. Хави Лопеc 1 0
4. Пина Томас 1 0
5. Эдгар Мендес 1 0
6. Риоха Луис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вильярреал 0 0 0 0 100% (3) 0
 Алавес 0 100% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Вильярреал Последние 20 матчей: + = -
Барселона 4:0 Вильярреал Вильярреал 2:1 Эйбар Вильярреал 1:1 Уэска Вильярреал 1:2 Леванте
Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Валенсия 2:1 Вильярреал Вильярреал 2:3 Тенерифе Вильярреал 3:1 Картахена Вильярреал 4:0 Эйбар Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад Хетафе 1:3 Вильярреал Вильярреал 1:4 Барселона Бетис 0:2 Вильярреал Вильярреал 2:0 Валенсия Вильярреал 2:2 Севилья Гранада 0:1 Вильярреал Вильярреал 1:0 Мальорка Сельта 0:1 Вильярреал Вильярреал 1:2 Леганес
Алавес Последние 20 матчей: + = -
Алавес 0:0 Хетафе Гранада 2:1 Алавес Алавес 0:1 Бетис Реал Сосьедад 2:2 Алавес
Атлетик Б 2:1 Алавес Осасуна 2:1 Алавес Алавес 1:2 Уэска Алавес 0:5 Барселона Бетис 1:2 Алавес Алавес 0:0 Хетафе Реал Мадрид 2:0 Алавес Вальядолид 1:0 Алавес Алавес 0:2 Гранада Атлетико М 2:1 Алавес Алавес 0:1 Осасуна Сельта 6:0 Алавес Алавес 2:0 Реал Сосьедад Эспаньол 2:0 Алавес Алавес 1:1 Валенсия Леганес 1:1 Алавес

Последние игры между собой

Вильярреал: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 5
Алавес: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 3
Алавес 1:2 Вильярреал Ла Лига Вильярреал 4:1 Алавес Ла Лига Вильярреал 1:2 Алавес Примера Алавес 2:1 Вильярреал Примера
Вильярреал 1:2 Алавес Примера Алавес 0:3 Вильярреал Примера Алавес 2:1 Вильярреал Примера Вильярреал 0:2 Алавес Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хетафе Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
2. Валенсия Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
3. Гранада Заявка 3 2 0 1 5 - 7 6
4. Бетис Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
5. Сельта Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Реал Сосьедад Заявка 4 1 2 1 4 - 2 5
7. Вильярреал 0:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 6 5
8. Атлетико М 0:0 Заявка 2 1 1 0 6 - 1 4
9. Реал Мадрид Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
10. Барселона Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
11. Севилья Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
12. Леванте Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
13. Атлетик Б Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Осасуна Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
15. Кадис Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
16. Уэска 0:0 Заявка 4 0 3 1 2 - 4 3
17. Вальядолид Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
18. Алавес 0:0 Заявка 4 0 2 2 1 - 3 2
19. Эйбар Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
20. Эльче Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Вильярреал 95.1% (137)
X 4.9% (7)
Алавес 0% (0)
Все прогнозы
1.83 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вильярреал
Ничья
Алавес
1.56
4.60
7.80
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.47 4.40 7.10
1.50 4.20 6.90
1.56 4.60 7.80
1.62 3.80 5.94
1.55 4.16 6.70

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.50 1.01 8.90 1.05 3.75 1.27 2.90 1.41 2.21 1.71 1.99 1.87 1.78 2.11 1.57 2.50 1.37 3.10 1.17 5.10 1.12 5.60 1.03 10.00
12.00 1.04 10.25 1.05 3.68 1.29 2.83 1.44 1.97 1.93 1.52 2.57 1.35 3.26 1.15 5.60 1.12 6.35 1.03 12.25
7.77 1.07 6.52 1.09 3.14 1.36 2.41 1.58 1.77 2.08 1.40 2.96 1.27 3.70 1.10 6.16 1.08 6.94 1.02 13.14 1.02 13.67
3.75 1.30 2.90 1.45 2.31 1.67 2.00 1.89 1.76 2.15 1.53 2.63 1.35 3.39 1.12 7.16
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.94 1.86 1.42 2.85 1.13 5.90
3.15 1.36 2.03 1.82 1.46 2.72 1.13 5.90 1.10 6.95
2.74 1.46 1.81 2.03 1.38 3.05 1.10 6.16 1.08 7.09
3.05 1.40 2.50 1.57 1.96 1.93 1.59 2.45 1.42 2.99
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.37 1.76 1.99 1.33 3.15
3.95 1.25 2.72 1.46 1.70 2.15 1.28 3.64 1.18 4.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.92 1.88
2.14 1.70
Букмекер Да Нет
5.70 1.16
Букмекер Да Нет
3.55 1.30
Где смотреть матч Вильярреал 0:0 Алавес онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Олимп Матчи АПЛ

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей


Прогнозы на матч Вильярреал 0:0 Алавес

Исход игры
Вильярреал
95.1% (137)
Ничья
4.9% (7)
Алавес
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
51.06% (72)
Меньше
48.94% (69)
Обе команды забьют
Да
53.19% (75)
Нет
46.81% (66)
Популярный счёт
2:1 Вильярреал
41.7% (60)
2:0 Вильярреал
24.3% (35)
1:0 Вильярреал
19.4% (28)
3:1 Вильярреал
5.6% (8)
1:1 Ничья
3.5% (5)
3:0 Вильярреал
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
7 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
8 Бонус: 20 000 ₽ Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Обзор Играть
11 Бонус: 19 500 ₽ Обзор Играть
12 Бонус: 3 000 ₽ Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный