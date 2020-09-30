Вильярреал
3:1
Конец матча
Стадион: Эстадио де ла Керамика
Алавес
1:0
13' ГолАлькасер Пако
1:1
36' ГолЭдгар Мендес
2:1
45' ПенальтиМорено Херард
3:1
67' ГолАлькасер Пако
74' Желтая карточкаЛагуардия Виктор
82' Желтая карточкаХимо Наварро
23
Гомес
Мойсес
23
Химо
Наварро
16
Эдгар
Мендес
20
Понс
Пере
29
Сайнс
Борха
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гомес МойсесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Коста ХаумеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Чуквезе СамуПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Ниньо ФерНападающий
- Нападающий
-
27 Lanchi
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Химо НаварроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Эдгар МендесПолузащитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Сайнс БорхаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Хави ЛопеcЗащитник
- Защитник
-
17 Марин АдрианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Бурги ХорхеПолузащитник
-
28 Бланко ХосеПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Ману ГарсияПолузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
-
10 Гвидетти ЙонНападающий
-
Главный тренер: Мачин Пабло
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
13'
1:0
36'
1:1
45'
2:1
67'
3:1
74'
82'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
3 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 3
-
2 Угловые 0
-
4 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морено Херард
|3 (2)
|0.75
|2.
|Алькасер Пако
|3
|0.75
|3.
|Марио Гаспар
|0
|0
|4.
|Чуквезе Саму
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хоселу Санмартин
|1
|0.25
|2.
|Эдгар Мендес
|1
|0.25
|3.
|Дейверсон Силва
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Педраса Альфонсо
|1
|0
|2.
|Коклен Франсис
|1
|0
|3.
|Морено Херард
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Батталья Родриго
|2
|0
|2.
|Лежён Флорьян
|2
|0
|3.
|Лагуардия Виктор
|1
|0
|4.
|Хави Лопеc
|1
|0
|5.
|Химо Наварро
|1
|0
|6.
|Пина Томас
|1
|0
|7.
|Эдгар Мендес
|1
|0
|8.
|Риоха Луис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вильярреал
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|0
|66.67% (4)
|0
|Алавес
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Вильярреал Последние 20 матчей: + = -Барселона 4:0 Вильярреал Вильярреал 2:1 Эйбар Вильярреал 1:1 Уэска Вильярреал 1:2 Леванте
Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Валенсия 2:1 Вильярреал Вильярреал 2:3 Тенерифе Вильярреал 3:1 Картахена Вильярреал 4:0 Эйбар Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад Хетафе 1:3 Вильярреал Вильярреал 1:4 Барселона Бетис 0:2 Вильярреал Вильярреал 2:0 Валенсия Вильярреал 2:2 Севилья Гранада 0:1 Вильярреал Вильярреал 1:0 Мальорка Сельта 0:1 Вильярреал Вильярреал 1:2 Леганес
Алавес Последние 20 матчей: + = -Алавес 0:0 Хетафе Гранада 2:1 Алавес Алавес 0:1 Бетис Реал Сосьедад 2:2 Алавес
Атлетик Б 2:1 Алавес Осасуна 2:1 Алавес Алавес 1:2 Уэска Алавес 0:5 Барселона Бетис 1:2 Алавес Алавес 0:0 Хетафе Реал Мадрид 2:0 Алавес Вальядолид 1:0 Алавес Алавес 0:2 Гранада Атлетико М 2:1 Алавес Алавес 0:1 Осасуна Сельта 6:0 Алавес Алавес 2:0 Реал Сосьедад Эспаньол 2:0 Алавес Алавес 1:1 Валенсия Леганес 1:1 Алавес
Последние игры между собой
Вильярреал: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 5
Алавес: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хетафе
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|2.
|Валенсия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|4.
|Гранада
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 7
|6
|5.
|Бетис
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|6.
|Реал Мадрид
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 2
|5
|9.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|10.
|Барселона
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|11.
|Севилья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|12.
|Леванте
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Осасуна
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|15.
|Кадис
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|16.
|Уэска
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|17.
|Вальядолид
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|18.
|Эйбар
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|19.
|Эльче
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|20.
|Алавес
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|12.50
|1.01
|8.90
|1.05
|5.55
|1.14
|2.90
|1.41
|2.21
|1.71
|2.18
|1.68
|1.78
|2.11
|1.57
|2.50
|—
|—
|3.35
|1.31
|—
|—
|1.17
|5.10
|—
|—
|1.85
|1.95
|—
|—
|1.03
|10.00
|1.13
|5.80
|1.02
|13.00
|12.00
|1.04
|10.25
|1.05
|3.68
|1.29
|2.83
|1.44
|—
|—
|1.97
|1.93
|—
|—
|1.52
|2.57
|—
|—
|1.35
|3.26
|—
|—
|1.15
|5.60
|—
|—
|1.12
|6.35
|—
|—
|1.03
|12.25
|—
|—
|—
|—
|7.77
|1.07
|6.52
|1.09
|3.14
|1.36
|2.41
|1.58
|—
|—
|1.77
|2.08
|—
|—
|1.40
|2.96
|—
|—
|1.27
|3.70
|—
|—
|1.10
|6.16
|—
|—
|1.08
|6.94
|—
|—
|1.02
|13.14
|1.02
|13.67
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|6.03
|1.15
|2.90
|1.45
|2.70
|1.51
|2.14
|1.77
|1.86
|2.04
|1.57
|2.53
|1.43
|2.99
|2.98
|1.43
|2.44
|1.61
|1.88
|2.01
|1.55
|2.59
|1.67
|2.32
|1.40
|3.11
|1.38
|3.22
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|1.94
|1.86
|—
|—
|2.04
|1.77
|—
|—
|1.13
|5.90
|1.03
|12.00
|1.02
|13.00
|3.15
|1.36
|—
|—
|2.03
|1.82
|—
|—
|1.46
|2.72
|—
|—
|1.13
|5.90
|1.10
|6.95
|—
|—
|2.74
|1.46
|—
|—
|1.81
|2.03
|—
|—
|1.38
|3.05
|—
|—
|1.10
|6.16
|1.08
|7.09
|—
|—
|3.05
|1.40
|2.50
|1.57
|1.96
|1.93
|1.59
|2.45
|1.31
|3.63
|1.16
|5.54
|1.26
|3.98
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Вильярреал 3:1 Алавес
Исход игры
Вильярреал
95.1% (137)
Ничья
4.9% (7)
Алавес
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
51.06% (72)
Меньше
48.94% (69)
Обе команды забьют
Да
53.19% (75)
Нет
46.81% (66)
Популярный счёт
2:1 Вильярреал
41.7% (60)
2:0 Вильярреал
24.3% (35)
1:0 Вильярреал
19.4% (28)
3:1 Вильярреал
5.6% (8)
1:1 Ничья
3.5% (5)
3:0 Вильярреал
1.4% (2)
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