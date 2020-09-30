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Вильярреал
3:1
Конец матча

Стадион:
Алавес
0'
1:0
13' Гол
Алькасер Пако
1:1
36' Гол
Эдгар Мендес
2:1
45' Пенальти
Морено Херард
3:1
67' Гол
Алькасер Пако
74' Желтая карточка
Лагуардия Виктор
82' Желтая карточка
Химо Наварро
90'+5
1
Асенхо
Серхио
2
Марио
Гаспар
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
15
Эступиньян
Первис
10
Иборра
Висенте
14
Тригерос
Мануэль
7
Морено
Херард
5
Парехо
Даниэль
23
Гомес
Мойсес
17
Алькасер
Пако
1
Пачеко
Фернандо
23
Химо
Наварро
5
Лагуардия
Виктор
22
Лежён
Флорьян
3
Дуарте
Рубен
16
Эдгар
Мендес
20
Понс
Пере
6
Батталья
Родриго
29
Сайнс
Борха
7
Лукас
Перес
14
Дейверсон
Силва
Вильярреал
4-2-3-1
Алавес
4-4-2

Ход матча

13'
Алькасер Пако
(Марио Гаспар)
1:0
36'
1:1
Эдгар Мендес
(Дейверсон Силва)
45'
Морено Херард
2:1
66'
 
Гвидетти Йон
Дейверсон Силва
66'
 
Риоха Луис
Сайнс Борха
67'
Алькасер Пако
3:1
74'
 
Лагуардия Виктор
75'
Кубо Такефуса
Тригерос Мануэль
 
76'
 
Гарсия Серджи
Эдгар Мендес
76'
 
Ману Гарсия
Дуарте Рубен
77'
Коста Хауме
Эступиньян Первис
 
82'
 
Химо Наварро
83'
 
Гомес Мойсес
Лагуардия Виктор
83'
 
Эли Родриго
Чуквезе Саму
83'
Бакка Карлос
Морено Херард
 
84'
Фунес Мори
Алькасер Пако
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 0
  • 4 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морено Херард 3 (2) 0.75
2. Алькасер Пако 3 0.75
3. Марио Гаспар 0 0
4. Чуквезе Саму 0 0
Алавес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хоселу Санмартин 1 0.25
2. Эдгар Мендес 1 0.25
3. Дейверсон Силва 0 0

Карточки

Вильярреал
# Игрок      
1. Педраса Альфонсо 1 0
2. Коклен Франсис 1 0
3. Морено Херард 1 0
Алавес
# Игрок      
1. Батталья Родриго 2 0
2. Лежён Флорьян 2 0
3. Лагуардия Виктор 1 0
4. Хави Лопеc 1 0
5. Химо Наварро 1 0
6. Пина Томас 1 0
7. Эдгар Мендес 1 0
8. Риоха Луис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вильярреал 16.67% (1) 0 16.67% (1) 0 66.67% (4) 0
 Алавес 0 50% (1) 50% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Вильярреал Последние 20 матчей: + = -
Барселона 4:0 Вильярреал Вильярреал 2:1 Эйбар Вильярреал 1:1 Уэска Вильярреал 1:2 Леванте
Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Валенсия 2:1 Вильярреал Вильярреал 2:3 Тенерифе Вильярреал 3:1 Картахена Вильярреал 4:0 Эйбар Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад Хетафе 1:3 Вильярреал Вильярреал 1:4 Барселона Бетис 0:2 Вильярреал Вильярреал 2:0 Валенсия Вильярреал 2:2 Севилья Гранада 0:1 Вильярреал Вильярреал 1:0 Мальорка Сельта 0:1 Вильярреал Вильярреал 1:2 Леганес
Алавес Последние 20 матчей: + = -
Алавес 0:0 Хетафе Гранада 2:1 Алавес Алавес 0:1 Бетис Реал Сосьедад 2:2 Алавес
Атлетик Б 2:1 Алавес Осасуна 2:1 Алавес Алавес 1:2 Уэска Алавес 0:5 Барселона Бетис 1:2 Алавес Алавес 0:0 Хетафе Реал Мадрид 2:0 Алавес Вальядолид 1:0 Алавес Алавес 0:2 Гранада Атлетико М 2:1 Алавес Алавес 0:1 Осасуна Сельта 6:0 Алавес Алавес 2:0 Реал Сосьедад Эспаньол 2:0 Алавес Алавес 1:1 Валенсия Леганес 1:1 Алавес

Последние игры между собой

Вильярреал: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 5
Алавес: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 3
Алавес 1:2 Вильярреал Ла Лига Вильярреал 4:1 Алавес Ла Лига Вильярреал 1:2 Алавес Примера Алавес 2:1 Вильярреал Примера
Вильярреал 1:2 Алавес Примера Алавес 0:3 Вильярреал Примера Алавес 2:1 Вильярреал Примера Вильярреал 0:2 Алавес Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хетафе Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
2. Валенсия Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
3. Вильярреал Заявка 4 2 1 1 6 - 7 7
4. Гранада Заявка 3 2 0 1 5 - 7 6
5. Бетис Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
6. Реал Мадрид 0:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
7. Сельта Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Реал Сосьедад Заявка 4 1 2 1 4 - 2 5
9. Атлетико М Заявка 2 1 1 0 6 - 1 4
10. Барселона Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
11. Севилья Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
12. Леванте Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
13. Атлетик Б Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Осасуна Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
15. Кадис Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
16. Уэска Заявка 4 0 3 1 2 - 4 3
17. Вальядолид 0:0 Заявка 4 0 3 1 2 - 4 3
18. Эйбар 0:0 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
19. Эльче 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
20. Алавес Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
Новости матча
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Вильярреал 95.1% (137)
X 4.9% (7)
Алавес 0% (0)
Все прогнозы
1.83 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.16 7.10 20.00
1.14 7.00 29.00
1.56 4.60 7.80
1.62 3.80 5.94
1.16 7.31 31.66

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
12.50 1.01 8.90 1.05 5.55 1.14 2.90 1.41 2.21 1.71 2.18 1.68 1.78 2.11 1.57 2.50 3.35 1.31 1.17 5.10 1.85 1.95 1.03 10.00 1.13 5.80 1.02 13.00
12.00 1.04 10.25 1.05 3.68 1.29 2.83 1.44 1.97 1.93 1.52 2.57 1.35 3.26 1.15 5.60 1.12 6.35 1.03 12.25
7.77 1.07 6.52 1.09 3.14 1.36 2.41 1.58 1.77 2.08 1.40 2.96 1.27 3.70 1.10 6.16 1.08 6.94 1.02 13.14 1.02 13.67
6.03 1.15 2.90 1.45 2.70 1.51 2.14 1.77 1.86 2.04 1.57 2.53 1.43 2.99 2.98 1.43 2.44 1.61 1.88 2.01 1.55 2.59 1.67 2.32 1.40 3.11 1.38 3.22
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
1.94 1.86 2.04 1.77 1.13 5.90 1.03 12.00 1.02 13.00
3.15 1.36 2.03 1.82 1.46 2.72 1.13 5.90 1.10 6.95
2.74 1.46 1.81 2.03 1.38 3.05 1.10 6.16 1.08 7.09
3.05 1.40 2.50 1.57 1.96 1.93 1.59 2.45 1.31 3.63 1.16 5.54 1.26 3.98
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.37 1.76 1.99 1.33 3.15
3.95 1.25 2.72 1.46 1.70 2.15 1.28 3.64 1.18 4.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.15 1.70
2.14 1.70
Букмекер Да Нет
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
3.55 1.30
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Прогнозы на матч Вильярреал 3:1 Алавес

Исход игры
Вильярреал
95.1% (137)
Ничья
4.9% (7)
Алавес
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
51.06% (72)
Меньше
48.94% (69)
Обе команды забьют
Да
53.19% (75)
Нет
46.81% (66)
Популярный счёт
2:1 Вильярреал
41.7% (60)
2:0 Вильярреал
24.3% (35)
1:0 Вильярреал
19.4% (28)
3:1 Вильярреал
5.6% (8)
1:1 Ничья
3.5% (5)
3:0 Вильярреал
1.4% (2)
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