Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Команда Вильярреал играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Г О О О О Л - Морено Херард из команды Вильярреал забивает с точки!

45' После проверки VAR судья изменил решение - Вильярреал пробьет пенальти!

44' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

43' Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Удар от ворот произведет Вильярреал

41' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Удар от ворот произведет Алавес

40' Отличный пас сделал Эступиньян Первис из команды Вильярреал . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

38' Хорошую попытку сделал Сайнс Борха . Удар в створ, но вратарь начеку

38' Команда Алавес забила мяч, хотя лучше играли соперники

36' Г О О О О Л - Эдгар Мендес изменил счет на табло!

36' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Матч возобновлен

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Гомес Мойсес из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

31' Торрес Пау II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Понс Пере выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Дуарте Рубен из команды Алавес

27' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Морено Херард из команды Вильярреал плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

23' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Отличный командный гол!

13' Г О О О О Л - Алькасер Пако изменил счет на табло!

13' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' О, нет. Из многообещающей позиции Алькасер Пако из команды Вильярреал наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

11' Химо Наварро из команды Алавес направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

11' Удар от ворот произведет Алавес

10' Иборра Висенте не смог попасть в створ ударом издали

9' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе

8' Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Морено Херард из команды Вильярреал направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

5' Эступиньян Первис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Альбиоль Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Эступиньян Первис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Вильярреал начинает с центра поля