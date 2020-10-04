И "Леванте" крайне медленно переходит центральную линию. Ощущение, что это они ведут в счете.

Обменялись команды навесами в штрафную, но в обоих случаях до опасного удара дело так и не дошло.

Довольно суетливо соперники борются на половине поля "Леванте". "Реал" отчаянно прессингует, мешая завладеть мячом.

Да, "Леванте" нужно собраться, что-то поменять, чтобы претендовать на приемлемый результат.

Асенсио получает по ногам в середине поля.

39' Маловато сил у команд на концовку первого тайма, потери в простых ситуациях, очень много ошибок.

38' Ответная атака "Леванте" завершается попаданием в офсайд Моралеса.

37' Каземиро отправил мяч в штрафную, где верховую борьбу выиграл Бензема. Правда, француз по воротам не попал.

36' Пятый угловой заработали "сливочные". Но подача в штрафную ничего опасного не принесла.

35' Опять пытается "Леванте" продемонстрировать прессинг. Нападающие обозначают давление на оборону гостей, но всё как-то лениво.

34' Малса воткнулся в Варана у центрального круга. Игра остановлена.

34' Хозяева готовят новую атаку, а "Реал" плотно большими силами защищается, не выбрасываясь вперед.

33' Стремительная атака гостей заканчивается угловым ударом, только последующий розыгрыш этого стандарта опасности у ворот соперника не принёс.

32' Кампанья на этот раз организовал подачу на дальнюю штангу. После чего последовал удар от Вукчевича по воротам Куртуа, выручила перекладина.

31' Кампанья навесил на ближнюю штангу, а там голова Каземиро и Варана, ещё один угловой.

31' Легкая паника в штрафной "Реала" после быстрой контратаки "Леванте", серия неприятных рикошетов приводит к угловому.

30' И опять длинный заброс в никуда. Какие-то странные действия в исполнении команд, вместо вдумчивой комбинационной атаки.

29' Сошел давно стартовый порыв команд, теперь в основном в центре идет борьба за территорию.

28' Теперь "Реал" практикуется в контроле мяча, перекатывая его с фланга на фланг через центр, неторопливо.

27' Притормаживают хозяева игру, подолгу катая мяч среди защитников.

26' Пако Лопес задумчив, с такой игрой даже не 1 балл рассчитывать трудно.

25' "Леванте" наконец-то занят контролем мяч у центральной линии, но даже его толком наладить не удается, мяч упущен за боковую линию.

24' Начо оказался на острие атаки, но подача с правого края штрафной не прошла.

23' Высоким прессингом накрывает "Реал" защиту противника, так что приходится игрокам обороны хозяев просто выносить мяч вперед куда подальше.

22' Извлечь выгоду из корнера гостям не получилось, но и игроки "Леванте" не смогли убежать в контратаку.

21' Очередная вылазка "Реала" к воротам "Леванте" оборачивается навесом во вратарскую, и завершается спокойным выносом защитника. Будет угловой.

20' Футболисты "Леванте" понимают, что в скорости нужно прибавлять, но в то же время понимают они и то, что набор темпа приводит к увеличению ошибок.

19' Пока без каких-то неожиданностей игра проходит. "Реал" и дальше ищет пути к воротам соперника.

18' Моралес забрался в офсайд.

17' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Винисиус!!!

Винисиус добивается углового. Розыгрыш мяча с угла поля завершается взятием ворот. Мяч как-раз отлетел к бразильцу, который красивым ударом с 12 метров отправил игровой снаряд в сетку ворот.

16' Фолов в центре поля неприлично много. Но все они мелкие. Разрывают игру, не дают ей раскрыться.

15' Начо нарушает правила в середине поля теперь.

14' Каземиро совершает очередной фол, Вукчевичу досталось.

13' Контратаку "Леванте" благополучно испортила подача Вукчевича, улетевшая за лицевую линию.

12' "Леванте" старался подержать мяч, но "Реал" хорошо прессингует. Игровой снаряд вновь у гостей.

11' Без опасных моментов проходит у нас игра. Команды продолжают присматриваться друг к другу.

10' Несколько раз подряд гости попытались исполнить заброс из глубины на быстрого Винисиуса, но тот еще ни за один мяч не зацепился.

9' "Реал" владеет мячом, но продвижение вперед если и есть, то очень медленное. А у "Леванте" многовато брака в передачах в центре поля.

8' По большей части игра проходит в центре поля, борьба за инициативу продолжается. Очень осторожны команды.

7' Вальверде наносит удар по воротам, Менди ему выкатил мяч, однако уругваец в створ не попал.

6' Моралес выскочил к воротам Куртуа, тот его опередил, да и офсайд судья зафиксировал.

5' Арбитр встречи только и успевает подносить свисток ко рту. Градус борьбы очень высок.

4' Каземиро пошёл в жёсткий стык у центрального круга. Жёлтая бразильцу.

4' "Реал" зарабатывает первый угловой после прерванного прострела, но корнер гости разыгрывают неудачно.

3' Гости в дебюте матча захватили инициативу, но к активным действиям они всё равно приступать не спешат.

2' Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Хосе Мунуэры Монтеро. Фиксирует он первое нарушение правил в матче. Фолит Рохер.

1' "Леванте" проводит матч в комплекте формы сине-гранатового цвета, в белой футболисты "Реала".