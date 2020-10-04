Леванте
0:1
Первый тайм: 44'
Стадион: Эстадио де ла Керамика
Реал Мадрид
4' Желтая карточкаКаземиро Карлос
0:1
16' ГолВинисиус Жуниор
14
Везу
Рубен
19
Клерк
Карлос
10
Барди
Энис
11
Моралес
Луис
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Везу РубенЗащитник
- Защитник
-
19 Клерк КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
- Нападающий
-
11 Моралес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
2 СонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лунин АндрейВратарь
- Вратарь
-
32 Чуст ВикторЗащитник
-
17 Васкес ЛукасЗащитник
- Защитник
-
22 Иско АларконПолузащитник
-
25 РодригоНападающий
-
18 Йович ЛукаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Зидан Зинедин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
16'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 5
-
0 Удары в створ 1
-
2 Угловые 5
-
3 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Моралес Луис
|3
|0.75
|2.
|Рохер Марти
|1
|0.25
|3.
|Мелеро Гонсало
|1
|0.25
|4.
|Кампанья Хосе
|0
|0
|5.
|Мирамон Хорхе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Винисиус Жуниор
|2
|0.5
|2.
|Вальверде Федерико
|1
|0.25
|3.
|Рамос Серхио
|1 (1)
|0.25
|4.
|Бензема Карим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кампанья Хосе
|1
|0
|2.
|Сон
|1
|0
|3.
|Везу Рубен
|1
|0
|4.
|Радоя Неманья
|1
|0
|5.
|Робер Пьер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Каземиро Карлос
|2
|0
|2.
|Карвахаль Даниэль
|2
|0
|3.
|Модрич Лука
|1
|0
|4.
|Марсело Виера
|1
|0
|5.
|Менди Ферлан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Леванте
|20% (1)
|0
|40% (2)
|0
|0
|40% (2)
|Реал Мадрид
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Леванте Последние 20 матчей: + = -Севилья 1:0 Леванте Осасуна 1:3 Леванте Севилья 3:2 Леванте Валенсия 4:2 Леванте
Леванте 1:0 Кастельон Вильярреал 1:2 Леванте Леванте 2:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия Леванте 2:1 Мальорка Леванте 1:0 Хетафе Сельта 2:3 Леванте Леванте 1:2 Атлетик Б Мальорка 2:0 Леванте Леванте 1:1 Реал Сосьедад Вальядолид 0:0 Леванте Леванте 4:2 Бетис Леванте 0:1 Атлетико М Эспаньол 1:3 Леванте Леванте 1:1 Севилья Валенсия 1:1 Леванте
Реал Мадрид Последние 20 матчей: + = -Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Бетис 2:3 Реал Мадрид Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 6:0 Хетафе
Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Леганес 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Алавес Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Хетафе Эспаньол 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Мальорка Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Валенсия Реал Мадрид 3:1 Эйбар Бетис 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Барселона Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити Леванте 1:0 Реал Мадрид
Последние игры между собой
Леванте: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Реал Мадрид: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Леванте 2:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:1 Леванте Примера Леванте 1:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Леванте Примера Реал Мадрид 2:0 Леванте Примера Леванте 0:5 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Леванте Примера Леванте 2:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:1 Леванте Примера Леванте 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:2 Леванте Примера Леванте 1:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:0 Леванте Примера Леванте 2:0 Реал Мадрид Кубок Короля Реал Мадрид 8:0 Леванте Кубок Короля Леванте 0:0 Реал Мадрид Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|1:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|2.
|Бетис
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 2
|8
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|5.
|Хетафе
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|Валенсия
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|7.
|Барселона
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|8.
|Севилья
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|9.
|Гранада
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 7
|6
|10.
|Осасуна
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|11.
|Кадис
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|12.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 1
|5
|13.
|Сельта
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|14.
|Эльче
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|15.
|Эйбар
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|16.
|Алавес
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|17.
|Уэска
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|2 - 4
|4
|18.
|Леванте
|0:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|19.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|20.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
Тотал
|Букмекер
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|12.00
|1.01
|7.20
|1.09
|5.55
|1.14
|3.90
|1.25
|—
|—
|1.92
|1.38
|1.79
|2.05
|1.52
|2.52
|—
|—
|1.23
|4.05
|1.17
|4.90
|1.18
|4.75
|1.14
|5.55
|1.02
|11.00
|—
|—
|5.30
|1.16
|4.40
|1.22
|2.53
|1.53
|—
|—
|2.00
|1.83
|—
|—
|1.69
|2.43
|—
|—
|1.34
|3.32
|1.27
|3.84
|1.11
|6.85
|1.09
|7.40
|1.03
|13.75
|—
|—
|6.86
|1.12
|—
|—
|2.56
|1.55
|2.21
|1.72
|1.86
|2.02
|1.62
|2.40
|1.48
|2.77
|1.64
|2.35
|1.45
|2.89
|1.16
|5.67
|—
|—
|1.10
|7.79
|—
|—
Прогнозы на матч Леванте 0:1 Реал Мадрид
Исход игры
Леванте
1.9% (3)
Ничья
3.2% (5)
Реал Мадрид
94.8% (147)
Тотал 2.5
Больше
70.39% (107)
Меньше
29.61% (45)
Обе команды забьют
Да
71.71% (109)
Нет
28.29% (43)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
43.9% (68)
0:2 Реал Мадрид
20% (31)
1:3 Реал Мадрид
20% (31)
0:1 Реал Мадрид
5.8% (9)
1:4 Реал Мадрид
1.3% (2)
1:1 Ничья
1.3% (2)
2:4 Реал Мадрид
1.3% (2)
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