  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Леванте
0:1
Первый тайм: 44'

Стадион:
Реал Мадрид
0'
4' Желтая карточка
Каземиро Карлос
0:1
16' Гол
Винисиус Жуниор
44'
13
Айтор
Фернандес
20
Мирамон
Хорхе
14
Везу
Рубен
15
Постиго
Серхио
19
Клерк
Карлос
24
Кампанья
Хосе
17
Вукчевич
Никола
12
Малса
Микаэль
10
Барди
Энис
9
Рохер
Марти
11
Моралес
Луис
1
Куртуа
Тибо
6
Начо
Игнасио
5
Варан
Рафаэль
4
Рамос
Серхио
23
Менди
Ферлан
15
Вальверде
Федерико
14
Каземиро
Карлос
10
Модрич
Лука
11
Асенсио
Марко
9
Бензема
Карим
20
Винисиус
Жуниор
Леванте
4-4-2
Реал Мадрид
4-3-3

Ход матча

4'
 
Каземиро Карлос
16'
0:1
Винисиус Жуниор

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 5
  • 3 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Леванте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Моралес Луис 3 0.75
2. Рохер Марти 1 0.25
3. Мелеро Гонсало 1 0.25
4. Кампанья Хосе 0 0
5. Мирамон Хорхе 0 0
Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Винисиус Жуниор 2 0.5
2. Вальверде Федерико 1 0.25
3. Рамос Серхио 1 (1) 0.25
4. Бензема Карим 0 0

Карточки

Леванте
# Игрок      
1. Кампанья Хосе 1 0
2. Сон 1 0
3. Везу Рубен 1 0
4. Радоя Неманья 1 0
5. Робер Пьер 1 0
Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 2 0
2. Карвахаль Даниэль 2 0
3. Модрич Лука 1 0
4. Марсело Виера 1 0
5. Менди Ферлан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Леванте 20% (1) 0 40% (2) 0 0 40% (2)
 Реал Мадрид 33.33% (1) 0 0 0 33.33% (1) 33.33% (1)

Предыдущие игры

Леванте Последние 20 матчей: + = -
Севилья 1:0 Леванте Осасуна 1:3 Леванте Севилья 3:2 Леванте Валенсия 4:2 Леванте
Леванте 1:0 Кастельон Вильярреал 1:2 Леванте Леванте 2:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия Леванте 2:1 Мальорка Леванте 1:0 Хетафе Сельта 2:3 Леванте Леванте 1:2 Атлетик Б Мальорка 2:0 Леванте Леванте 1:1 Реал Сосьедад Вальядолид 0:0 Леванте Леванте 4:2 Бетис Леванте 0:1 Атлетико М Эспаньол 1:3 Леванте Леванте 1:1 Севилья Валенсия 1:1 Леванте
Реал Мадрид Последние 20 матчей: + = -
Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Бетис 2:3 Реал Мадрид Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 6:0 Хетафе
Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Леганес 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Алавес Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Хетафе Эспаньол 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Мальорка Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Валенсия Реал Мадрид 3:1 Эйбар Бетис 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Барселона Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити Леванте 1:0 Реал Мадрид

Последние игры между собой

Леванте: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Реал Мадрид: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Леванте 1:0 Реал Мадрид Ла Лига Реал Мадрид 3:2 Леванте Ла Лига Леванте 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:2 Леванте Примера
Леванте 2:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:1 Леванте Примера Леванте 1:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Леванте Примера Реал Мадрид 2:0 Леванте Примера Леванте 0:5 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Леванте Примера Леванте 2:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:1 Леванте Примера Леванте 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:2 Леванте Примера Леванте 1:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:0 Леванте Примера Леванте 2:0 Реал Мадрид Кубок Короля Реал Мадрид 8:0 Леванте Кубок Короля Леванте 0:0 Реал Мадрид Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 1:0 Заявка 4 3 1 0 5 - 2 10
2. Бетис Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
3. Реал Сосьедад Заявка 5 2 2 1 7 - 2 8
4. Вильярреал Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
5. Хетафе Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
6. Валенсия Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
7. Барселона Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
8. Севилья Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
9. Гранада Заявка 3 2 0 1 5 - 7 6
10. Осасуна Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
11. Кадис Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
12. Атлетико М Заявка 3 1 2 0 6 - 1 5
13. Сельта Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
14. Эльче Заявка 3 1 1 1 1 - 3 4
15. Эйбар Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
16. Алавес Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
17. Уэска Заявка 5 0 4 1 2 - 4 4
18. Леванте 0:1 Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
19. Атлетик Б Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
20. Вальядолид Заявка 5 0 2 3 3 - 7 2
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    44'
    Асенсио получает по ногам в середине поля.
  • 43'
    Да, "Леванте" нужно собраться, что-то поменять, чтобы претендовать на приемлемый результат. 
  • 42'
    Довольно суетливо соперники борются на половине поля "Леванте". "Реал" отчаянно прессингует, мешая завладеть мячом.
  • 41'
    Обменялись команды навесами в штрафную, но в обоих случаях до опасного удара дело так и не дошло.
  • 40'
    И "Леванте" крайне медленно переходит центральную линию. Ощущение, что это они ведут в счете.
  • 39'
    Маловато сил у команд на концовку первого тайма, потери в простых ситуациях, очень много ошибок.
  • Офсайд
    38'
    Ответная атака "Леванте" завершается попаданием в офсайд Моралеса.
  • 37'
    Каземиро отправил мяч в штрафную, где верховую борьбу выиграл Бензема. Правда, француз по воротам не попал.
  • Угловой
    36'
    Пятый угловой заработали "сливочные". Но подача в штрафную ничего опасного не принесла.
  • 35'
    Опять пытается "Леванте" продемонстрировать прессинг. Нападающие обозначают давление на оборону гостей, но всё как-то лениво.
  • Фол, нарушение
    34'
    Малса воткнулся в Варана у центрального круга. Игра остановлена.
  • 34'
    Хозяева готовят новую атаку, а "Реал" плотно большими силами защищается, не выбрасываясь вперед.
  • Угловой
    33'
    Стремительная атака гостей заканчивается угловым ударом, только последующий розыгрыш этого стандарта опасности у ворот соперника не принёс.
  • Штанга
    32'
    Кампанья на этот раз организовал подачу на дальнюю штангу. После чего последовал удар от Вукчевича по воротам Куртуа, выручила перекладина.
  • Угловой
    31'
    Кампанья навесил на ближнюю штангу, а там голова Каземиро и Варана, ещё один угловой.
  • 31'
    Легкая паника в штрафной "Реала" после быстрой контратаки "Леванте", серия неприятных рикошетов приводит к угловому.
  • 30'
    И опять длинный заброс в никуда. Какие-то странные действия в исполнении команд, вместо вдумчивой комбинационной атаки.
  • 29'
    Сошел давно стартовый порыв команд, теперь в основном в центре идет борьба за территорию.
  • 28'
    Теперь "Реал" практикуется в контроле мяча, перекатывая его с фланга на фланг через центр, неторопливо.
  • 27'
    Притормаживают хозяева игру, подолгу катая мяч среди защитников. 
  • 26'
    Пако Лопес задумчив, с такой игрой даже не 1 балл рассчитывать трудно.
  • 25'
    "Леванте" наконец-то занят контролем мяч у центральной линии, но даже его толком наладить не удается, мяч упущен за боковую линию.
  • 24'
    Начо оказался на острие атаки, но подача с правого края штрафной не прошла.
  • 23'
    Высоким прессингом накрывает "Реал" защиту противника, так что приходится игрокам обороны хозяев просто выносить мяч вперед куда подальше.
  • Угловой
    22'
    Извлечь выгоду из корнера гостям не получилось, но и игроки "Леванте" не смогли убежать в контратаку. 
  • 21'
    Очередная вылазка "Реала" к воротам "Леванте" оборачивается навесом во вратарскую, и завершается спокойным выносом защитника. Будет угловой.
  • 20'
    Футболисты "Леванте" понимают, что в скорости нужно прибавлять, но в то же время понимают они и то, что набор темпа приводит к увеличению ошибок.
  • 19'
    Пока без каких-то неожиданностей игра проходит. "Реал" и дальше ищет пути к воротам соперника.
  • Офсайд
    18'
    Моралес забрался в офсайд.
  • Описание гола
    17'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Винисиус!!!
    Винисиус добивается углового. Розыгрыш мяча с угла поля завершается взятием ворот. Мяч как-раз отлетел к бразильцу, который красивым ударом с 12 метров отправил игровой снаряд в сетку ворот.
  • 16'
    Фолов в центре поля неприлично много. Но все они мелкие. Разрывают игру, не дают ей раскрыться.
  • Фол, нарушение
    15'
    Начо нарушает правила в середине поля теперь.
  • Фол, нарушение
    14'
    Каземиро совершает очередной фол, Вукчевичу досталось.
  • 13'
    Контратаку "Леванте" благополучно испортила подача Вукчевича, улетевшая за лицевую линию.
  • 12'
    "Леванте" старался подержать мяч, но "Реал" хорошо прессингует. Игровой снаряд вновь у гостей.
  • 11'
    Без опасных моментов проходит у нас игра. Команды продолжают присматриваться друг к другу.
  • 10'
    Несколько раз подряд гости попытались исполнить заброс из глубины на быстрого Винисиуса, но тот еще ни за один мяч не зацепился.
  • 9'
    "Реал" владеет мячом, но продвижение вперед если и есть, то очень медленное. А у "Леванте" многовато брака в передачах в центре поля.
  • 8'
    По большей части игра проходит в центре поля, борьба за инициативу продолжается. Очень осторожны команды.
  • 7'
    Вальверде наносит удар по воротам, Менди ему выкатил мяч, однако уругваец в створ не попал.
  • Офсайд
    6'
    Моралес выскочил к воротам Куртуа, тот его опередил, да и офсайд судья зафиксировал.
  • Фол, нарушение
    5'
    Арбитр встречи только и успевает подносить свисток ко рту. Градус борьбы очень высок.
  • Желтая карточка
    4'
    Каземиро пошёл в жёсткий стык у центрального круга. Жёлтая бразильцу.
  • Угловой
    4'
    "Реал" зарабатывает первый угловой после прерванного прострела, но корнер гости разыгрывают неудачно.
  • 3'
    Гости в дебюте матча захватили инициативу, но к активным действиям они всё равно приступать не спешат.
  • Фол, нарушение
    2'
    Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Хосе Мунуэры Монтеро. Фиксирует он первое нарушение правил в матче. Фолит Рохер.
  • 1'
    "Леванте" проводит матч в комплекте формы сине-гранатового цвета, в белой футболисты "Реала".
  • Первый тайм начался
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали игроки из столицы Испании.
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
17.00 6.80 1.18
14.00 6.30 1.22
7.10 4.60 1.58
16.44 7.23 1.19

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.00 1.01 7.20 1.09 5.55 1.14 3.90 1.25 1.92 1.38 1.79 2.05 1.52 2.52 1.23 4.05 1.17 4.90 1.18 4.75 1.14 5.55 1.02 11.00
5.30 1.16 4.40 1.22 2.53 1.53 2.00 1.83 1.69 2.43 1.34 3.32 1.27 3.84 1.11 6.85 1.09 7.40 1.03 13.75
6.86 1.12 2.56 1.55 2.21 1.72 1.86 2.02 1.62 2.40 1.48 2.77 1.64 2.35 1.45 2.89 1.16 5.67 1.10 7.79
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.46 1.55 1.58 2.35 1.12 6.10 1.07 8.40
3.85 1.26 2.65 1.48 1.68 2.19 1.27 3.76 1.17 4.95
3.78 1.29 3.14 1.39 2.49 1.57 1.88 2.00 1.27 3.91 1.14 6.06 1.37 3.22 1.25 4.09
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.92 1.87 1.44 2.75 1.27 3.70
5.30 1.16 3.85 1.26 2.04 1.78 1.52 2.53 1.33 3.32

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.82 1.97
Букмекер Да Нет
5.30 1.15
Букмекер Да Нет
3.05 1.42
Где смотреть матч Леванте 0:1 Реал Мадрид онлайн

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Прогнозы на матч Леванте 0:1 Реал Мадрид

Исход игры
Леванте
1.9% (3)
Ничья
3.2% (5)
Реал Мадрид
94.8% (147)
Тотал 2.5
Больше
70.39% (107)
Меньше
29.61% (45)
Обе команды забьют
Да
71.71% (109)
Нет
28.29% (43)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
43.9% (68)
0:2 Реал Мадрид
20% (31)
1:3 Реал Мадрид
20% (31)
0:1 Реал Мадрид
5.8% (9)
1:4 Реал Мадрид
1.3% (2)
1:1 Ничья
1.3% (2)
2:4 Реал Мадрид
1.3% (2)
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