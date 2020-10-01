Леванте
Позже
Стадион: Эстадио де ла Керамика
Реал Мадрид
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Моралес Луис
|3
|1
|2.
|Рохер Марти
|1
|0.33
|3.
|Мелеро Гонсало
|1
|0.33
|4.
|Кампанья Хосе
|0
|0
|5.
|Мирамон Хорхе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вальверде Федерико
|1
|0.33
|2.
|Винисиус Жуниор
|1
|0.33
|3.
|Рамос Серхио
|1 (1)
|0.33
|4.
|Бензема Карим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кампанья Хосе
|1
|0
|2.
|Сон
|1
|0
|3.
|Везу Рубен
|1
|0
|4.
|Радоя Неманья
|1
|0
|5.
|Робер Пьер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Карвахаль Даниэль
|2
|0
|2.
|Модрич Лука
|1
|0
|3.
|Марсело Виера
|1
|0
|4.
|Каземиро Карлос
|1
|0
|5.
|Менди Ферлан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Леванте
|20% (1)
|0
|40% (2)
|0
|0
|40% (2)
|Реал Мадрид
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Леванте Последние 20 матчей: + = -Севилья 1:0 Леванте Осасуна 1:3 Леванте Севилья 3:2 Леванте Валенсия 4:2 Леванте
Леванте 1:0 Кастельон Вильярреал 1:2 Леванте Леванте 2:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия Леванте 2:1 Мальорка Леванте 1:0 Хетафе Сельта 2:3 Леванте Леванте 1:2 Атлетик Б Мальорка 2:0 Леванте Леванте 1:1 Реал Сосьедад Вальядолид 0:0 Леванте Леванте 4:2 Бетис Леванте 0:1 Атлетико М Эспаньол 1:3 Леванте Леванте 1:1 Севилья Валенсия 1:1 Леванте
Реал Мадрид Последние 20 матчей: + = -Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Бетис 2:3 Реал Мадрид Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 6:0 Хетафе
Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Леганес 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Алавес Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Хетафе Эспаньол 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Мальорка Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Валенсия Реал Мадрид 3:1 Эйбар Бетис 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Барселона Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити Леванте 1:0 Реал Мадрид
Последние игры между собой
Леванте: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Реал Мадрид: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Леванте 2:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:1 Леванте Примера Леванте 1:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Леванте Примера Реал Мадрид 2:0 Леванте Примера Леванте 0:5 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Леванте Примера Леванте 2:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:1 Леванте Примера Леванте 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:2 Леванте Примера Леванте 1:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:0 Леванте Примера Леванте 2:0 Реал Мадрид Кубок Короля Реал Мадрид 8:0 Леванте Кубок Короля Леванте 0:0 Реал Мадрид Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хетафе
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Валенсия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|5.
|Барселона
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|6.
|Севилья
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|7.
|Гранада
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 7
|6
|8.
|Бетис
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|9.
|Кадис
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 2
|5
|11.
|Сельта
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|12.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|13.
|Эльче
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|14.
|Леванте
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|15.
|Осасуна
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|16.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|17.
|Уэска
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|19.
|Эйбар
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|20.
|Алавес
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|12.00
|1.01
|5.00
|1.16
|4.30
|1.23
|2.55
|1.53
|—
|—
|2.00
|1.83
|1.80
|2.11
|1.64
|2.39
|1.35
|3.30
|1.25
|4.00
|1.09
|6.20
|1.07
|6.80
|1.02
|11.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|5.25
|1.17
|4.30
|1.23
|2.51
|1.54
|—
|—
|1.99
|1.84
|—
|—
|1.67
|2.48
|1.33
|3.36
|1.25
|4.05
|1.11
|6.90
|1.09
|7.60
|1.02
|14.00
|—
|—
|12.12
|1.03
|11.22
|1.03
|4.58
|1.16
|3.91
|1.23
|2.49
|1.55
|—
|—
|1.98
|1.87
|—
|—
|1.61
|2.36
|1.32
|3.31
|1.23
|3.91
|1.09
|5.81
|1.07
|6.63
|1.03
|12.32
|1.02
|12.76
|—
|—
|—
|—
|5.55
|1.17
|—
|—
|2.57
|1.56
|2.29
|1.68
|2.02
|1.88
|1.77
|2.14
|1.63
|2.41
|—
|—
|1.25
|4.32
|—
|—
|1.10
|8.34
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.50
|1.55
|—
|—
|1.62
|2.30
|—
|—
|1.25
|4.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.76
|1.27
|—
|—
|2.59
|1.50
|—
|—
|1.66
|2.22
|—
|—
|1.26
|3.85
|1.17
|5.00
|—
|—
|—
|—
|3.43
|1.28
|—
|—
|2.47
|1.54
|—
|—
|1.63
|2.28
|—
|—
|1.23
|3.75
|1.14
|4.58
|1.04
|9.22
|1.03
|10.09
|—
|—
|3.26
|1.38
|2.59
|1.55
|1.93
|1.98
|1.64
|2.38
|1.44
|2.97
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Леванте - Реал Мадрид
Исход игры
Леванте
2% (1)
Ничья
3.9% (2)
Реал Мадрид
94.1% (48)
Тотал 2.5
Больше
67.35% (33)
Меньше
32.65% (16)
Обе команды забьют
Да
67.35% (33)
Нет
32.65% (16)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
29.4% (15)
1:3 Реал Мадрид
29.4% (15)
0:2 Реал Мадрид
23.5% (12)
0:1 Реал Мадрид
5.9% (3)
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