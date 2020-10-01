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Леванте
 
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Стадион:
Реал Мадрид

Бомбардиры внутри турнира

Леванте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Моралес Луис 3 1
2. Рохер Марти 1 0.33
3. Мелеро Гонсало 1 0.33
4. Кампанья Хосе 0 0
5. Мирамон Хорхе 0 0
Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вальверде Федерико 1 0.33
2. Винисиус Жуниор 1 0.33
3. Рамос Серхио 1 (1) 0.33
4. Бензема Карим 0 0

Карточки

Леванте
# Игрок      
1. Кампанья Хосе 1 0
2. Сон 1 0
3. Везу Рубен 1 0
4. Радоя Неманья 1 0
5. Робер Пьер 1 0
Реал Мадрид
# Игрок      
1. Карвахаль Даниэль 2 0
2. Модрич Лука 1 0
3. Марсело Виера 1 0
4. Каземиро Карлос 1 0
5. Менди Ферлан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Леванте 20% (1) 0 40% (2) 0 0 40% (2)
 Реал Мадрид 33.33% (1) 0 0 0 33.33% (1) 33.33% (1)

Предыдущие игры

Леванте Последние 20 матчей: + = -
Севилья 1:0 Леванте Осасуна 1:3 Леванте Севилья 3:2 Леванте Валенсия 4:2 Леванте
Леванте 1:0 Кастельон Вильярреал 1:2 Леванте Леванте 2:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия Леванте 2:1 Мальорка Леванте 1:0 Хетафе Сельта 2:3 Леванте Леванте 1:2 Атлетик Б Мальорка 2:0 Леванте Леванте 1:1 Реал Сосьедад Вальядолид 0:0 Леванте Леванте 4:2 Бетис Леванте 0:1 Атлетико М Эспаньол 1:3 Леванте Леванте 1:1 Севилья Валенсия 1:1 Леванте
Реал Мадрид Последние 20 матчей: + = -
Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Бетис 2:3 Реал Мадрид Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 6:0 Хетафе
Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Леганес 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Алавес Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Хетафе Эспаньол 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Мальорка Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Валенсия Реал Мадрид 3:1 Эйбар Бетис 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Барселона Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити Леванте 1:0 Реал Мадрид

Последние игры между собой

Леванте: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Реал Мадрид: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Леванте 1:0 Реал Мадрид Ла Лига Реал Мадрид 3:2 Леванте Ла Лига Леванте 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:2 Леванте Примера
Леванте 2:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:1 Леванте Примера Леванте 1:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Леванте Примера Реал Мадрид 2:0 Леванте Примера Леванте 0:5 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Леванте Примера Леванте 2:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:1 Леванте Примера Леванте 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:2 Леванте Примера Леванте 1:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:0 Леванте Примера Леванте 2:0 Реал Мадрид Кубок Короля Реал Мадрид 8:0 Леванте Кубок Короля Леванте 0:0 Реал Мадрид Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хетафе Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
2. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Валенсия Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
4. Вильярреал Заявка 4 2 1 1 6 - 7 7
5. Барселона Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
6. Севилья Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
7. Гранада Заявка 3 2 0 1 5 - 7 6
8. Бетис Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
9. Кадис Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
10. Реал Сосьедад Заявка 4 1 2 1 4 - 2 5
11. Сельта Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
12. Атлетико М Заявка 2 1 1 0 6 - 1 4
13. Эльче Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
14. Леванте Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
15. Осасуна Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
16. Атлетик Б Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
17. Уэска Заявка 4 0 3 1 2 - 4 3
18. Вальядолид Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
19. Эйбар Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
20. Алавес Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Леванте - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 октября 2020, осталось 2 дня 15 часов 33 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 51
    Леванте 2% (1)
    X 3.9% (2)
    Реал Мадрид 94.1% (48)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Леванте
    Ничья
    Реал Мадрид
    6.33
    4.95
    1.56
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    6.30 4.40 1.50
    6.30 4.50 1.48
    6.30 4.95 1.56
    5.43 4.56 1.55
    6.33 4.54 1.55

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    12.00 1.01 5.00 1.16 4.30 1.23 2.55 1.53 2.00 1.83 1.80 2.11 1.64 2.39 1.35 3.30 1.25 4.00 1.09 6.20 1.07 6.80 1.02 11.50
    5.25 1.17 4.30 1.23 2.51 1.54 1.99 1.84 1.67 2.48 1.33 3.36 1.25 4.05 1.11 6.90 1.09 7.60 1.02 14.00
    12.12 1.03 11.22 1.03 4.58 1.16 3.91 1.23 2.49 1.55 1.98 1.87 1.61 2.36 1.32 3.31 1.23 3.91 1.09 5.81 1.07 6.63 1.03 12.32 1.02 12.76
    5.55 1.17 2.57 1.56 2.29 1.68 2.02 1.88 1.77 2.14 1.63 2.41 1.25 4.32 1.10 8.34
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    2.50 1.55 1.62 2.30 1.25 4.00
    3.76 1.27 2.59 1.50 1.66 2.22 1.26 3.85 1.17 5.00
    3.43 1.28 2.47 1.54 1.63 2.28 1.23 3.75 1.14 4.58 1.04 9.22 1.03 10.09
    3.26 1.38 2.59 1.55 1.93 1.98 1.64 2.38 1.44 2.97
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.07 1.71 1.53 2.39 1.33 3.15
    5.25 1.16 3.76 1.27 2.03 1.79 1.51 2.56 1.32 3.38

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.67 2.25
    1.66 2.19
    Букмекер Да Нет
    4.00 1.25
    Букмекер Да Нет
    2.85 1.41
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    Прогнозы на матч Леванте - Реал Мадрид

    Исход игры
    Леванте
    2% (1)
    Ничья
    3.9% (2)
    Реал Мадрид
    94.1% (48)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.35% (33)
    Меньше
    32.65% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    67.35% (33)
    Нет
    32.65% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Мадрид
    29.4% (15)
    1:3 Реал Мадрид
    29.4% (15)
    0:2 Реал Мадрид
    23.5% (12)
    0:1 Реал Мадрид
    5.9% (3)
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