Алавес
1:0
Конец матча
Стадион: Мендисорроса
Атлетик Б
19' Желтая карточкаГарсия Дани
62' Желтая карточкаНуньес Унай
64' Желтая карточкаИньиго Мартинес
1:0
74' ГолЭли Родриго
85' Желтая карточкаДуарте Рубен
86' Вторая желтая карточкаДуарте Рубен
23
Химо
Наварро
16
Эдгар
Мендес
20
Понс
Пере
21
Капа
Андер
17
Юри
Берчиче
14
Гарсия
Дани
16
Сансет
Ойян
22
Гарсия
Рауль
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Химо НаварроЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Эдгар МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Марин АдрианЗащитник
- Защитник
-
26 Хави ЛопеcЗащитник
-
18 Бурги ХорхеПолузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Ману ГарсияПолузащитник
-
29 Сайнс БорхаПолузащитник
-
10 Гвидетти ЙонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мачин Пабло
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Сансет ОйянПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Гарсия РаульНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Морсильо ХонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
-
19 Кодро КенанНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гаритано Гаиска
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
19'
62'
64'
74'
1:0
85'
86'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 2
-
0 Угловые 6
-
2 Офсайды 3
-
20 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хоселу Санмартин
|1
|0.2
|2.
|Эдгар Мендес
|1
|0.2
|3.
|Эли Родриго
|1
|0.2
|4.
|Дейверсон Силва
|0
|0
|5.
|Лукас Перес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лопес Унаи
|2
|0.5
|2.
|Капа Андер
|0
|0
|3.
|Уильямс Иньяки
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дуарте Рубен
|1
|1
|2.
|Батталья Родриго
|2
|0
|3.
|Лежён Флорьян
|2
|0
|4.
|Лагуардия Виктор
|1
|0
|5.
|Хави Лопеc
|1
|0
|6.
|Химо Наварро
|1
|0
|7.
|Пина Томас
|1
|0
|8.
|Эдгар Мендес
|1
|0
|9.
|Риоха Луис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Иньиго Мартинес
|3
|0
|2.
|Кодро Кенан
|2
|0
|3.
|Гарсия Дани
|1
|0
|4.
|Лопес Унаи
|1
|0
|5.
|Вильялибре Асьер
|1
|0
|6.
|Йерай Альварес
|1
|0
|7.
|Нуньес Унай
|1
|0
|8.
|Морсильо Хон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Алавес
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|Атлетик Б
|0
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Алавес Последние 20 матчей: + = -Вильярреал 3:1 Алавес Алавес 0:0 Хетафе Гранада 2:1 Алавес Алавес 0:1 Бетис
Реал Сосьедад 2:2 Алавес Атлетик Б 2:1 Алавес Осасуна 2:1 Алавес Алавес 1:2 Уэска Алавес 0:5 Барселона Бетис 1:2 Алавес Алавес 0:0 Хетафе Реал Мадрид 2:0 Алавес Вальядолид 1:0 Алавес Алавес 0:2 Гранада Атлетико М 2:1 Алавес Алавес 0:1 Осасуна Сельта 6:0 Алавес Алавес 2:0 Реал Сосьедад Эспаньол 2:0 Алавес Алавес 1:1 Валенсия
Атлетик Б Последние 20 матчей: + = -Атлетик Б 0:1 Кадис Эйбар 1:2 Атлетик Б Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б
Гранада 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Эйбар Реал Овьедо 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Алавес УД Логроньес 3:1 Атлетик Б Гранада 4:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:2 Леганес Леванте 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:2 Севилья Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Валенсия 0:2 Атлетик Б Атлетик Б 3:1 Мальорка Барселона 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Бетис Эйбар 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Атлетико М
Последние игры между собой
Алавес: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
Атлетик Б: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|1:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|2.
|Бетис
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 2
|8
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|5.
|Хетафе
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|Валенсия
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|7.
|Барселона
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|8.
|Севилья
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|9.
|Гранада
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 7
|6
|10.
|Осасуна
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|11.
|Кадис
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|12.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 1
|5
|13.
|Сельта
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|14.
|Эльче
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|15.
|Эйбар
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|16.
|Алавес
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|17.
|Уэска
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|2 - 4
|4
|18.
|Леванте
|0:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|19.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|20.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|2.04
|1.77
|—
|—
|4.60
|1.19
|—
|—
|1.58
|2.35
|2.04
|1.83
|1.74
|2.17
|—
|—
|1.02
|13.00
|1.16
|5.00
|1.03
|12.00
|1.02
|11.00
|1.01
|15.00
|0.00
|19.50
|6.35
|1.12
|—
|—
|4.75
|1.20
|—
|—
|2.38
|1.65
|—
|—
|1.73
|2.14
|—
|—
|1.43
|2.88
|1.17
|5.10
|1.13
|6.15
|1.03
|12.50
|1.03
|13.75
|—
|—
|1.98
|1.92
|1.64
|2.37
|1.30
|3.71
|1.51
|2.67
|1.55
|2.58
|1.32
|3.58
|1.41
|3.05
|1.53
|2.65
|1.12
|6.84
|—
|—
|1.13
|6.82
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Алавес 1:0 Атлетик Б
Исход игры
Алавес
10.9% (17)
Ничья
44.9% (70)
Атлетик Б
44.2% (69)
Тотал 2.5
Больше
26.32% (40)
Меньше
73.68% (112)
Обе команды забьют
Да
67.11% (102)
Нет
32.89% (50)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.7% (62)
0:1 Атлетик Б
20.5% (32)
1:2 Атлетик Б
19.2% (30)
1:0 Алавес
5.8% (9)
2:1 Алавес
4.5% (7)
0:0 Ничья
3.2% (5)
0:2 Атлетик Б
2.6% (4)
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