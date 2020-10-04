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  3. Испания
Алавес
1:0
Конец матча

Стадион:
Атлетик Б
0'
19' Желтая карточка
Гарсия Дани
62' Желтая карточка
Нуньес Унай
64' Желтая карточка
Иньиго Мартинес
1:0
74' Гол
Эли Родриго
85' Желтая карточка
Дуарте Рубен
86' Вторая желтая карточка
Дуарте Рубен
90'+7
1
Пачеко
Фернандо
23
Химо
Наварро
5
Лагуардия
Виктор
22
Лежён
Флорьян
16
Эдгар
Мендес
8
Пина
Томас
6
Батталья
Родриго
20
Понс
Пере
3
Дуарте
Рубен
9
Хоселу
Санмартин
14
Дейверсон
Силва
1
Унай
Симон
21
Капа
Андер
3
Нуньес
Унай
4
Иньиго
Мартинес
17
Юри
Берчиче
14
Гарсия
Дани
8
Лопес
Унаи
9
Уильямс
Иньяки
16
Сансет
Ойян
11
Кордоба
Иньиго
22
Гарсия
Рауль
Алавес
3-5-2
Атлетик Б
4-2-3-1

Ход матча

19'
 
Гарсия Дани
46'
Лукас Перес
Дейверсон Силва
 
49'
 
Баленсиага Микель
Юри Берчиче
59'
 
Муньяин Икер
Сансет Ойян
60'
 
Морсильо Хон
Кордоба Иньиго
62'
 
Нуньес Унай
64'
 
Иньиго Мартинес
65'
Эли Родриго
Лагуардия Виктор
 
74'
Эли Родриго
(Лукас Перес)
1:0
76'
Ману Гарсия
Пина Томас
 
78'
 
Беренгер Алекс
Лопес Унаи
79'
 
Вильялибре Асьер
Уильямс Иньяки
85'
Дуарте Рубен
 
86'
Дуарте Рубен
 
90'
Хави Лопеc
Эдгар Мендес
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 6
  • 2 Офсайды 3
  • 20 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хоселу Санмартин 1 0.2
2. Эдгар Мендес 1 0.2
3. Эли Родриго 1 0.2
4. Дейверсон Силва 0 0
5. Лукас Перес 0 0
Атлетик Б
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лопес Унаи 2 0.5
2. Капа Андер 0 0
3. Уильямс Иньяки 0 0

Карточки

Алавес
# Игрок      
1. Дуарте Рубен 1 1
2. Батталья Родриго 2 0
3. Лежён Флорьян 2 0
4. Лагуардия Виктор 1 0
5. Хави Лопеc 1 0
6. Химо Наварро 1 0
7. Пина Томас 1 0
8. Эдгар Мендес 1 0
9. Риоха Луис 1 0
Атлетик Б
# Игрок      
1. Иньиго Мартинес 3 0
2. Кодро Кенан 2 0
3. Гарсия Дани 1 0
4. Лопес Унаи 1 0
5. Вильялибре Асьер 1 0
6. Йерай Альварес 1 0
7. Нуньес Унай 1 0
8. Морсильо Хон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Алавес 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0
 Атлетик Б 0 0 50% (1) 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Алавес Последние 20 матчей: + = -
Вильярреал 3:1 Алавес Алавес 0:0 Хетафе Гранада 2:1 Алавес Алавес 0:1 Бетис
Реал Сосьедад 2:2 Алавес Атлетик Б 2:1 Алавес Осасуна 2:1 Алавес Алавес 1:2 Уэска Алавес 0:5 Барселона Бетис 1:2 Алавес Алавес 0:0 Хетафе Реал Мадрид 2:0 Алавес Вальядолид 1:0 Алавес Алавес 0:2 Гранада Атлетико М 2:1 Алавес Алавес 0:1 Осасуна Сельта 6:0 Алавес Алавес 2:0 Реал Сосьедад Эспаньол 2:0 Алавес Алавес 1:1 Валенсия
Атлетик Б Последние 20 матчей: + = -
Атлетик Б 0:1 Кадис Эйбар 1:2 Атлетик Б Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б
Гранада 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Эйбар Реал Овьедо 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Алавес УД Логроньес 3:1 Атлетик Б Гранада 4:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:2 Леганес Леванте 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:2 Севилья Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Валенсия 0:2 Атлетик Б Атлетик Б 3:1 Мальорка Барселона 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Бетис Эйбар 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Атлетико М

Последние игры между собой

Алавес: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
Атлетик Б: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
Атлетик Б 2:1 Алавес Товарищеские матчи Алавес 2:1 Атлетик Б Ла Лига Алавес 0:1 Атлетик Б Товарищеские матчи Атлетик Б 2:0 Алавес Ла Лига
Атлетик Б 1:1 Алавес Примера Алавес 0:0 Атлетик Б Примера Алавес 3:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Алавес Примера Алавес 1:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:0 Алавес Примера Алавес 0:1 Атлетик Б Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 1:0 Заявка 4 3 1 0 5 - 2 10
2. Бетис Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
3. Реал Сосьедад Заявка 5 2 2 1 7 - 2 8
4. Вильярреал Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
5. Хетафе Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
6. Валенсия Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
7. Барселона Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
8. Севилья Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
9. Гранада Заявка 3 2 0 1 5 - 7 6
10. Осасуна Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
11. Кадис Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
12. Атлетико М Заявка 3 1 2 0 6 - 1 5
13. Сельта Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
14. Эльче Заявка 3 1 1 1 1 - 3 4
15. Эйбар Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
16. Алавес Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
17. Уэска Заявка 5 0 4 1 2 - 4 4
18. Леванте 0:1 Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
19. Атлетик Б Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
20. Вальядолид Заявка 5 0 2 3 3 - 7 2
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 156
Алавес 10.9% (17)
X 44.9% (70)
Атлетик Б 44.2% (69)
Все прогнозы
1.74 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.15 6.20 42.00
1.22 5.10 32.00
3.65 3.06 2.28
5.00 1.74 3.84

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
2.04 1.77 4.60 1.19 1.58 2.35 2.04 1.83 1.74 2.17 1.02 13.00 1.16 5.00 1.03 12.00 1.02 11.00 1.01 15.00 0.00 19.50
6.35 1.12 4.75 1.20 2.38 1.65 1.73 2.14 1.43 2.88 1.17 5.10 1.13 6.15 1.03 12.50 1.03 13.75
1.98 1.92 1.64 2.37 1.30 3.71 1.51 2.67 1.55 2.58 1.32 3.58 1.41 3.05 1.53 2.65 1.12 6.84 1.13 6.82
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.28 3.60 1.44 2.80 1.09 7.20 1.05 11.00
2.28 1.63 1.49 2.62 1.24 4.05 1.05 10.25 1.03 11.75
1.15 5.95 1.36 3.27 1.12 6.84 1.28 3.88 1.21 4.70
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.84 1.90 1.39 2.90 1.11 5.90
2.79 1.44 1.83 1.97 1.39 3.00 1.11 6.60 1.08 8.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.70 1.27
Букмекер Да Нет
7.00 1.11
Букмекер Да Нет
4.70 1.20
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Прогнозы на матч Алавес 1:0 Атлетик Б

Исход игры
Алавес
10.9% (17)
Ничья
44.9% (70)
Атлетик Б
44.2% (69)
Тотал 2.5
Больше
26.32% (40)
Меньше
73.68% (112)
Обе команды забьют
Да
67.11% (102)
Нет
32.89% (50)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.7% (62)
0:1 Атлетик Б
20.5% (32)
1:2 Атлетик Б
19.2% (30)
1:0 Алавес
5.8% (9)
2:1 Алавес
4.5% (7)
0:0 Ничья
3.2% (5)
0:2 Атлетик Б
2.6% (4)
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