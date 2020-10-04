Второй тайм

97' Обе команды могли выиграть сегодня, но Алавес вырывает победу

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Атлетик Б пробьет пенальти!

97' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

96' Морсильо Хон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

96' Рауль Гарсия оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Пачеко Фернандо перевел мяч на угловой.

95' Ману Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Удар от ворот произведет Алавес

92' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Тактическая замена. Эдгар Мендес уходит с поля и его заменяет Хави Лопес

90' Хоселу Санмартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Морсильо Хон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

89' Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' [player1] из команды [team] отправил кросс в штрафную...

89' Удар от ворот произведет Алавес

89' Шанс! Рауль Гарсия из команды Атлетик Б пробил головой, но мимо

87' Пачеко Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Морсильо Хон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

85' Дуарте Рубен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

85' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Эли Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Морсильо Хон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

80' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Отличные скиллы показывает Лукас Перес , обводя своих соперников

76' Дуарте Рубен не смог попасть в створ ударом издали

74' Лукас Перес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

73' Матч возобновлен

72' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

71' Ох, нехорошо это выглядит. Баленсиага Микель получил травму и медбригада забирает его с поля.

71' Баленсиага Микель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе

69' Дуарте Рубен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

68' Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Рауль Гарсия из команды Атлетик Б сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

67' Лопес Унаи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

66' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Отличный пас сделал Дуарте Рубен из команды Алавес . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

64' Рауль Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Лукас Перес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

62' Нуньес Унай совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

62' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Удар от ворот произведет Алавес

61' Рауль Гарсия не смог попасть в створ ударом издали

61' Удар от ворот произведет Алавес

60' ШАНС! Лукас Перес вышел один на один с голкипером...

60' Алавес имеет хороший шанс забить.

60' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Опасность! Хоселу Санмартин из команды Алавес отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

57' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Рауль Гарсия из команды Атлетик Б делает передачу одноклубнику.

56' Игрок из команды Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

56' Химо Наварро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Рауль Гарсия из команды Атлетик Б делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

55' Рауль Гарсия из команды Атлетик Б идет с мячом вперед на обострение...

55' Матч возобновится спорным мячом

55' Ох, нехорошо это выглядит. Лагуардия Виктор получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Лагуардия Виктор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Алавес пробьет пенальти!

51' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

51' Хоселу Санмартин из команды Алавес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

50' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Рауль Гарсия наказан за толчок Дуарте Рубен

49' Матч возобновлен

49' Ох, нехорошо это выглядит. Юри Берчиче получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Юри Берчиче на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Дуарте Рубен наказан за толчок Рауль Гарсия