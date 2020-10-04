Первый тайм

48' Команда Гранада играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Матч возобновлен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Ох, нехорошо это выглядит. Эррера Янгель получил травму и медбригада забирает его с поля.

45' Эррера Янгель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Мари Хосе получил желтую карточку от судьи

42' Удар от ворот произведет Гранада

42' Как он промахнулся? Помбо Хорхе имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

41' Гранада нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

40' Видаль Молина из команды Гранада сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

40' ШТАНГА! Так было близко к голу - Кенеди Роберт нанес удар в каркас ворот!

40' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Пуэртас Антонио

39' Гранада имеет хороший шанс забить.

38' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Вальехо Хесус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Иван Алехо из команды Кадис отправил кросс в штрафную...

37' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Силва Руи взял и забрал мяч на выходе

34' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Гранада имеет хороший шанс забить.

32' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Гранада

30' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Карселен Исаак получил травму и заменен. Иван Алехо выходит на поле.

27' Альфонсо Луис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

26' Матч возобновлен

26' Ох, нехорошо это выглядит. Карселен Исаак получил травму и медбригада забирает его с поля.

25' Карселен Исаак на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Кадис

21' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Удар от ворот произведет Кадис

20' Нева Карлос не смог попасть в створ ударом издали

19' Отличные скиллы показывает Фулкье Димитри , обводя своих соперников

18' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Помбо Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Милья Луис нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!

15' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Нева Карлос из команды Гранада делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

13' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

12' Фулкье Димитри выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Йонссон Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Удар от ворот произведет Гранада

9' Удар от ворот произведет Гранада

8' Милья Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Удар от ворот произведет Кадис

6' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Видаль Молина выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Гранада начинает с центра поля