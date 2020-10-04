  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Кадис
0:1
Перерыв

Стадион:
Гранада
0'
0:1
27' Гол
Санчес Герман
45' Желтая карточка
Мари Хосе
25
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
16
Кала
Хуан
4
Мауро
Маркос
22
Альфонсо
Луис
2
Йонссон
Йенс
6
Мари
Хосе
7
Санчес
Сальвадор
8
Алекс
Фернандес
11
Помбо
Хорхе
9
Лосано
Энтони
1
Силва
Руи
2
Фулкье
Димитри
6
Санчес
Герман
20
Вальехо
Хесус
15
Нева
Карлос
4
Гоналон
Максим
5
Милья
Луис
24
Кенеди
Роберт
21
Эррера
Янгель
10
Пуэртас
Антонио
23
Видаль
Молина
Кадис
4-2-3-1
Гранада
4-2-3-1

Ход матча

27'
Алехо Иван
Карселен Исаак
 
27'
0:1
Санчес Герман
(Кенеди Роберт)
45'
Мари Хосе
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Негредо Альваро 1 0.2
2. Помбо Хорхе 1 0.2
3. Санчес Сальвадор 1 0.2
4. Малбашич Филип 0 0
Гранада
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мачис Дарвин 1 0.25
2. Сольдадо Роберто 1 0.25
3. Видаль Молина 1 0.25
4. Милья Луис 1 0.25
5. Санчес Герман 1 0.25
6. Эррера Янгель 1 0.25
7. Монторо Анхель 0 0
8. Кенеди Роберт 0 0

Карточки

Кадис
# Игрок      
1. Негредо Альваро 1 1
2. Акапо Карлос 1 1
3. Кала Хуан 2 0
4. Хименес Фали 2 0
5. Аугусто Фернандес 1 0
6. Малбашич Филип 1 0
7. Альфонсо Луис 1 0
8. Помбо Хорхе 1 0
9. Мауро Маркос 1 0
10. Алехо Иван 1 0
Гранада
# Игрок      
1. Монторо Анхель 1 0
2. Гоналон Максим 1 0
3. Дуарте Домингуш 1 0
4. Санчес Герман 1 0
5. Эррера Янгель 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кадис 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 0 33.33% (1)
 Гранада 20% (1) 0 0 40% (2) 0 40% (2)

Предыдущие игры

Кадис Последние 20 матчей: + = -
Атлетик Б 0:1 Кадис Кадис 1:3 Севилья Уэска 0:2 Кадис Кадис 0:2 Осасуна
Кадис 1:1 Альмерия Кадис 1:0 Эспаньол Малага 1:2 Кадис Малага 1:2 Кадис Бетис 1:0 Кадис Бетис 1:0 Кадис Кадис 0:1 Альбасете Жирона 2:1 Кадис Кадис 0:1 Фуэнлабрада Экстремадура 0:1 Кадис Кадис 2:0 Реал Овьедо Эльче 0:0 Кадис Кадис 0:2 Тенерифе Уэска 1:1 Кадис Кадис 1:1 Алькоркон Нумансия 1:2 Кадис
Гранада Последние 20 матчей: + = -
Мальмё 1:3 Гранада Атлетико М 6:1 Гранада Гранада 2:0 Локомотив Тбилиси Гранада 2:1 Алавес
Теута 0:4 Гранада Гранада 2:0 Атлетик Б Бетис 3:2 Гранада Малага 0:0 Гранада Гранада 0:3 Вальядолид Гранада 4:0 Атлетик Б Мальорка 1:2 Гранада Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Сосьедад 2:3 Гранада Гранада 2:2 Валенсия Алавес 0:2 Гранада Гранада 1:2 Эйбар Леганес 0:0 Гранада Гранада 0:1 Вильярреал Бетис 2:2 Гранада Гранада 2:1 Хетафе

Последние игры между собой

Кадис: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Гранада: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Гранада 1:1 Кадис Сегунда Кадис 0:0 Гранада Сегунда Гранада 2:1 Кадис Сегунда Кадис 1:0 Гранада Сегунда
Кадис 1:3 Гранада Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
2. Гранада 1:0 Заявка 4 3 0 1 6 - 7 9
3. Бетис Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
4. Реал Сосьедад Заявка 5 2 2 1 7 - 2 8
5. Вильярреал Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
6. Хетафе Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
7. Валенсия Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
8. Барселона Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
9. Севилья Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
10. Осасуна Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
11. Кадис 0:1 Заявка 5 2 0 3 4 - 6 6
12. Атлетико М Заявка 3 1 2 0 6 - 1 5
13. Сельта Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
14. Эльче Заявка 3 1 1 1 1 - 3 4
15. Эйбар Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
16. Алавес Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
17. Уэска Заявка 5 0 4 1 2 - 4 4
18. Атлетик Б Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
19. Леванте Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
20. Вальядолид Заявка 5 0 2 3 3 - 7 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ramon de Carranza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 156
Кадис 17.9% (28)
X 36.5% (57)
Гранада 45.5% (71)
Все прогнозы
3.16 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кадис
Ничья
Гранада
3.25
3.96
3.05
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.10 2.65 2.85
14.00 4.30 1.33
3.15 2.98 2.59
12.92 3.96 1.41

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
3.60 1.28 4.40 1.19 2.70 1.45 1.98 1.89 1.67 2.28 1.35 3.15 1.15 5.40 1.07 8.40 1.02 11.00 1.01 13.00 0.00 19.50
6.05 1.13 4.40 1.22 2.28 1.70 1.66 2.25 1.40 3.00 1.16 5.50 1.12 6.50 1.03 13.50 1.02 14.50
5.21 1.18 3.77 1.29 2.55 1.55 3.76 1.29 3.12 1.40 2.47 1.59 1.87 2.02 1.60 2.43 1.42 3.02 1.16 5.68
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.45 2.70 1.42 2.85 1.04 10.00 1.05 10.50 1.03 12.00
2.22 1.66 1.45 2.75 1.23 4.20 1.04 11.00 1.03 12.50
1.98 1.89 1.62 2.36 1.28 3.83 1.30 3.82 1.30 3.61 1.16 5.49
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.79 1.97 1.37 2.95 1.10 6.20
2.72 1.46 1.77 2.05 1.36 3.15 1.10 7.00 1.07 8.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.27 1.33
Букмекер Да Нет
7.00 1.12
Букмекер Да Нет
4.80 1.18
Где смотреть матч Кадис 0:1 Гранада онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Олимп Матчи АПЛ

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей


Прогнозы на матч Кадис 0:1 Гранада

Исход игры
Кадис
17.9% (28)
Ничья
36.5% (57)
Гранада
45.5% (71)
Тотал 2.5
Больше
38.56% (59)
Меньше
61.44% (94)
Обе команды забьют
Да
68.63% (105)
Нет
31.37% (48)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.8% (48)
1:2 Гранада
24.4% (38)
0:1 Гранада
12.8% (20)
1:0 Кадис
9.6% (15)
2:1 Кадис
6.4% (10)
0:0 Ничья
3.2% (5)
0:2 Гранада
2.6% (4)
1:3 Гранада
2.6% (4)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
7 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
8 Бонус: 20 000 ₽ Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Обзор Играть
11 Бонус: 19 500 ₽ Обзор Играть
12 Бонус: 3 000 ₽ Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный