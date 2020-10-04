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  3. Испания
Кадис
1:1
Конец матча

Стадион:
Гранада
0'
0:1
27' Гол
Санчес Герман
45' Желтая карточка
Мари Хосе
1:1
48' Гол
Алехо Иван
53' Желтая карточка
Санчес Герман
56' Желтая карточка
Кенеди Роберт
60' Желтая карточка
Альфонсо Луис
90'+9
25
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
16
Кала
Хуан
4
Мауро
Маркос
22
Альфонсо
Луис
2
Йонссон
Йенс
6
Мари
Хосе
7
Санчес
Сальвадор
8
Алекс
Фернандес
11
Помбо
Хорхе
9
Лосано
Энтони
1
Силва
Руи
2
Фулкье
Димитри
6
Санчес
Герман
20
Вальехо
Хесус
15
Нева
Карлос
4
Гоналон
Максим
5
Милья
Луис
24
Кенеди
Роберт
21
Эррера
Янгель
10
Пуэртас
Антонио
23
Видаль
Молина
Кадис
4-2-3-1
Гранада
4-2-3-1

Ход матча

27'
Алехо Иван
Карселен Исаак
 
27'
0:1
Санчес Герман
(Кенеди Роберт)
45'
Мари Хосе
 
46'
Переа Альберто
Мари Хосе
 
46'
Хименес Альваро
Помбо Хорхе
 
48'
Алехо Иван
(Хименес Альваро)
1:1
53'
 
Санчес Герман
56'
 
Кенеди Роберт
60'
Альфонсо Луис
 
62'
 
Сольдадо Роберто
Видаль Молина
62'
 
Мачис Дарвин
Кенеди Роберт
77'
Аугусто Фернандес
Санчес Сальвадор
 
83'
 
Дуарте Домингуш
Милья Луис
90'
Малбашич Филип
Лосано Энтони
 
90'
 
Суарес Луис III
Пуэртас Антонио

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Негредо Альваро 1 0.2
2. Помбо Хорхе 1 0.2
3. Санчес Сальвадор 1 0.2
4. Алехо Иван 1 0.2
5. Малбашич Филип 0 0
6. Хименес Альваро 0 0
Гранада
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мачис Дарвин 1 0.25
2. Сольдадо Роберто 1 0.25
3. Видаль Молина 1 0.25
4. Милья Луис 1 0.25
5. Санчес Герман 1 0.25
6. Эррера Янгель 1 0.25
7. Монторо Анхель 0 0
8. Кенеди Роберт 0 0

Карточки

Кадис
# Игрок      
1. Негредо Альваро 1 1
2. Акапо Карлос 1 1
3. Кала Хуан 2 0
4. Альфонсо Луис 2 0
5. Хименес Фали 2 0
6. Аугусто Фернандес 1 0
7. Малбашич Филип 1 0
8. Мари Хосе 1 0
9. Помбо Хорхе 1 0
10. Мауро Маркос 1 0
11. Алехо Иван 1 0
Гранада
# Игрок      
1. Санчес Герман 2 0
2. Монторо Анхель 1 0
3. Кенеди Роберт 1 0
4. Гоналон Максим 1 0
5. Дуарте Домингуш 1 0
6. Эррера Янгель 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кадис 25% (1) 0 0 50% (2) 0 25% (1)
 Гранада 16.67% (1) 16.67% (1) 0 33.33% (2) 0 33.33% (2)

Предыдущие игры

Кадис Последние 20 матчей: + = -
Атлетик Б 0:1 Кадис Кадис 1:3 Севилья Уэска 0:2 Кадис Кадис 0:2 Осасуна
Кадис 1:1 Альмерия Кадис 1:0 Эспаньол Малага 1:2 Кадис Малага 1:2 Кадис Бетис 1:0 Кадис Бетис 1:0 Кадис Кадис 0:1 Альбасете Жирона 2:1 Кадис Кадис 0:1 Фуэнлабрада Экстремадура 0:1 Кадис Кадис 2:0 Реал Овьедо Эльче 0:0 Кадис Кадис 0:2 Тенерифе Уэска 1:1 Кадис Кадис 1:1 Алькоркон Нумансия 1:2 Кадис
Гранада Последние 20 матчей: + = -
Мальмё 1:3 Гранада Атлетико М 6:1 Гранада Гранада 2:0 Локомотив Тбилиси Гранада 2:1 Алавес
Теута 0:4 Гранада Гранада 2:0 Атлетик Б Бетис 3:2 Гранада Малага 0:0 Гранада Гранада 0:3 Вальядолид Гранада 4:0 Атлетик Б Мальорка 1:2 Гранада Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Сосьедад 2:3 Гранада Гранада 2:2 Валенсия Алавес 0:2 Гранада Гранада 1:2 Эйбар Леганес 0:0 Гранада Гранада 0:1 Вильярреал Бетис 2:2 Гранада Гранада 2:1 Хетафе

Последние игры между собой

Кадис: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Гранада: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Гранада 1:1 Кадис Сегунда Кадис 0:0 Гранада Сегунда Гранада 2:1 Кадис Сегунда Кадис 1:0 Гранада Сегунда
Кадис 1:3 Гранада Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
2. Бетис Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
3. Реал Сосьедад Заявка 5 2 2 1 7 - 2 8
4. Вильярреал Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
5. Барселона 1:1 Заявка 3 2 1 0 8 - 1 7
6. Севилья 1:1 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
7. Хетафе Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Гранада Заявка 4 2 1 1 6 - 8 7
9. Валенсия Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
10. Кадис Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
11. Осасуна Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
12. Атлетико М Заявка 3 1 2 0 6 - 1 5
13. Сельта Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
14. Эльче Заявка 3 1 1 1 1 - 3 4
15. Эйбар Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
16. Алавес Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
17. Уэска Заявка 5 0 4 1 2 - 4 4
18. Атлетик Б Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
19. Леванте Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
20. Вальядолид Заявка 5 0 2 3 3 - 7 2
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ramon de Carranza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 156
Кадис 17.9% (28)
X 36.5% (57)
Гранада 45.5% (71)
Все прогнозы
3.16 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
6.00 1.52 4.40
10.50 1.20 8.20
3.15 2.98 2.59
6.52 1.51 4.51

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
3.60 1.28 4.40 1.19 2.63 1.48 1.98 1.89 1.67 2.28 1.20 4.44 1.15 5.40 1.10 6.80 1.02 11.00 1.01 13.00 0.00 19.50
6.05 1.13 4.40 1.22 2.28 1.70 1.66 2.25 1.40 3.00 1.16 5.50 1.12 6.50 1.03 13.50 1.02 14.50
5.21 1.18 3.77 1.29 2.55 1.55 2.83 1.47 2.32 1.66 1.80 2.09 1.51 2.69 1.61 2.42 1.37 3.27 1.59 2.46 1.40 3.09 1.16 5.68
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.45 2.70 1.42 2.85 1.04 10.00 1.05 10.50 1.03 12.00
2.22 1.66 1.45 2.75 1.23 4.20 1.04 11.00 1.03 12.50
1.98 1.89 1.62 2.36 1.28 3.83 1.30 3.82 1.30 3.61 1.16 5.49
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.79 1.97 1.37 2.95 1.10 6.20
2.72 1.46 1.77 2.05 1.36 3.15 1.10 7.00 1.07 8.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.27 1.33
Букмекер Да Нет
7.00 1.12
Букмекер Да Нет
4.80 1.18
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Прогнозы на матч Кадис 1:1 Гранада

Исход игры
Кадис
17.9% (28)
Ничья
36.5% (57)
Гранада
45.5% (71)
Тотал 2.5
Больше
38.56% (59)
Меньше
61.44% (94)
Обе команды забьют
Да
68.63% (105)
Нет
31.37% (48)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.8% (48)
1:2 Гранада
24.4% (38)
0:1 Гранада
12.8% (20)
1:0 Кадис
9.6% (15)
2:1 Кадис
6.4% (10)
0:0 Ничья
3.2% (5)
1:3 Гранада
2.6% (4)
0:2 Гранада
2.6% (4)
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