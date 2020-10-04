Кадис
1:1
Конец матча
Стадион: Рамон де Карранса
Гранада
0:1
27' ГолСанчес Герман
45' Желтая карточкаМари Хосе
1:1
48' ГолАлехо Иван
53' Желтая карточкаСанчес Герман
56' Желтая карточкаКенеди Роберт
60' Желтая карточкаАльфонсо Луис
16
Кала
Хуан
11
Помбо
Хорхе
15
Нева
Карлос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Кала ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Помбо ХорхеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Хиль ДавидВратарь
-
27 Баро МаркЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Бодиже ЯннПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Алехо ИванНападающий
-
Главный тренер: Cервера Альваро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
16 Виктор ДиазЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Азиз РамонПолузащитник
- Полузащитник
-
8 Этеки ЯнПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Мачис ДарвинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
27'
0:1
45'
48'
1:1
53'
56'
60'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 5
-
2 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Негредо Альваро
|1
|0.2
|2.
|Помбо Хорхе
|1
|0.2
|3.
|Санчес Сальвадор
|1
|0.2
|4.
|Алехо Иван
|1
|0.2
|5.
|Малбашич Филип
|0
|0
|6.
|Хименес Альваро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мачис Дарвин
|1
|0.25
|2.
|Сольдадо Роберто
|1
|0.25
|3.
|Видаль Молина
|1
|0.25
|4.
|Милья Луис
|1
|0.25
|5.
|Санчес Герман
|1
|0.25
|6.
|Эррера Янгель
|1
|0.25
|7.
|Монторо Анхель
|0
|0
|8.
|Кенеди Роберт
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Негредо Альваро
|1
|1
|2.
|Акапо Карлос
|1
|1
|3.
|Кала Хуан
|2
|0
|4.
|Альфонсо Луис
|2
|0
|5.
|Хименес Фали
|2
|0
|6.
|Аугусто Фернандес
|1
|0
|7.
|Малбашич Филип
|1
|0
|8.
|Мари Хосе
|1
|0
|9.
|Помбо Хорхе
|1
|0
|10.
|Мауро Маркос
|1
|0
|11.
|Алехо Иван
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Санчес Герман
|2
|0
|2.
|Монторо Анхель
|1
|0
|3.
|Кенеди Роберт
|1
|0
|4.
|Гоналон Максим
|1
|0
|5.
|Дуарте Домингуш
|1
|0
|6.
|Эррера Янгель
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кадис
|25% (1)
|0
|0
|50% (2)
|0
|25% (1)
|Гранада
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|0
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Кадис Последние 20 матчей: + = -Атлетик Б 0:1 Кадис Кадис 1:3 Севилья Уэска 0:2 Кадис Кадис 0:2 Осасуна
Гранада Последние 20 матчей: + = -Мальмё 1:3 Гранада Атлетико М 6:1 Гранада Гранада 2:0 Локомотив Тбилиси Гранада 2:1 Алавес
Теута 0:4 Гранада Гранада 2:0 Атлетик Б Бетис 3:2 Гранада Малага 0:0 Гранада Гранада 0:3 Вальядолид Гранада 4:0 Атлетик Б Мальорка 1:2 Гранада Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Сосьедад 2:3 Гранада Гранада 2:2 Валенсия Алавес 0:2 Гранада Гранада 1:2 Эйбар Леганес 0:0 Гранада Гранада 0:1 Вильярреал Бетис 2:2 Гранада Гранада 2:1 Хетафе
Последние игры между собой
Кадис: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Гранада: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|Бетис
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 2
|8
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|5.
|Барселона
|1:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|6.
|Севилья
|1:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|7.
|Хетафе
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Гранада
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 8
|7
|9.
|Валенсия
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|10.
|Кадис
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|11.
|Осасуна
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|12.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 1
|5
|13.
|Сельта
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|14.
|Эльче
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|15.
|Эйбар
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|16.
|Алавес
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|17.
|Уэска
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|2 - 4
|4
|18.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|19.
|Леванте
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|20.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|3.60
|1.28
|4.40
|1.19
|—
|—
|2.63
|1.48
|1.98
|1.89
|1.67
|2.28
|—
|—
|1.20
|4.44
|—
|—
|1.15
|5.40
|—
|—
|1.10
|6.80
|1.02
|11.00
|1.01
|13.00
|0.00
|19.50
|6.05
|1.13
|4.40
|1.22
|—
|—
|2.28
|1.70
|—
|—
|1.66
|2.25
|—
|—
|1.40
|3.00
|—
|—
|1.16
|5.50
|—
|—
|1.12
|6.50
|1.03
|13.50
|1.02
|14.50
|—
|—
|5.21
|1.18
|3.77
|1.29
|2.55
|1.55
|2.83
|1.47
|2.32
|1.66
|1.80
|2.09
|1.51
|2.69
|1.61
|2.42
|1.37
|3.27
|1.59
|2.46
|1.40
|3.09
|1.16
|5.68
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Кадис 1:1 Гранада
Исход игры
Кадис
17.9% (28)
Ничья
36.5% (57)
Гранада
45.5% (71)
Тотал 2.5
Больше
38.56% (59)
Меньше
61.44% (94)
Обе команды забьют
Да
68.63% (105)
Нет
31.37% (48)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.8% (48)
1:2 Гранада
24.4% (38)
0:1 Гранада
12.8% (20)
1:0 Кадис
9.6% (15)
2:1 Кадис
6.4% (10)
0:0 Ничья
3.2% (5)
1:3 Гранада
2.6% (4)
0:2 Гранада
2.6% (4)
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