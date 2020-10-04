Второй тайм

99' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

98' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

97' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

97' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

96' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

94' Удар от ворот произведет Гранада

94' Малбашич Филип не смог попасть в створ ударом издали

93' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

91' Алекс Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Алекс Фернандес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

88' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Иван Алехо пробует нанести удар издали, но Силва Руи держит все под контролем

86' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Матч возобновлен

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Иван Алехо из команды Кадис отправил кросс в штрафную...

84' Кадис имеет хороший шанс забить.

84' Удар от ворот произведет Кадис

83' Мауро Маркос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Игрок команды Гранада делает подачу своему товарищу по команде.

82' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Иван Алехо из команды Кадис отправил кросс в штрафную...

78' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Матч возобновится спорным мячом

73' Санчес Сальвадор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Ледесма Херемиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Милья Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

71' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Мауро Маркос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Удар от ворот произведет Гранада

66' Иван Алехо не смог попасть в створ ударом издали

66' Кала Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Переа Альберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Ледесма Херемиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Переа Альберто решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

60' Альфонсо Луис - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

59' Кадис имеет хороший шанс забить.

57' Матч возобновлен

57' Ох, нехорошо это выглядит. Санчес Сальвадор получил травму и медбригада забирает его с поля.

57' Санчес Сальвадор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Кенеди Роберт получил желтую карточку от судьи

55' Удар от ворот произведет Гранада

55' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Переа Альберто пробил со штрафного прямо в стенку

54' Матч возобновлен

54' Ох, нехорошо это выглядит. Лосано Энтони получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Лосано Энтони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Санчес Герман получил желтую карточку от судьи

53' Гранада имеет хороший шанс забить.

51' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Кадис будет все-таки засчитан.

49' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

48' Г О О О О Л - Иван Алехо изменил счет на табло!

48' Плохо сыграл Вальехо Хесус - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

47' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Вальехо Хесус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Лосано Энтони из команды Кадис плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

46' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля