Фамаликан
2:0
Первый тайм: 43'
Стадион: Municipal 22 de Junho
Риу Аве
1:0
21' ГолЛамейраш Рубен
2:0
41' ГолКампана Леонардо
66
Жордау
Бруну
15
Риччели
25
Пинту
Иву
23
Ямбор
Никола
- Основной состав
- Вратарь
-
66 Жордау БрунуЗащитник
- Защитник
-
15 РиччелиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Хайме ИванЗащитник
- Полузащитник
-
97 Патрик IIПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Диаш ЖильПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
31 Luiz Junior
-
Главный тренер: Joao Pedro Sousa
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Пинту ИвуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Ямбор НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лео ЛеонардоВратарь
-
24 Амарал ПедруЗащитник
-
21 Мане КарлушПолузащитник
-
18 Пеле МамадуПолузащитник
-
14 Пиазон ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 РонанНападающий
-
-
Главный тренер: Mario Silva
Ход матча
21'
41'
2:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ламейраш Рубен
|1
|0.33
|2.
|Родригеш Гонсалу
|1
|0.33
|3.
|Carlos Valenzuela
|1
|0.33
|4.
|Риччели
|1
|0.33
|5.
|Дель Кампо Рубен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ryotaro Meshino
|1
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Патрик II
|1
|0
|2.
|Жорже Перейра
|1
|0
|3.
|Валтерсон
|1
|0
|4.
|Кампана Леонардо
|1
|0
|5.
|Ассунсао Густаво
|1
|0
|6.
|Joaquin Pereyra1
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сантос Адерлан
|1
|0
|2.
|Ямбор Никола
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фамаликан
|0
|0
|0
|66.67% (2)
|33.33% (1)
|0
|Риу Аве
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
Предыдущие игры
Фамаликан Последние 20 матчей: + = -Белененсеш 1:2 Фамаликан Фамаликан 1:5 Бенфика Маритиму 3:3 Фамаликан Фамаликан 2:2 Боавишта
Витория Сетубал 1:2 Фамаликан Фамаликан 1:1 Бенфика Тондела 0:1 Фамаликан Фамаликан 0:1 Портимоненсе Морейренсе 1:1 Фамаликан Фамаликан 0:0 Брага Жил Висенте 1:3 Фамаликан Фамаликан 2:1 Порту Белененсеш 0:0 Фамаликан Фамаликан 3:1 Спортинг Л Пасуш де Феррейра 2:1 Фамаликан Фамаликан 1:1 Авеш Фамаликан 1:1 Бенфика Фамаликан 0:7 Витория Гимарайнш Бенфика 3:2 Фамаликан Риу Аве 2:2 Фамаликан
Риу Аве Последние 20 матчей: + = -Риу Аве 2:2 Милан Риу Аве 0:0 Витория Гимарайнш Бешикташ 1:1 Риу Аве Тондела 1:1 Риу Аве
Борац Баня-Лука 0:2 Риу Аве Маритиму 2:1 Риу Аве Пасуш де Феррейра 1:2 Риу Аве Риу Аве 0:0 Маритиму Боавишта 0:2 Риу Аве Риу Аве 2:2 Санта-Клара Маритиму 0:0 Риу Аве Риу Аве 2:1 Портимоненсе Жил Висенте 1:0 Риу Аве Риу Аве 4:3 Брага Витория Сетубал 1:2 Риу Аве Риу Аве 1:2 Бенфика Морейренсе 0:1 Риу Аве Риу Аве 2:3 Пасуш де Феррейра Порту 1:1 Риу Аве Риу Аве 0:0 Белененсеш
Последние игры между собой
Фамаликан: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 0
Риу Аве: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|1:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Санта-Клара
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|3.
|Порту
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|10 - 4
|6
|4.
|Маритиму
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|5.
|Фамаликан
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 6
|6
|6.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|Жил Висенте
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|Морейренсе
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|10.
|Белененсеш
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|11.
|Спортинг Л
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|12.
|Брага
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 4
|3
|13.
|Риу Аве
|0:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|Боавишта
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 9
|2
|15.
|Портимоненсе
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|17.
|Тондела
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|18.
|Фаренсе
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|8.50
|1.05
|7.00
|1.08
|5.55
|1.12
|—
|—
|2.35
|1.59
|1.95
|1.85
|2.12
|1.67
|—
|—
|1.36
|3.00
|1.35
|3.05
|1.09
|6.40
|1.08
|7.50
|1.01
|13.00
|9.70
|1.06
|7.80
|1.09
|3.20
|1.36
|—
|—
|2.39
|1.59
|—
|—
|1.78
|2.15
|—
|—
|1.39
|3.05
|1.26
|3.94
|1.11
|6.95
|1.09
|7.80
|1.02
|15.25
|—
|—
|—
|—
|4.96
|1.19
|2.53
|1.56
|3.47
|1.33
|2.36
|1.63
|1.94
|1.94
|1.68
|2.26
|1.43
|2.92
|1.28
|3.88
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Фамаликан 2:0 Риу Аве
Исход игры
Фамаликан
37.4% (58)
Ничья
41.3% (64)
Риу Аве
21.3% (33)
Тотал 2.5
Больше
29.8% (45)
Меньше
70.2% (106)
Обе команды забьют
Да
66.89% (101)
Нет
33.11% (50)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.1% (56)
1:0 Фамаликан
20.6% (32)
1:2 Риу Аве
12.9% (20)
2:1 Фамаликан
11.6% (18)
0:1 Риу Аве
5.8% (9)
2:0 Фамаликан
3.9% (6)
2:2 Ничья
2.6% (4)
1:3 Риу Аве
1.3% (2)
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