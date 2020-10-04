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Фамаликан
2:0
Первый тайм: 43'

Стадион:
Риу Аве
0'
1:0
21' Гол
Ламейраш Рубен
2:0
41' Гол
Кампана Леонардо
43'
1
Злобин
Иван
66
Жордау
Бруну
3
Бабич
Срджян
15
Риччели
5
Вердонк
Калвин
10
Ламейраш
Рубен
12
Ассунсао
Густаво
24
Edwin
Herrera
13
Кампана
Леонардо
22
Carlos
Valenzuela
18
Joaquin
Pereyra1
1
Кишек
Павел
25
Пинту
Иву
6
Боревкович
Тони
33
Сантос
Адерлан
4
Монте
Нелсон
8
Тарантини
Рикардо
23
Ямбор
Никола
70
Габриэльзиньо
11
Шику
Жеральдес
77
Перейра
Андре
7
Желсон
Дала
Фамаликан
4-4-2
Риу Аве
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Фамаликан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ламейраш Рубен 1 0.33
2. Родригеш Гонсалу 1 0.33
3. Carlos Valenzuela 1 0.33
4. Риччели 1 0.33
5. Дель Кампо Рубен 0 0
Риу Аве
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ryotaro Meshino 1 0.33

Карточки

Фамаликан
# Игрок      
1. Патрик II 1 0
2. Жорже Перейра 1 0
3. Валтерсон 1 0
4. Кампана Леонардо 1 0
5. Ассунсао Густаво 1 0
6. Joaquin Pereyra1 1 0
Риу Аве
# Игрок      
1. Сантос Адерлан 1 0
2. Ямбор Никола 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фамаликан 0 0 0 66.67% (2) 33.33% (1) 0
 Риу Аве 0 0 0 0 0 100% (1)

Предыдущие игры

Фамаликан Последние 20 матчей: + = -
Белененсеш 1:2 Фамаликан Фамаликан 1:5 Бенфика Маритиму 3:3 Фамаликан Фамаликан 2:2 Боавишта
Витория Сетубал 1:2 Фамаликан Фамаликан 1:1 Бенфика Тондела 0:1 Фамаликан Фамаликан 0:1 Портимоненсе Морейренсе 1:1 Фамаликан Фамаликан 0:0 Брага Жил Висенте 1:3 Фамаликан Фамаликан 2:1 Порту Белененсеш 0:0 Фамаликан Фамаликан 3:1 Спортинг Л Пасуш де Феррейра 2:1 Фамаликан Фамаликан 1:1 Авеш Фамаликан 1:1 Бенфика Фамаликан 0:7 Витория Гимарайнш Бенфика 3:2 Фамаликан Риу Аве 2:2 Фамаликан
Риу Аве Последние 20 матчей: + = -
Риу Аве 2:2 Милан Риу Аве 0:0 Витория Гимарайнш Бешикташ 1:1 Риу Аве Тондела 1:1 Риу Аве
Борац Баня-Лука 0:2 Риу Аве Маритиму 2:1 Риу Аве Пасуш де Феррейра 1:2 Риу Аве Риу Аве 0:0 Маритиму Боавишта 0:2 Риу Аве Риу Аве 2:2 Санта-Клара Маритиму 0:0 Риу Аве Риу Аве 2:1 Портимоненсе Жил Висенте 1:0 Риу Аве Риу Аве 4:3 Брага Витория Сетубал 1:2 Риу Аве Риу Аве 1:2 Бенфика Морейренсе 0:1 Риу Аве Риу Аве 2:3 Пасуш де Феррейра Порту 1:1 Риу Аве Риу Аве 0:0 Белененсеш

Последние игры между собой

Фамаликан: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 0
Риу Аве: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 1
Риу Аве 2:2 Фамаликан Примейра-лига Фамаликан 1:0 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 1:1 Фамаликан Товарищеские матчи Риу Аве 2:2 Фамаликан Товарищеские матчи
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal 22 de Junho. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 155
Фамаликан 37.4% (58)
X 41.3% (64)
Риу Аве 21.3% (33)
Все прогнозы
2.6 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фамаликан
Ничья
Риу Аве
3.60
3.52
5.52
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.60 3.20 2.15
1.77 3.40 4.60
3.10 3.35 2.34
1.74 3.52 5.52

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
8.50 1.05 7.00 1.08 5.55 1.12 2.35 1.59 1.95 1.85 2.12 1.67 1.36 3.00 1.35 3.05 1.09 6.40 1.08 7.50 1.01 13.00
9.70 1.06 7.80 1.09 3.20 1.36 2.39 1.59 1.78 2.15 1.39 3.05 1.26 3.94 1.11 6.95 1.09 7.80 1.02 15.25
4.96 1.19 2.53 1.56 3.47 1.33 2.36 1.63 1.94 1.94 1.68 2.26 1.43 2.92 1.28 3.88
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.65 1.44 1.74 2.10 1.62 2.20 1.08 6.80 1.08 7.00
2.79 1.44 1.82 1.99 1.39 3.00 1.11 6.65 1.08 8.00
2.45 1.59 2.01 1.87 1.55 2.54 1.36 3.25 1.40 3.07 1.22 4.49
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.45 1.51 1.60 2.25 1.23 3.90
3.60 1.29 2.40 1.57 1.60 2.34 1.22 4.25 1.15 5.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.38 2.90
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Букмекер Да Нет
3.50 1.28
Где смотреть матч Фамаликан 2:0 Риу Аве онлайн

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Прогнозы на матч Фамаликан 2:0 Риу Аве

Исход игры
Фамаликан
37.4% (58)
Ничья
41.3% (64)
Риу Аве
21.3% (33)
Тотал 2.5
Больше
29.8% (45)
Меньше
70.2% (106)
Обе команды забьют
Да
66.89% (101)
Нет
33.11% (50)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.1% (56)
1:0 Фамаликан
20.6% (32)
1:2 Риу Аве
12.9% (20)
2:1 Фамаликан
11.6% (18)
0:1 Риу Аве
5.8% (9)
2:0 Фамаликан
3.9% (6)
2:2 Ничья
2.6% (4)
1:3 Риу Аве
1.3% (2)
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