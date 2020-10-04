Портимоненсе
0:2
Перерыв
Стадион: Мунисипал-ди-Портиман
Спортинг Л
0:1
4' ГолNuno Mendes
0:2
11' ГолСантуш Нуну II
41' Желтая карточкаФернандес Лукас IV
22
Андзаи
Коки
28
Виллиан
II
36
Канде
Фали
14
Гомеш
Бету
24
Порро
Педро
13
Нету
Луиш
19
Томаш
Тьягу
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Андзаи КокиЗащитник
- Защитник
-
28 Виллиан IIЗащитник
-
36 Канде ФалиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гомеш БетуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Муфи ФахдЗащитник
-
19 Энрике XXIIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Са ПедруПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Порро ПедроЗащитник
-
13 Нету ЛуишЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Томаш ТьягуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ruben Amorim
Ход матча
4'
0:1
11'
0:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фабрисио Месиас
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Nuno Mendes
|1
|0.5
|2.
|Коатес Себастьян
|1
|0.5
|3.
|Сантуш Нуну II
|1
|0.5
|4.
|Кабрал Жоване
|1 (1)
|0.5
|5.
|Феддал Зу
|0
|0
|6.
|Вьетто Лусиано
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Андзаи Коки
|1
|0
|2.
|Маурисио Антонио
|1
|0
|3.
|Канде Фали
|1
|0
|4.
|Оливейро Андерсон II
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вендель Жералдо
|1
|0
|2.
|Адан Антонио
|1
|0
|3.
|Нету Луиш
|1
|0
|4.
|Феддал Зу
|1
|0
|5.
|Кабрал Жоване
|1
|0
|6.
|Луис Матеус II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Портимоненсе
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|Спортинг Л
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Портимоненсе Последние 20 матчей: + = -Жил Висенте 1:0 Портимоненсе Портимоненсе 1:1 Пасуш де Феррейра Портимоненсе 0:0 Рединг Портимоненсе 1:2 Спортинг Л
Портимоненсе 1:2 Спортинг Портимоненсе 2:0 Авеш Пасуш де Феррейра 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 2:1 Боавишта Риу Аве 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:1 Витория Гимарайнш Фамаликан 0:1 Портимоненсе Портимоненсе 3:2 Маритиму Санта-Клара 1:1 Портимоненсе Портимоненсе 2:2 Бенфика Портимоненсе 1:0 Жил Висенте Брага 3:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:0 Витория Сетубал Порту 1:0 Портимоненсе Портимоненсе 1:1 Морейренсе Спортинг Л 2:1 Портимоненсе
Спортинг Л Последние 20 матчей: + = -Спортинг Л 1:4 ЛАСК Пасуш де Феррейра 0:2 Спортинг Л Спортинг Л 1:0 Абердин Спортинг Л 2:1 Вальядолид
Спортинг Л 3:1 Белененсеш Портимоненсе 1:2 Спортинг Л Бенфика 2:1 Спортинг Л Спортинг Л 0:0 Витория Сетубал Порту 2:0 Спортинг Л Спортинг Л 1:0 Санта-Клара Морейренсе 0:0 Спортинг Л Спортинг Л 2:1 Жил Висенте Белененсеш 1:3 Спортинг Л Спортинг Л 2:0 Тондела Спортинг Л 1:0 Пасуш де Феррейра Витория Гимарайнш 2:2 Спортинг Л Спортинг Л 2:0 Авеш Фамаликан 3:1 Спортинг Л Истанбул Башакшехир 4:1 Спортинг Л Спортинг Л 2:0 Боавишта
Последние игры между собой
Портимоненсе: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 9
Спортинг Л: победы: 9, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|2.
|Санта-Клара
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|3.
|Спортинг Л
|2:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Порту
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|10 - 4
|6
|5.
|Маритиму
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|6.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|Жил Висенте
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|Морейренсе
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|10.
|Белененсеш
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|11.
|Фамаликан
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|12.
|Брага
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 4
|3
|13.
|Риу Аве
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|14.
|Боавишта
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 9
|2
|15.
|Портимоненсе
|0:2 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|16.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|17.
|Тондела
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|18.
|Фаренсе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|8.20
|1.06
|6.10
|1.10
|3.00
|1.38
|—
|—
|2.27
|1.67
|1.79
|2.03
|5.55
|1.14
|1.70
|2.15
|4.20
|1.22
|1.75
|2.08
|2.15
|1.70
|—
|—
|1.60
|2.33
|—
|—
|1.37
|3.05
|1.14
|5.55
|1.11
|6.50
|1.01
|12.00
|8.50
|1.08
|6.80
|1.11
|2.88
|1.43
|—
|—
|2.16
|1.71
|—
|—
|1.67
|2.33
|—
|—
|1.32
|3.45
|—
|—
|1.23
|4.30
|—
|—
|1.08
|8.20
|—
|—
|1.07
|8.90
|1.01
|18.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.04
|1.41
|2.64
|1.53
|2.21
|1.72
|1.83
|2.06
|5.06
|1.19
|1.49
|2.77
|3.67
|1.30
|2.52
|1.56
|2.06
|1.82
|1.78
|2.11
|1.50
|2.68
|1.64
|2.35
|1.31
|3.63
|—
|—
|1.16
|5.71
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|2.70
|1.45
|—
|—
|1.75
|2.05
|—
|—
|1.31
|3.25
|1.07
|7.60
|1.48
|2.63
|—
|—
|1.08
|7.77
|1.05
|9.50
|2.65
|1.48
|—
|—
|1.92
|2.09
|—
|—
|1.35
|3.20
|1.11
|6.65
|1.07
|8.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.76
|1.49
|2.26
|1.69
|1.76
|2.17
|1.48
|2.78
|1.35
|3.39
|—
|—
|1.36
|3.29
|1.19
|4.93
|1.31
|3.63
|—
|—
Прогнозы на матч Портимоненсе 0:2 Спортинг Л
Исход игры
Портимоненсе
1.3% (2)
Ничья
7.7% (12)
Спортинг Л
91% (141)
Тотал 2.5
Больше
54.61% (83)
Меньше
45.39% (69)
Обе команды забьют
Да
61.18% (93)
Нет
38.82% (59)
Популярный счёт
1:2 Спортинг Л
45.2% (70)
0:1 Спортинг Л
21.9% (34)
0:2 Спортинг Л
14.8% (23)
1:1 Ничья
7.1% (11)
1:3 Спортинг Л
4.5% (7)
2:3 Спортинг Л
1.9% (3)
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