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Портимоненсе
0:2
Перерыв

Стадион:
Спортинг Л
0'
0:1
4' Гол
Nuno Mendes
0:2
11' Гол
Сантуш Нуну II
41' Желтая карточка
Фернандес Лукас IV
94
Португал
Самуэл
22
Андзаи
Коки
27
Тальяпьетра
Лукас
28
Виллиан
II
36
Канде
Фали
2
Маурисио
Антонио
7
Денер
Клементе
8
Фернандес
Лукас
IV
77
Боа
Морте
Аилтон
14
Гомеш
Бету
9
Фабрисио
Месиас
1
Адан
Антонио
24
Порро
Педро
13
Нету
Луиш
4
Коатес
Себастьян
3
Феддал
Зу
5
Nuno
Mendes
28
Гонсалвес
Педро
8
Луис
Матеус
II
10
Вьетто
Лусиано
11
Сантуш
Нуну
II
19
Томаш
Тьягу
Портимоненсе
4-4-2
Спортинг Л
5-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Портимоненсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фабрисио Месиас 1 0.33
Спортинг Л
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Nuno Mendes 1 0.5
2. Коатес Себастьян 1 0.5
3. Сантуш Нуну II 1 0.5
4. Кабрал Жоване 1 (1) 0.5
5. Феддал Зу 0 0
6. Вьетто Лусиано 0 0

Карточки

Портимоненсе
# Игрок      
1. Андзаи Коки 1 0
2. Маурисио Антонио 1 0
3. Канде Фали 1 0
4. Оливейро Андерсон II 1 0
Спортинг Л
# Игрок      
1. Вендель Жералдо 1 0
2. Адан Антонио 1 0
3. Нету Луиш 1 0
4. Феддал Зу 1 0
5. Кабрал Жоване 1 0
6. Луис Матеус II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Портимоненсе 0 0 0 100% (1) 0 0
 Спортинг Л 0 50% (1) 0 0 50% (1) 0

Предыдущие игры

Портимоненсе Последние 20 матчей: + = -
Жил Висенте 1:0 Портимоненсе Портимоненсе 1:1 Пасуш де Феррейра Портимоненсе 0:0 Рединг Портимоненсе 1:2 Спортинг Л
Портимоненсе 1:2 Спортинг Портимоненсе 2:0 Авеш Пасуш де Феррейра 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 2:1 Боавишта Риу Аве 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:1 Витория Гимарайнш Фамаликан 0:1 Портимоненсе Портимоненсе 3:2 Маритиму Санта-Клара 1:1 Портимоненсе Портимоненсе 2:2 Бенфика Портимоненсе 1:0 Жил Висенте Брага 3:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:0 Витория Сетубал Порту 1:0 Портимоненсе Портимоненсе 1:1 Морейренсе Спортинг Л 2:1 Портимоненсе
Спортинг Л Последние 20 матчей: + = -
Спортинг Л 1:4 ЛАСК Пасуш де Феррейра 0:2 Спортинг Л Спортинг Л 1:0 Абердин Спортинг Л 2:1 Вальядолид
Спортинг Л 3:1 Белененсеш Портимоненсе 1:2 Спортинг Л Бенфика 2:1 Спортинг Л Спортинг Л 0:0 Витория Сетубал Порту 2:0 Спортинг Л Спортинг Л 1:0 Санта-Клара Морейренсе 0:0 Спортинг Л Спортинг Л 2:1 Жил Висенте Белененсеш 1:3 Спортинг Л Спортинг Л 2:0 Тондела Спортинг Л 1:0 Пасуш де Феррейра Витория Гимарайнш 2:2 Спортинг Л Спортинг Л 2:0 Авеш Фамаликан 3:1 Спортинг Л Истанбул Башакшехир 4:1 Спортинг Л Спортинг Л 2:0 Боавишта

Последние игры между собой

Портимоненсе: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 9
Спортинг Л: победы: 9, ничьи: 0, поражения: 2
Портимоненсе 1:2 Спортинг Л Товарищеские матчи Спортинг Л 2:1 Портимоненсе Примейра-лига Портимоненсе 2:4 Спортинг Л Кубок лиги Портимоненсе 1:3 Спортинг Л Примейра-лига
Спортинг Л 3:1 Портимоненсе Примейра-лига Портимоненсе 4:2 Спортинг Л Примейра-лига Портимоненсе 1:2 Спортинг Л Примейра-лига Спортинг Л 2:0 Портимоненсе Примейра-лига Портимоненсе 2:0 Спортинг Л Кубок лиги Спортинг Л 2:1 Портимоненсе Примейра-лига Портимоненсе 1:3 Спортинг Л Примейра-лига
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Фернандес Лукас IV получил желтую карточку от судьи
  • 20'
    Тальяпьетра Лукас уходит с поля. Welinton выходит вместо него
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Сантуш Нуну II бьет в цель!
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Nuno Mendes бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Portimonense. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 155
Портимоненсе 1.3% (2)
X 7.7% (12)
Спортинг Л 91% (141)
Все прогнозы
3.3 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Портимоненсе
Ничья
Спортинг Л
4.17
3.43
2.01
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
35.00 11.50 1.07
29.00 13.00 1.06
3.96 3.42 1.97
4.17 3.43 2.01

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.20 1.06 6.10 1.10 3.00 1.38 2.27 1.67 1.79 2.03 5.55 1.14 1.70 2.15 4.20 1.22 1.75 2.08 2.15 1.70 1.60 2.33 1.37 3.05 1.14 5.55 1.11 6.50 1.01 12.00
8.50 1.08 6.80 1.11 2.88 1.43 2.16 1.71 1.67 2.33 1.32 3.45 1.23 4.30 1.08 8.20 1.07 8.90 1.01 18.00
3.04 1.41 2.64 1.53 2.21 1.72 1.83 2.06 5.06 1.19 1.49 2.77 3.67 1.30 2.52 1.56 2.06 1.82 1.78 2.11 1.50 2.68 1.64 2.35 1.31 3.63 1.16 5.71
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
2.70 1.45 1.75 2.05 1.31 3.25 1.07 7.60 1.48 2.63 1.08 7.77 1.05 9.50
2.65 1.48 1.92 2.09 1.35 3.20 1.11 6.65 1.07 8.40
2.76 1.49 2.26 1.69 1.76 2.17 1.48 2.78 1.35 3.39 1.36 3.29 1.19 4.93 1.31 3.63
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.90 1.25 2.63 1.48 1.65 2.20 1.18 4.50 1.32 3.20
3.00 1.39 1.97 1.83 1.44 2.79 1.14 5.80 1.15 5.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.60 2.04
Букмекер Да Нет
3.25 1.33
Букмекер Да Нет
3.90 1.25
Где смотреть матч Портимоненсе 0:2 Спортинг Л онлайн

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Прогнозы на матч Портимоненсе 0:2 Спортинг Л

Исход игры
Портимоненсе
1.3% (2)
Ничья
7.7% (12)
Спортинг Л
91% (141)
Тотал 2.5
Больше
54.61% (83)
Меньше
45.39% (69)
Обе команды забьют
Да
61.18% (93)
Нет
38.82% (59)
Популярный счёт
1:2 Спортинг Л
45.2% (70)
0:1 Спортинг Л
21.9% (34)
0:2 Спортинг Л
14.8% (23)
1:1 Ничья
7.1% (11)
1:3 Спортинг Л
4.5% (7)
2:3 Спортинг Л
1.9% (3)
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