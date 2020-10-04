Попытались игроки гостей организовать свою атаку, но все закончилось у центрального круга.

У "Севильи" всё пока получается наполовину. Если и доходит мяч до атакующей линии, то надолго там не задерживается.

И все-таки чаще мяч опять увязает в центре поля, не находя лазеек вперед.

"Севилья" в концовке тайма больше проводит времени на своей половине, но держит в уме козырь - умение молниеносно развить атаку.

Месси сместился в штрафную с правого фланга, убрал на своём пути Акунью, после чего пробил в дальний угол. Мяч просвистел с каркасом ворот "Севильи".

39' Ансу Фати попытался отправить мяч в ворота с линии штрафной. Перестарался молодой игрок "Барселоны", на пустые трибуны игровой снаряд отправил.

38' Сбился опять темп матча, и игра переместилась в центр поля, где разворачивается борьба за владение мячом.

37' Хордан фолит в середине поля. Судья всё видел.

36' Попытались игроки "Барселоны" организовать позиционное наступление через центральную часть, но не вышло. Оборона противника действует надёжно.

35' Интересно, что по владению мячом у "Севильи" всё ещё преимущество, 52% на 48%.

34' Куман нервно следит за происходящим на поле, наверняка придумывая, что расскажет своей команде, которая время от времени дает ему повод поволноваться.

33' А вот и перехват мяча, Сусо вбежал в штрафную, но завершить атаку точным ударом или пасом не смог.

32' Еще большая нацеленность на атаку появилась у "Барселоны". Если пас, то только вперед. Если бежать в атаку, то только всем сразу.

31' Получили право на угловой футболисты "Барселоны". Месси закрутил мяч в штрафную площадь, но Буну всех опередил.

30' Месси отдал передачу на Фати. Ансу взял игру на себя и пробил по центру ворот. Буну на месте.

29' Довольно уверенно "Барселона" доводит мяч до штрафной по флангу играя в короткий пас. Но вот подача с фланга к воротам получилась слишком некачественной.

28' Прессингуют гости, но игроки "Барселоны" разыгрывая широкий квадрат, легко выбираются из этой ситуации.

27' На своей половине поля контролируют мяч игроки "Барселоны", пытаются растянуть они оборону соперника, пока безуспешно.

26' Многовато стало ошибок в передачах, даже не сильно длинных. На что это можно списать? Может устали уже.

25' "Севилья" держит мяч на чужой половине поля. Но в одной из передач случился брак. "Барселона" теперь в атаке.

24' Пабло Санс на ногах, взволнованно наблюдает за событиями. Всё время подсказывает он своим игрокам.

23' Отошли гости от своей штрафной к центру поля. В попытке начать атаку перекатывают его у центрального круга.

22' "Барселона" окончательно освоилась и уже чувствует себя увереннее. Пока, правда, больше она стараются задействовать фланги.

21' Опасно у ворот гостей. Гризманн завешал атаку своим ударом, покатил он мяч в нижний угол, но рядом со штангой пролетел снаряд.

20' Огромный процент владения мячом у "Севильи" - 63! Когда вы видели такие цифры? Получается, что хозяева совсем не могут держать мяч под своим контролем. А контратаки как быстро начинались, так быстро и заканчивались.

19' "Барселона" зарабатывает первый угловой после прерванного удара Альбы, но корнер хозяева разыгрывают неудачно.

19' Перегибают футболисты палку в борьбе в центре поля, свисток за свистком следует. Фати сейчас досталось.

18' Очень много стыков, борьба на каждом участке поля. Альба нарушает теперь.

17' Окампос перестарался на половине поля соперника. Фол в атаке.

16' Игра пока сводится к комбинационным попыткам "Севильи" найти острое развитие своему контролю мяча.

15' Френки Де Йонг нарушает правила теперь Опять Сусо пострадал.

14' Сусо получает по ногам у центрального круга.

13' "Севилья" явно намерена играть первым номером и давит прессингом прямо у чужой штрафной.

12' В центре поля идет борьба за мяч, обе команды хотят через средний пас доставить мяч в атаку.

11' Осторожной борьбой за центр поля возобновляется игра.

10' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Коутиньо!!!

А вот и первая атака хозяев поля. Месси на Альбу, Альба на Коутиньо, который сравнивает счет.

9' Такое ощущение, что гости ждали более активной игры от "Барселоны". И не дождавшись, взяли игру под свой контроль. В итоге гол забит уже в самом начале.

8' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Люк Де Йонг!!!

"Севилья" зарабатывает второй угловой, Сусо навесил на линию вратарской, а Де Йонг в касание переправил мяч над Нето.

8' Затяжная атака "Севильи" ни к чему в итоге не привела, но больше минуты гости осаждали штрафную соперника, комбинируя по всей ширине поля.

7' Высоких скоростей, видимо, сегодня ожидать не следует, и игра вязнет в центре поля.

6' Темп пока невысокий, но "Севилья" пытается действовать с позиции первого номера. "Барселона" осваивается ещё.

5' Первый угловой заработали гости. Но подача в штрафную ничего опасного не принесла. Окампос с линии вратарской пробил выше.

4' Не хватает пока скорости игре. "Барселона" вот задумала перекатывать мяч в своей штрафной играя через Нето.

3' Отметим, что Хулен Лопетеги дисквалифицирован на этот матч и не может руководить командой с бровки. Пабло Санс исполняет обязанности главного тренера.

2' Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Хесуса Хиля Мансано. Фиксирует он первый фол в матче, нарушает Коутиньо.

1' "Барселона" проводит матч в комплекте формы сине-гранатового цвета, в белой футболисты "Севильи".