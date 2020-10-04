0:1
8' ГолДе Йонг Люк
1:1
10' ГолКоутиньо Филиппе
13
Нето
Мурара
18
Альба
Жорди
22
Ансу
Фати
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
12
Кунде
Жюль
10
Ракитич
Иван
- Основной состав
-
13 Нето МурараВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Ансу ФатиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Пенья ИньякиВратарь
-
36 Тенас АрнауВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Пуч РикардПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Куман Рональд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Буну ЯссинВратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
-
12 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Диас ХавьерВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
8'
0:1
10'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ансу Фати
|3
|1
|2.
|Коутиньо Филиппе
|1
|0.33
|3.
|Роберто Серхи
|1
|0.33
|4.
|Месси Лионель
|1 (1)
|0.33
|5.
|Альба Жорди
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Йонг Люк
|2
|0.67
|2.
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0.33
|3.
|Ракитич Иван
|1
|0.33
|4.
|Эн-Несири Юссеф
|1
|0.33
|5.
|Навас Хесус
|0
|0
|6.
|Хордан Хоан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ленгле Клеман
|1
|1
|2.
|Пике Херард
|1
|0
|3.
|Альба Жорди
|1
|0
|4.
|Бускетс Серхио
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Навас Хесус
|1
|0
|2.
|Фернандо Режес
|1
|0
|3.
|Гудель Неманья
|1
|0
|4.
|Окампос Лукас
|1
|0
|5.
|Сусо Хесус
|1
|0
|6.
|Карлос Диего Сантос
|1
|0
|7.
|Кунде Жюль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Барселона
|40% (2)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|0
|20% (1)
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|25% (1)
|75% (3)
Предыдущие игры
Барселона Последние 20 матчей: + = -Сельта 0:3 Барселона Барселона 4:0 Вильярреал Эльче 0:1 Барселона Барселона 3:1 Жирона
Барселона 3:1 Химнастик Барселона 2:8 Бавария Барселона 3:1 Наполи Алавес 0:5 Барселона Барселона 1:2 Осасуна Вальядолид 0:1 Барселона Барселона 1:0 Эспаньол Вильярреал 1:4 Барселона Барселона 2:2 Атлетико М Сельта 2:2 Барселона Барселона 1:0 Атлетик Б Севилья 0:0 Барселона Барселона 2:0 Леганес Мальорка 0:4 Барселона Барселона 1:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 2:0 Барселона
Севилья Последние 20 матчей: + = -Севилья 1:0 Леванте Кадис 1:3 Севилья Бавария 2:1 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б
Севилья 2:1 Атлетик Б Севилья 3:2 Леванте Севилья 3:2 Интер Милан Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 0:1 Севилья Севилья 2:0 Рома Севилья 1:0 Валенсия Реал Сосьедад 0:0 Севилья Севилья 2:0 Мальорка Атлетик Б 1:2 Севилья Севилья 1:0 Эйбар Леганес 0:3 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид Вильярреал 2:2 Севилья Севилья 0:0 Барселона Леванте 1:1 Севилья
Последние игры между собой
Барселона: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Севилья: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Севилья 2:0 Барселона Кубок Короля Барселона 4:2 Севилья Примера Севилья 1:2 Барселона Суперкубок Севилья 0:5 Барселона Кубок Короля Севилья 2:2 Барселона Примера Барселона 2:1 Севилья Примера Барселона 3:0 Севилья Примера Севилья 1:2 Барселона Примера Барселона 3:0 Севилья Суперкубок Севилья 0:2 Барселона Суперкубок Барселона 2:0 Севилья Кубок Короля Барселона 2:1 Севилья Примера Севилья 2:1 Барселона Примера Барселона 5:4 Севилья Суперкубок УЕФА Севилья 2:2 Барселона Примера Барселона 5:1 Севилья Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|Бетис
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 2
|8
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|5.
|Барселона
|1:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|6.
|Севилья
|1:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|7.
|Хетафе
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Гранада
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 8
|7
|9.
|Валенсия
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|10.
|Кадис
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|11.
|Осасуна
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|12.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 1
|5
|13.
|Сельта
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|14.
|Эльче
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|15.
|Эйбар
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|16.
|Алавес
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|17.
|Уэска
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|2 - 4
|4
|18.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|19.
|Леванте
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|20.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
Тотал
|Букмекер
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|11.50
|1.02
|5.30
|1.14
|4.50
|1.25
|6.80
|1.10
|2.17
|1.74
|5.30
|1.15
|1.85
|2.02
|2.50
|1.53
|—
|—
|1.85
|1.95
|—
|—
|1.50
|2.55
|—
|—
|1.22
|4.20
|1.16
|5.10
|1.15
|5.30
|1.12
|6.10
|14.00
|1.02
|5.55
|1.16
|4.55
|1.21
|2.57
|1.52
|—
|—
|2.02
|1.81
|—
|—
|1.71
|2.39
|—
|—
|1.35
|3.26
|—
|—
|1.27
|3.84
|—
|—
|1.11
|6.65
|1.09
|7.50
|1.03
|13.75
|—
|—
|—
|—
|5.71
|1.16
|—
|—
|6.77
|1.12
|2.30
|1.68
|2.02
|1.88
|3.13
|1.39
|2.43
|1.60
|2.11
|1.79
|1.79
|2.11
|1.58
|2.50
|1.45
|2.87
|1.57
|2.50
|—
|—
|1.27
|4.00
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|3.70
|1.27
|—
|—
|2.60
|1.60
|—
|—
|1.66
|2.21
|—
|—
|1.27
|3.80
|1.52
|2.52
|—
|—
|1.09
|7.20
|1.05
|9.50
|4.05
|1.24
|—
|—
|2.75
|1.45
|—
|—
|1.69
|2.17
|—
|—
|1.28
|3.68
|1.18
|4.80
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.23
|1.37
|2.57
|1.54
|1.92
|1.96
|1.63
|2.35
|1.43
|2.93
|—
|—
|1.28
|3.83
|1.15
|5.93
|1.34
|3.37
|—
|—
Прогнозы на матч Барселона 1:1 Севилья
Исход игры
Барселона
91.8% (145)
Ничья
7% (11)
Севилья
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
81.94% (127)
Меньше
18.06% (28)
Обе команды забьют
Да
83.23% (129)
Нет
16.77% (26)
Популярный счёт
2:1 Барселона
50.6% (80)
3:1 Барселона
19.6% (31)
2:0 Барселона
8.9% (14)
1:1 Ничья
4.4% (7)
1:0 Барселона
4.4% (7)
3:2 Барселона
3.2% (5)
3:0 Барселона
2.5% (4)
2:2 Ничья
2.5% (4)
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