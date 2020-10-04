  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Барселона
1:1
Первый тайм: 43'

Стадион:
Севилья
0'
0:1
8' Гол
Де Йонг Люк
1:1
10' Гол
Коутиньо Филиппе
43'
13
Нето
Мурара
20
Роберто
Серхи
3
Пике
Херард
30
Араухо
Рональд
18
Альба
Жорди
5
Бускетс
Серхио
21
Де
Йонг
Френки
7
Гризманн
Антуан
14
Коутиньо
Филиппе
22
Ансу
Фати
10
Месси
Лионель
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
12
Кунде
Жюль
20
Карлос
Диего
Сантос
19
Акунья
Маркос
10
Ракитич
Иван
25
Фернандо
Режес
8
Хордан
Хоан
5
Окампос
Лукас
9
Де
Йонг
Люк
7
Сусо
Хесус
Барселона
4-2-3-1
Севилья
4-3-3

Ход матча

8'
0:1
Де Йонг Люк
10'
Коутиньо Филиппе
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ансу Фати 3 1
2. Коутиньо Филиппе 1 0.33
3. Роберто Серхи 1 0.33
4. Месси Лионель 1 (1) 0.33
5. Альба Жорди 0 0
Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Йонг Люк 2 0.67
2. Мунир Эль-Хаддади 1 0.33
3. Ракитич Иван 1 0.33
4. Эн-Несири Юссеф 1 0.33
5. Навас Хесус 0 0
6. Хордан Хоан 0 0

Карточки

Барселона
# Игрок      
1. Ленгле Клеман 1 1
2. Пике Херард 1 0
3. Альба Жорди 1 0
4. Бускетс Серхио 1 0
Севилья
# Игрок      
1. Навас Хесус 1 0
2. Фернандо Режес 1 0
3. Гудель Неманья 1 0
4. Окампос Лукас 1 0
5. Сусо Хесус 1 0
6. Карлос Диего Сантос 1 0
7. Кунде Жюль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Барселона 40% (2) 20% (1) 20% (1) 0 0 20% (1)
 Севилья 0 0 0 0 25% (1) 75% (3)

Предыдущие игры

Барселона Последние 20 матчей: + = -
Сельта 0:3 Барселона Барселона 4:0 Вильярреал Эльче 0:1 Барселона Барселона 3:1 Жирона
Барселона 3:1 Химнастик Барселона 2:8 Бавария Барселона 3:1 Наполи Алавес 0:5 Барселона Барселона 1:2 Осасуна Вальядолид 0:1 Барселона Барселона 1:0 Эспаньол Вильярреал 1:4 Барселона Барселона 2:2 Атлетико М Сельта 2:2 Барселона Барселона 1:0 Атлетик Б Севилья 0:0 Барселона Барселона 2:0 Леганес Мальорка 0:4 Барселона Барселона 1:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 2:0 Барселона
Севилья Последние 20 матчей: + = -
Севилья 1:0 Леванте Кадис 1:3 Севилья Бавария 2:1 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б
Севилья 2:1 Атлетик Б Севилья 3:2 Леванте Севилья 3:2 Интер Милан Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 0:1 Севилья Севилья 2:0 Рома Севилья 1:0 Валенсия Реал Сосьедад 0:0 Севилья Севилья 2:0 Мальорка Атлетик Б 1:2 Севилья Севилья 1:0 Эйбар Леганес 0:3 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид Вильярреал 2:2 Севилья Севилья 0:0 Барселона Леванте 1:1 Севилья

Последние игры между собой

Барселона: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Севилья: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Севилья 0:0 Барселона Ла Лига Барселона 4:0 Севилья Ла Лига Севилья 2:4 Барселона Примера Барселона 6:1 Севилья Кубок Короля
Севилья 2:0 Барселона Кубок Короля Барселона 4:2 Севилья Примера Севилья 1:2 Барселона Суперкубок Севилья 0:5 Барселона Кубок Короля Севилья 2:2 Барселона Примера Барселона 2:1 Севилья Примера Барселона 3:0 Севилья Примера Севилья 1:2 Барселона Примера Барселона 3:0 Севилья Суперкубок Севилья 0:2 Барселона Суперкубок Барселона 2:0 Севилья Кубок Короля Барселона 2:1 Севилья Примера Севилья 2:1 Барселона Примера Барселона 5:4 Севилья Суперкубок УЕФА Севилья 2:2 Барселона Примера Барселона 5:1 Севилья Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
2. Бетис Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
3. Реал Сосьедад Заявка 5 2 2 1 7 - 2 8
4. Вильярреал Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
5. Барселона 1:1 Заявка 3 2 1 0 8 - 1 7
6. Севилья 1:1 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
7. Хетафе Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Гранада Заявка 4 2 1 1 6 - 8 7
9. Валенсия Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
10. Кадис Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
11. Осасуна Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
12. Атлетико М Заявка 3 1 2 0 6 - 1 5
13. Сельта Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
14. Эльче Заявка 3 1 1 1 1 - 3 4
15. Эйбар Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
16. Алавес Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
17. Уэска Заявка 5 0 4 1 2 - 4 4
18. Атлетик Б Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
19. Леванте Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
20. Вальядолид Заявка 5 0 2 3 3 - 7 2
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    44'
    Месси сместился в штрафную с правого фланга, убрал на своём пути Акунью, после чего пробил в дальний угол. Мяч просвистел с каркасом ворот "Севильи".
  • 43'
    "Севилья" в концовке тайма больше проводит времени на своей половине, но держит в уме козырь - умение молниеносно развить атаку.
  • 42'
    И все-таки чаще мяч опять увязает в центре поля, не находя лазеек вперед.
  • 41'
    У "Севильи" всё пока получается наполовину. Если и доходит мяч до атакующей линии, то надолго там не задерживается.
  • 40'
    Попытались игроки гостей организовать свою атаку, но все закончилось у центрального круга.
  • 39'
    Ансу Фати попытался отправить мяч в ворота с линии штрафной. Перестарался молодой игрок "Барселоны", на пустые трибуны игровой снаряд отправил.
  • 38'
    Сбился опять темп матча, и игра переместилась в центр поля, где разворачивается борьба за владение мячом.
  • Фол, нарушение
    37'
    Хордан фолит в середине поля. Судья всё видел.
  • 36'
    Попытались игроки "Барселоны" организовать позиционное наступление через центральную часть, но не вышло. Оборона противника действует надёжно.
  • 35'
    Интересно, что по владению мячом у "Севильи" всё ещё преимущество, 52% на 48%.
  • 34'
    Куман нервно следит за происходящим на поле, наверняка придумывая, что расскажет своей команде, которая время от времени дает ему повод поволноваться.
  • 33'
    А вот и перехват мяча, Сусо вбежал в штрафную, но завершить атаку точным ударом или пасом не смог.
  • 32'
    Еще большая нацеленность на атаку появилась у "Барселоны". Если пас, то только вперед. Если бежать в атаку, то только всем сразу.
  • Угловой
    31'
    Получили право на угловой футболисты "Барселоны". Месси закрутил мяч в штрафную площадь, но Буну всех опередил.
  • Опасный момент
    30'
    Месси отдал передачу на Фати. Ансу взял игру на себя и пробил по центру ворот. Буну на месте.
  • 29'
    Довольно уверенно "Барселона" доводит мяч до штрафной по флангу играя в короткий пас. Но вот подача с фланга к воротам получилась слишком некачественной.
  • 28'
    Прессингуют гости, но игроки "Барселоны" разыгрывая широкий квадрат, легко выбираются из этой ситуации.
  • 27'
    На своей половине поля контролируют мяч игроки "Барселоны", пытаются растянуть они оборону соперника, пока безуспешно.
  • 26'
    Многовато стало ошибок в передачах, даже не сильно длинных. На что это можно списать? Может устали уже.
  • 25'
    "Севилья" держит мяч на чужой половине поля. Но в одной из передач случился брак.  "Барселона" теперь в атаке.
  • 24'
    Пабло Санс на ногах, взволнованно наблюдает за событиями. Всё время подсказывает он своим игрокам.
  • 23'
    Отошли гости от своей штрафной к центру поля. В попытке начать атаку перекатывают его у центрального круга. 
  • 22'
    "Барселона" окончательно освоилась и уже чувствует себя увереннее. Пока, правда, больше она стараются задействовать фланги.
  • Опасный момент
    21'
    Опасно у ворот гостей. Гризманн завешал атаку своим ударом, покатил он мяч в нижний угол, но рядом со штангой пролетел снаряд.
  • 20'
    Огромный процент владения мячом у "Севильи" - 63! Когда вы видели такие цифры? Получается, что хозяева совсем не могут держать мяч под своим контролем. А контратаки как быстро начинались, так быстро и заканчивались.
  • Угловой
    19'
    "Барселона" зарабатывает первый угловой после прерванного удара Альбы, но корнер хозяева разыгрывают неудачно.
  • Фол, нарушение
    19'
    Перегибают футболисты палку в борьбе в центре поля, свисток за свистком следует. Фати сейчас досталось.
  • Фол, нарушение
    18'
    Очень много стыков, борьба на каждом участке поля. Альба нарушает теперь.
  • Фол, нарушение
    17'
    Окампос перестарался на половине поля соперника. Фол в атаке.
  • 16'
    Игра пока сводится к комбинационным попыткам "Севильи" найти острое развитие своему контролю мяча.
  • Фол, нарушение
    15'
    Френки Де Йонг нарушает правила теперь Опять Сусо пострадал.
  • Фол, нарушение
    14'
    Сусо получает по ногам у центрального круга.
  • 13'
    "Севилья" явно намерена играть первым номером и давит прессингом прямо у чужой штрафной.
  • 12'
    В центре поля идет борьба за мяч, обе команды хотят через средний пас доставить мяч в атаку.
  • 11'
    Осторожной борьбой за центр поля возобновляется игра.
  • Описание гола
    10'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Коутиньо!!!
    А вот и первая атака хозяев поля. Месси на Альбу, Альба на Коутиньо, который сравнивает счет.
  • 9'
    Такое ощущение, что гости ждали более активной игры от "Барселоны". И не дождавшись, взяли игру под свой контроль. В итоге гол забит уже в самом начале.
  • Описание гола
    8'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Люк Де Йонг!!!
     "Севилья" зарабатывает второй угловой, Сусо навесил на линию вратарской, а Де Йонг в касание переправил мяч над Нето.
  • 8'
    Затяжная атака "Севильи" ни к чему в итоге не привела, но больше минуты гости осаждали штрафную соперника, комбинируя по всей ширине поля.
  • 7'
    Высоких скоростей, видимо, сегодня ожидать не следует, и игра вязнет в центре поля.
  • 6'
    Темп пока невысокий, но "Севилья" пытается действовать с позиции первого номера. "Барселона" осваивается ещё.
  • Угловой
    5'
    Первый угловой заработали гости. Но подача в штрафную ничего опасного не принесла. Окампос с линии вратарской пробил выше.
  • 4'
    Не хватает пока скорости игре. "Барселона" вот задумала перекатывать мяч в своей штрафной играя через Нето.
  • 3'
    Отметим, что Хулен Лопетеги дисквалифицирован на этот матч и не может руководить командой с бровки. Пабло Санс исполняет обязанности главного тренера.
  • Фол, нарушение
    2'
    Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Хесуса Хиля Мансано. Фиксирует он первый фол в матче, нарушает Коутиньо.
  • 1'
    "Барселона" проводит матч в комплекте формы сине-гранатового цвета, в белой футболисты "Севильи".
  • Первый тайм начался
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали игроки "Барселоны".
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Camp Nou. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.65 4.35 5.25
1.87 3.40 4.50
1.67 4.33 5.40
1.88 3.23 5.11

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.50 1.02 5.30 1.14 4.50 1.25 6.80 1.10 2.17 1.74 5.30 1.15 1.85 2.02 2.50 1.53 1.85 1.95 1.50 2.55 1.22 4.20 1.16 5.10 1.15 5.30 1.12 6.10
14.00 1.02 5.55 1.16 4.55 1.21 2.57 1.52 2.02 1.81 1.71 2.39 1.35 3.26 1.27 3.84 1.11 6.65 1.09 7.50 1.03 13.75
5.71 1.16 6.77 1.12 2.30 1.68 2.02 1.88 3.13 1.39 2.43 1.60 2.11 1.79 1.79 2.11 1.58 2.50 1.45 2.87 1.57 2.50 1.27 4.00
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
3.70 1.27 2.60 1.60 1.66 2.21 1.27 3.80 1.52 2.52 1.09 7.20 1.05 9.50
4.05 1.24 2.75 1.45 1.69 2.17 1.28 3.68 1.18 4.80
3.23 1.37 2.57 1.54 1.92 1.96 1.63 2.35 1.43 2.93 1.28 3.83 1.15 5.93 1.34 3.37
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.90 1.90 1.42 2.85 1.27 3.70
5.35 1.16 3.85 1.26 2.05 1.77 1.53 2.50 1.28 3.64

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.64 2.50
Букмекер Да Нет
4.10 1.23
Букмекер Да Нет
3.05 1.37
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Прогнозы на матч Барселона 1:1 Севилья

Исход игры
Барселона
91.8% (145)
Ничья
7% (11)
Севилья
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
81.94% (127)
Меньше
18.06% (28)
Обе команды забьют
Да
83.23% (129)
Нет
16.77% (26)
Популярный счёт
2:1 Барселона
50.6% (80)
3:1 Барселона
19.6% (31)
2:0 Барселона
8.9% (14)
1:1 Ничья
4.4% (7)
1:0 Барселона
4.4% (7)
3:2 Барселона
3.2% (5)
3:0 Барселона
2.5% (4)
2:2 Ничья
2.5% (4)
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