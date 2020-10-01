Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ансу Фати
|3
|1.5
|2.
|Роберто Серхи
|1
|0.5
|3.
|Месси Лионель
|1 (1)
|0.5
|4.
|Коутиньо Филиппе
|0
|0
|5.
|Альба Жорди
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0.5
|2.
|Ракитич Иван
|1
|0.5
|3.
|Де Йонг Люк
|1
|0.5
|4.
|Эн-Несири Юссеф
|1
|0.5
|5.
|Навас Хесус
|0
|0
|6.
|Хордан Хоан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ленгле Клеман
|1
|1
|2.
|Пике Херард
|1
|0
|3.
|Альба Жорди
|1
|0
|4.
|Бускетс Серхио
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Навас Хесус
|1
|0
|2.
|Фернандо Режес
|1
|0
|3.
|Гудель Неманья
|1
|0
|4.
|Окампос Лукас
|1
|0
|5.
|Сусо Хесус
|1
|0
|6.
|Карлос Диего Сантос
|1
|0
|7.
|Кунде Жюль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Барселона
|40% (2)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|0
|20% (1)
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|25% (1)
|75% (3)
Предыдущие игры
Барселона Последние 20 матчей: + = -Сельта 0:3 Барселона Барселона 4:0 Вильярреал Эльче 0:1 Барселона Барселона 3:1 Жирона
Барселона 3:1 Химнастик Барселона 2:8 Бавария Барселона 3:1 Наполи Алавес 0:5 Барселона Барселона 1:2 Осасуна Вальядолид 0:1 Барселона Барселона 1:0 Эспаньол Вильярреал 1:4 Барселона Барселона 2:2 Атлетико М Сельта 2:2 Барселона Барселона 1:0 Атлетик Б Севилья 0:0 Барселона Барселона 2:0 Леганес Мальорка 0:4 Барселона Барселона 1:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 2:0 Барселона
Севилья Последние 20 матчей: + = -Севилья 1:0 Леванте Кадис 1:3 Севилья Бавария 2:1 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б
Севилья 2:1 Атлетик Б Севилья 3:2 Леванте Севилья 3:2 Интер Милан Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 0:1 Севилья Севилья 2:0 Рома Севилья 1:0 Валенсия Реал Сосьедад 0:0 Севилья Севилья 2:0 Мальорка Атлетик Б 1:2 Севилья Севилья 1:0 Эйбар Леганес 0:3 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид Вильярреал 2:2 Севилья Севилья 0:0 Барселона Леванте 1:1 Севилья
Последние игры между собой
Барселона: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Севилья: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Севилья 2:0 Барселона Кубок Короля Барселона 4:2 Севилья Примера Севилья 1:2 Барселона Суперкубок Севилья 0:5 Барселона Кубок Короля Севилья 2:2 Барселона Примера Барселона 2:1 Севилья Примера Барселона 3:0 Севилья Примера Севилья 1:2 Барселона Примера Барселона 3:0 Севилья Суперкубок Севилья 0:2 Барселона Суперкубок Барселона 2:0 Севилья Кубок Короля Барселона 2:1 Севилья Примера Севилья 2:1 Барселона Примера Барселона 5:4 Севилья Суперкубок УЕФА Севилья 2:2 Барселона Примера Барселона 5:1 Севилья Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хетафе
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Валенсия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|5.
|Барселона
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|6.
|Севилья
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|7.
|Гранада
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 7
|6
|8.
|Бетис
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|9.
|Кадис
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 2
|5
|11.
|Сельта
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|12.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|13.
|Эльче
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|14.
|Леванте
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|15.
|Осасуна
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|16.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|17.
|Уэска
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|19.
|Эйбар
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|20.
|Алавес
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|—
|—
|4.90
|1.15
|4.30
|1.23
|2.48
|1.52
|—
|—
|2.03
|1.84
|1.79
|2.12
|1.64
|2.39
|1.31
|3.35
|1.23
|4.00
|1.10
|6.40
|1.08
|7.00
|1.01
|12.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|5.30
|1.17
|4.30
|1.23
|2.51
|1.54
|—
|—
|1.99
|1.84
|—
|—
|1.67
|2.48
|1.33
|3.36
|1.26
|3.94
|1.11
|6.90
|1.09
|7.60
|1.02
|14.00
|—
|—
|12.23
|1.03
|11.22
|1.03
|4.71
|1.15
|3.98
|1.22
|2.54
|1.53
|—
|—
|2.02
|1.83
|—
|—
|1.64
|2.30
|1.34
|3.21
|1.25
|3.75
|1.10
|5.53
|1.08
|6.18
|1.03
|11.85
|1.03
|12.31
|—
|—
|—
|—
|5.78
|1.17
|—
|—
|2.61
|1.55
|2.33
|1.67
|2.05
|1.86
|1.79
|2.12
|1.64
|2.38
|—
|—
|1.25
|4.28
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.55
|1.53
|—
|—
|1.62
|2.28
|—
|—
|1.23
|4.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.76
|1.27
|—
|—
|2.59
|1.50
|—
|—
|1.66
|2.22
|—
|—
|1.25
|3.95
|1.17
|5.05
|—
|—
|—
|—
|3.49
|1.27
|—
|—
|2.52
|1.52
|—
|—
|1.65
|2.25
|—
|—
|1.24
|3.69
|1.15
|4.46
|1.04
|9.22
|1.03
|10.09
|—
|—
|3.31
|1.37
|2.63
|1.54
|1.95
|1.95
|1.65
|2.35
|1.45
|2.93
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Барселона - Севилья
Исход игры
Барселона
94.3% (50)
Ничья
3.8% (2)
Севилья
1.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
80.39% (41)
Меньше
19.61% (10)
Обе команды забьют
Да
78.43% (40)
Нет
21.57% (11)
Популярный счёт
2:1 Барселона
56.6% (30)
3:1 Барселона
9.4% (5)
1:0 Барселона
7.5% (4)
2:0 Барселона
7.5% (4)
3:0 Барселона
5.7% (3)
1:1 Ничья
3.8% (2)
3:2 Барселона
3.8% (2)
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