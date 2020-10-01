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Барселона
 
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Стадион:
Севилья

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ансу Фати 3 1.5
2. Роберто Серхи 1 0.5
3. Месси Лионель 1 (1) 0.5
4. Коутиньо Филиппе 0 0
5. Альба Жорди 0 0
Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мунир Эль-Хаддади 1 0.5
2. Ракитич Иван 1 0.5
3. Де Йонг Люк 1 0.5
4. Эн-Несири Юссеф 1 0.5
5. Навас Хесус 0 0
6. Хордан Хоан 0 0

Карточки

Барселона
# Игрок      
1. Ленгле Клеман 1 1
2. Пике Херард 1 0
3. Альба Жорди 1 0
4. Бускетс Серхио 1 0
Севилья
# Игрок      
1. Навас Хесус 1 0
2. Фернандо Режес 1 0
3. Гудель Неманья 1 0
4. Окампос Лукас 1 0
5. Сусо Хесус 1 0
6. Карлос Диего Сантос 1 0
7. Кунде Жюль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Барселона 40% (2) 20% (1) 20% (1) 0 0 20% (1)
 Севилья 0 0 0 0 25% (1) 75% (3)

Предыдущие игры

Барселона Последние 20 матчей: + = -
Сельта 0:3 Барселона Барселона 4:0 Вильярреал Эльче 0:1 Барселона Барселона 3:1 Жирона
Барселона 3:1 Химнастик Барселона 2:8 Бавария Барселона 3:1 Наполи Алавес 0:5 Барселона Барселона 1:2 Осасуна Вальядолид 0:1 Барселона Барселона 1:0 Эспаньол Вильярреал 1:4 Барселона Барселона 2:2 Атлетико М Сельта 2:2 Барселона Барселона 1:0 Атлетик Б Севилья 0:0 Барселона Барселона 2:0 Леганес Мальорка 0:4 Барселона Барселона 1:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 2:0 Барселона
Севилья Последние 20 матчей: + = -
Севилья 1:0 Леванте Кадис 1:3 Севилья Бавария 2:1 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б
Севилья 2:1 Атлетик Б Севилья 3:2 Леванте Севилья 3:2 Интер Милан Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 0:1 Севилья Севилья 2:0 Рома Севилья 1:0 Валенсия Реал Сосьедад 0:0 Севилья Севилья 2:0 Мальорка Атлетик Б 1:2 Севилья Севилья 1:0 Эйбар Леганес 0:3 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид Вильярреал 2:2 Севилья Севилья 0:0 Барселона Леванте 1:1 Севилья

Последние игры между собой

Барселона: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Севилья: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Севилья 0:0 Барселона Ла Лига Барселона 4:0 Севилья Ла Лига Севилья 2:4 Барселона Примера Барселона 6:1 Севилья Кубок Короля
Севилья 2:0 Барселона Кубок Короля Барселона 4:2 Севилья Примера Севилья 1:2 Барселона Суперкубок Севилья 0:5 Барселона Кубок Короля Севилья 2:2 Барселона Примера Барселона 2:1 Севилья Примера Барселона 3:0 Севилья Примера Севилья 1:2 Барселона Примера Барселона 3:0 Севилья Суперкубок Севилья 0:2 Барселона Суперкубок Барселона 2:0 Севилья Кубок Короля Барселона 2:1 Севилья Примера Севилья 2:1 Барселона Примера Барселона 5:4 Севилья Суперкубок УЕФА Севилья 2:2 Барселона Примера Барселона 5:1 Севилья Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хетафе Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
2. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Валенсия Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
4. Вильярреал Заявка 4 2 1 1 6 - 7 7
5. Барселона Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
6. Севилья Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
7. Гранада Заявка 3 2 0 1 5 - 7 6
8. Бетис Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
9. Кадис Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
10. Реал Сосьедад Заявка 4 1 2 1 4 - 2 5
11. Сельта Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
12. Атлетико М Заявка 2 1 1 0 6 - 1 4
13. Эльче Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
14. Леванте Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
15. Осасуна Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
16. Атлетик Б Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
17. Уэска Заявка 4 0 3 1 2 - 4 3
18. Вальядолид Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
19. Эйбар Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
20. Алавес Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Севилья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 октября 2020, осталось 2 дня 20 часов 33 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 53
    Барселона 94.3% (50)
    X 3.8% (2)
    Севилья 1.9% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Барселона
    Ничья
    Севилья
    1.68
    4.65
    5.80
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.57 4.25 5.60
    1.64 4.40 5.80
    1.68 4.65 5.35
    1.61 4.44 4.90
    1.63 4.28 5.61

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    4.90 1.15 4.30 1.23 2.48 1.52 2.03 1.84 1.79 2.12 1.64 2.39 1.31 3.35 1.23 4.00 1.10 6.40 1.08 7.00 1.01 12.00
    5.30 1.17 4.30 1.23 2.51 1.54 1.99 1.84 1.67 2.48 1.33 3.36 1.26 3.94 1.11 6.90 1.09 7.60 1.02 14.00
    12.23 1.03 11.22 1.03 4.71 1.15 3.98 1.22 2.54 1.53 2.02 1.83 1.64 2.30 1.34 3.21 1.25 3.75 1.10 5.53 1.08 6.18 1.03 11.85 1.03 12.31
    5.78 1.17 2.61 1.55 2.33 1.67 2.05 1.86 1.79 2.12 1.64 2.38 1.25 4.28
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    2.55 1.53 1.62 2.28 1.23 4.00
    3.76 1.27 2.59 1.50 1.66 2.22 1.25 3.95 1.17 5.05
    3.49 1.27 2.52 1.52 1.65 2.25 1.24 3.69 1.15 4.46 1.04 9.22 1.03 10.09
    3.31 1.37 2.63 1.54 1.95 1.95 1.65 2.35 1.45 2.93
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.03 1.74 1.51 2.45 1.31 3.25
    5.25 1.16 3.68 1.28 2.04 1.78 1.52 2.53 1.31 3.45

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.59 2.39
    1.61 2.28
    Букмекер Да Нет
    3.85 1.23
    Букмекер Да Нет
    2.80 1.41
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    Прогнозы на матч Барселона - Севилья

    Исход игры
    Барселона
    94.3% (50)
    Ничья
    3.8% (2)
    Севилья
    1.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    80.39% (41)
    Меньше
    19.61% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    78.43% (40)
    Нет
    21.57% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Барселона
    56.6% (30)
    3:1 Барселона
    9.4% (5)
    1:0 Барселона
    7.5% (4)
    2:0 Барселона
    7.5% (4)
    3:0 Барселона
    5.7% (3)
    1:1 Ничья
    3.8% (2)
    3:2 Барселона
    3.8% (2)
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