1:0
23' ГолРонкалья Факундо
26' Желтая карточкаТапия Ренато
54' Желтая карточкаГарсия Давид III
60' Желтая карточкаОйер Санхурхо
2:0
76' ГолКальери Хонатан
82' Желтая карточкаГарсия Рубен
82' Желтая карточкаРодригес Мигель
21
Перес
Иньиго
14
Гарсия
Рубен
24
Торро
Лукас
11
Барха
Энрике
18
Айду
Джозеф
15
Олаза
Лукас
27
Баэса
Мигель
14
Тапия
Ренато
10
Аспас
Яго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Перес ИньигоЗащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
-
24 Торро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
22 Навас РаульЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Орос АймарПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Кардона МаркНападающий
-
20 Адриан ЛопесНападающий
-
37 Саверио КикеНападающий
-
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
-
15 Олаза ЛукасЗащитник
-
27 Баэса МигельПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Рубен БланкоВратарь
-
26 Домингес ЯгоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
-
11 Мор ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Diego Pampin
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
23'
1:0
26'
54'
60'
60'
76'
82'
82'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
6 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 4
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
18 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ронкалья Факундо
|1
|0.25
|2.
|Адриан Лопес
|1
|0.25
|3.
|Гарсия Рубен
|1
|0.25
|4.
|Торрес Роберто
|1
|0.25
|5.
|Кальери Хонатан
|1
|0.25
|6.
|Торро Лукас
|0
|0
|7.
|Ойер Санхурхо
|0
|0
|8.
|Барха Энрике
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аспас Яго
|3
|0.6
|2.
|Нолито Агудо
|0
|0
|3.
|Денис Суарес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гарсия Давид III
|2
|0
|2.
|Видаль Начо
|2
|0
|3.
|Торро Лукас
|1
|0
|4.
|Ойер Санхурхо
|1
|0
|5.
|Круз Хуан
|1
|0
|6.
|Эрнандес Аридане
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тапия Ренато
|3
|0
|2.
|Йокушлу Окай
|2
|0
|3.
|Пейнадо Франсиско
|2
|0
|4.
|Аспас Яго
|1
|0
|5.
|Мальо Уго
|1
|0
|6.
|Нолито Агудо
|1
|0
|7.
|Араухо Нестор
|1
|0
|8.
|Жунка Давид
|1
|0
|9.
|Мурильо Джейсон
|1
|0
|10.
|Олаза Лукас
|1
|0
|11.
|Айду Джозеф
|1
|0
|12.
|Мор Эмре
|1
|0
|13.
|Вильяр Иван
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Осасуна
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|Сельта
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Осасуна Последние 20 матчей: + = -Осасуна 1:3 Леванте Хетафе 1:0 Осасуна Кадис 0:2 Осасуна Реал Сосьедад 1:0 Осасуна
Осасуна 1:1 Эйбар Осасуна 2:1 Алавес Мирандес 0:2 Осасуна Осасуна 2:2 Мальорка Барселона 1:2 Осасуна Осасуна 2:1 Сельта Бетис 3:0 Осасуна Осасуна 0:0 Хетафе Эйбар 0:2 Осасуна Осасуна 2:1 Леганес Алавес 0:1 Осасуна Валенсия 2:0 Осасуна Осасуна 0:5 Атлетико М Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Осасуна 1:0 Эспаньол Севилья 3:2 Осасуна
Сельта Последние 20 матчей: + = -Сельта 0:3 Барселона Вальядолид 1:1 Сельта Сельта 2:1 Валенсия Эйбар 0:0 Сельта
Сельта 1:1 Спортинг Хихон Сельта 2:0 Луго Эспаньол 0:0 Сельта Сельта 2:3 Леванте Осасуна 2:1 Сельта Сельта 1:1 Атлетико М Сельта 1:1 Бетис Мальорка 5:1 Сельта Сельта 2:2 Барселона Реал Сосьедад 0:1 Сельта Сельта 6:0 Алавес Вальядолид 0:0 Сельта Сельта 0:1 Вильярреал Хетафе 0:0 Сельта Гранада 0:0 Сельта Сельта 1:0 Леганес
Последние игры между собой
Осасуна: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Сельта: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 2
|8
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Хетафе
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|Валенсия
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|7.
|Барселона
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|8.
|Севилья
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|9.
|Гранада
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 7
|6
|10.
|Осасуна
|2:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|11.
|Кадис
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|12.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 1
|5
|13.
|Сельта
|0:2 Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|14.
|Эльче
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|15.
|Эйбар
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|16.
|Уэска
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|2 - 4
|4
|17.
|Леванте
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|18.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|20.
|Алавес
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.80
|1.13
|4.44
|1.20
|—
|—
|2.55
|1.50
|—
|—
|1.68
|2.18
|1.74
|2.17
|1.33
|3.25
|—
|—
|1.08
|7.77
|1.06
|8.80
|1.03
|12.00
|1.03
|12.00
|1.01
|16.50
|7.60
|1.09
|6.00
|1.14
|—
|—
|2.66
|1.49
|—
|—
|1.98
|1.85
|—
|—
|1.58
|2.54
|—
|—
|1.26
|3.94
|1.19
|4.90
|1.06
|9.60
|1.05
|10.50
|1.00
|20.00
|5.30
|1.18
|—
|—
|2.67
|1.51
|2.48
|1.58
|2.03
|1.86
|1.55
|2.56
|1.36
|3.30
|1.56
|2.53
|1.33
|3.49
|1.10
|7.68
|1.16
|5.67
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Осасуна 2:0 Сельта
Исход игры
Осасуна
22.7% (35)
Ничья
53.2% (82)
Сельта
24% (37)
Тотал 2.5
Больше
31.33% (47)
Меньше
68.67% (103)
Обе команды забьют
Да
76.67% (115)
Нет
23.33% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.8% (69)
2:1 Осасуна
14.3% (22)
1:2 Сельта
11% (17)
0:1 Сельта
8.4% (13)
1:0 Осасуна
7.1% (11)
0:0 Ничья
4.5% (7)
2:2 Ничья
2.6% (4)
0:2 Сельта
1.3% (2)
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