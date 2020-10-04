Мигель Родригес нанес удар, но промахнулся очень сильно.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

45' Нолито Агудо из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

44' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Выглядело как неплохой момент. Гальего Энрике из команды Осасуна закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

43' Мурильо Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Гальего Энрике предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

41' Торро Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Мурильо Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Кальери Хонатан из команды Осасуна сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

37' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

35' Денис Суарес из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

35' Удар от ворот произведет Осасуна

34' Айду Джозеф не смог попасть в створ ударом издали

34' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Торро Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Удар от ворот произведет Сельта

32' Олаза Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Отличные скиллы показывает Аспас Яго , обводя своих соперников

30' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Матч возобновлен

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Удар от ворот произведет Осасуна

28' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Айду Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Тапия Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Тапия Ренато получил желтую карточку от судьи

23' Г О О О О Л - Ронкалья Факундо изменил счет на табло!

23' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Удар от ворот произведет Осасуна

22' Баэса Мигель не смог попасть в створ ударом издали

21' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Сельта

17' Ронкалья Факундо не смог попасть в створ ударом издали

16' Хорошую попытку сделал Нолито Агудо . Удар в створ, но вратарь начеку

16' Айду Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

12' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

12' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Хорошую попытку сделал Нолито Агудо . Удар в створ, но вратарь начеку

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Вильяр Иван взял и забрал мяч на выходе

8' Матч возобновлен

8' Плохо сыграл Айду Джозеф - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

7' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Удар от ворот произведет Сельта

3' Удар от ворот произведет Сельта

3' Перес Иньиго не смог попасть в створ ударом издали

1' Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Нолито Агудо из команды Сельта плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Осасуна начинает с центра поля