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  2. Матчи
  3. Испания
Осасуна
2:0
Конец матча

Стадион:
Сельта
0'
1:0
23' Гол
Ронкалья Факундо
26' Желтая карточка
Тапия Ренато
54' Желтая карточка
Гарсия Давид III
60' Желтая карточка
Ойер Санхурхо
2:0
76' Гол
Кальери Хонатан
82' Желтая карточка
Гарсия Рубен
82' Желтая карточка
Родригес Мигель
90' Желтая карточка
Мурильо Джейсон
90'+4
1
Эррера
Серхио
12
Ронкалья
Факундо
4
Унаи
Гарсия
5
Гарсия
Давид
III
21
Перес
Иньиго
14
Гарсия
Рубен
24
Торро
Лукас
6
Ойер
Санхурхо
11
Барха
Энрике
16
Кальери
Хонатан
19
Гальего
Энрике
1
Вильяр
Иван
2
Мальо
Уго
18
Айду
Джозеф
24
Мурильо
Джейсон
15
Олаза
Лукас
27
Баэса
Мигель
5
Йокушлу
Окай
14
Тапия
Ренато
6
Денис
Суарес
10
Аспас
Яго
9
Нолито
Агудо
Осасуна
4-4-2
Сельта
4-4-2

Ход матча

23'
Ронкалья Факундо
(Барха Энрике)
1:0
26'
 
Тапия Ренато
54'
Гарсия Давид III
 
60'
Ойер Санхурхо
 
60'
 
Мор Эмре
Баэса Мигель
64'
Хони Родригес
Барха Энрике
 
64'
Монкайола Хон
Гальего Энрике
 
73'
 
Мина Сантьяго
Тапия Ренато
76'
Кальери Хонатан
(Ронкалья Факундо)
2:0
81'
 
Родригес Мигель
Нолито Агудо
82'
Гарсия Рубен
 
82'
 
Родригес Мигель
83'
Видаль Начо
Ойер Санхурхо
 
90'
Адриан Лопес
Унаи Гарсия
 
90'
 
Мурильо Джейсон

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 20 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ронкалья Факундо 1 0.25
2. Адриан Лопес 1 0.25
3. Гарсия Рубен 1 0.25
4. Торрес Роберто 1 0.25
5. Кальери Хонатан 1 0.25
6. Торро Лукас 0 0
7. Ойер Санхурхо 0 0
8. Барха Энрике 0 0
Сельта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аспас Яго 3 0.6
2. Нолито Агудо 0 0
3. Денис Суарес 0 0

Карточки

Осасуна
# Игрок      
1. Гарсия Давид III 2 0
2. Видаль Начо 2 0
3. Торро Лукас 1 0
4. Ойер Санхурхо 1 0
5. Круз Хуан 1 0
6. Эрнандес Аридане 1 0
Сельта
# Игрок      
1. Тапия Ренато 3 0
2. Йокушлу Окай 2 0
3. Пейнадо Франсиско 2 0
4. Аспас Яго 1 0
5. Мальо Уго 1 0
6. Нолито Агудо 1 0
7. Араухо Нестор 1 0
8. Жунка Давид 1 0
9. Мурильо Джейсон 1 0
10. Олаза Лукас 1 0
11. Айду Джозеф 1 0
12. Мор Эмре 1 0
13. Вильяр Иван 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Осасуна 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 0 33.33% (1)
 Сельта 33.33% (1) 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0

Предыдущие игры

Осасуна Последние 20 матчей: + = -
Осасуна 1:3 Леванте Хетафе 1:0 Осасуна Кадис 0:2 Осасуна Реал Сосьедад 1:0 Осасуна
Осасуна 1:1 Эйбар Осасуна 2:1 Алавес Мирандес 0:2 Осасуна Осасуна 2:2 Мальорка Барселона 1:2 Осасуна Осасуна 2:1 Сельта Бетис 3:0 Осасуна Осасуна 0:0 Хетафе Эйбар 0:2 Осасуна Осасуна 2:1 Леганес Алавес 0:1 Осасуна Валенсия 2:0 Осасуна Осасуна 0:5 Атлетико М Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Осасуна 1:0 Эспаньол Севилья 3:2 Осасуна
Сельта Последние 20 матчей: + = -
Сельта 0:3 Барселона Вальядолид 1:1 Сельта Сельта 2:1 Валенсия Эйбар 0:0 Сельта
Сельта 1:1 Спортинг Хихон Сельта 2:0 Луго Эспаньол 0:0 Сельта Сельта 2:3 Леванте Осасуна 2:1 Сельта Сельта 1:1 Атлетико М Сельта 1:1 Бетис Мальорка 5:1 Сельта Сельта 2:2 Барселона Реал Сосьедад 0:1 Сельта Сельта 6:0 Алавес Вальядолид 0:0 Сельта Сельта 0:1 Вильярреал Хетафе 0:0 Сельта Гранада 0:0 Сельта Сельта 1:0 Леганес

Последние игры между собой

Осасуна: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Сельта: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Осасуна 2:1 Сельта Ла Лига Сельта 1:1 Осасуна Ла Лига Сельта 3:0 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Сельта Примера
Осасуна 0:2 Сельта Примера Сельта 1:1 Осасуна Примера Осасуна 1:0 Сельта Примера Сельта 2:0 Осасуна Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
2. Реал Сосьедад Заявка 5 2 2 1 7 - 2 8
3. Вильярреал Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
4. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Хетафе Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
6. Валенсия Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
7. Барселона Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
8. Севилья Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
9. Гранада Заявка 3 2 0 1 5 - 7 6
10. Осасуна 2:0 Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
11. Кадис Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
12. Атлетико М Заявка 3 1 2 0 6 - 1 5
13. Сельта 0:2 Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
14. Эльче Заявка 3 1 1 1 1 - 3 4
15. Эйбар Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
16. Уэска Заявка 5 0 4 1 2 - 4 4
17. Леванте Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
18. Атлетик Б Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
19. Вальядолид Заявка 5 0 2 3 3 - 7 2
20. Алавес Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Осасуна 22.7% (35)
X 53.2% (82)
Сельта 24% (37)
Все прогнозы
2.46 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.35 3.85 17.00
1.48 3.70 9.50
2.89 3.18 2.64
1.45 3.71 12.83

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
5.80 1.13 4.44 1.20 2.55 1.50 1.68 2.18 1.74 2.17 1.33 3.25 1.08 7.77 1.06 8.80 1.03 12.00 1.03 12.00 1.01 16.50
7.60 1.09 6.00 1.14 2.66 1.49 1.98 1.85 1.58 2.54 1.26 3.94 1.19 4.90 1.06 9.60 1.05 10.50 1.00 20.00
5.30 1.18 2.67 1.51 2.48 1.58 2.03 1.86 1.55 2.56 1.36 3.30 1.56 2.53 1.33 3.49 1.10 7.68 1.16 5.67
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.87 1.92 1.25 3.90 1.37 3.05 1.04 10.00
2.50 1.53 1.62 2.30 1.30 3.52 1.07 8.40 1.05 9.80
1.68 2.27 1.41 3.02 1.15 5.93 1.11 7.22 1.20 4.88
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.31 2.27 1.72 1.48 2.63 1.16 4.80
3.12 1.36 2.05 1.77 1.47 2.68 1.15 5.40 1.11 6.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.08 1.72
Букмекер Да Нет
4.60 1.19
Букмекер Да Нет
4.05 1.24
Где смотреть матч Осасуна 2:0 Сельта онлайн

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Прогнозы на матч Осасуна 2:0 Сельта

Исход игры
Осасуна
22.7% (35)
Ничья
53.2% (82)
Сельта
24% (37)
Тотал 2.5
Больше
31.33% (47)
Меньше
68.67% (103)
Обе команды забьют
Да
76.67% (115)
Нет
23.33% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.8% (69)
2:1 Осасуна
14.3% (22)
1:2 Сельта
11% (17)
0:1 Сельта
8.4% (13)
1:0 Осасуна
7.1% (11)
0:0 Ничья
4.5% (7)
2:2 Ничья
2.6% (4)
0:2 Сельта
1.3% (2)
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