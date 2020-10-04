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Денизлиспор
0:0
Второй тайм: 52'

Стадион:
Коньяспор
0' 52'
29
Пантилимон
Костел
2
Лопеш
Тьягу
22
Юмлу
Мустафа
4
Суботич
Невен
91
Фабиано
Лейсманн
20
Нияз
Реджеп
6
Бакалорц
Марвин
Мешанович
Мурис
10
Айсатти
Исмаил
28
Сагаль
Анхело
7
Родальега
Уго
13
Шехич
Ибрагим
89
Скубич
Нейц
15
Демирок
Угур
42
Бардакчи
Абдулкерим
12
Хауберт
Гильерме
8
Евтович
Марко
18
Хаджиахметович
Амир
19
Шенгелия
Леван
7
Шахинер
Омер
Али
11
Милошевич
Дени
23
Кравец
Артём
Денизлиспор
4-2-3-1
Коньяспор
4-2-3-1

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 4
  • 4 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

Денизлиспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йылмаз Огуз 1 0.25
2. Лопеш Тьягу 0 0
Коньяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кравец Артём 2 (1) 0.67
2. Шенгелия Леван 2 0.67
3. Шахинер Омер Али 0 0
4. Милошевич Дени 0 0

Карточки

Денизлиспор
# Игрок      
1. Сако Хади 1 1
2. Юмлу Мустафа 2 0
3. Родальега Уго 1 0
4. Бакалорц Марвин 1 0
5. Муравски Радослав 1 0
6. Йылмаз Огуз 1 0
Коньяспор
# Игрок      
1. Скубич Нейц 1 0
2. Шахинер Омер Али 1 0
3. Евтович Марко 1 0
4. Чикалеши Сокол 1 0
5. Мия Фарук 1 0
6. Шенгелия Леван 1 0
7. Эдуок Самуэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Денизлиспор 0 0 0 0 100% (1) 0
 Коньяспор 0 25% (1) 0 0 25% (1) 50% (2)

Предыдущие игры

Денизлиспор Последние 20 матчей: + = -
Антальяспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:0 Трабзонспор Гёзтепе 5:1 Денизлиспор Газишехир Газиантеп 3:2 Денизлиспор
Газиантепспор 3:2 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Анкарагюджю Аланьяспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 2:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Ризеспор 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:5 Бешикташ Сивасспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 1:0 Генчлербирлиги Фенербахче 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 2:0 Малатьяспор Касымпаша 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Кайсериспор Коньяспор 0:0 Денизлиспор Денизлиспор 1:1 Гёзтепе
Коньяспор Последние 20 матчей: + = -
Коньяспор 4:1 Бешикташ Генчлербирлиги 0:0 Коньяспор Коньяспор 2:3 Аланьяспор Трабзонспор 3:4 Коньяспор
Коньяспор 4:3 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 3:1 Коньяспор Коньяспор 1:0 Ризеспор Бешикташ 3:0 Коньяспор Коньяспор 2:2 Сивасспор Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор Болистанас 0:0 Коньяспор Коньяспор 1:0 Фенербахче Малатьяспор 1:1 Коньяспор Коньяспор 0:0 Касымпаша Кайсериспор 2:2 Коньяспор Коньяспор 1:3 Гёзтепе Коньяспор 0:0 Денизлиспор Антальяспор 0:0 Коньяспор Коньяспор 0:3 Галатасарай Анкарагюджю 0:1 Коньяспор

Последние игры между собой

Денизлиспор: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 5
Коньяспор: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 3
Коньяспор 0:0 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 0:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:0 Денизлиспор Турецкая первая лига Денизлиспор 1:1 Коньяспор Турецкая первая лига
Коньяспор 1:0 Денизлиспор А Лига Денизлиспор 1:2 Коньяспор А Лига Денизлиспор 2:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 0:1 Денизлиспор Кубок Коньяспор 1:1 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 1:1 Коньяспор Товарищеские матчи Денизлиспор 2:1 Коньяспор Суперлига Денизлиспор 1:6 Коньяспор Товарищеские матчи Денизлиспор 1:1 Коньяспор Товарищеские матчи
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Denizli Ataturk Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Денизлиспор
Ничья
Коньяспор
3.90
3.25
2.85
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.55 2.35 2.65
3.90 2.40 2.40
3.25 3.25 2.31
3.62 2.39 2.85

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
3.35 1.31 5.90 1.11 1.57 2.40 2.07 1.76 1.76 2.06 1.15 5.30 1.27 3.55 1.02 13.00 1.06 7.90 1.01 15.00 1.01 15.50
8.10 1.08 6.45 1.12 2.76 1.46 2.07 1.77 1.63 2.41 1.28 3.72 1.21 4.55 1.07 8.80 1.06 9.70 1.00 19.00
3.55 1.31 2.97 1.41 2.38 1.61 1.84 2.02 1.59 2.42 1.40 3.00 1.47 2.75 1.75 2.13 1.15 5.60 1.45 2.85 1.20 4.74
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.65 2.22 1.58 2.31 1.08 7.77 1.06 7.80 1.05 9.50
2.56 1.51 1.67 2.20 1.32 3.38 1.08 7.90 1.06 9.30
1.43 2.88 1.24 4.11 1.50 2.67 1.33 3.41
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.17 1.65 1.50 2.48 1.16 4.80
3.20 1.35 2.14 1.71 1.50 2.59 1.17 5.05 1.12 6.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.60 1.28
Букмекер Да Нет
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
Где смотреть матч Денизлиспор 0:0 Коньяспор онлайн

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