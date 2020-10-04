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Денизлиспор
0:0
Конец матча

Стадион:
Коньяспор
0'
90' Желтая карточка
Лопеш Тьягу
90'+7
29
Пантилимон
Костел
2
Лопеш
Тьягу
22
Юмлу
Мустафа
4
Суботич
Невен
91
Фабиано
Лейсманн
20
Нияз
Реджеп
6
Бакалорц
Марвин
Мешанович
Мурис
10
Айсатти
Исмаил
28
Сагаль
Анхело
7
Родальега
Уго
13
Шехич
Ибрагим
89
Скубич
Нейц
15
Демирок
Угур
42
Бардакчи
Абдулкерим
12
Хауберт
Гильерме
8
Евтович
Марко
18
Хаджиахметович
Амир
19
Шенгелия
Леван
7
Шахинер
Омер
Али
11
Милошевич
Дени
23
Кравец
Артём
Денизлиспор
4-2-3-1
Коньяспор
4-2-3-1

Ход матча

61'
 
Мия Фарук
Шенгелия Леван
62'
 
Чикалеши Сокол
Милошевич Дени
70'
 
Чагиран Муса
Кравец Артём
73'
Бергдич Закария
Фабиано Лейсманн
 
73'
Муравски Радослав
Бакалорц Марвин
 
90'
Лопеш Тьягу
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 6
  • 3 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

Денизлиспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йылмаз Огуз 1 0.25
2. Лопеш Тьягу 0 0
Коньяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кравец Артём 2 (1) 0.67
2. Шенгелия Леван 2 0.67
3. Шахинер Омер Али 0 0
4. Милошевич Дени 0 0

Карточки

Денизлиспор
# Игрок      
1. Сако Хади 1 1
2. Юмлу Мустафа 2 0
3. Родальега Уго 1 0
4. Бакалорц Марвин 1 0
5. Лопеш Тьягу 1 0
6. Муравски Радослав 1 0
7. Йылмаз Огуз 1 0
Коньяспор
# Игрок      
1. Скубич Нейц 1 0
2. Шахинер Омер Али 1 0
3. Евтович Марко 1 0
4. Чикалеши Сокол 1 0
5. Мия Фарук 1 0
6. Шенгелия Леван 1 0
7. Эдуок Самуэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Денизлиспор 0 0 0 0 100% (1) 0
 Коньяспор 0 25% (1) 0 0 25% (1) 50% (2)

Предыдущие игры

Денизлиспор Последние 20 матчей: + = -
Антальяспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:0 Трабзонспор Гёзтепе 5:1 Денизлиспор Газишехир Газиантеп 3:2 Денизлиспор
Газиантепспор 3:2 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Анкарагюджю Аланьяспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 2:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Ризеспор 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:5 Бешикташ Сивасспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 1:0 Генчлербирлиги Фенербахче 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 2:0 Малатьяспор Касымпаша 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Кайсериспор Коньяспор 0:0 Денизлиспор Денизлиспор 1:1 Гёзтепе
Коньяспор Последние 20 матчей: + = -
Коньяспор 4:1 Бешикташ Генчлербирлиги 0:0 Коньяспор Коньяспор 2:3 Аланьяспор Трабзонспор 3:4 Коньяспор
Коньяспор 4:3 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 3:1 Коньяспор Коньяспор 1:0 Ризеспор Бешикташ 3:0 Коньяспор Коньяспор 2:2 Сивасспор Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор Болистанас 0:0 Коньяспор Коньяспор 1:0 Фенербахче Малатьяспор 1:1 Коньяспор Коньяспор 0:0 Касымпаша Кайсериспор 2:2 Коньяспор Коньяспор 1:3 Гёзтепе Коньяспор 0:0 Денизлиспор Антальяспор 0:0 Коньяспор Коньяспор 0:3 Галатасарай Анкарагюджю 0:1 Коньяспор

Последние игры между собой

Денизлиспор: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 5
Коньяспор: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 3
Коньяспор 0:0 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 0:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:0 Денизлиспор Турецкая первая лига Денизлиспор 1:1 Коньяспор Турецкая первая лига
Коньяспор 1:0 Денизлиспор А Лига Денизлиспор 1:2 Коньяспор А Лига Денизлиспор 2:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 0:1 Денизлиспор Кубок Коньяспор 1:1 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 1:1 Коньяспор Товарищеские матчи Денизлиспор 2:1 Коньяспор Суперлига Денизлиспор 1:6 Коньяспор Товарищеские матчи Денизлиспор 1:1 Коньяспор Товарищеские матчи
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
7.70 1.35 4.90
12.00 1.17 9.00
3.25 3.25 2.31
5.76 1.61 3.97

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
1.16 5.10 5.90 1.11 1.18 4.75 2.07 1.76 1.76 2.06 1.02 13.00 1.27 3.55 1.02 13.00 1.06 7.90 1.01 15.00 1.01 15.50
8.10 1.08 6.45 1.12 2.76 1.46 2.07 1.77 1.63 2.41 1.28 3.72 1.21 4.55 1.07 8.80 1.06 9.70 1.00 19.00
1.76 2.12 1.47 2.75 1.19 4.89 1.84 2.02 1.11 7.04 1.40 3.00 1.47 2.75 1.75 2.13 1.15 5.60 1.45 2.85 1.20 4.74
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.65 2.22 1.58 2.31 1.08 7.77 1.06 7.80 1.05 9.50
2.56 1.51 1.67 2.20 1.32 3.38 1.08 7.90 1.06 9.30
1.43 2.88 1.24 4.11 1.50 2.67 1.33 3.41
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.17 1.65 1.50 2.48 1.16 4.80
3.20 1.35 2.14 1.71 1.50 2.59 1.17 5.05 1.12 6.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
Где смотреть матч Денизлиспор 0:0 Коньяспор онлайн

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