Денизлиспор
0:0
Конец матча
Стадион: Денизли Ататюрк
Коньяспор
90' Желтая карточкаЛопеш Тьягу
22
Юмлу
Мустафа
20
Нияз
Реджеп
89
Скубич
Нейц
15
Демирок
Угур
23
Кравец
Артём
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Юмлу МустафаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Нияз РеджепПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Йылмаз ОгузЗащитник
-
60 Чек ОзгюрПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Просинечки Роберт
- Основной состав
- Вратарь
-
89 Скубич НейцЗащитник
-
15 Демирок УгурЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кравец АртёмНападающий
- Запасные игроки
-
54 Эрсу ЭртенВратарь
-
35 Оруч ОзанВратарь
- Защитник
-
21 Мия ФарукПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Даци ЭрдонПолузащитник
-
77 Кая ШенерПолузащитник
-
28 Чагиран МусаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ismail Kartal
Ход матча
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 5
-
6 Угловые 6
-
3 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йылмаз Огуз
|1
|0.25
|2.
|Лопеш Тьягу
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кравец Артём
|2 (1)
|0.67
|2.
|Шенгелия Леван
|2
|0.67
|3.
|Шахинер Омер Али
|0
|0
|4.
|Милошевич Дени
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сако Хади
|1
|1
|2.
|Юмлу Мустафа
|2
|0
|3.
|Родальега Уго
|1
|0
|4.
|Бакалорц Марвин
|1
|0
|5.
|Лопеш Тьягу
|1
|0
|6.
|Муравски Радослав
|1
|0
|7.
|Йылмаз Огуз
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Скубич Нейц
|1
|0
|2.
|Шахинер Омер Али
|1
|0
|3.
|Евтович Марко
|1
|0
|4.
|Чикалеши Сокол
|1
|0
|5.
|Мия Фарук
|1
|0
|6.
|Шенгелия Леван
|1
|0
|7.
|Эдуок Самуэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Денизлиспор
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|Коньяспор
|0
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|50% (2)
Предыдущие игры
Денизлиспор Последние 20 матчей: + = -Антальяспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:0 Трабзонспор Гёзтепе 5:1 Денизлиспор Газишехир Газиантеп 3:2 Денизлиспор
Газиантепспор 3:2 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Анкарагюджю Аланьяспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 2:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Ризеспор 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:5 Бешикташ Сивасспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 1:0 Генчлербирлиги Фенербахче 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 2:0 Малатьяспор Касымпаша 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Кайсериспор Коньяспор 0:0 Денизлиспор Денизлиспор 1:1 Гёзтепе
Коньяспор Последние 20 матчей: + = -Коньяспор 4:1 Бешикташ Генчлербирлиги 0:0 Коньяспор Коньяспор 2:3 Аланьяспор Трабзонспор 3:4 Коньяспор
Коньяспор 4:3 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 3:1 Коньяспор Коньяспор 1:0 Ризеспор Бешикташ 3:0 Коньяспор Коньяспор 2:2 Сивасспор Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор Болистанас 0:0 Коньяспор Коньяспор 1:0 Фенербахче Малатьяспор 1:1 Коньяспор Коньяспор 0:0 Касымпаша Кайсериспор 2:2 Коньяспор Коньяспор 1:3 Гёзтепе Коньяспор 0:0 Денизлиспор Антальяспор 0:0 Коньяспор Коньяспор 0:3 Галатасарай Анкарагюджю 0:1 Коньяспор
Последние игры между собой
Денизлиспор: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 5
Коньяспор: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 3
Коньяспор 1:0 Денизлиспор А Лига Денизлиспор 1:2 Коньяспор А Лига Денизлиспор 2:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 0:1 Денизлиспор Кубок Коньяспор 1:1 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 1:1 Коньяспор Товарищеские матчи Денизлиспор 2:1 Коньяспор Суперлига Денизлиспор 1:6 Коньяспор Товарищеские матчи Денизлиспор 1:1 Коньяспор Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|6:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 1
|10
|2.
|Фенербахче
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|4.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|5.
|Антальяспор
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|6.
|Эрзурумспор
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|Хатайспор
|0:6 Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 6
|7
|8.
|Кайсериспор
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|9.
|Гёзтепе
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|8 - 4
|6
|10.
|Коньяспор
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|11.
|Трабзонспор
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|Генчлербирлиги
|1:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|13.
|Сивасспор
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|14.
|Бешикташ
|0:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|15.
|Малатьяспор
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|16.
|Касымпаша
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|3
|17.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|18.
|Ризеспор
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|19.
|Денизлиспор
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|20.
|Анкарагюджю
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|21.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|1.16
|5.10
|—
|—
|5.90
|1.11
|—
|—
|1.18
|4.75
|—
|—
|2.07
|1.76
|1.76
|2.06
|1.02
|13.00
|—
|—
|1.27
|3.55
|1.02
|13.00
|1.06
|7.90
|1.01
|15.00
|1.01
|15.50
|8.10
|1.08
|—
|—
|6.45
|1.12
|—
|—
|2.76
|1.46
|—
|—
|2.07
|1.77
|—
|—
|1.63
|2.41
|—
|—
|1.28
|3.72
|1.21
|4.55
|1.07
|8.80
|1.06
|9.70
|1.00
|19.00
|1.76
|2.12
|1.47
|2.75
|1.19
|4.89
|1.84
|2.02
|1.11
|7.04
|1.40
|3.00
|1.47
|2.75
|1.75
|2.13
|1.15
|5.60
|1.45
|2.85
|—
|—
|1.20
|4.74
|—
|—
|—
|—
|—
|—