Алавес
0:0
Первый тайм: 37'
Стадион: Мендисорроса
Эльче
27' Желтая карточкаМарконе Иван
31' Желтая карточкаЛежён Флорьян
34' Желтая карточкаКальво Даниэль
23
Химо
Наварро
16
Эдгар
Мендес
20
Понс
Пере
17
Марин
Адриан
13
Бадия
Эдгар
16
Фидель
Чавес
10
Милья
Пере
11
Моренте
Тете
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Химо НаварроЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Эдгар МендесПолузащитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Марин АдрианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Хави ЛопеcЗащитник
-
2 ТачиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Ману ГарсияПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Сайнс БорхаПолузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
-
10 Гвидетти ЙонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мачин Пабло
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Фидель ЧавесПолузащитник
-
10 Милья ПереНападающий
-
11 Моренте ТетеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Барри ЖерарЗащитник
-
15 Луисми ЛуисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Коне ЮссуфПолузащитник
-
40 Бри ДиегоНападающий
- Нападающий
-
20 Lucu
-
-
Главный тренер: Jorge Almiron
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
27'
31'
34'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
0 Угловые 2
-
3 Офсайды 3
-
6 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хоселу Санмартин
|1
|0.17
|2.
|Эдгар Мендес
|1
|0.17
|3.
|Эли Родриго
|1
|0.17
|4.
|Дейверсон Силва
|0
|0
|5.
|Лукас Перес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бое Лукас
|1
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дуарте Рубен
|1
|1
|2.
|Батталья Родриго
|2
|0
|3.
|Лежён Флорьян
|2
|0
|4.
|Лагуардия Виктор
|1
|0
|5.
|Хави Лопеc
|1
|0
|6.
|Химо Наварро
|1
|0
|7.
|Пина Томас
|1
|0
|8.
|Эдгар Мендес
|1
|0
|9.
|Риоха Луис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гутьеррес Хосе
|1
|0
|2.
|Мфулу Оменуке
|1
|0
|3.
|Моренте Тете
|1
|0
|4.
|Фернандес Хосан
|1
|0
|5.
|Верду Гонсало
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Алавес
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|Эльче
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Алавес Последние 20 матчей: + = -Алавес 0:0 Осасуна Алавес 1:0 Атлетик Б Вильярреал 3:1 Алавес Алавес 0:0 Хетафе
Гранада 2:1 Алавес Алавес 0:1 Бетис Реал Сосьедад 2:2 Алавес Атлетик Б 2:1 Алавес Осасуна 2:1 Алавес Алавес 1:2 Уэска Алавес 0:5 Барселона Бетис 1:2 Алавес Алавес 0:0 Хетафе Реал Мадрид 2:0 Алавес Вальядолид 1:0 Алавес Алавес 0:2 Гранада Атлетико М 2:1 Алавес Алавес 0:1 Осасуна Сельта 6:0 Алавес Алавес 2:0 Реал Сосьедад
Эльче Последние 20 матчей: + = -Эльче 0:0 Уэска Эйбар 0:1 Эльче Эльче 0:3 Реал Сосьедад Эльче 0:1 Барселона
Эльче 2:0 Мурсия Эльче 2:0 УКАМ Мурсия Жирона 0:1 Эльче Эльче 0:0 Жирона Сарагоса 0:1 Эльче Эльче 0:0 Сарагоса Эльче 2:1 Реал Овьедо Фуэнлабрада 3:1 Эльче Эльче 2:0 Альбасете Мирандес 1:0 Эльче Расинг 1:2 Эльче Эльче 0:0 Кадис Лас-Пальмас 1:1 Эльче Эльче 0:1 Депортиво Эльче 1:0 Жирона Понферрадина 2:1 Эльче
Последние игры между собой
Алавес: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Эльче: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 8
|11
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|3.
|Хетафе
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|4.
|Гранада
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 8
|10
|5.
|Кадис
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|6.
|Бетис
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 1
|8
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 2
|8
|9.
|Барселона
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 2
|7
|10.
|Севилья
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|11.
|Осасуна
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|12.
|Валенсия
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|14.
|Эльче
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|1 - 3
|5
|15.
|Эйбар
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|16.
|Алавес
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|17.
|Вальядолид
|1:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|18.
|Сельта
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|19.
|Уэска
|0:1 Заявка
|6
|0
|4
|2
|2 - 5
|4
|20.
|Леванте
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.30
|1.15
|4.90
|1.18
|—
|—
|2.10
|1.72
|2.10
|1.78
|1.79
|2.05
|—
|—
|1.33
|3.25
|1.21
|4.80
|1.09
|7.20
|1.03
|10.50
|1.02
|13.00
|0.00
|18.50
|6.70
|1.10
|5.15
|1.17
|—
|—
|2.44
|1.62
|—
|—
|1.77
|2.06
|—
|—
|1.45
|2.74
|1.18
|4.60
|1.11
|5.10
|1.01
|9.90
|1.00
|10.50
|—
|—
|4.81
|1.20
|3.43
|1.34
|2.39
|1.62
|1.98
|1.92
|1.71
|2.23
|1.45
|2.88
|1.61
|2.42
|1.28
|3.86
|—
|—
|1.14
|6.25
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Алавес 0:0 Эльче
Исход игры
Алавес
74.3% (113)
Ничья
21.1% (32)
Эльче
4.6% (7)
Тотал 2.5
Больше
21.19% (32)
Меньше
78.81% (119)
Обе команды забьют
Да
33.77% (51)
Нет
66.23% (100)
Популярный счёт
1:0 Алавес
45.4% (69)
2:1 Алавес
17.1% (26)
1:1 Ничья
13.2% (20)
2:0 Алавес
9.2% (14)
0:0 Ничья
7.2% (11)
0:1 Эльче
3.3% (5)
3:1 Алавес
1.3% (2)
1:2 Эльче
1.3% (2)
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