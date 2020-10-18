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  3. Испания
Алавес
0:0
Первый тайм: 37'

Стадион:
Эльче
0'
27' Желтая карточка
Марконе Иван
31' Желтая карточка
Лежён Флорьян
34' Желтая карточка
Кальво Даниэль
37'
1
Пачеко
Фернандо
23
Химо
Наварро
4
Эли
Родриго
22
Лежён
Флорьян
16
Эдгар
Мендес
20
Понс
Пере
6
Батталья
Родриго
24
Йота
Пелетейро
17
Марин
Адриан
7
Лукас
Перес
9
Хоселу
Санмартин
13
Бадия
Эдгар
19
Барраган
Антонио
5
Верду
Гонсало
12
Кальво
Даниэль
3
Санчес-Миньо
Хуан
17
Фернандес
Хосан
4
Марконе
Иван
14
Гутьеррес
Хосе
16
Фидель
Чавес
10
Милья
Пере
11
Моренте
Тете
Алавес
3-5-2
Эльче
4-4-2

Ход матча

27'
 
Марконе Иван
31'
Лежён Флорьян
 
34'
 
Кальво Даниэль

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 3 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хоселу Санмартин 1 0.17
2. Эдгар Мендес 1 0.17
3. Эли Родриго 1 0.17
4. Дейверсон Силва 0 0
5. Лукас Перес 0 0
Эльче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бое Лукас 1 0.25

Карточки

Алавес
# Игрок      
1. Дуарте Рубен 1 1
2. Батталья Родриго 2 0
3. Лежён Флорьян 2 0
4. Лагуардия Виктор 1 0
5. Хави Лопеc 1 0
6. Химо Наварро 1 0
7. Пина Томас 1 0
8. Эдгар Мендес 1 0
9. Риоха Луис 1 0
Эльче
# Игрок      
1. Гутьеррес Хосе 1 0
2. Мфулу Оменуке 1 0
3. Моренте Тете 1 0
4. Фернандес Хосан 1 0
5. Верду Гонсало 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Алавес 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0
 Эльче 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Алавес Последние 20 матчей: + = -
Алавес 0:0 Осасуна Алавес 1:0 Атлетик Б Вильярреал 3:1 Алавес Алавес 0:0 Хетафе
Гранада 2:1 Алавес Алавес 0:1 Бетис Реал Сосьедад 2:2 Алавес Атлетик Б 2:1 Алавес Осасуна 2:1 Алавес Алавес 1:2 Уэска Алавес 0:5 Барселона Бетис 1:2 Алавес Алавес 0:0 Хетафе Реал Мадрид 2:0 Алавес Вальядолид 1:0 Алавес Алавес 0:2 Гранада Атлетико М 2:1 Алавес Алавес 0:1 Осасуна Сельта 6:0 Алавес Алавес 2:0 Реал Сосьедад
Эльче Последние 20 матчей: + = -
Эльче 0:0 Уэска Эйбар 0:1 Эльче Эльче 0:3 Реал Сосьедад Эльче 0:1 Барселона
Эльче 2:0 Мурсия Эльче 2:0 УКАМ Мурсия Жирона 0:1 Эльче Эльче 0:0 Жирона Сарагоса 0:1 Эльче Эльче 0:0 Сарагоса Эльче 2:1 Реал Овьедо Фуэнлабрада 3:1 Эльче Эльче 2:0 Альбасете Мирандес 1:0 Эльче Расинг 1:2 Эльче Эльче 0:0 Кадис Лас-Пальмас 1:1 Эльче Эльче 0:1 Депортиво Эльче 1:0 Жирона Понферрадина 2:1 Эльче

Последние игры между собой

Алавес: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Эльче: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Алавес 0:0 Эльче Сегунда Эльче 0:1 Алавес Сегунда Эльче 1:0 Алавес Сегунда Алавес 0:3 Эльче Сегунда
Эльче 2:0 Алавес Кубок Короля Алавес 2:0 Эльче Сегунда Эльче 2:2 Алавес Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 6 3 2 1 8 - 8 11
2. Реал Мадрид Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
3. Хетафе Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
4. Гранада Заявка 5 3 1 1 7 - 8 10
5. Кадис Заявка 6 3 1 2 6 - 6 10
6. Бетис Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
7. Атлетико М Заявка 4 2 2 0 8 - 1 8
8. Реал Сосьедад Заявка 5 2 2 1 7 - 2 8
9. Барселона Заявка 4 2 1 1 8 - 2 7
10. Севилья Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
11. Осасуна Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
12. Валенсия Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
13. Атлетик Б Заявка 5 2 0 3 4 - 5 6
14. Эльче 0:0 Заявка 4 1 2 1 1 - 3 5
15. Эйбар Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
16. Алавес 0:0 Заявка 6 1 2 3 3 - 6 5
17. Вальядолид 1:0 Заявка 6 1 2 3 4 - 7 5
18. Сельта Заявка 6 1 2 3 3 - 9 5
19. Уэска 0:1 Заявка 6 0 4 2 2 - 5 4
20. Леванте Заявка 5 1 0 4 5 - 10 3
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Алавес 74.3% (113)
X 21.1% (32)
Эльче 4.6% (7)
Все прогнозы
1.63 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Алавес
Ничья
Эльче
2.01
3.35
5.52
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.77 3.25 5.20
1.97 3.05 4.60
1.99 3.24 4.50
2.01 2.81 5.52

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
5.30 1.15 4.90 1.18 2.10 1.72 2.10 1.78 1.79 2.05 1.33 3.25 1.21 4.80 1.09 7.20 1.03 10.50 1.02 13.00 0.00 18.50
6.70 1.10 5.15 1.17 2.44 1.62 1.77 2.06 1.45 2.74 1.18 4.60 1.11 5.10 1.01 9.90 1.00 10.50
4.81 1.20 3.43 1.34 2.39 1.62 1.98 1.92 1.71 2.23 1.45 2.88 1.61 2.42 1.28 3.86 1.14 6.25
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.66 2.20 1.51 2.65 1.08 7.77 1.06 9.50 1.03 12.00
2.36 1.57 1.54 2.48 1.28 3.68 1.05 9.90 1.04 11.00
1.47 2.77 1.27 3.94 1.40 3.07 1.27 3.91
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.89 1.86 1.40 2.80 1.12 5.70
2.91 1.41 1.88 1.92 1.42 2.88 1.13 6.00 1.08 7.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.65 1.47
Букмекер Да Нет
7.00 1.09
Букмекер Да Нет
5.10 1.19
Где смотреть матч Алавес 0:0 Эльче онлайн

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Прогнозы на матч Алавес 0:0 Эльче

Исход игры
Алавес
74.3% (113)
Ничья
21.1% (32)
Эльче
4.6% (7)
Тотал 2.5
Больше
21.19% (32)
Меньше
78.81% (119)
Обе команды забьют
Да
33.77% (51)
Нет
66.23% (100)
Популярный счёт
1:0 Алавес
45.4% (69)
2:1 Алавес
17.1% (26)
1:1 Ничья
13.2% (20)
2:0 Алавес
9.2% (14)
0:0 Ничья
7.2% (11)
0:1 Эльче
3.3% (5)
3:1 Алавес
1.3% (2)
1:2 Эльче
1.3% (2)
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