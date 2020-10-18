Второй тайм

95' Милья Пере из команды Эльче сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

95' Эльче заслуженно побеждает в отличном матче

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Верду Гонсало выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

94' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

94' Хави Лопес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...

93' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

89' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Хави Лопес из команды Алавес навешивает, но мяч уходит за боковую линию.

88' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Г О О О О Л - Моренте Тете классным ударом с лета забивает. Отличный удар!

86' Удар от ворот произведет Эльче

85' Риоха Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Удар от ворот произведет Эльче

82' Химо Наварро не смог попасть в створ ударом издали

82' Удар от ворот произведет Эльче

81' Как он промахнулся? Хоселу Санмартин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

81' Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе

80' Бадия Эдгар взял и забрал мяч на выходе

79' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Ригони Эмилиано получил желтую карточку от судьи

78' ШТАНГА! Так было близко к голу - Милья Пере нанес удар в каркас ворот!

78' Матч возобновлен

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Бадия Эдгар взял и забрал мяч на выходе

77' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Удар от ворот произведет Эльче

74' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Ригони Эмилиано навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Эли Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Матч возобновлен

69' Фернандес Хосан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Эли Родриго получил желтую карточку от судьи

67' Удар от ворот произведет Эльче

65' Верду Гонсало выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Матч возобновлен

62' Тактическая замена. Марин Адриан уходит с поля и его заменяет Хави Лопес

61' Судья подбегает и показывает Фернандес Хосан из команды Эльче отложенную желтую карточку за фол.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Верду Гонсало выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Фернандес Хосан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Бадия Эдгар взял и забрал мяч на выходе

57' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Хорошую попытку сделал Моренте Тете . Удар в створ, но вратарь начеку

54' Милья Пере из команды Эльче делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

54' Удар от ворот произведет Алавес

53' Марконе Иван не смог попасть в створ ударом издали

53' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Удар от ворот произведет Эльче

51' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Удар от ворот произведет Эльче

48' Как он промахнулся? Хоселу Санмартин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

47' Моренте Тете получил желтую карточку от судьи

47' Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота