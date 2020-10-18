  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Алавес
0:2
Конец матча

Стадион:
Эльче
0'
26' Желтая карточка
Марконе Иван
30' Желтая карточка
Лежён Флорьян
33' Желтая карточка
Кальво Даниэль
0:1
39' Гол
Милья Пере
47' Желтая карточка
Моренте Тете
61' Желтая карточка
Фернандес Хосан
67' Желтая карточка
Эли Родриго
78' Желтая карточка
Ригони Эмилиано
0:2
86' Гол
Моренте Тете
90'+5
1
Пачеко
Фернандо
23
Химо
Наварро
4
Эли
Родриго
22
Лежён
Флорьян
16
Эдгар
Мендес
20
Понс
Пере
6
Батталья
Родриго
24
Йота
Пелетейро
17
Марин
Адриан
7
Лукас
Перес
9
Хоселу
Санмартин
13
Бадия
Эдгар
19
Барраган
Антонио
5
Верду
Гонсало
12
Кальво
Даниэль
3
Санчес-Миньо
Хуан
17
Фернандес
Хосан
4
Марконе
Иван
14
Гутьеррес
Хосе
16
Фидель
Чавес
10
Милья
Пере
11
Моренте
Тете
Алавес
3-5-2
Эльче
4-4-2

Ход матча

26'
 
Марконе Иван
30'
Лежён Флорьян
 
33'
 
Кальво Даниэль
39'
0:1
Милья Пере
(Моренте Тете)
46'
 
Ригони Эмилиано
Санчес-Миньо Хуан
46'
Лагуардия Виктор
Лежён Флорьян
 
47'
 
Моренте Тете
61'
 
Фернандес Хосан
62'
Сайнс Борха
Эдгар Мендес
 
62'
Йота Пелетейро
Марин Адриан
 
62'
Хави Лопеc
Пина Томас
 
66'
 
Мфулу Оменуке
Марконе Иван
67'
Эли Родриго
 
78'
 
Ригони Эмилиано
81'
Риоха Луис
Эли Родриго
 
83'
 
Каррильо Гидо
Фернандес Хосан
84'
 
Диего Гонсалес VII
Ригони Эмилиано
86'
0:2
Моренте Тете
(Фидель Чавес)
90'
 
Луисми Луис
Моренте Тете

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 6
  • 4 Офсайды 4
  • 11 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хоселу Санмартин 1 0.17
2. Эдгар Мендес 1 0.17
3. Эли Родриго 1 0.17
4. Дейверсон Силва 0 0
5. Лукас Перес 0 0
Эльче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Моренте Тете 1 0.25
2. Милья Пере 1 0.25
3. Бое Лукас 1 0.25
4. Фидель Чавес 0 0

Карточки

Алавес
# Игрок      
1. Лежён Флорьян 3 0
2. Дуарте Рубен 1 1
3. Батталья Родриго 2 0
4. Лагуардия Виктор 1 0
5. Хави Лопеc 1 0
6. Химо Наварро 1 0
7. Пина Томас 1 0
8. Эдгар Мендес 1 0
9. Эли Родриго 1 0
10. Риоха Луис 1 0
Эльче
# Игрок      
1. Моренте Тете 2 0
2. Фернандес Хосан 2 0
3. Гутьеррес Хосе 1 0
4. Марконе Иван 1 0
5. Кальво Даниэль 1 0
6. Мфулу Оменуке 1 0
7. Ригони Эмилиано 1 0
8. Верду Гонсало 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Алавес 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0
 Эльче 0 0 66.67% (2) 0 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Алавес Последние 20 матчей: + = -
Алавес 0:0 Осасуна Алавес 1:0 Атлетик Б Вильярреал 3:1 Алавес Алавес 0:0 Хетафе
Гранада 2:1 Алавес Алавес 0:1 Бетис Реал Сосьедад 2:2 Алавес Атлетик Б 2:1 Алавес Осасуна 2:1 Алавес Алавес 1:2 Уэска Алавес 0:5 Барселона Бетис 1:2 Алавес Алавес 0:0 Хетафе Реал Мадрид 2:0 Алавес Вальядолид 1:0 Алавес Алавес 0:2 Гранада Атлетико М 2:1 Алавес Алавес 0:1 Осасуна Сельта 6:0 Алавес Алавес 2:0 Реал Сосьедад
Эльче Последние 20 матчей: + = -
Эльче 0:0 Уэска Эйбар 0:1 Эльче Эльче 0:3 Реал Сосьедад Эльче 0:1 Барселона
Эльче 2:0 Мурсия Эльче 2:0 УКАМ Мурсия Жирона 0:1 Эльче Эльче 0:0 Жирона Сарагоса 0:1 Эльче Эльче 0:0 Сарагоса Эльче 2:1 Реал Овьедо Фуэнлабрада 3:1 Эльче Эльче 2:0 Альбасете Мирандес 1:0 Эльче Расинг 1:2 Эльче Эльче 0:0 Кадис Лас-Пальмас 1:1 Эльче Эльче 0:1 Депортиво Эльче 1:0 Жирона Понферрадина 2:1 Эльче

Последние игры между собой

Алавес: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Эльче: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Алавес 0:0 Эльче Сегунда Эльче 0:1 Алавес Сегунда Эльче 1:0 Алавес Сегунда Алавес 0:3 Эльче Сегунда
Эльче 2:0 Алавес Кубок Короля Алавес 2:0 Эльче Сегунда Эльче 2:2 Алавес Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 6 3 2 1 8 - 8 11
2. Реал Мадрид Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
3. Хетафе Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
4. Гранада Заявка 5 3 1 1 7 - 8 10
5. Кадис Заявка 6 3 1 2 6 - 6 10
6. Бетис Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
7. Атлетико М Заявка 4 2 2 0 8 - 1 8
8. Реал Сосьедад Заявка 5 2 2 1 7 - 2 8
9. Барселона Заявка 4 2 1 1 8 - 2 7
10. Севилья Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
11. Эльче Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
12. Осасуна Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
13. Валенсия Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
14. Атлетик Б Заявка 5 2 0 3 4 - 5 6
15. Эйбар Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
16. Сельта Заявка 6 1 2 3 3 - 9 5
17. Уэска Заявка 6 0 5 1 4 - 6 5
18. Алавес Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
19. Леванте Заявка 5 1 0 4 5 - 10 3
20. Вальядолид Заявка 6 0 3 3 5 - 9 3
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Алавес 74.3% (113)
X 21.1% (32)
Эльче 4.6% (7)
Все прогнозы
1.63 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
44.00 5.70 1.17
1.99 3.24 4.50
12.62 3.38 1.51

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
5.30 1.15 4.90 1.18 1.31 3.35 2.10 1.78 1.79 2.05 1.01 15.00 1.21 4.80 1.09 7.20 1.03 10.50 1.02 13.00 0.00 18.50
6.70 1.10 5.15 1.17 2.44 1.62 1.77 2.06 1.45 2.74 1.18 4.60 1.11 5.10 1.01 9.90 1.00 10.50
4.81 1.20 3.43 1.34 2.39 1.62 2.25 1.70 1.82 2.07 1.38 3.20 1.25 4.17 1.55 2.56 1.38 3.20 1.14 6.25
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.66 2.20 1.51 2.65 1.08 7.77 1.06 9.50 1.03 12.00
2.36 1.57 1.54 2.48 1.28 3.68 1.05 9.90 1.04 11.00
1.47 2.77 1.27 3.94 1.40 3.07 1.27 3.91
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.89 1.86 1.40 2.80 1.12 5.70
2.91 1.41 1.88 1.92 1.42 2.88 1.13 6.00 1.08 7.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.60 1.19
Букмекер Да Нет
7.00 1.09
Букмекер Да Нет
5.10 1.19
Где смотреть матч Алавес 0:2 Эльче онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Олимп Матчи АПЛ


Прогнозы на матч Алавес 0:2 Эльче

Исход игры
Алавес
74.3% (113)
Ничья
21.1% (32)
Эльче
4.6% (7)
Тотал 2.5
Больше
21.19% (32)
Меньше
78.81% (119)
Обе команды забьют
Да
33.77% (51)
Нет
66.23% (100)
Популярный счёт
1:0 Алавес
45.4% (69)
2:1 Алавес
17.1% (26)
1:1 Ничья
13.2% (20)
2:0 Алавес
9.2% (14)
0:0 Ничья
7.2% (11)
0:1 Эльче
3.3% (5)
1:2 Эльче
1.3% (2)
3:1 Алавес
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
10 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
11 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
12 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный