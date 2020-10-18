Алавес
0:2
Конец матча
Стадион: Мендисорроса
Эльче
26' Желтая карточкаМарконе Иван
30' Желтая карточкаЛежён Флорьян
33' Желтая карточкаКальво Даниэль
0:1
39' ГолМилья Пере
47' Желтая карточкаМоренте Тете
61' Желтая карточкаФернандес Хосан
67' Желтая карточкаЭли Родриго
78' Желтая карточкаРигони Эмилиано
0:2
86' ГолМоренте Тете
23
Химо
Наварро
16
Эдгар
Мендес
20
Понс
Пере
17
Марин
Адриан
13
Бадия
Эдгар
16
Фидель
Чавес
10
Милья
Пере
11
Моренте
Тете
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Химо НаварроЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Эдгар МендесПолузащитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Марин АдрианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Хави ЛопеcЗащитник
-
2 ТачиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Ману ГарсияПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Сайнс БорхаПолузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
-
10 Гвидетти ЙонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мачин Пабло
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Фидель ЧавесПолузащитник
-
10 Милья ПереНападающий
-
11 Моренте ТетеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Барри ЖерарЗащитник
-
15 Луисми ЛуисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Коне ЮссуфПолузащитник
-
40 Бри ДиегоНападающий
- Нападающий
-
20 Lucu
-
-
Главный тренер: Jorge Almiron
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
26'
30'
33'
39'
0:1
47'
61'
62'
67'
78'
86'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
6 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 3
-
2 Угловые 6
-
4 Офсайды 4
-
11 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хоселу Санмартин
|1
|0.17
|2.
|Эдгар Мендес
|1
|0.17
|3.
|Эли Родриго
|1
|0.17
|4.
|Дейверсон Силва
|0
|0
|5.
|Лукас Перес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Моренте Тете
|1
|0.25
|2.
|Милья Пере
|1
|0.25
|3.
|Бое Лукас
|1
|0.25
|4.
|Фидель Чавес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лежён Флорьян
|3
|0
|2.
|Дуарте Рубен
|1
|1
|3.
|Батталья Родриго
|2
|0
|4.
|Лагуардия Виктор
|1
|0
|5.
|Хави Лопеc
|1
|0
|6.
|Химо Наварро
|1
|0
|7.
|Пина Томас
|1
|0
|8.
|Эдгар Мендес
|1
|0
|9.
|Эли Родриго
|1
|0
|10.
|Риоха Луис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Моренте Тете
|2
|0
|2.
|Фернандес Хосан
|2
|0
|3.
|Гутьеррес Хосе
|1
|0
|4.
|Марконе Иван
|1
|0
|5.
|Кальво Даниэль
|1
|0
|6.
|Мфулу Оменуке
|1
|0
|7.
|Ригони Эмилиано
|1
|0
|8.
|Верду Гонсало
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Алавес
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|Эльче
|0
|0
|66.67% (2)
|0
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Алавес Последние 20 матчей: + = -Алавес 0:0 Осасуна Алавес 1:0 Атлетик Б Вильярреал 3:1 Алавес Алавес 0:0 Хетафе
Гранада 2:1 Алавес Алавес 0:1 Бетис Реал Сосьедад 2:2 Алавес Атлетик Б 2:1 Алавес Осасуна 2:1 Алавес Алавес 1:2 Уэска Алавес 0:5 Барселона Бетис 1:2 Алавес Алавес 0:0 Хетафе Реал Мадрид 2:0 Алавес Вальядолид 1:0 Алавес Алавес 0:2 Гранада Атлетико М 2:1 Алавес Алавес 0:1 Осасуна Сельта 6:0 Алавес Алавес 2:0 Реал Сосьедад
Эльче Последние 20 матчей: + = -Эльче 0:0 Уэска Эйбар 0:1 Эльче Эльче 0:3 Реал Сосьедад Эльче 0:1 Барселона
Эльче 2:0 Мурсия Эльче 2:0 УКАМ Мурсия Жирона 0:1 Эльче Эльче 0:0 Жирона Сарагоса 0:1 Эльче Эльче 0:0 Сарагоса Эльче 2:1 Реал Овьедо Фуэнлабрада 3:1 Эльче Эльче 2:0 Альбасете Мирандес 1:0 Эльче Расинг 1:2 Эльче Эльче 0:0 Кадис Лас-Пальмас 1:1 Эльче Эльче 0:1 Депортиво Эльче 1:0 Жирона Понферрадина 2:1 Эльче
Последние игры между собой
Алавес: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Эльче: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 8
|11
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|3.
|Хетафе
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|4.
|Гранада
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 8
|10
|5.
|Кадис
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|6.
|Бетис
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 1
|8
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 2
|8
|9.
|Барселона
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 2
|7
|10.
|Севилья
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|11.
|Эльче
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|12.
|Осасуна
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|13.
|Валенсия
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|15.
|Эйбар
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|16.
|Сельта
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|17.
|Уэска
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|4 - 6
|5
|18.
|Алавес
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|19.
|Леванте
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|20.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.30
|1.15
|4.90
|1.18
|—
|—
|1.31
|3.35
|2.10
|1.78
|1.79
|2.05
|—
|—
|1.01
|15.00
|—
|—
|1.21
|4.80
|1.09
|7.20
|1.03
|10.50
|1.02
|13.00
|0.00
|18.50
|6.70
|1.10
|5.15
|1.17
|—
|—
|2.44
|1.62
|—
|—
|1.77
|2.06
|—
|—
|1.45
|2.74
|—
|—
|1.18
|4.60
|1.11
|5.10
|1.01
|9.90
|1.00
|10.50
|—
|—
|4.81
|1.20
|3.43
|1.34
|2.39
|1.62
|2.25
|1.70
|1.82
|2.07
|1.38
|3.20
|1.25
|4.17
|1.55
|2.56
|1.38
|3.20
|—
|—
|1.14
|6.25
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Алавес 0:2 Эльче
Исход игры
Алавес
74.3% (113)
Ничья
21.1% (32)
Эльче
4.6% (7)
Тотал 2.5
Больше
21.19% (32)
Меньше
78.81% (119)
Обе команды забьют
Да
33.77% (51)
Нет
66.23% (100)
Популярный счёт
1:0 Алавес
45.4% (69)
2:1 Алавес
17.1% (26)
1:1 Ничья
13.2% (20)
2:0 Алавес
9.2% (14)
0:0 Ничья
7.2% (11)
0:1 Эльче
3.3% (5)
1:2 Эльче
1.3% (2)
3:1 Алавес
1.3% (2)
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