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  3. Португалия
Риу Аве
0:2
Второй тайм: 59'

Стадион:
Бенфика
0'
0:1
6' Гол
Вальдшмидт Лука
0:2
45' Гол
Вальдшмидт Лука
59'
1
Кишек
Павел
25
Пинту
Иву
4
Монте
Нелсон
6
Боревкович
Тони
33
Сантос
Адерлан
8
Тарантини
Рикардо
5
Филипе
Аугусто
21
Мане
Карлуш
14
Пиазон
Лукас
11
Шику
Жеральдес
9
Морейра
Бруну
99
Влаходимос
Одиссей
34
Алмейда
Андре
30
Отаменди
Николас
5
Вертонген
Ян
3
Гримальдо
Алехандро
27
Силва
Рафа
8
Габриэл
III
21
Пицци
Луиш
7
Эвертон
Соарес
9
Нуньес
Дарвин
10
Вальдшмидт
Лука
Риу Аве
4-2-3-1
Бенфика
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Риу Аве
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сантос Адерлан 1 0.25
2. Ryotaro Meshino 1 0.25
3. Диего Лопес III 0 0
Бенфика
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вальдшмидт Лука 4 1
2. Сеферович Харис 3 0.75
3. Эвертон Соарес 1 0.25
4. Гримальдо Алехандро 1 0.25
5. Силва Рафа 1 0.25
6. Пицци Луиш 1 0.25
7. Диаш Рубен 1 0.25
8. Нуньес Дарвин 0 0
9. Алмейда Андре 0 0

Карточки

Риу Аве
# Игрок      
1. Сантос Адерлан 1 0
2. Ямбор Никола 1 0
Бенфика
# Игрок      
1. Алмейда Андре 2 0
2. Габриэл III 2 0
3. Отаменди Николас 1 0
4. Пицци Луиш 1 0
5. Диаш Рубен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Риу Аве 0 0 0 0 0 100% (2)
 Бенфика 10% (1) 30% (3) 10% (1) 10% (1) 10% (1) 30% (3)

Предыдущие игры

Риу Аве Последние 20 матчей: + = -
Фамаликан 1:1 Риу Аве Риу Аве 2:2 Милан Риу Аве 0:0 Витория Гимарайнш Бешикташ 1:1 Риу Аве
Тондела 1:1 Риу Аве Борац Баня-Лука 0:2 Риу Аве Маритиму 2:1 Риу Аве Пасуш де Феррейра 1:2 Риу Аве Риу Аве 0:0 Маритиму Боавишта 0:2 Риу Аве Риу Аве 2:2 Санта-Клара Маритиму 0:0 Риу Аве Риу Аве 2:1 Портимоненсе Жил Висенте 1:0 Риу Аве Риу Аве 4:3 Брага Витория Сетубал 1:2 Риу Аве Риу Аве 1:2 Бенфика Морейренсе 0:1 Риу Аве Риу Аве 2:3 Пасуш де Феррейра Порту 1:1 Риу Аве
Бенфика Последние 20 матчей: + = -
Бенфика 3:2 Фаренсе Бенфика 2:0 Морейренсе Фамаликан 1:5 Бенфика ПАОК 2:1 Бенфика
Бенфика 2:0 Ренн Бенфика 2:1 Брага Бенфика 2:1 Борнмут Бенфика 5:1 Фаренсе Бенфика 1:2 Порту Бенфика 2:1 Спортинг Л Авеш 0:4 Бенфика Бенфика 2:0 Витория Гимарайнш Фамаликан 1:1 Бенфика Бенфика 3:1 Боавишта Маритиму 2:0 Бенфика Бенфика 3:4 Санта-Клара Риу Аве 1:2 Бенфика Портимоненсе 2:2 Бенфика Бенфика 0:0 Тондела Витория Сетубал 1:1 Бенфика

Последние игры между собой

Риу Аве: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 17
Бенфика: победы: 17, ничьи: 1, поражения: 2
Риу Аве 1:2 Бенфика Примейра-лига Бенфика 3:2 Риу Аве Кубок Бенфика 2:0 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 2:3 Бенфика Примейра-лига
Бенфика 4:2 Риу Аве Примейра-лига Бенфика 2:1 Риу Аве Кубок лиги Бенфика 5:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 3:2 Бенфика Кубок Риу Аве 1:1 Бенфика Примейра-лига Риу Аве 0:1 Бенфика Примейра-лига Бенфика 2:0 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 0:1 Бенфика Примейра-лига Бенфика 3:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 2:1 Бенфика Примейра-лига Бенфика 1:0 Риу Аве Примейра-лига Бенфика 0:0 Риу Аве Суперкубок Бенфика 1:0 Риу Аве Кубок Португалии Бенфика 2:0 Риу Аве Кубок лиги Бенфика 4:0 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 1:3 Бенфика Примейра-лига
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio dos Arcos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 155
Риу Аве 0% (0)
X 4.5% (7)
Бенфика 95.5% (148)
Все прогнозы
1.77 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Риу Аве
Ничья
Бенфика
8.10
8.23
1.36
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
89.00 23.00 1.02
59.00 20.00 1.01
8.00 5.20 1.36
21.47 8.23 1.15

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
12.00 1.01 8.50 1.05 3.70 1.23 4.50 1.18 2.10 1.74 1.85 1.96 1.85 1.90 1.27 3.55 1.37 2.95 1.08 7.10 1.10 8.50 1.01 12.60
15.75 1.02 14.25 1.02 5.00 1.18 4.05 1.25 2.48 1.60 1.91 1.91 1.58 2.41 1.31 3.52 1.23 4.55 1.10 7.40
7.63 1.10 2.79 1.48 5.68 1.16 2.38 1.62 2.02 1.86 2.81 1.47 2.25 1.69 1.96 1.93 1.65 2.33 1.48 2.74 1.38 3.16
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5
2.35 1.60 2.35 1.55 1.22 4.00 1.05 8.50 1.03 10.00
3.68 1.28 2.50 1.53 1.63 2.28 1.24 4.30 1.14 5.65
2.90 1.44 2.29 1.67 1.77 2.13 1.38 3.15 1.21 4.60 1.54 2.57 1.36 3.29
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.96 1.79 1.47 2.60 1.29 3.40
5.05 1.17 3.64 1.28 1.98 1.83 1.48 2.65 1.30 3.52

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.35 1.55
Букмекер Да Нет
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
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Прогнозы на матч Риу Аве 0:2 Бенфика

Исход игры
Риу Аве
0% (0)
Ничья
4.5% (7)
Бенфика
95.5% (148)
Тотал 2.5
Больше
65.79% (100)
Меньше
34.21% (52)
Обе команды забьют
Да
67.11% (102)
Нет
32.89% (50)
Популярный счёт
1:2 Бенфика
48.4% (75)
0:2 Бенфика
17.4% (27)
0:1 Бенфика
12.3% (19)
1:3 Бенфика
9% (14)
1:1 Ничья
3.9% (6)
1:4 Бенфика
2.6% (4)
0:3 Бенфика
2.6% (4)
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