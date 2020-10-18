Риу Аве
0:3
Конец матча
Стадион: Эштадиу ду Риу Аве
Бенфика
0:1
6' ГолВальдшмидт Лука
0:2
45' ГолВальдшмидт Лука
78' Желтая карточкаЖилберто Жуниор
80' Желтая карточкаОтаменди Николас
81' Желтая карточкаПинту Иву
0:3
84' ГолГабриэл III
90' Желтая карточкаВайгль Юлиан
25
Пинту
Иву
21
Мане
Карлуш
14
Пиазон
Лукас
27
Силва
Рафа
21
Пицци
Луиш
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Пинту ИвуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мане КарлушПолузащитник
-
14 Пиазон ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лео ЛеонардоВратарь
-
24 Амарал ПедруЗащитник
- Полузащитник
-
18 Пеле МамадуПолузащитник
-
23 Ямбор НиколаПолузащитник
- Полузащитник
-
19 РонанНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Mario Silva
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Пицци ЛуишПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Лейте ЭлтонВратарь
-
71 Тавареш НунуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Педриньо IIПолузащитник
-
28 Вайгль ЮлианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Жезуш Жорже
Ход матча
6'
45'
0:2
62'
78'
80'
81'
84'
0:3
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сантос Адерлан
|1
|0.25
|2.
|Ryotaro Meshino
|1
|0.25
|3.
|Диего Лопес III
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вальдшмидт Лука
|4
|1
|2.
|Сеферович Харис
|3
|0.75
|3.
|Эвертон Соарес
|1
|0.25
|4.
|Гримальдо Алехандро
|1
|0.25
|5.
|Силва Рафа
|1
|0.25
|6.
|Пицци Луиш
|1
|0.25
|7.
|Диаш Рубен
|1
|0.25
|8.
|Габриэл III
|1
|0.25
|9.
|Нуньес Дарвин
|0
|0
|10.
|Алмейда Андре
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пинту Иву
|1
|0
|2.
|Сантос Адерлан
|1
|0
|3.
|Ямбор Никола
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Отаменди Николас
|2
|0
|2.
|Алмейда Андре
|2
|0
|3.
|Габриэл III
|2
|0
|4.
|Пицци Луиш
|1
|0
|5.
|Жилберто Жуниор
|1
|0
|6.
|Вайгль Юлиан
|1
|0
|7.
|Диаш Рубен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Риу Аве
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (2)
|Бенфика
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|30.77% (4)
Предыдущие игры
Риу Аве Последние 20 матчей: + = -Фамаликан 1:1 Риу Аве Риу Аве 2:2 Милан Риу Аве 0:0 Витория Гимарайнш Бешикташ 1:1 Риу Аве
Тондела 1:1 Риу Аве Борац Баня-Лука 0:2 Риу Аве Маритиму 2:1 Риу Аве Пасуш де Феррейра 1:2 Риу Аве Риу Аве 0:0 Маритиму Боавишта 0:2 Риу Аве Риу Аве 2:2 Санта-Клара Маритиму 0:0 Риу Аве Риу Аве 2:1 Портимоненсе Жил Висенте 1:0 Риу Аве Риу Аве 4:3 Брага Витория Сетубал 1:2 Риу Аве Риу Аве 1:2 Бенфика Морейренсе 0:1 Риу Аве Риу Аве 2:3 Пасуш де Феррейра Порту 1:1 Риу Аве
Бенфика Последние 20 матчей: + = -Бенфика 3:2 Фаренсе Бенфика 2:0 Морейренсе Фамаликан 1:5 Бенфика ПАОК 2:1 Бенфика
Бенфика 2:0 Ренн Бенфика 2:1 Брага Бенфика 2:1 Борнмут Бенфика 5:1 Фаренсе Бенфика 1:2 Порту Бенфика 2:1 Спортинг Л Авеш 0:4 Бенфика Бенфика 2:0 Витория Гимарайнш Фамаликан 1:1 Бенфика Бенфика 3:1 Боавишта Маритиму 2:0 Бенфика Бенфика 3:4 Санта-Клара Риу Аве 1:2 Бенфика Портимоненсе 2:2 Бенфика Бенфика 0:0 Тондела Витория Сетубал 1:1 Бенфика
Последние игры между собой
Риу Аве: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 17
Бенфика: победы: 17, ничьи: 1, поражения: 2
Бенфика 4:2 Риу Аве Примейра-лига Бенфика 2:1 Риу Аве Кубок лиги Бенфика 5:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 3:2 Бенфика Кубок Риу Аве 1:1 Бенфика Примейра-лига Риу Аве 0:1 Бенфика Примейра-лига Бенфика 2:0 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 0:1 Бенфика Примейра-лига Бенфика 3:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 2:1 Бенфика Примейра-лига Бенфика 1:0 Риу Аве Примейра-лига Бенфика 0:0 Риу Аве Суперкубок Бенфика 1:0 Риу Аве Кубок Португалии Бенфика 2:0 Риу Аве Кубок лиги Бенфика 4:0 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 1:3 Бенфика Примейра-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|Порту
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|12 - 6
|7
|4.
|Санта-Клара
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|5.
|Брага
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|6.
|Маритиму
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|7.
|Жил Висенте
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|Морейренсе
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|10.
|Белененсеш
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|11.
|Фамаликан
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 10
|5
|12.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|13.
|Портимоненсе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|14.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|15.
|Риу Аве
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
|16.
|Боавишта
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 9
|2
|17.
|Тондела
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|18.
|Фаренсе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 9
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|—
|—
|12.00
|1.01
|8.50
|1.05
|3.70
|1.23
|—
|—
|2.48
|1.50
|2.10
|1.74
|1.85
|1.96
|—
|—
|1.07
|7.50
|—
|—
|1.27
|3.55
|—
|—
|1.04
|9.00
|1.08
|7.10
|1.10
|8.50
|1.01
|12.60
|15.75
|1.02
|14.25
|1.02
|5.00
|1.18
|4.05
|1.25
|—
|—
|2.48
|1.60
|—
|—
|1.91
|1.91
|—
|—
|1.58
|2.41
|—
|—
|1.31
|3.52
|—
|—
|1.23
|4.55
|1.10
|7.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|7.63
|1.10
|—
|—
|2.79
|1.48
|2.12
|1.77
|1.76
|2.13
|1.40
|3.09
|2.07
|1.81
|1.21
|4.61
|1.53
|2.59
|1.65
|2.33
|1.48
|2.74
|1.20
|4.74
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.35
|1.60
|—
|—
|2.35
|1.55
|—
|—
|1.22
|4.00
|—
|—
|1.05
|8.50
|1.03
|10.00
|3.68
|1.28
|—
|—
|2.50
|1.53
|—
|—
|1.63
|2.28
|—
|—
|1.24
|4.30
|—
|—
|1.14
|5.65
|—
|—
|—
|—
|2.90
|1.44
|2.29
|1.67
|1.77
|2.13
|1.38
|3.15
|1.21
|4.60
|1.54
|2.57
|1.36
|3.29
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Риу Аве 0:3 Бенфика
Исход игры
Риу Аве
0% (0)
Ничья
4.5% (7)
Бенфика
95.5% (148)
Тотал 2.5
Больше
65.79% (100)
Меньше
34.21% (52)
Обе команды забьют
Да
67.11% (102)
Нет
32.89% (50)
Популярный счёт
1:2 Бенфика
48.4% (75)
0:2 Бенфика
17.4% (27)
0:1 Бенфика
12.3% (19)
1:3 Бенфика
9% (14)
1:1 Ничья
3.9% (6)
1:4 Бенфика
2.6% (4)
0:3 Бенфика
2.6% (4)
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