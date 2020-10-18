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  3. Испания
Бетис
0:1
Второй тайм: 66'

Стадион:
Реал Сосьедад
0'
0:1
43' Гол
Порту Кристиан
53' Желтая карточка
Сидней
66'
25
Браво
Клаудио
24
Руибаль
Айтор
12
Сидней
5
Бартра
Марк
15
Морено
Алекс
10
Каналес
Серхио
21
Гидо
Родригес
11
Тельо
Кристиан
8
Фекир
Набиль
17
Хоакин
Санчес
9
Иглесиас
Борха
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
6
Ариц
Элустондо
24
Ле
Норман
Робен
20
Монреаль
Начо
16
Гевара
Андер
7
Порту
Кристиан
8
Мерино
Микель
21
Сильва
Давид
10
Оярсабаль
Микель
9
Виллиан
Жозе
Бетис
4-2-3-1
Реал Сосьедад
4-1-4-1

Ход матча

43'
0:1
Порту Кристиан
(Оярсабаль Микель)
46'
Санабрия Антонио
Иглесиас Борха
 
53'
Сидней
 
58'
Морон Лоренцо
Хоакин Санчес
 
59'
Карвалью Вилльям
Каналес Серхио
 
65'
 
Субименди Мартин
Гевара Андер

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 7
  • 8 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 1
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тельо Кристиан 2 0.33
2. Карвалью Вилльям 2 0.33
3. Каналес Серхио 1 0.17
4. Фекир Набиль 1 (1) 0.17
5. Манди Аисса 1 0.17
6. Хоакин Санчес 0 0
Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Порту Кристиан 3 0.5
2. Лопес Роберто III 2 0.33
3. Мерино Микель 1 0.17
4. Оярсабаль Микель 1 (1) 0.17
5. Янузай Аднан 1 (1) 0.17

Карточки

Бетис
# Игрок      
1. Эмерсон Жуниор 3 1
2. Манди Аисса 2 1
3. Каналес Серхио 2 0
4. Бартра Марк 2 0
5. Фекир Набиль 2 0
6. Гидо Родригес 2 0
7. Сидней 1 0
8. Морено Алекс 1 0
9. Иглесиас Борха 1 0
10. Акуоку Поль 1 0
Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Сильва Давид 2 0
2. Горосабел Андони 1 0
3. Мерино Микель 1 0
4. Ариц Элустондо 1 0
5. Муньос Айхен 1 0
6. Барренечеа Андер 1 0
7. Субименди Мартин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бетис 14.29% (1) 28.57% (2) 28.57% (2) 0 14.29% (1) 14.29% (1)
 Реал Сосьедад 0 14.29% (1) 0 28.57% (2) 0 57.14% (4)

Предыдущие игры

Бетис Последние 20 матчей: + = -
Валенсия 0:2 Бетис Хетафе 3:0 Бетис Бетис 2:3 Реал Мадрид Бетис 2:0 Вальядолид
Алавес 0:1 Бетис Бетис 3:2 Гранада Альмерия 0:2 Бетис Бетис 1:0 Кадис Бетис 1:0 Кадис Вальядолид 2:0 Бетис Бетис 1:2 Алавес Атлетико М 1:0 Бетис Бетис 3:0 Осасуна Сельта 1:1 Бетис Бетис 0:2 Вильярреал Леванте 4:2 Бетис Бетис 1:0 Эспаньол Атлетик Б 1:0 Бетис Бетис 2:2 Гранада Севилья 2:0 Бетис
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: + = -
Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Эльче 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид
Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Реал Сосьедад 2:2 Алавес Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Уэска Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Севилья Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:3 Гранада Леванте 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Сельта Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Алавес 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Осасуна

Последние игры между собой

Бетис: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Реал Сосьедад: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Бетис 3:0 Реал Сосьедад Ла Лига Реал Сосьедад 3:1 Бетис Ла Лига Реал Сосьедад 2:1 Бетис Примера Реал Сосьедад 2:2 Бетис Кубок Короля
Бетис 0:0 Реал Сосьедад Кубок Короля Бетис 1:0 Реал Сосьедад Примера Бетис 0:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 4:4 Бетис Примера Бетис 2:3 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:0 Бетис Примера Реал Сосьедад 2:1 Бетис Примера Бетис 1:0 Реал Сосьедад Примера Бетис 0:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 5:1 Бетис Примера Реал Сосьедад 3:3 Бетис Примера Бетис 2:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Бетис Примера Бетис 2:3 Реал Сосьедад Примера Бетис 1:0 Реал Сосьедад Сегунда Реал Сосьедад 2:0 Бетис Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад 1:0 Заявка 6 3 2 1 8 - 2 11
2. Вильярреал Заявка 6 3 2 1 8 - 8 11
3. Реал Мадрид Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
4. Хетафе Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
5. Гранада Заявка 5 3 1 1 7 - 8 10
6. Кадис Заявка 6 3 1 2 6 - 6 10
7. Бетис 0:1 Заявка 6 3 0 3 7 - 7 9
8. Атлетико М Заявка 4 2 2 0 8 - 1 8
9. Барселона Заявка 4 2 1 1 8 - 2 7
10. Севилья Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
11. Эльче Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
12. Осасуна Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
13. Валенсия Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
14. Атлетик Б Заявка 5 2 0 3 4 - 5 6
15. Эйбар Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
16. Сельта Заявка 6 1 2 3 3 - 9 5
17. Уэска Заявка 6 0 5 1 4 - 6 5
18. Алавес Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
19. Леванте Заявка 5 1 0 4 5 - 10 3
20. Вальядолид Заявка 6 0 3 3 5 - 9 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 156
Бетис 48.1% (75)
X 42.3% (66)
Реал Сосьедад 9.6% (15)
Все прогнозы
1.88 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бетис
Ничья
Реал Сосьедад
8.50
4.20
2.66
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
8.50 4.10 1.45
14.00 4.40 1.33
2.92 3.62 2.66
11.29 3.95 1.44

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
5.55 1.14 4.05 1.23 2.90 1.40 1.95 1.85 1.42 2.85 1.74 2.15 1.35 3.15 1.09 7.20 1.06 8.80 1.05 9.50 1.04 9.60 1.03 10.00
9.20 1.02 8.30 1.05 3.54 1.27 2.95 1.40 2.07 1.98 1.58 2.50 1.38 2.94 1.14 5.05 1.10 5.60 1.01 9.90
4.89 1.20 3.59 1.32 2.52 1.57 2.07 1.82 1.80 2.10 3.07 1.41 2.17 1.75 1.81 2.09 1.58 2.47 1.36 3.29 1.49 2.81 1.19 5.00 1.13 7.06
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.44 2.75 1.06 8.80 1.03 12.00 1.14 5.90
2.95 1.40 1.98 1.83 1.48 2.65 1.16 5.30 1.11 6.55
1.20 4.73 1.10 7.57 1.27 3.89 1.56 2.52 1.40 3.07
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.90 1.25 2.70 1.45 1.68 2.18 1.33 3.15
4.20 1.23 2.91 1.41 1.77 2.05 1.33 3.32 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.18 1.68
Букмекер Да Нет
15.00 1.01
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
Где смотреть матч Бетис 0:1 Реал Сосьедад онлайн

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Прогнозы на матч Бетис 0:1 Реал Сосьедад

Исход игры
Бетис
48.1% (75)
Ничья
42.3% (66)
Реал Сосьедад
9.6% (15)
Тотал 2.5
Больше
43.14% (66)
Меньше
56.86% (87)
Обе команды забьют
Да
78.43% (120)
Нет
21.57% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.6% (54)
2:1 Бетис
28.2% (44)
1:0 Бетис
15.4% (24)
2:2 Ничья
5.8% (9)
1:2 Реал Сосьедад
5.8% (9)
0:1 Реал Сосьедад
2.6% (4)
2:0 Бетис
2.6% (4)
2:3 Реал Сосьедад
1.3% (2)
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