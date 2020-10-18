Бетис
0:1
Второй тайм: 66'
Стадион: Бенито Вильямарин
Реал Сосьедад
0:1
43' ГолПорту Кристиан
53' Желтая карточкаСидней
12
Сидней
15
Морено
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 СиднейЗащитник
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Лаинес ДиегоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сильва ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Мойя МигельВратарь
- Защитник
-
12 Муньос АйхенЗащитник
- Защитник
-
14 Гуриди ХонПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Янузай АднанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Баутиста ХонНападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
43'
53'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
4 Угловые 1
-
2 Офсайды 7
-
8 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 1
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тельо Кристиан
|2
|0.33
|2.
|Карвалью Вилльям
|2
|0.33
|3.
|Каналес Серхио
|1
|0.17
|4.
|Фекир Набиль
|1 (1)
|0.17
|5.
|Манди Аисса
|1
|0.17
|6.
|Хоакин Санчес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Порту Кристиан
|3
|0.5
|2.
|Лопес Роберто III
|2
|0.33
|3.
|Мерино Микель
|1
|0.17
|4.
|Оярсабаль Микель
|1 (1)
|0.17
|5.
|Янузай Аднан
|1 (1)
|0.17
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эмерсон Жуниор
|3
|1
|2.
|Манди Аисса
|2
|1
|3.
|Каналес Серхио
|2
|0
|4.
|Бартра Марк
|2
|0
|5.
|Фекир Набиль
|2
|0
|6.
|Гидо Родригес
|2
|0
|7.
|Сидней
|1
|0
|8.
|Морено Алекс
|1
|0
|9.
|Иглесиас Борха
|1
|0
|10.
|Акуоку Поль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сильва Давид
|2
|0
|2.
|Горосабел Андони
|1
|0
|3.
|Мерино Микель
|1
|0
|4.
|Ариц Элустондо
|1
|0
|5.
|Муньос Айхен
|1
|0
|6.
|Барренечеа Андер
|1
|0
|7.
|Субименди Мартин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бетис
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|Реал Сосьедад
|0
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|0
|57.14% (4)
Предыдущие игры
Бетис Последние 20 матчей: + = -Валенсия 0:2 Бетис Хетафе 3:0 Бетис Бетис 2:3 Реал Мадрид Бетис 2:0 Вальядолид
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: + = -Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Эльче 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид
Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Реал Сосьедад 2:2 Алавес Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Уэска Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Севилья Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:3 Гранада Леванте 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Сельта Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Алавес 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Осасуна
Последние игры между собой
Бетис: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Реал Сосьедад: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Бетис 0:0 Реал Сосьедад Кубок Короля Бетис 1:0 Реал Сосьедад Примера Бетис 0:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 4:4 Бетис Примера Бетис 2:3 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:0 Бетис Примера Реал Сосьедад 2:1 Бетис Примера Бетис 1:0 Реал Сосьедад Примера Бетис 0:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 5:1 Бетис Примера Реал Сосьедад 3:3 Бетис Примера Бетис 2:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Бетис Примера Бетис 2:3 Реал Сосьедад Примера Бетис 1:0 Реал Сосьедад Сегунда Реал Сосьедад 2:0 Бетис Сегунда
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|1:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 2
|11
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 8
|11
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|4.
|Хетафе
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|5.
|Гранада
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 8
|10
|6.
|Кадис
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|7.
|Бетис
|0:1 Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 7
|9
|8.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 1
|8
|9.
|Барселона
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 2
|7
|10.
|Севилья
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|11.
|Эльче
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|12.
|Осасуна
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|13.
|Валенсия
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|15.
|Эйбар
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|16.
|Сельта
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|17.
|Уэска
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|4 - 6
|5
|18.
|Алавес
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|19.
|Леванте
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|20.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|5.55
|1.14
|4.05
|1.23
|—
|—
|2.90
|1.40
|—
|—
|1.95
|1.85
|—
|—
|1.42
|2.85
|1.74
|2.15
|1.35
|3.15
|—
|—
|1.09
|7.20
|1.06
|8.80
|1.05
|9.50
|1.04
|9.60
|1.03
|10.00
|9.20
|1.02
|8.30
|1.05
|—
|—
|3.54
|1.27
|—
|—
|2.95
|1.40
|—
|—
|2.07
|1.98
|—
|—
|1.58
|2.50
|—
|—
|1.38
|2.94
|1.14
|5.05
|1.10
|5.60
|1.01
|9.90
|—
|—
|4.89
|1.20
|3.59
|1.32
|2.52
|1.57
|2.07
|1.82
|1.80
|2.10
|3.07
|1.41
|2.17
|1.75
|1.81
|2.09
|1.58
|2.47
|1.36
|3.29
|1.49
|2.81
|1.19
|5.00
|—
|—
|1.13
|7.06
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Бетис 0:1 Реал Сосьедад
Исход игры
Бетис
48.1% (75)
Ничья
42.3% (66)
Реал Сосьедад
9.6% (15)
Тотал 2.5
Больше
43.14% (66)
Меньше
56.86% (87)
Обе команды забьют
Да
78.43% (120)
Нет
21.57% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.6% (54)
2:1 Бетис
28.2% (44)
1:0 Бетис
15.4% (24)
2:2 Ничья
5.8% (9)
1:2 Реал Сосьедад
5.8% (9)
0:1 Реал Сосьедад
2.6% (4)
2:0 Бетис
2.6% (4)
2:3 Реал Сосьедад
1.3% (2)
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