Второй тайм

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

98' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

96' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

95' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

95' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' Ариц Элустондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Исак Александр из команды Реал Сосьедад сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

91' Мерино Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Бетис имеет хороший шанс забить.

88' Г О О О О Л - Янузай Аднан изменил счет на табло!

88' Ариц Элустондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Фекир Набиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

87' Рефери не любит споров - именно за это Исак Александр сейчас получил желтую

86' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Удар от ворот произведет Бетис

85' Порту Кристиан не смог попасть в створ ударом издали

85' Морон Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Бартра Марк получил желтую карточку от судьи

72' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Тельо Кристиан из команды Бетис не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

69' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Тельо Кристиан из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

68' Бетис имеет хороший шанс забить.

67' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Бетис пробьет пенальти!

63' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

62' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Ремиро Алехандро взял и забрал мяч на выходе

60' Бетис имеет хороший шанс забить.

59' Фекир Набиль не смог попасть в створ ударом издали

56' Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Матч возобновлен

55' Ох, нехорошо это выглядит. Горосабел Андони получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Горосабел Андони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Сидней получил желтую карточку от судьи

52' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Удар от ворот произведет Бетис

51' Оярсабаль Микель не смог попасть в створ ударом издали

50' Матч возобновлен

48' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

48' Бетис имеет хороший шанс забить.

47' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля