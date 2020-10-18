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Бетис
0:3
Конец матча

Стадион:
Реал Сосьедад
0'
0:1
43' Гол
Порту Кристиан
53' Желтая карточка
Сидней
72' Желтая карточка
Бартра Марк
0:2
74' Пенальти
Оярсабаль Микель
87' Желтая карточка
Исак Александр
0:3
88' Гол
Янузай Аднан
90'+8
25
Браво
Клаудио
24
Руибаль
Айтор
12
Сидней
5
Бартра
Марк
15
Морено
Алекс
10
Каналес
Серхио
21
Гидо
Родригес
11
Тельо
Кристиан
8
Фекир
Набиль
17
Хоакин
Санчес
9
Иглесиас
Борха
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
6
Ариц
Элустондо
24
Ле
Норман
Робен
20
Монреаль
Начо
16
Гевара
Андер
7
Порту
Кристиан
8
Мерино
Микель
21
Сильва
Давид
10
Оярсабаль
Микель
9
Виллиан
Жозе
Бетис
4-2-3-1
Реал Сосьедад
4-1-4-1

Ход матча

43'
0:1
Порту Кристиан
(Оярсабаль Микель)
46'
Санабрия Антонио
Иглесиас Борха
 
53'
Сидней
 
58'
Морон Лоренцо
Хоакин Санчес
 
59'
Карвалью Вилльям
Каналес Серхио
 
65'
 
Субименди Мартин
Гевара Андер
69'
 
Исак Александр
Виллиан Жозе
72'
Бартра Марк
 
74'
0:2
Оярсабаль Микель
75'
Миранда Хуан
Морено Алекс
 
75'
Лаинес Диего
Тельо Кристиан
 
84'
 
Янузай Аднан
Оярсабаль Микель
84'
 
Лопес Роберто III
Сильва Давид
87'
 
Исак Александр
88'
0:3
Янузай Аднан
(Исак Александр)

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 2
  • 2 Офсайды 9
  • 11 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тельо Кристиан 2 0.33
2. Карвалью Вилльям 2 0.33
3. Каналес Серхио 1 0.17
4. Фекир Набиль 1 (1) 0.17
5. Манди Аисса 1 0.17
6. Хоакин Санчес 0 0
Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Порту Кристиан 3 0.5
2. Оярсабаль Микель 2 (2) 0.33
3. Лопес Роберто III 2 0.33
4. Янузай Аднан 2 (1) 0.33
5. Мерино Микель 1 0.17
6. Исак Александр 0 0

Карточки

Бетис
# Игрок      
1. Эмерсон Жуниор 3 1
2. Манди Аисса 2 1
3. Бартра Марк 3 0
4. Каналес Серхио 2 0
5. Фекир Набиль 2 0
6. Гидо Родригес 2 0
7. Сидней 1 0
8. Морено Алекс 1 0
9. Иглесиас Борха 1 0
10. Акуоку Поль 1 0
Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Сильва Давид 2 0
2. Горосабел Андони 1 0
3. Мерино Микель 1 0
4. Ариц Элустондо 1 0
5. Исак Александр 1 0
6. Муньос Айхен 1 0
7. Барренечеа Андер 1 0
8. Субименди Мартин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бетис 14.29% (1) 28.57% (2) 28.57% (2) 0 14.29% (1) 14.29% (1)
 Реал Сосьедад 0 10% (1) 10% (1) 20% (2) 10% (1) 50% (5)

Предыдущие игры

Бетис Последние 20 матчей: + = -
Валенсия 0:2 Бетис Хетафе 3:0 Бетис Бетис 2:3 Реал Мадрид Бетис 2:0 Вальядолид
Алавес 0:1 Бетис Бетис 3:2 Гранада Альмерия 0:2 Бетис Бетис 1:0 Кадис Бетис 1:0 Кадис Вальядолид 2:0 Бетис Бетис 1:2 Алавес Атлетико М 1:0 Бетис Бетис 3:0 Осасуна Сельта 1:1 Бетис Бетис 0:2 Вильярреал Леванте 4:2 Бетис Бетис 1:0 Эспаньол Атлетик Б 1:0 Бетис Бетис 2:2 Гранада Севилья 2:0 Бетис
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: + = -
Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Эльче 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид
Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Реал Сосьедад 2:2 Алавес Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Уэска Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Севилья Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:3 Гранада Леванте 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Сельта Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Алавес 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Осасуна

Последние игры между собой

Бетис: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Реал Сосьедад: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Бетис 3:0 Реал Сосьедад Ла Лига Реал Сосьедад 3:1 Бетис Ла Лига Реал Сосьедад 2:1 Бетис Примера Реал Сосьедад 2:2 Бетис Кубок Короля
Бетис 0:0 Реал Сосьедад Кубок Короля Бетис 1:0 Реал Сосьедад Примера Бетис 0:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 4:4 Бетис Примера Бетис 2:3 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:0 Бетис Примера Реал Сосьедад 2:1 Бетис Примера Бетис 1:0 Реал Сосьедад Примера Бетис 0:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 5:1 Бетис Примера Реал Сосьедад 3:3 Бетис Примера Бетис 2:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Бетис Примера Бетис 2:3 Реал Сосьедад Примера Бетис 1:0 Реал Сосьедад Сегунда Реал Сосьедад 2:0 Бетис Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 6 3 2 1 10 - 2 11
2. Вильярреал Заявка 6 3 2 1 8 - 8 11
3. Реал Мадрид Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
4. Хетафе Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
5. Гранада Заявка 5 3 1 1 7 - 8 10
6. Кадис Заявка 6 3 1 2 6 - 6 10
7. Бетис Заявка 6 3 0 3 7 - 9 9
8. Атлетико М Заявка 4 2 2 0 8 - 1 8
9. Барселона Заявка 4 2 1 1 8 - 2 7
10. Севилья Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
11. Эльче Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
12. Осасуна Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
13. Валенсия Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
14. Атлетик Б Заявка 5 2 0 3 4 - 5 6
15. Эйбар Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
16. Сельта Заявка 6 1 2 3 3 - 9 5
17. Уэска Заявка 6 0 5 1 4 - 6 5
18. Алавес Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
19. Леванте Заявка 5 1 0 4 5 - 10 3
20. Вальядолид Заявка 6 0 3 3 5 - 9 3
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 156
Бетис 48.1% (75)
X 42.3% (66)
Реал Сосьедад 9.6% (15)
Все прогнозы
1.88 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
48.00 23.00 1.01
2.92 3.62 2.66
19.85 4.68 1.29

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
5.55 1.14 4.05 1.23 2.90 1.40 1.95 1.85 1.90 2.85 1.74 2.15 1.25 3.90 1.14 5.55 1.06 8.80 1.05 9.50 1.04 9.60 1.03 10.00
9.20 1.02 8.30 1.05 3.54 1.27 2.95 1.40 2.07 1.98 1.58 2.50 1.38 2.94 1.14 5.05 1.10 5.60 1.01 9.90
4.89 1.20 3.59 1.32 2.52 1.57 2.82 1.47 2.32 1.66 1.81 2.09 1.51 2.68 1.67 2.30 1.41 3.04 1.36 3.29 1.49 2.81 1.19 5.00 1.13 7.06
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.44 2.75 1.06 8.80 1.03 12.00 1.14 5.90
2.95 1.40 1.98 1.83 1.48 2.65 1.16 5.30 1.11 6.55
1.20 4.73 1.10 7.57 1.27 3.89 1.56 2.52 1.40 3.07
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.90 1.25 2.70 1.45 1.68 2.18 1.33 3.15
4.20 1.23 2.91 1.41 1.77 2.05 1.33 3.32 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.25 1.33
Букмекер Да Нет
15.00 1.01
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
Где смотреть матч Бетис 0:3 Реал Сосьедад онлайн

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Прогнозы на матч Бетис 0:3 Реал Сосьедад

Исход игры
Бетис
48.1% (75)
Ничья
42.3% (66)
Реал Сосьедад
9.6% (15)
Тотал 2.5
Больше
43.14% (66)
Меньше
56.86% (87)
Обе команды забьют
Да
78.43% (120)
Нет
21.57% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.6% (54)
2:1 Бетис
28.2% (44)
1:0 Бетис
15.4% (24)
2:2 Ничья
5.8% (9)
1:2 Реал Сосьедад
5.8% (9)
0:1 Реал Сосьедад
2.6% (4)
2:0 Бетис
2.6% (4)
2:3 Реал Сосьедад
1.3% (2)
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