Второй тайм

85' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' ШАНС! Уильямс Иньяки вышел один на один с голкипером...

83' Везу Рубен из команды Леванте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

83' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Уильямс Иньяки выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Отличные скиллы показывает Гомес Даниэль , обводя своих соперников

81' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Мирамон Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Рауль Гарсия из команды Атлетик Б сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

77' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Матч возобновлен

74' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

74' Рауль Гарсия из команды Атлетик Б в офсайде

73' Рауль Гарсия из команды Атлетик Б делает пас партнеру.

72' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Удар от ворот произведет Леванте

72' Уильямс Иньяки оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Атлетик Б будет все-таки засчитан.

70' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

68' Г О О О О Л - Беренгер Алекс изменил счет на табло!

68' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Удар от ворот произведет Леванте

67' Беренгер Алекс из команды Атлетик Б сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

67' Мирамон Хорхе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

65' Удар от ворот произведет Леванте

64' Лопес Унаи тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

63' Удар от ворот произведет Леванте

63' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

62' Как он промахнулся? Рочина Рубен имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

62' Плохо сыграл Йерай Альварес - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

62' Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Моралес Луис из команды Леванте направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

60' Клерк Карлос из команды Леванте плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

59' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

55' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Удар от ворот произведет Леванте

55' Беренгер Алекс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Удар от ворот произведет Леванте

53' Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Рауль Гарсия из команды Атлетик Б делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

51' Матч возобновится спорным мячом

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' ШАНС! Это должен был быть гол. Рауль Гарсия упустил отличный шанс, пробив головой в штангу!

49' Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Матч возобновлен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Рауль Гарсия из команды Атлетик Б сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

47' Удар от ворот произведет Леванте

47' Малса Микаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...