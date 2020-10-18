17' Undefined phrase: football_event_Мирамон Хорхе
33' Желтая карточкаВезу Рубен
42' Желтая карточкаЙерай Альварес
44' Желтая карточкаКапа Андер
64' Желтая карточкаЛопес Унаи
1:0
68' ГолБеренгер Алекс
2:0
79' ГолУильямс Иньяки
21
Капа
Андер
14
Гарсия
Дани
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
14
Везу
Рубен
19
Клерк
Карлос
16
Рочина
Рубен
10
Барди
Энис
11
Моралес
Луис
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
-
22 Гарсия РаульПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Эррерин ЯгоВратарь
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Защитник
-
28 Саррага ОйерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Сансет ОйянПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаритано Гаиска
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Везу РубенЗащитник
-
19 Клерк КарлосЗащитник
-
16 Рочина РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
-
11 Моралес ЛуисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
2 СонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
17'
33'
42'
44'
64'
68'
1:0
79'
2:0
82'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
7 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 1
-
9 Угловые 3
-
3 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лопес Унаи
|2
|0.4
|2.
|Уильямс Иньяки
|1
|0.2
|3.
|Беренгер Алекс
|1
|0.2
|4.
|Капа Андер
|0
|0
|5.
|Гарсия Дани
|0
|0
|6.
|Морсильо Хон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Моралес Луис
|3
|0.6
|2.
|Рохер Марти
|1
|0.2
|3.
|Мелеро Гонсало
|1
|0.2
|4.
|Кампанья Хосе
|0
|0
|5.
|Мирамон Хорхе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Иньиго Мартинес
|3
|0
|2.
|Кодро Кенан
|2
|0
|3.
|Лопес Унаи
|2
|0
|4.
|Йерай Альварес
|2
|0
|5.
|Капа Андер
|1
|0
|6.
|Гарсия Дани
|1
|0
|7.
|Вильялибре Асьер
|1
|0
|8.
|Нуньес Унай
|1
|0
|9.
|Морсильо Хон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Везу Рубен
|2
|0
|2.
|Кампанья Хосе
|1
|0
|3.
|Сон
|1
|0
|4.
|Радоя Неманья
|1
|0
|5.
|Мирамон Хорхе
|1
|0
|6.
|Барди Энис
|1
|0
|7.
|Робер Пьер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетик Б
|0
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|50% (2)
|Леванте
|20% (1)
|0
|40% (2)
|0
|0
|40% (2)
Предыдущие игры
Атлетик Б Последние 20 матчей: + = -Вальядолид 2:2 Атлетик Б Алавес 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Кадис Эйбар 1:2 Атлетик Б
Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Гранада 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Эйбар Реал Овьедо 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Алавес УД Логроньес 3:1 Атлетик Б Гранада 4:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:2 Леганес Леванте 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:2 Севилья Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Валенсия 0:2 Атлетик Б Атлетик Б 3:1 Мальорка Барселона 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Бетис
Леванте Последние 20 матчей: + = -Леванте 0:2 Реал Мадрид Севилья 1:0 Леванте Осасуна 1:3 Леванте Севилья 3:2 Леванте
Валенсия 4:2 Леванте Леванте 1:0 Кастельон Вильярреал 1:2 Леванте Леванте 2:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия Леванте 2:1 Мальорка Леванте 1:0 Хетафе Сельта 2:3 Леванте Леванте 1:2 Атлетик Б Мальорка 2:0 Леванте Леванте 1:1 Реал Сосьедад Вальядолид 0:0 Леванте Леванте 4:2 Бетис Леванте 0:1 Атлетико М Эспаньол 1:3 Леванте Леванте 1:1 Севилья
Последние игры между собой
Атлетик Б: победы: 13, ничьи: 1, поражения: 5
Леванте: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 13
Атлетик Б 1:3 Леванте Примера Леванте 1:2 Атлетик Б Примера Леванте 2:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Леванте Примера Леванте 0:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:0 Леванте Примера Леванте 1:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:1 Леванте Примера Атлетик Б 0:1 Леванте Примера Леванте 3:1 Атлетик Б Примера Леванте 3:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:0 Леванте Примера Атлетик Б 3:2 Леванте Примера Леванте 1:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Леванте Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|2.
|Хетафе
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|3.
|Гранада
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 8
|10
|4.
|Кадис
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|5.
|Бетис
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|6.
|Вильярреал
|1:1 Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 8
|9
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 1
|8
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 2
|8
|9.
|Валенсия
|1:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|10.
|Барселона
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 2
|7
|11.
|Севилья
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|12.
|Осасуна
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|14.
|Эйбар
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|15.
|Сельта
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|16.
|Эльче
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|17.
|Алавес
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|18.
|Уэска
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|2 - 4
|4
|19.
|Леванте
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|20.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|2.75
|1.44
|—
|—
|1.82
|1.97
|—
|—
|1.38
|3.00
|—
|—
|1.11
|6.50
|2.20
|1.72
|1.08
|7.77
|—
|—
|1.04
|10.00
|1.03
|12.00
|1.14
|5.55
|1.12
|6.10
|1.02
|11.00
|8.70
|1.07
|—
|—
|6.55
|1.12
|—
|—
|3.45
|1.32
|—
|—
|2.18
|1.70
|—
|—
|1.83
|2.14
|—
|—
|1.47
|2.72
|1.22
|4.40
|1.08
|8.10
|1.07
|8.80
|1.03
|13.00
|2.57
|1.55
|2.13
|1.77
|1.69
|2.26
|1.46
|2.85
|1.72
|2.21
|1.44
|2.92
|1.16
|5.59
|1.44
|2.93
|1.19
|4.99
|1.45
|2.90
|1.47
|2.86
|1.20
|4.96
|—
|—
|1.10
|8.13
|—
|—
Прогнозы на матч Атлетик Б 2:0 Леванте
Исход игры
Атлетик Б
83.1% (128)
Ничья
14.9% (23)
Леванте
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
44.08% (67)
Меньше
55.92% (85)
Обе команды забьют
Да
54.61% (83)
Нет
45.39% (69)
Популярный счёт
2:1 Атлетик Б
35.7% (55)
1:0 Атлетик Б
35.1% (54)
1:1 Ничья
11% (17)
2:0 Атлетик Б
6.5% (10)
0:0 Ничья
1.9% (3)
3:1 Атлетик Б
1.9% (3)
3:2 Атлетик Б
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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