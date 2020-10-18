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Атлетик Б
2:0
Конец матча

Стадион:
Леванте
0'
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Мирамон Хорхе
33' Желтая карточка
Везу Рубен
42' Желтая карточка
Йерай Альварес
44' Желтая карточка
Капа Андер
64' Желтая карточка
Лопес Унаи
1:0
68' Гол
Беренгер Алекс
2:0
79' Гол
Уильямс Иньяки
90'+4
1
Унай
Симон
21
Капа
Андер
5
Йерай
Альварес
4
Иньиго
Мартинес
24
Баленсиага
Микель
14
Гарсия
Дани
8
Лопес
Унаи
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
12
Беренгер
Алекс
9
Уильямс
Иньяки
1
Коке
Вегас
20
Мирамон
Хорхе
15
Постиго
Серхио
14
Везу
Рубен
19
Клерк
Карлос
16
Рочина
Рубен
12
Малса
Микаэль
24
Кампанья
Хосе
10
Барди
Энис
11
Моралес
Луис
22
Мелеро
Гонсало
Атлетик Б
4-2-3-1
Леванте
4-4-2

Ход матча

17'
 
Мирамон Хорхе
33'
 
Везу Рубен
42'
Йерай Альварес
 
44'
Капа Андер
 
63'
 
Рохер Марти
Моралес Луис
63'
 
Де Фрутос Хорхе
Рочина Рубен
64'
Лопес Унаи
 
68'
Беренгер Алекс
(Гарсия Дани)
1:0
71'
Морсильо Хон
Муньяин Икер
 
71'
Саррага Ойер
Лопес Унаи
 
74'
 
Гомес Даниэль
Мелеро Гонсало
79'
Уильямс Иньяки
(Морсильо Хон)
2:0
82'
 
Сон
Барди Энис
82'
 
Радоя Неманья
Мирамон Хорхе
84'
Венседор Унай
Беренгер Алекс
 
90'
Вильялибре Асьер
Уильямс Иньяки
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 3
  • 3 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лопес Унаи 2 0.4
2. Уильямс Иньяки 1 0.2
3. Беренгер Алекс 1 0.2
4. Капа Андер 0 0
5. Гарсия Дани 0 0
6. Морсильо Хон 0 0
Леванте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Моралес Луис 3 0.6
2. Рохер Марти 1 0.2
3. Мелеро Гонсало 1 0.2
4. Кампанья Хосе 0 0
5. Мирамон Хорхе 0 0

Карточки

Атлетик Б
# Игрок      
1. Иньиго Мартинес 3 0
2. Кодро Кенан 2 0
3. Лопес Унаи 2 0
4. Йерай Альварес 2 0
5. Капа Андер 1 0
6. Гарсия Дани 1 0
7. Вильялибре Асьер 1 0
8. Нуньес Унай 1 0
9. Морсильо Хон 1 0
Леванте
# Игрок      
1. Везу Рубен 2 0
2. Кампанья Хосе 1 0
3. Сон 1 0
4. Радоя Неманья 1 0
5. Мирамон Хорхе 1 0
6. Барди Энис 1 0
7. Робер Пьер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетик Б 0 0 25% (1) 0 25% (1) 50% (2)
 Леванте 20% (1) 0 40% (2) 0 0 40% (2)

Предыдущие игры

Атлетик Б Последние 20 матчей: + = -
Вальядолид 2:2 Атлетик Б Алавес 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Кадис Эйбар 1:2 Атлетик Б
Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Гранада 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Эйбар Реал Овьедо 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Алавес УД Логроньес 3:1 Атлетик Б Гранада 4:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:2 Леганес Леванте 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:2 Севилья Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Валенсия 0:2 Атлетик Б Атлетик Б 3:1 Мальорка Барселона 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Бетис
Леванте Последние 20 матчей: + = -
Леванте 0:2 Реал Мадрид Севилья 1:0 Леванте Осасуна 1:3 Леванте Севилья 3:2 Леванте
Валенсия 4:2 Леванте Леванте 1:0 Кастельон Вильярреал 1:2 Леванте Леванте 2:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия Леванте 2:1 Мальорка Леванте 1:0 Хетафе Сельта 2:3 Леванте Леванте 1:2 Атлетик Б Мальорка 2:0 Леванте Леванте 1:1 Реал Сосьедад Вальядолид 0:0 Леванте Леванте 4:2 Бетис Леванте 0:1 Атлетико М Эспаньол 1:3 Леванте Леванте 1:1 Севилья

Последние игры между собой

Атлетик Б: победы: 13, ничьи: 1, поражения: 5
Леванте: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 13
Леванте 1:2 Атлетик Б Ла Лига Атлетик Б 2:1 Леванте Ла Лига Атлетик Б 3:2 Леванте Примера Леванте 3:0 Атлетик Б Примера
Атлетик Б 1:3 Леванте Примера Леванте 1:2 Атлетик Б Примера Леванте 2:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Леванте Примера Леванте 0:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:0 Леванте Примера Леванте 1:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:1 Леванте Примера Атлетик Б 0:1 Леванте Примера Леванте 3:1 Атлетик Б Примера Леванте 3:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:0 Леванте Примера Атлетик Б 3:2 Леванте Примера Леванте 1:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Леванте Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
2. Хетафе Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
3. Гранада Заявка 5 3 1 1 7 - 8 10
4. Кадис Заявка 6 3 1 2 6 - 6 10
5. Бетис Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
6. Вильярреал 1:1 Заявка 6 2 3 1 7 - 8 9
7. Атлетико М Заявка 4 2 2 0 8 - 1 8
8. Реал Сосьедад Заявка 5 2 2 1 7 - 2 8
9. Валенсия 1:1 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
10. Барселона Заявка 4 2 1 1 8 - 2 7
11. Севилья Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
12. Осасуна Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
13. Атлетик Б Заявка 5 2 0 3 4 - 5 6
14. Эйбар Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
15. Сельта Заявка 6 1 2 3 3 - 9 5
16. Эльче Заявка 3 1 1 1 1 - 3 4
17. Алавес Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
18. Уэска Заявка 5 0 4 1 2 - 4 4
19. Леванте Заявка 5 1 0 4 5 - 10 3
20. Вальядолид Заявка 5 0 2 3 3 - 7 2
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Атлетик Б 83.1% (128)
X 14.9% (23)
Леванте 1.9% (3)
Все прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
2.55 2.25 4.70
2.14 3.52 3.48
2.77 2.05 5.31

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
2.75 1.44 1.82 1.97 1.38 3.00 1.11 6.50 2.20 1.72 1.08 7.77 1.04 10.00 1.03 12.00 1.14 5.55 1.12 6.10 1.02 11.00
8.70 1.07 6.55 1.12 3.45 1.32 2.18 1.70 1.83 2.14 1.47 2.72 1.22 4.40 1.08 8.10 1.07 8.80 1.03 13.00
2.57 1.55 2.13 1.77 1.69 2.26 1.46 2.85 1.72 2.21 1.44 2.92 1.16 5.59 1.44 2.93 1.19 4.99 1.45 2.90 1.47 2.86 1.20 4.96 1.10 8.13
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.55 2.45 1.10 6.80 1.06 8.80 1.12 6.40
2.95 1.40 1.68 2.14 1.43 2.83 1.08 8.00 1.06 9.00
1.37 3.21 1.20 4.75 1.35 3.36 1.24 4.26 1.39 3.24
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.70 1.27 2.55 1.50 1.68 2.22 1.32 3.25
3.85 1.26 2.19 1.68 1.53 2.45 1.15 5.40 1.11 6.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.90 1.17
Букмекер Да Нет
15.00 1.01
Букмекер Да Нет
3.60 1.30
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Прогнозы на матч Атлетик Б 2:0 Леванте

Исход игры
Атлетик Б
83.1% (128)
Ничья
14.9% (23)
Леванте
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
44.08% (67)
Меньше
55.92% (85)
Обе команды забьют
Да
54.61% (83)
Нет
45.39% (69)
Популярный счёт
2:1 Атлетик Б
35.7% (55)
1:0 Атлетик Б
35.1% (54)
1:1 Ничья
11% (17)
2:0 Атлетик Б
6.5% (10)
0:0 Ничья
1.9% (3)
3:1 Атлетик Б
1.9% (3)
3:2 Атлетик Б
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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