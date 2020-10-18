14
Инуи
Такаси
17
Кике
Гарсия
21
Перес
Иньиго
11
Барха
Энрике
14
Гарсия
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Инуи ТакасиПолузащитник
-
17 Кике ГарсияНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Корреа РоберЗащитник
-
11 Луиш РафаэлЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Педро ЛеонПолузащитник
-
25 Хиль БрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Перес ИньигоЗащитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Навас РаульЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Адриан ЛопесНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кике Гарсия
|2
|0.4
|2.
|Кевин Родригес
|1
|0.2
|3.
|Бургос Эстебан
|1 (1)
|0.2
|4.
|Педро Леон
|0
|0
|5.
|Арбилья Анайц
|0
|0
|6.
|Эспозито Эду
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ронкалья Факундо
|1
|0.25
|2.
|Адриан Лопес
|1
|0.25
|3.
|Гарсия Рубен
|1
|0.25
|4.
|Торрес Роберто
|1
|0.25
|5.
|Кальери Хонатан
|1
|0.25
|6.
|Торро Лукас
|0
|0
|7.
|Ойер Санхурхо
|0
|0
|8.
|Барха Энрике
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Папа Диоп
|2
|2
|2.
|Бургос Эстебан
|2
|0
|3.
|Альварес Серхио
|1
|0
|4.
|Ресио Хосе
|1
|0
|5.
|Бигас Педро
|1
|0
|6.
|Корреа Робер
|1
|0
|7.
|Техеро Альваро
|1
|0
|8.
|Мендиа Эньяут
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гарсия Давид III
|2
|0
|2.
|Видаль Начо
|2
|0
|3.
|Гарсия Рубен
|1
|0
|4.
|Торро Лукас
|1
|0
|5.
|Ойер Санхурхо
|1
|0
|6.
|Круз Хуан
|1
|0
|7.
|Эрнандес Аридане
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эйбар
|0
|25% (1)
|0
|50% (2)
|0
|25% (1)
|Осасуна
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|0
|40% (2)
Предыдущие игры
Эйбар Последние 20 матчей: + = -Вальядолид 1:2 Эйбар Эйбар 0:1 Эльче Эйбар 1:2 Атлетик Б Вильярреал 2:1 Эйбар
Эйбар 0:0 Сельта Атлетик Б 2:2 Эйбар Осасуна 1:1 Эйбар Леганес 3:1 Эйбар Райо Вальекано 0:1 Эйбар Вильярреал 4:0 Эйбар Эйбар 3:1 Вальядолид Эспаньол 0:2 Эйбар Эйбар 0:0 Леганес Севилья 1:0 Эйбар Эйбар 0:2 Осасуна Гранада 1:2 Эйбар Эйбар 1:0 Валенсия Хетафе 1:1 Эйбар Эйбар 2:2 Атлетик Б Реал Мадрид 3:1 Эйбар
Осасуна Последние 20 матчей: + = -Алавес 0:0 Осасуна Осасуна 2:0 Сельта Осасуна 1:3 Леванте Хетафе 1:0 Осасуна
Кадис 0:2 Осасуна Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Осасуна 1:1 Эйбар Осасуна 2:1 Алавес Мирандес 0:2 Осасуна Осасуна 2:2 Мальорка Барселона 1:2 Осасуна Осасуна 2:1 Сельта Бетис 3:0 Осасуна Осасуна 0:0 Хетафе Эйбар 0:2 Осасуна Осасуна 2:1 Леганес Алавес 0:1 Осасуна Валенсия 2:0 Осасуна Осасуна 0:5 Атлетико М Реал Сосьедад 1:1 Осасуна
Последние игры между собой
Эйбар: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 5
Осасуна: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|2.
|Хетафе
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|3.
|Гранада
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 8
|10
|4.
|Кадис
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|5.
|Бетис
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 1
|8
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 2
|8
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|9.
|Барселона
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 2
|7
|10.
|Севилья
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|11.
|Валенсия
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|12.
|Осасуна
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|13.
|Сельта
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|14.
|Эльче
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|15.
|Эйбар
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|16.
|Алавес
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|17.
|Уэска
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|2 - 4
|4
|18.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|19.
|Леванте
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|20.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|6.50
|1.11
|4.90
|1.17
|2.45
|1.59
|2.12
|1.77
|1.81
|2.07
|1.68
|2.23
|1.44
|2.75
|1.19
|4.70
|1.15
|5.55
|1.03
|10.00
|1.02
|11.00
|0.00
|18.50
|6.65
|1.11
|5.10
|1.17
|2.41
|1.58
|—
|—
|1.79
|2.05
|—
|—
|1.49
|2.81
|1.20
|4.75
|1.15
|5.50
|1.04
|11.75
|1.03
|12.50
|—
|—
|6.42
|1.14
|—
|—
|2.47
|1.60
|2.13
|1.78
|1.81
|2.13
|1.58
|2.51
|1.46
|2.90
|—
|—
|1.16
|5.96
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Эйбар - Осасуна
Исход игры
Эйбар
43.4% (66)
Ничья
46.1% (70)
Осасуна
10.5% (16)
Тотал 2.5
Больше
21.85% (33)
Меньше
78.15% (118)
Обе команды забьют
Да
60.26% (91)
Нет
39.74% (60)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.2% (58)
1:0 Эйбар
24.3% (37)
2:1 Эйбар
13.8% (21)
0:0 Ничья
7.9% (12)
1:2 Осасуна
3.9% (6)
0:1 Осасуна
3.3% (5)
2:0 Эйбар
2.6% (4)
0:2 Осасуна
1.3% (2)
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