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Эйбар
 
Позже

Стадион:
Осасуна
1
Дмитрович
Марко
23
Арбилья
Анайц
2
Бургос
Эстебан
3
Бигас
Педро
24
Кевин
Родригес
22
Посо
Алехандро
6
Альварес
Серхио
33
Атьенса
Мигель
14
Инуи
Такаси
17
Кике
Гарсия
12
Муто
Йосинори
1
Эррера
Серхио
12
Ронкалья
Факундо
23
Эрнандес
Аридане
5
Гарсия
Давид
III
21
Перес
Иньиго
11
Барха
Энрике
6
Ойер
Санхурхо
27
Монкайола
Хон
14
Гарсия
Рубен
19
Гальего
Энрике
16
Кальери
Хонатан
Эйбар
4-4-2
Осасуна
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Эйбар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кике Гарсия 2 0.4
2. Кевин Родригес 1 0.2
3. Бургос Эстебан 1 (1) 0.2
4. Педро Леон 0 0
5. Арбилья Анайц 0 0
6. Эспозито Эду 0 0
Осасуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ронкалья Факундо 1 0.25
2. Адриан Лопес 1 0.25
3. Гарсия Рубен 1 0.25
4. Торрес Роберто 1 0.25
5. Кальери Хонатан 1 0.25
6. Торро Лукас 0 0
7. Ойер Санхурхо 0 0
8. Барха Энрике 0 0

Карточки

Эйбар
# Игрок      
1. Папа Диоп 2 2
2. Бургос Эстебан 2 0
3. Альварес Серхио 1 0
4. Ресио Хосе 1 0
5. Бигас Педро 1 0
6. Корреа Робер 1 0
7. Техеро Альваро 1 0
8. Мендиа Эньяут 1 0
Осасуна
# Игрок      
1. Гарсия Давид III 2 0
2. Видаль Начо 2 0
3. Гарсия Рубен 1 0
4. Торро Лукас 1 0
5. Ойер Санхурхо 1 0
6. Круз Хуан 1 0
7. Эрнандес Аридане 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эйбар 0 25% (1) 0 50% (2) 0 25% (1)
 Осасуна 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0 0 40% (2)

Предыдущие игры

Эйбар Последние 20 матчей: + = -
Вальядолид 1:2 Эйбар Эйбар 0:1 Эльче Эйбар 1:2 Атлетик Б Вильярреал 2:1 Эйбар
Эйбар 0:0 Сельта Атлетик Б 2:2 Эйбар Осасуна 1:1 Эйбар Леганес 3:1 Эйбар Райо Вальекано 0:1 Эйбар Вильярреал 4:0 Эйбар Эйбар 3:1 Вальядолид Эспаньол 0:2 Эйбар Эйбар 0:0 Леганес Севилья 1:0 Эйбар Эйбар 0:2 Осасуна Гранада 1:2 Эйбар Эйбар 1:0 Валенсия Хетафе 1:1 Эйбар Эйбар 2:2 Атлетик Б Реал Мадрид 3:1 Эйбар
Осасуна Последние 20 матчей: + = -
Алавес 0:0 Осасуна Осасуна 2:0 Сельта Осасуна 1:3 Леванте Хетафе 1:0 Осасуна
Кадис 0:2 Осасуна Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Осасуна 1:1 Эйбар Осасуна 2:1 Алавес Мирандес 0:2 Осасуна Осасуна 2:2 Мальорка Барселона 1:2 Осасуна Осасуна 2:1 Сельта Бетис 3:0 Осасуна Осасуна 0:0 Хетафе Эйбар 0:2 Осасуна Осасуна 2:1 Леганес Алавес 0:1 Осасуна Валенсия 2:0 Осасуна Осасуна 0:5 Атлетико М Реал Сосьедад 1:1 Осасуна

Последние игры между собой

Эйбар: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 5
Осасуна: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 2
Осасуна 1:1 Эйбар Товарищеские матчи Эйбар 0:2 Осасуна Ла Лига Осасуна 0:0 Эйбар Ла Лига Осасуна 0:0 Эйбар Товарищеские матчи
Осасуна 1:1 Эйбар Товарищеские матчи Осасуна 2:0 Эйбар Товарищеские матчи Осасуна 1:1 Эйбар Примера Эйбар 0:0 Осасуна Кубок Короля Осасуна 0:3 Эйбар Кубок Короля Осасуна 4:0 Эйбар Товарищеские матчи Эйбар 2:3 Осасуна Примера Осасуна 0:1 Эйбар Товарищеские матчи Осасуна 1:0 Эйбар Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
2. Хетафе Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
3. Гранада Заявка 5 3 1 1 7 - 8 10
4. Кадис Заявка 6 3 1 2 6 - 6 10
5. Бетис Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
6. Атлетико М Заявка 4 2 2 0 8 - 1 8
7. Реал Сосьедад Заявка 5 2 2 1 7 - 2 8
8. Вильярреал Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
9. Барселона Заявка 4 2 1 1 8 - 2 7
10. Севилья Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
11. Валенсия Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
12. Осасуна Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
13. Сельта Заявка 6 1 2 3 3 - 9 5
14. Эльче Заявка 3 1 1 1 1 - 3 4
15. Эйбар Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
16. Алавес Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
17. Уэска Заявка 5 0 4 1 2 - 4 4
18. Атлетик Б Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
19. Леванте Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
20. Вальядолид Заявка 5 0 2 3 3 - 7 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal de Ipurua. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Эйбар 43.4% (66)
X 46.1% (70)
Осасуна 10.5% (16)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Эйбар
Ничья
Осасуна
3.04
3.06
2.97
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.80 2.85 2.80
3.05 2.80 2.75
2.76 3.10 2.81
3.04 2.81 2.97

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
6.50 1.11 4.90 1.17 2.45 1.59 2.12 1.77 1.81 2.07 1.68 2.23 1.44 2.75 1.19 4.70 1.15 5.55 1.03 10.00 1.02 11.00 0.00 18.50
6.65 1.11 5.10 1.17 2.41 1.58 1.79 2.05 1.49 2.81 1.20 4.75 1.15 5.50 1.04 11.75 1.03 12.50
6.42 1.14 2.47 1.60 2.13 1.78 1.81 2.13 1.58 2.51 1.46 2.90 1.16 5.96
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.33 1.60 1.49 2.70 1.25 3.80 1.04 10.50
2.34 1.60 1.52 2.53 1.26 3.85 1.05 9.70 1.04 11.25
2.36 1.65 1.93 1.97 1.50 2.77 1.34 3.55
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.90 1.40 1.90 1.84 1.40 2.80 1.12 5.60
2.88 1.42 1.90 1.90 1.41 2.91 1.13 5.70 1.09 7.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.27 1.62
Букмекер Да Нет
6.60 1.11
Букмекер Да Нет
4.50 1.19
Где смотреть матч Эйбар - Осасуна онлайн

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Прогнозы на матч Эйбар - Осасуна

Исход игры
Эйбар
43.4% (66)
Ничья
46.1% (70)
Осасуна
10.5% (16)
Тотал 2.5
Больше
21.85% (33)
Меньше
78.15% (118)
Обе команды забьют
Да
60.26% (91)
Нет
39.74% (60)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.2% (58)
1:0 Эйбар
24.3% (37)
2:1 Эйбар
13.8% (21)
0:0 Ничья
7.9% (12)
1:2 Осасуна
3.9% (6)
0:1 Осасуна
3.3% (5)
2:0 Эйбар
2.6% (4)
0:2 Осасуна
1.3% (2)
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