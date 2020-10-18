Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Отличный пас сделал Арбилья Анайц из команды Эйбар . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

46' Ронкалья Факундо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Удар от ворот произведет Эйбар

44' Отличный пас сделал Перес Иньиго из команды Осасуна . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

44' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Ойер Санхурхо наказан за толчок Мигель Атьенса

41' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Монкайола Хон - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

39' Паулу Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Бургос Эстебан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

37' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

35' Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Перес Иньиго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Ойер Санхурхо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Эррера Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Эррера Серхио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

32' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Удар от ворот произведет Осасуна

30' Ойер Санхурхо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

30' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Матч возобновлен

29' Ох, нехорошо это выглядит. Кальери Хонатан получил травму и медбригада забирает его с поля.

28' Кальери Хонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Барха Энрике получает желтую карточку за неспортивное поведение

26' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Отличные скиллы показывает Инуи Такаси , обводя своих соперников

23' Ойер Санхурхо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

22' Эррера Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Арбилья Анайц пробил со штрафного прямо в стенку

17' Соперник делает почти голевой пас, но Дмитрович Марко из команды Эйбар начеку и спасает ситуацию.

17' Кальери Хонатан разрезает оборону соперника отличным пасом

17' Удар от ворот произведет Эйбар

17' Гальего Энрике наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!

16' Арбилья Анайц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Бигас Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Паулу Оливейра предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

14' Эрнандес Аридане выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Эрнандес Аридане выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Удар от ворот произведет Эйбар

11' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Удар от ворот произведет Эйбар

9' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Матч возобновлен

9' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

9' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Муто Йосинори из команды Эйбар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

3' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Эйбар

2' Гальего Энрике оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' Осасуна имеет хороший шанс забить.

2' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Мигель Атьенса совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

1' Безумный фол. Мигель Атьенса грубо играет против соперника. Пострадал Ойер Санхурхо

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Эйбар начинает с центра поля