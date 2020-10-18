  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Эйбар
0:0
Конец матча

Стадион:
Осасуна
0'
1' Желтая карточка
Атьенса Мигель
26' Желтая карточка
Барха Энрике
40' Желтая карточка
Монкайола Хон
62' Желтая карточка
Арбилья Анайц
88' Вторая желтая карточка
Монкайола Хон
90'+4
1
Дмитрович
Марко
23
Арбилья
Анайц
4
Паулу
Оливейра
2
Бургос
Эстебан
24
Кевин
Родригес
22
Посо
Алехандро
6
Альварес
Серхио
33
Атьенса
Мигель
14
Инуи
Такаси
17
Кике
Гарсия
12
Муто
Йосинори
1
Эррера
Серхио
12
Ронкалья
Факундо
23
Эрнандес
Аридане
5
Гарсия
Давид
III
21
Перес
Иньиго
14
Гарсия
Рубен
6
Ойер
Санхурхо
27
Монкайола
Хон
11
Барха
Энрике
19
Гальего
Энрике
16
Кальери
Хонатан
Эйбар
4-4-2
Осасуна
4-4-2

Ход матча

1'
Атьенса Мигель
 
26'
 
Барха Энрике
32'
 
Хони Родригес
Кальери Хонатан
40'
 
Монкайола Хон
57'
Энрич Серхи
Муто Йосинори
 
62'
Арбилья Анайц
 
67'
 
Видаль Начо
Барха Энрике
70'
Хиль Бриан
Инуи Такаси
 
80'
 
Адриан Лопес
Гарсия Рубен
88'
 
Монкайола Хон
90'
Кике Гонсалес
Кике Гарсия
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 3
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Эйбар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кике Гарсия 2 0.33
2. Кевин Родригес 1 0.17
3. Бургос Эстебан 1 (1) 0.17
4. Педро Леон 0 0
5. Арбилья Анайц 0 0
6. Эспозито Эду 0 0
Осасуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ронкалья Факундо 1 0.2
2. Адриан Лопес 1 0.2
3. Гарсия Рубен 1 0.2
4. Торрес Роберто 1 0.2
5. Кальери Хонатан 1 0.2
6. Торро Лукас 0 0
7. Ойер Санхурхо 0 0
8. Барха Энрике 0 0

Карточки

Эйбар
# Игрок      
1. Папа Диоп 2 2
2. Бургос Эстебан 2 0
3. Альварес Серхио 1 0
4. Ресио Хосе 1 0
5. Бигас Педро 1 0
6. Корреа Робер 1 0
7. Арбилья Анайц 1 0
8. Техеро Альваро 1 0
9. Атьенса Мигель 1 0
10. Мендиа Эньяут 1 0
Осасуна
# Игрок      
1. Монкайола Хон 1 1
2. Гарсия Давид III 2 0
3. Видаль Начо 2 0
4. Гарсия Рубен 1 0
5. Торро Лукас 1 0
6. Ойер Санхурхо 1 0
7. Круз Хуан 1 0
8. Барха Энрике 1 0
9. Эрнандес Аридане 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эйбар 0 25% (1) 0 50% (2) 0 25% (1)
 Осасуна 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0 0 40% (2)

Предыдущие игры

Эйбар Последние 20 матчей: + = -
Вальядолид 1:2 Эйбар Эйбар 0:1 Эльче Эйбар 1:2 Атлетик Б Вильярреал 2:1 Эйбар
Эйбар 0:0 Сельта Атлетик Б 2:2 Эйбар Осасуна 1:1 Эйбар Леганес 3:1 Эйбар Райо Вальекано 0:1 Эйбар Вильярреал 4:0 Эйбар Эйбар 3:1 Вальядолид Эспаньол 0:2 Эйбар Эйбар 0:0 Леганес Севилья 1:0 Эйбар Эйбар 0:2 Осасуна Гранада 1:2 Эйбар Эйбар 1:0 Валенсия Хетафе 1:1 Эйбар Эйбар 2:2 Атлетик Б Реал Мадрид 3:1 Эйбар
Осасуна Последние 20 матчей: + = -
Алавес 0:0 Осасуна Осасуна 2:0 Сельта Осасуна 1:3 Леванте Хетафе 1:0 Осасуна
Кадис 0:2 Осасуна Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Осасуна 1:1 Эйбар Осасуна 2:1 Алавес Мирандес 0:2 Осасуна Осасуна 2:2 Мальорка Барселона 1:2 Осасуна Осасуна 2:1 Сельта Бетис 3:0 Осасуна Осасуна 0:0 Хетафе Эйбар 0:2 Осасуна Осасуна 2:1 Леганес Алавес 0:1 Осасуна Валенсия 2:0 Осасуна Осасуна 0:5 Атлетико М Реал Сосьедад 1:1 Осасуна

Последние игры между собой

Эйбар: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 5
Осасуна: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 2
Осасуна 1:1 Эйбар Товарищеские матчи Эйбар 0:2 Осасуна Ла Лига Осасуна 0:0 Эйбар Ла Лига Осасуна 0:0 Эйбар Товарищеские матчи
Осасуна 1:1 Эйбар Товарищеские матчи Осасуна 2:0 Эйбар Товарищеские матчи Осасуна 1:1 Эйбар Примера Эйбар 0:0 Осасуна Кубок Короля Осасуна 0:3 Эйбар Кубок Короля Осасуна 4:0 Эйбар Товарищеские матчи Эйбар 2:3 Осасуна Примера Осасуна 0:1 Эйбар Товарищеские матчи Осасуна 1:0 Эйбар Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
2. Хетафе Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
3. Гранада Заявка 5 3 1 1 7 - 8 10
4. Кадис Заявка 6 3 1 2 6 - 6 10
5. Бетис Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
6. Атлетико М Заявка 4 2 2 0 8 - 1 8
7. Реал Сосьедад Заявка 5 2 2 1 7 - 2 8
8. Вильярреал Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
9. Барселона Заявка 4 2 1 1 8 - 2 7
10. Севилья Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
11. Осасуна Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
12. Валенсия Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
13. Атлетик Б 2:0 Заявка 5 2 0 3 4 - 5 6
14. Эйбар Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
15. Сельта Заявка 6 1 2 3 3 - 9 5
16. Эльче Заявка 3 1 1 1 1 - 3 4
17. Алавес Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
18. Уэска Заявка 5 0 4 1 2 - 4 4
19. Леванте 0:2 Заявка 5 1 0 4 5 - 10 3
20. Вальядолид Заявка 5 0 2 3 3 - 7 2
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal de Ipurua. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Эйбар 43.4% (66)
X 46.1% (70)
Осасуна 10.5% (16)
Все прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
7.00 1.38 5.50
2.76 3.10 2.81
8.79 1.27 6.88

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
1.40 2.90 1.05 9.50 1.03 12.00 2.12 1.77 1.03 12.00 1.68 2.23 1.02 13.00 1.05 9.50 1.04 10.00 1.03 10.00 1.02 11.00 0.00 18.50
6.65 1.11 5.10 1.17 2.41 1.58 1.79 2.05 1.49 2.81 1.20 4.75 1.15 5.50 1.04 11.75 1.03 12.50
1.30 3.70 1.17 5.55 1.30 3.70 1.67 2.30 1.17 5.39 1.46 2.84 1.50 2.71 1.61 2.44 1.12 7.12 1.15 5.99
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.33 3.25 1.20 4.44 1.11 6.50 1.04 10.50
2.34 1.60 1.52 2.53 1.26 3.85 1.05 9.70 1.04 11.25
1.19 4.92 1.39 3.13 1.14 6.28 1.10 7.61 1.23 4.35
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.38 1.90 1.85 1.40 2.85 1.12 5.60
2.88 1.42 1.90 1.90 1.41 2.91 1.13 5.70 1.09 7.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
4.44 1.19
Где смотреть матч Эйбар 0:0 Осасуна онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Олимп Матчи АПЛ


Прогнозы на матч Эйбар 0:0 Осасуна

Исход игры
Эйбар
43.4% (66)
Ничья
46.1% (70)
Осасуна
10.5% (16)
Тотал 2.5
Больше
21.85% (33)
Меньше
78.15% (118)
Обе команды забьют
Да
60.26% (91)
Нет
39.74% (60)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.2% (58)
1:0 Эйбар
24.3% (37)
2:1 Эйбар
13.8% (21)
0:0 Ничья
7.9% (12)
1:2 Осасуна
3.9% (6)
0:1 Осасуна
3.3% (5)
2:0 Эйбар
2.6% (4)
0:2 Осасуна
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
10 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
11 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
12 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный