1' Желтая карточкаАтьенса Мигель
26' Желтая карточкаБарха Энрике
40' Желтая карточкаМонкайола Хон
62' Желтая карточкаАрбилья Анайц
88' Вторая желтая карточкаМонкайола Хон
14
Инуи
Такаси
17
Кике
Гарсия
21
Перес
Иньиго
14
Гарсия
Рубен
11
Барха
Энрике
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Инуи ТакасиПолузащитник
-
17 Кике ГарсияНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Корреа РоберЗащитник
- Защитник
-
11 Луиш РафаэлЗащитник
-
21 Педро ЛеонПолузащитник
-
25 Хиль БрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Перес ИньигоЗащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Навас РаульЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Адриан ЛопесНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
26'
40'
62'
88'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 2
-
6 Угловые 7
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 3
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кике Гарсия
|2
|0.33
|2.
|Кевин Родригес
|1
|0.17
|3.
|Бургос Эстебан
|1 (1)
|0.17
|4.
|Педро Леон
|0
|0
|5.
|Арбилья Анайц
|0
|0
|6.
|Эспозито Эду
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ронкалья Факундо
|1
|0.2
|2.
|Адриан Лопес
|1
|0.2
|3.
|Гарсия Рубен
|1
|0.2
|4.
|Торрес Роберто
|1
|0.2
|5.
|Кальери Хонатан
|1
|0.2
|6.
|Торро Лукас
|0
|0
|7.
|Ойер Санхурхо
|0
|0
|8.
|Барха Энрике
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Папа Диоп
|2
|2
|2.
|Бургос Эстебан
|2
|0
|3.
|Альварес Серхио
|1
|0
|4.
|Ресио Хосе
|1
|0
|5.
|Бигас Педро
|1
|0
|6.
|Корреа Робер
|1
|0
|7.
|Арбилья Анайц
|1
|0
|8.
|Техеро Альваро
|1
|0
|9.
|Атьенса Мигель
|1
|0
|10.
|Мендиа Эньяут
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Монкайола Хон
|1
|1
|2.
|Гарсия Давид III
|2
|0
|3.
|Видаль Начо
|2
|0
|4.
|Гарсия Рубен
|1
|0
|5.
|Торро Лукас
|1
|0
|6.
|Ойер Санхурхо
|1
|0
|7.
|Круз Хуан
|1
|0
|8.
|Барха Энрике
|1
|0
|9.
|Эрнандес Аридане
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эйбар
|0
|25% (1)
|0
|50% (2)
|0
|25% (1)
|Осасуна
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|0
|40% (2)
Предыдущие игры
Эйбар Последние 20 матчей: + = -Вальядолид 1:2 Эйбар Эйбар 0:1 Эльче Эйбар 1:2 Атлетик Б Вильярреал 2:1 Эйбар
Эйбар 0:0 Сельта Атлетик Б 2:2 Эйбар Осасуна 1:1 Эйбар Леганес 3:1 Эйбар Райо Вальекано 0:1 Эйбар Вильярреал 4:0 Эйбар Эйбар 3:1 Вальядолид Эспаньол 0:2 Эйбар Эйбар 0:0 Леганес Севилья 1:0 Эйбар Эйбар 0:2 Осасуна Гранада 1:2 Эйбар Эйбар 1:0 Валенсия Хетафе 1:1 Эйбар Эйбар 2:2 Атлетик Б Реал Мадрид 3:1 Эйбар
Осасуна Последние 20 матчей: + = -Алавес 0:0 Осасуна Осасуна 2:0 Сельта Осасуна 1:3 Леванте Хетафе 1:0 Осасуна
Кадис 0:2 Осасуна Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Осасуна 1:1 Эйбар Осасуна 2:1 Алавес Мирандес 0:2 Осасуна Осасуна 2:2 Мальорка Барселона 1:2 Осасуна Осасуна 2:1 Сельта Бетис 3:0 Осасуна Осасуна 0:0 Хетафе Эйбар 0:2 Осасуна Осасуна 2:1 Леганес Алавес 0:1 Осасуна Валенсия 2:0 Осасуна Осасуна 0:5 Атлетико М Реал Сосьедад 1:1 Осасуна
Последние игры между собой
Эйбар: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 5
Осасуна: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|2.
|Хетафе
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|3.
|Гранада
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 8
|10
|4.
|Кадис
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|5.
|Бетис
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 1
|8
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 2
|8
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|9.
|Барселона
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 2
|7
|10.
|Севилья
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|11.
|Осасуна
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|12.
|Валенсия
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|13.
|Атлетик Б
|2:0 Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|14.
|Эйбар
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|15.
|Сельта
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|16.
|Эльче
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|17.
|Алавес
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|18.
|Уэска
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|2 - 4
|4
|19.
|Леванте
|0:2 Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|20.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|1.40
|2.90
|—
|—
|1.05
|9.50
|—
|—
|1.03
|12.00
|2.12
|1.77
|1.03
|12.00
|1.68
|2.23
|1.02
|13.00
|1.05
|9.50
|1.04
|10.00
|1.03
|10.00
|1.02
|11.00
|0.00
|18.50
|6.65
|1.11
|—
|—
|5.10
|1.17
|—
|—
|2.41
|1.58
|—
|—
|1.79
|2.05
|—
|—
|1.49
|2.81
|1.20
|4.75
|1.15
|5.50
|1.04
|11.75
|1.03
|12.50
|—
|—
|1.30
|3.70
|1.17
|5.55
|1.30
|3.70
|1.67
|2.30
|1.17
|5.39
|1.46
|2.84
|1.50
|2.71
|1.61
|2.44
|1.12
|7.12
|—
|—
|1.15
|5.99
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Эйбар 0:0 Осасуна
Исход игры
Эйбар
43.4% (66)
Ничья
46.1% (70)
Осасуна
10.5% (16)
Тотал 2.5
Больше
21.85% (33)
Меньше
78.15% (118)
Обе команды забьют
Да
60.26% (91)
Нет
39.74% (60)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.2% (58)
1:0 Эйбар
24.3% (37)
2:1 Эйбар
13.8% (21)
0:0 Ничья
7.9% (12)
1:2 Осасуна
3.9% (6)
0:1 Осасуна
3.3% (5)
2:0 Эйбар
2.6% (4)
0:2 Осасуна
1.3% (2)
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