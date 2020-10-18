Уэска
0:1
Первый тайм: 41'
Стадион: Эль-Алькорас
Вальядолид
12' Желтая карточкаБруно Гонсалес
0:1
35' ГолБруно Гонсалес
14
Пулидо
Хорхе
20
Сеоане
Хайме
9
Мир
Рафа
23
Рубио
Вальдо
19
Вилья
Тони
10
Оскар
Плано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Пулидо ХорхеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Сеоане ХаймеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Мир РафаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Галан ХавиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Гомес СерхиоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Рубио ВальдоПолузащитник
-
19 Вилья ТониПолузащитник
-
10 Оскар ПланоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Янко СаидиЗащитник
- Защитник
-
21 Мичел МигельПолузащитник
-
40 Жота СерранПолузащитник
-
11 Эрвиас ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Роке МесаПолузащитник
- Нападающий
-
16 Андре МаркосНападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
12'
35'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сиовас Димитрис
|1
|0.17
|2.
|Маффео Пабло
|1
|0.17
|3.
|Карлос Хуан Реал
|0
|0
|4.
|Феррейро Давид
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гвардиола Серхи
|1 (1)
|0.17
|2.
|Мичел Мигель
|1
|0.17
|3.
|Вилья Тони
|1
|0.17
|4.
|Начо Мартинес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пулидо Хорхе
|2
|0
|2.
|Галан Хави
|2
|0
|3.
|Сиовас Димитрис
|1
|0
|4.
|Москера Педро
|1
|0
|5.
|Инсуа Пабло
|1
|0
|6.
|Феррейро Давид
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бруно Гонсалес
|3
|0
|2.
|Мичел Мигель
|1
|0
|3.
|Начо Мартинес
|1
|0
|4.
|Гвардиола Серхи
|1
|0
|5.
|Сан Эметерио Феде
|1
|0
|6.
|Санчес Хавьер
|1
|0
|7.
|Хоакин Фернандес
|1
|0
|8.
|Рубио Вальдо
|1
|0
|9.
|Эль-Ямик Джавад
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Уэска
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|Вальядолид
|0
|0
|66.67% (2)
|0
|33.33% (1)
|0
Предыдущие игры
Уэска Последние 20 матчей: + = -Эльче 0:0 Уэска Уэска 0:0 Атлетико М Валенсия 1:1 Уэска Уэска 0:2 Кадис
Вильярреал 1:1 Уэска Уэска 3:0 Сабадель Реал Сосьедад 2:2 Уэска Алавес 1:2 Уэска Эспаньол 1:1 Уэска Спортинг Хихон 0:1 Уэска Уэска 3:0 Нумансия Расинг 1:0 Уэска Уэска 2:1 Алькоркон Депортиво 2:1 Уэска Уэска 1:0 Лас-Пальмас Сарагоса 0:1 Уэска Уэска 1:1 Кадис Альбасете 2:2 Уэска Уэска 1:2 Мирандес Малага 1:3 Уэска
Вальядолид Последние 20 матчей: + = -Вальядолид 2:2 Атлетик Б Вальядолид 1:2 Эйбар Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Сельта
Бетис 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Брага 2:2 Вальядолид Спортинг Л 2:1 Вальядолид Спортинг 2:1 Вальядолид Гранада 0:3 Вальядолид Малага 1:0 Вальядолид Вальядолид 2:0 Бетис Эйбар 3:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Барселона Валенсия 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:0 Алавес Вальядолид 0:0 Леванте Севилья 1:1 Вальядолид Вальядолид 1:1 Хетафе Атлетико М 1:0 Вальядолид
Последние игры между собой
Уэска: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 6
Вальядолид: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 8
|11
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|3.
|Хетафе
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|4.
|Гранада
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 8
|10
|5.
|Кадис
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|6.
|Бетис
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 1
|8
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 2
|8
|9.
|Барселона
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 2
|7
|10.
|Севилья
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|11.
|Осасуна
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|12.
|Валенсия
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|14.
|Эльче
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|1 - 3
|5
|15.
|Эйбар
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|16.
|Алавес
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|17.
|Вальядолид
|1:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|18.
|Сельта
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|19.
|Уэска
|0:1 Заявка
|6
|0
|4
|2
|2 - 5
|4
|20.
|Леванте
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
Тотал
Прогнозы на матч Уэска 0:1 Вальядолид
Исход игры
Уэска
56.2% (86)
Ничья
30.7% (47)
Вальядолид
13.1% (20)
Тотал 2.5
Больше
23.68% (36)
Меньше
76.32% (116)
Обе команды забьют
Да
46.71% (71)
Нет
53.29% (81)
Популярный счёт
1:0 Уэска
39.9% (61)
1:1 Ничья
22.9% (35)
2:1 Уэска
13.1% (20)
1:2 Вальядолид
9.2% (14)
0:0 Ничья
6.5% (10)
2:0 Уэска
3.3% (5)
0:1 Вальядолид
2% (3)
0:2 Вальядолид
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!