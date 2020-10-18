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  3. Испания
Уэска
0:1
Первый тайм: 41'

Стадион:
Вальядолид
0'
12' Желтая карточка
Бруно Гонсалес
0:1
35' Гол
Бруно Гонсалес
41'
25
Андрес
Фернандес
3
Маффео
Пабло
14
Пулидо
Хорхе
18
Сиовас
Димитрис
16
Луизинью
Коррейя
20
Сеоане
Хайме
5
Москера
Педро
7
Феррейро
Давид
24
Гарсия
Борха
I
15
Онтиверос
Хавьер
9
Мир
Рафа
13
Роберто
Хименес
2
Луис
Перез
6
Бруно
Гонсалес
15
Эль-Ямик
Джавад
22
Начо
Мартинес
14
Алькарас
Рубен
20
Сан
Эметерио
Феде
23
Рубио
Вальдо
19
Вилья
Тони
10
Оскар
Плано
7
Гвардиола
Серхи
Уэска
4-2-3-1
Вальядолид
4-2-3-1

Ход матча

12'
 
Бруно Гонсалес
35'
0:1
Бруно Гонсалес
(Оскар Плано)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Уэска
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сиовас Димитрис 1 0.17
2. Маффео Пабло 1 0.17
3. Карлос Хуан Реал 0 0
4. Феррейро Давид 0 0
Вальядолид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гвардиола Серхи 1 (1) 0.17
2. Мичел Мигель 1 0.17
3. Вилья Тони 1 0.17
4. Начо Мартинес 0 0

Карточки

Уэска
# Игрок      
1. Пулидо Хорхе 2 0
2. Галан Хави 2 0
3. Сиовас Димитрис 1 0
4. Москера Педро 1 0
5. Инсуа Пабло 1 0
6. Феррейро Давид 1 0
Вальядолид
# Игрок      
1. Бруно Гонсалес 3 0
2. Мичел Мигель 1 0
3. Начо Мартинес 1 0
4. Гвардиола Серхи 1 0
5. Сан Эметерио Феде 1 0
6. Санчес Хавьер 1 0
7. Хоакин Фернандес 1 0
8. Рубио Вальдо 1 0
9. Эль-Ямик Джавад 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уэска 0 0 50% (1) 0 50% (1) 0
 Вальядолид 0 0 66.67% (2) 0 33.33% (1) 0

Предыдущие игры

Уэска Последние 20 матчей: + = -
Эльче 0:0 Уэска Уэска 0:0 Атлетико М Валенсия 1:1 Уэска Уэска 0:2 Кадис
Вильярреал 1:1 Уэска Уэска 3:0 Сабадель Реал Сосьедад 2:2 Уэска Алавес 1:2 Уэска Эспаньол 1:1 Уэска Спортинг Хихон 0:1 Уэска Уэска 3:0 Нумансия Расинг 1:0 Уэска Уэска 2:1 Алькоркон Депортиво 2:1 Уэска Уэска 1:0 Лас-Пальмас Сарагоса 0:1 Уэска Уэска 1:1 Кадис Альбасете 2:2 Уэска Уэска 1:2 Мирандес Малага 1:3 Уэска
Вальядолид Последние 20 матчей: + = -
Вальядолид 2:2 Атлетик Б Вальядолид 1:2 Эйбар Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Сельта
Бетис 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Брага 2:2 Вальядолид Спортинг Л 2:1 Вальядолид Спортинг 2:1 Вальядолид Гранада 0:3 Вальядолид Малага 1:0 Вальядолид Вальядолид 2:0 Бетис Эйбар 3:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Барселона Валенсия 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:0 Алавес Вальядолид 0:0 Леванте Севилья 1:1 Вальядолид Вальядолид 1:1 Хетафе Атлетико М 1:0 Вальядолид

Последние игры между собой

Уэска: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 6
Вальядолид: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 6
Уэска 4:0 Вальядолид Примера Вальядолид 1:0 Уэска Примера Вальядолид 3:2 Уэска Сегунда Уэска 1:0 Вальядолид Сегунда
Уэска 0:2 Вальядолид Кубок Короля Уэска 1:0 Вальядолид Сегунда Вальядолид 1:2 Уэска Сегунда Вальядолид 0:1 Уэска Сегунда Уэска 1:1 Вальядолид Сегунда Вальядолид 3:0 Уэска Сегунда Уэска 2:2 Вальядолид Сегунда Уэска 1:0 Вальядолид Сегунда Вальядолид 2:0 Уэска Сегунда Вальядолид 1:0 Уэска Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 6 3 2 1 8 - 8 11
2. Реал Мадрид Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
3. Хетафе Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
4. Гранада Заявка 5 3 1 1 7 - 8 10
5. Кадис Заявка 6 3 1 2 6 - 6 10
6. Бетис Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
7. Атлетико М Заявка 4 2 2 0 8 - 1 8
8. Реал Сосьедад Заявка 5 2 2 1 7 - 2 8
9. Барселона Заявка 4 2 1 1 8 - 2 7
10. Севилья Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
11. Осасуна Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
12. Валенсия Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
13. Атлетик Б Заявка 5 2 0 3 4 - 5 6
14. Эльче 0:0 Заявка 4 1 2 1 1 - 3 5
15. Эйбар Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
16. Алавес 0:0 Заявка 6 1 2 3 3 - 6 5
17. Вальядолид 1:0 Заявка 6 1 2 3 4 - 7 5
18. Сельта Заявка 6 1 2 3 3 - 9 5
19. Уэска 0:1 Заявка 6 0 4 2 2 - 5 4
20. Леванте Заявка 5 1 0 4 5 - 10 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Alcoraz. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 153
Уэска 56.2% (86)
X 30.7% (47)
Вальядолид 13.1% (20)
Все прогнозы
2.25 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Уэска
Ничья
Вальядолид
2.20
3.12
4.30
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.12 2.90 4.00
2.20 2.70 4.30
2.27 3.04 3.72

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
4.20 1.22 4.80 1.18 1.77 2.04 2.02 1.80 1.76 2.15 1.22 4.20 1.18 5.00 1.05 9.50 1.03 10.50 1.02 13.00 0.00 19.00
6.40 1.12 4.85 1.20 2.38 1.65 1.74 2.12 1.44 2.83 1.17 5.05 1.13 6.15 1.03 12.50 1.03 13.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.48 2.63 1.45 2.75 1.04 10.00 1.04 11.00 1.02 13.00
2.30 1.62 1.49 2.62 1.25 3.95 1.04 10.25 1.03 11.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.88 1.86 1.40 2.80 1.12 5.70
2.83 1.43 1.84 1.96 1.39 3.00 1.11 6.55 1.08 7.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.15 1.35
Букмекер Да Нет
7.00 1.11
Букмекер Да Нет
4.80 1.19
Где смотреть матч Уэска 0:1 Вальядолид онлайн

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Прогнозы на матч Уэска 0:1 Вальядолид

Исход игры
Уэска
56.2% (86)
Ничья
30.7% (47)
Вальядолид
13.1% (20)
Тотал 2.5
Больше
23.68% (36)
Меньше
76.32% (116)
Обе команды забьют
Да
46.71% (71)
Нет
53.29% (81)
Популярный счёт
1:0 Уэска
39.9% (61)
1:1 Ничья
22.9% (35)
2:1 Уэска
13.1% (20)
1:2 Вальядолид
9.2% (14)
0:0 Ничья
6.5% (10)
2:0 Уэска
3.3% (5)
0:1 Вальядолид
2% (3)
0:2 Вальядолид
1.3% (2)
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