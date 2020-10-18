  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Уэска
2:2
Конец матча

Стадион:
Вальядолид
0'
12' Желтая карточка
Бруно Гонсалес
0:1
35' Гол
Бруно Гонсалес
0:2
51' Пенальти
Рубио Вальдо
1:2
52' Гол
Мир Рафа
2:2
56' Гол
Сандро Рамирес
72' Желтая карточка
Маффео Пабло
89' Желтая карточка
Хоакин Фернандес
90'+4
25
Андрес
Фернандес
3
Маффео
Пабло
14
Пулидо
Хорхе
18
Сиовас
Димитрис
16
Луизинью
Коррейя
20
Сеоане
Хайме
5
Москера
Педро
7
Феррейро
Давид
24
Гарсия
Борха
I
15
Онтиверос
Хавьер
9
Мир
Рафа
13
Роберто
Хименес
2
Луис
Перез
6
Бруно
Гонсалес
15
Эль-Ямик
Джавад
22
Начо
Мартинес
14
Алькарас
Рубен
20
Сан
Эметерио
Феде
23
Рубио
Вальдо
19
Вилья
Тони
10
Оскар
Плано
7
Гвардиола
Серхи
Уэска
4-2-3-1
Вальядолид
4-2-3-1

Ход матча

12'
 
Бруно Гонсалес
35'
0:1
Бруно Гонсалес
(Оскар Плано)
51'
0:2
Рубио Вальдо
52'
Мир Рафа
(Онтиверос Хавьер)
1:2
56'
Сандро Рамирес
Онтиверос Хавьер
 
56'
Сандро Рамирес
2:2
63'
 
Хоакин Фернандес
Сан Эметерио Феде
63'
 
Перес Кике
Алькарас Рубен
72'
Маффео Пабло
 
74'
 
Андре Маркос
Гвардиола Серхи
75'
 
Вайссман Шон
Вилья Тони
77'
Галан Хави
Луизинью Коррейя
 
77'
Гомес Серхио
Гарсия Борха I
 
80'
 
Карнеро Рауль
Рубио Вальдо
89'
 
Хоакин Фернандес

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 24
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Уэска
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сиовас Димитрис 1 0.17
2. Сандро Рамирес 1 0.17
3. Маффео Пабло 1 0.17
4. Мир Рафа 1 0.17
5. Карлос Хуан Реал 0 0
6. Феррейро Давид 0 0
7. Онтиверос Хавьер 0 0
Вальядолид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гвардиола Серхи 1 (1) 0.17
2. Мичел Мигель 1 0.17
3. Бруно Гонсалес 1 0.17
4. Вилья Тони 1 0.17
5. Рубио Вальдо 1 (1) 0.17
6. Оскар Плано 0 0
7. Начо Мартинес 0 0

Карточки

Уэска
# Игрок      
1. Пулидо Хорхе 2 0
2. Галан Хави 2 0
3. Сиовас Димитрис 1 0
4. Москера Педро 1 0
5. Инсуа Пабло 1 0
6. Феррейро Давид 1 0
7. Маффео Пабло 1 0
Вальядолид
# Игрок      
1. Бруно Гонсалес 3 0
2. Хоакин Фернандес 2 0
3. Мичел Мигель 1 0
4. Начо Мартинес 1 0
5. Гвардиола Серхи 1 0
6. Сан Эметерио Феде 1 0
7. Санчес Хавьер 1 0
8. Рубио Вальдо 1 0
9. Эль-Ямик Джавад 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уэска 0 0 25% (1) 50% (2) 25% (1) 0
 Вальядолид 0 0 60% (3) 20% (1) 20% (1) 0

Предыдущие игры

Уэска Последние 20 матчей: + = -
Эльче 0:0 Уэска Уэска 0:0 Атлетико М Валенсия 1:1 Уэска Уэска 0:2 Кадис
Вильярреал 1:1 Уэска Уэска 3:0 Сабадель Реал Сосьедад 2:2 Уэска Алавес 1:2 Уэска Эспаньол 1:1 Уэска Спортинг Хихон 0:1 Уэска Уэска 3:0 Нумансия Расинг 1:0 Уэска Уэска 2:1 Алькоркон Депортиво 2:1 Уэска Уэска 1:0 Лас-Пальмас Сарагоса 0:1 Уэска Уэска 1:1 Кадис Альбасете 2:2 Уэска Уэска 1:2 Мирандес Малага 1:3 Уэска
Вальядолид Последние 20 матчей: + = -
Вальядолид 2:2 Атлетик Б Вальядолид 1:2 Эйбар Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Сельта
Бетис 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Брага 2:2 Вальядолид Спортинг Л 2:1 Вальядолид Спортинг 2:1 Вальядолид Гранада 0:3 Вальядолид Малага 1:0 Вальядолид Вальядолид 2:0 Бетис Эйбар 3:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Барселона Валенсия 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:0 Алавес Вальядолид 0:0 Леванте Севилья 1:1 Вальядолид Вальядолид 1:1 Хетафе Атлетико М 1:0 Вальядолид

Последние игры между собой

Уэска: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 6
Вальядолид: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 6
Уэска 4:0 Вальядолид Примера Вальядолид 1:0 Уэска Примера Вальядолид 3:2 Уэска Сегунда Уэска 1:0 Вальядолид Сегунда
Уэска 0:2 Вальядолид Кубок Короля Уэска 1:0 Вальядолид Сегунда Вальядолид 1:2 Уэска Сегунда Вальядолид 0:1 Уэска Сегунда Уэска 1:1 Вальядолид Сегунда Вальядолид 3:0 Уэска Сегунда Уэска 2:2 Вальядолид Сегунда Уэска 1:0 Вальядолид Сегунда Вальядолид 2:0 Уэска Сегунда Вальядолид 1:0 Уэска Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 6 3 2 1 8 - 8 11
2. Реал Мадрид Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
3. Хетафе Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
4. Гранада Заявка 5 3 1 1 7 - 8 10
5. Кадис Заявка 6 3 1 2 6 - 6 10
6. Бетис Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
7. Атлетико М Заявка 4 2 2 0 8 - 1 8
8. Реал Сосьедад Заявка 5 2 2 1 7 - 2 8
9. Барселона Заявка 4 2 1 1 8 - 2 7
10. Севилья Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
11. Эльче Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
12. Осасуна Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
13. Валенсия Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
14. Атлетик Б Заявка 5 2 0 3 4 - 5 6
15. Эйбар Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
16. Сельта Заявка 6 1 2 3 3 - 9 5
17. Уэска Заявка 6 0 5 1 4 - 6 5
18. Алавес Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
19. Леванте Заявка 5 1 0 4 5 - 10 3
20. Вальядолид Заявка 6 0 3 3 5 - 9 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Alcoraz. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 153
Уэска 56.2% (86)
X 30.7% (47)
Вальядолид 13.1% (20)
Все прогнозы
2.25 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
5.80 1.27 10.50
20.00 1.03 29.00
2.27 3.04 3.72

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
4.20 1.22 4.80 1.18 2.90 1.40 2.02 1.80 1.76 2.15 1.22 4.20 1.18 5.00 1.09 7.20 1.03 10.50 1.03 2.04 0.00 19.00 1.11 6.50
6.40 1.12 4.85 1.20 2.38 1.65 1.74 2.12 1.44 2.83 1.17 5.05 1.13 6.15 1.03 12.50 1.03 13.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.48 2.63 1.45 2.75 1.04 10.00 1.04 11.00 1.02 13.00
2.30 1.62 1.49 2.62 1.25 3.95 1.04 10.25 1.03 11.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.88 1.86 1.40 2.80 1.12 5.70
2.83 1.43 1.84 1.96 1.39 3.00 1.11 6.55 1.08 7.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.77 2.04
Букмекер Да Нет
7.00 1.11
Букмекер Да Нет
4.80 1.19
Где смотреть матч Уэска 2:2 Вальядолид онлайн

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Прогнозы на матч Уэска 2:2 Вальядолид

Исход игры
Уэска
56.2% (86)
Ничья
30.7% (47)
Вальядолид
13.1% (20)
Тотал 2.5
Больше
23.68% (36)
Меньше
76.32% (116)
Обе команды забьют
Да
46.71% (71)
Нет
53.29% (81)
Популярный счёт
1:0 Уэска
39.9% (61)
1:1 Ничья
22.9% (35)
2:1 Уэска
13.1% (20)
1:2 Вальядолид
9.2% (14)
0:0 Ничья
6.5% (10)
2:0 Уэска
3.3% (5)
0:1 Вальядолид
2% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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