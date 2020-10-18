Второй тайм

94' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Удар от ворот произведет Уэска

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Бруно Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Хоакин Фернандес - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

87' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Выглядело как неплохой момент. Оскар Плано из команды Вальядолид закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

86' Пулидо Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Удар от ворот произведет Вальядолид

85' Москера Педро не смог попасть в створ ударом издали

85' Эль-Ямик Джавад выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Удар от ворот произведет Вальядолид

83' Галан Хави из команды Уэска навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

83' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Удар от ворот произведет Вальядолид

80' ШТАНГА! Пробил головой Сиовас Димитрис прямо в каркас ворот!

80' Феррейро Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

78' Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Мир Рафа из команды Уэска плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

78' Сандро Рамирес из команды Уэска делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

78' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Луис Перез выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Маффео Пабло совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

71' Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Вальядолид имеет хороший шанс забить.

70' Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Матч возобновлен

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Роберто Хименес взял и забрал мяч на выходе

68' Удар от ворот произведет Уэска

67' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Удар от ворот произведет Вальядолид

64' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Удар от ворот произведет Вальядолид

60' Феррейро Давид из команды Уэска навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

59' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Москера Педро из команды Уэска делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

57' Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Г О О О О Л - Сандро Рамирес забивает!

56' Феррейро Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

55' Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Г О О О О Л - Мир Рафа изменил счет на табло!

51' Г О О О О Л - Рубио Вальдо из команды Вальядолид забивает с точки!

50' Отличные скиллы показывает Вилья Тони , обводя своих соперников

49' Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Удар от ворот произведет Уэска

46' Рубио Вальдо из команды Вальядолид плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.