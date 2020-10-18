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Антальяспор
1:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Газишехир Газиантеп
0'
1:0
3' Гол
Сэм Сидней
15' Желтая карточка
Мораис Жуниор II
27' Желтая карточка
Миральяс Кевин
29' Вторая желтая карточка
Миральяс Кевин
31' Желтая карточка
Сари Вейсел
39' Желтая карточка
Джилободжи Папи
45'+1
25
Боффин
Рууд
99
Балчи
Бюньямин
Налдо
Гомес
13
Кудряшов
Фёдор
89
Сари
Вейсел
Mert
Yilmaz
8
Шахин
Нури
Сэм
Сидней
10
Подольски
Лукас
23
Амилтон
Минервино
18
Яхович
Адис
1
Гювенч
Гюнай
17
Джейлан
Огуз
3
Джилободжи
Папи
76
Кана-Бийик
Жан-Армель
6
Тошка
Алин
13
Мораис
Жуниор
II
11
Вурал
Гюрай
28
Соуза
Андре
Нуха
Дико
44
Максим
Александру
27
Миральяс
Кевин
Антальяспор
4-2-3-1
Газишехир Газиантеп
5-3-2

Ход матча

3'
Сэм Сидней
(Амилтон Минервино)
1:0
15'
 
Мораис Жуниор II
27'
 
Миральяс Кевин
29'
 
Миральяс Кевин
31'
Сари Вейсел
 
39'
 
Джилободжи Папи

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Бомбардиры внутри турнира

Антальяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сэм Сидней 1 0.2
2. Озмерт Хакан 1 0.2
3. Сари Вейсел 1 0.2
4. Балчи Бюньямин 1 0.2
5. Байракдар Гокдениз 1 0.2
6. Амилтон Минервино 0 0
7. Фреди Гомеш 0 0
Газишехир Газиантеп
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андре Филипе 2 0.4
2. Максим Александру 2 (2) 0.4
3. Демир Мухаммет 1 0.2
4. Кана-Бийик Жан-Армель 1 0.2
5. Вурал Гюрай 0 0

Карточки

Антальяспор
# Игрок      
1. Сари Вейсел 2 0
2. Фреди Гомеш 2 0
3. Альбайрак Эрен 1 0
4. Амилтон Минервино 1 0
5. Оргилль Девер 1 0
6. Мукайру Пол 1 0
Газишехир Газиантеп
# Игрок      
1. Мораис Жуниор II 3 0
2. Миральяс Кевин 1 1
3. Жефферсон IV 2 0
4. Демир Мухаммет 1 0
5. Максим Александру 1 0
6. Ольковски Павел 1 0
7. Акташ Кубилай 1 0
8. Кожуль Звонимир 1 0
9. Джейлан Огуз 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Антальяспор 0 0 25% (1) 25% (1) 0 50% (2)
 Газишехир Газиантеп 16.67% (1) 0 0 50% (3) 0 33.33% (2)

Предыдущие игры

Антальяспор Последние 20 матчей: + = -
Антальяспор 1:1 Денизлиспор Малатьяспор 1:0 Антальяспор Антальяспор 1:0 Денизлиспор Бешикташ 1:1 Антальяспор
Антальяспор 2:0 Генчлербирлиги Бешикташ 3:0 Антальяспор Фенербахче 4:0 Антальяспор Антальяспор 2:2 Галатасарай Анкарагюджю 0:1 Антальяспор Антальяспор 1:0 Аланьяспор Трабзонспор 2:2 Антальяспор Антальяспор 0:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 1:1 Антальяспор Антальяспор 3:1 Ризеспор Аланьяспор 4:0 Антальяспор Бешикташ 1:2 Антальяспор Антальяспор 1:0 Сивасспор Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор Антальяспор 0:1 Аланьяспор Антальяспор 2:2 Фенербахче
Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: + = -
Газишехир Газиантеп 0:0 Адана Демирспор Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор Гёзтепе 2:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:2 Фатих Карагюмрюк
Галатасарай 3:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:2 Денизлиспор Газишехир Газиантеп 5:0 Эскишехирспор Малатьяспор 0:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:2 Касымпаша Кайсериспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:1 Коньяспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Антальяспор Галатасарай 3:3 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Анкарагюджю Аланьяспор 1:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 3:1 Газишехир Газиантеп Гёзтепе 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:0 Ризеспор

Последние игры между собой

Антальяспор: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Газишехир Газиантеп: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Газишехир Газиантеп 1:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:1 Газишехир Газиантеп Суперлига
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Antalya Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Антальяспор
Ничья
Газишехир Газиантеп
2.05
3.25
4.20
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.05 3.25 4.20

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
9.80 1.06 8.70 1.07 3.94 1.26 3.10 1.38 2.08 1.83 1.62 2.33 1.44 2.82 1.22 4.40 1.17 5.40 1.07 9.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.79 1.44 1.99 1.83 1.50 2.59 1.16 5.10 1.12 6.35
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.30 1.22 3.10 1.37 1.85 1.95 1.39 3.00 1.24 4.05
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