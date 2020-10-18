Антальяспор
1:0
Первый тайм: 45+'
Стадион: Анталья Арена
Газишехир Газиантеп
1:0
3' ГолСэм Сидней
15' Желтая карточкаМораис Жуниор II
27' Желтая карточкаМиральяс Кевин
29' Вторая желтая карточкаМиральяс Кевин
31' Желтая карточкаСари Вейсел
39' Желтая карточкаДжилободжи Папи
25
Боффин
Рууд
89
Сари
Вейсел
18
Яхович
Адис
17
Джейлан
Огуз
11
Вурал
Гюрай
28
Соуза
Андре
- Основной состав
-
25 Боффин РуудВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
89 Сари ВейселЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Яхович АдисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
22 Гюлюм ЭрсанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Акьоль УфукПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Туна Тамер
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Джейлан ОгузЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Вурал ГюрайПолузащитник
-
28 Соуза АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Соялп ФурканПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Шахин ДженкПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шумудикэ Мариус
Ход матча
3'
1:0
15'
27'
29'
31'
39'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 3
-
1 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сэм Сидней
|1
|0.2
|2.
|Озмерт Хакан
|1
|0.2
|3.
|Сари Вейсел
|1
|0.2
|4.
|Балчи Бюньямин
|1
|0.2
|5.
|Байракдар Гокдениз
|1
|0.2
|6.
|Амилтон Минервино
|0
|0
|7.
|Фреди Гомеш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андре Филипе
|2
|0.4
|2.
|Максим Александру
|2 (2)
|0.4
|3.
|Демир Мухаммет
|1
|0.2
|4.
|Кана-Бийик Жан-Армель
|1
|0.2
|5.
|Вурал Гюрай
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сари Вейсел
|2
|0
|2.
|Фреди Гомеш
|2
|0
|3.
|Альбайрак Эрен
|1
|0
|4.
|Амилтон Минервино
|1
|0
|5.
|Оргилль Девер
|1
|0
|6.
|Мукайру Пол
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мораис Жуниор II
|3
|0
|2.
|Миральяс Кевин
|1
|1
|3.
|Жефферсон IV
|2
|0
|4.
|Демир Мухаммет
|1
|0
|5.
|Максим Александру
|1
|0
|6.
|Ольковски Павел
|1
|0
|7.
|Акташ Кубилай
|1
|0
|8.
|Кожуль Звонимир
|1
|0
|9.
|Джейлан Огуз
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Антальяспор
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|0
|50% (2)
|Газишехир Газиантеп
|16.67% (1)
|0
|0
|50% (3)
|0
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Антальяспор Последние 20 матчей: + = -Антальяспор 1:1 Денизлиспор Малатьяспор 1:0 Антальяспор Антальяспор 1:0 Денизлиспор Бешикташ 1:1 Антальяспор
Антальяспор 2:0 Генчлербирлиги Бешикташ 3:0 Антальяспор Фенербахче 4:0 Антальяспор Антальяспор 2:2 Галатасарай Анкарагюджю 0:1 Антальяспор Антальяспор 1:0 Аланьяспор Трабзонспор 2:2 Антальяспор Антальяспор 0:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 1:1 Антальяспор Антальяспор 3:1 Ризеспор Аланьяспор 4:0 Антальяспор Бешикташ 1:2 Антальяспор Антальяспор 1:0 Сивасспор Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор Антальяспор 0:1 Аланьяспор Антальяспор 2:2 Фенербахче
Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: + = -Газишехир Газиантеп 0:0 Адана Демирспор Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор Гёзтепе 2:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:2 Фатих Карагюмрюк
Галатасарай 3:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:2 Денизлиспор Газишехир Газиантеп 5:0 Эскишехирспор Малатьяспор 0:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:2 Касымпаша Кайсериспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:1 Коньяспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Антальяспор Галатасарай 3:3 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Анкарагюджю Аланьяспор 1:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 3:1 Газишехир Газиантеп Гёзтепе 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:0 Ризеспор
Последние игры между собой
Антальяспор: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Газишехир Газиантеп: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 1
|10
|2.
|Антальяспор
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|3.
|Фенербахче
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|4.
|Фатих Карагюмрюк
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|5.
|Галатасарай
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|6.
|Эрзурумспор
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|Сивасспор
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Хатайспор
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 6
|7
|9.
|Касымпаша
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 2
|7
|10.
|Гёзтепе
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|8 - 4
|6
|11.
|Коньяспор
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|12.
|Кайсериспор
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 8
|6
|13.
|Ризеспор
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|14.
|Трабзонспор
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|15.
|Малатьяспор
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|16.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|17.
|Бешикташ
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|18.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|19.
|Газишехир Газиантеп
|0:1 Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|20.
|Денизлиспор
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1