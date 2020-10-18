Гёзтепе
1:2
Второй тайм: 48'
Стадион: Gursel Aksel Stadium
Фенербахче
0:1
27' ПенальтиСоса Хосе
1:1
34' ПенальтиГильерме Маркес
41' Желтая карточкаГуставо Диас
1:2
43' ГолАзиз Сердар
77
Палули
Мурат
33
Нукан
Атынч
41
Эмир
Беркан
17
Поко
Андре
22
Идейе
Браун
88
Эркин
Джанер
20
Густаво
Диас
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Палули МуратЗащитник
- Защитник
-
33 Нукан АтынчЗащитник
-
41 Эмир БерканЗащитник
-
17 Поко АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Идейе БраунНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
90 Биниджи ЭфеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ilhan Palut
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Эркин ДжанерЗащитник
- Полузащитник
-
20 Густаво ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Текин ХарунВратарь
- Защитник
-
37 Новак ФилипЗащитник
-
99 Адеми КемальПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Гюмюш СинанПолузащитник
- Нападающий
-
27 Тиам МамеНападающий
-
Главный тренер: Erol Bulut
Ход матча
27'
0:1
34'
1:1
41'
43'
1:2
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 3
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
2 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Акбунар Халиль
|2
|0.4
|2.
|Айдогду Сонер
|1
|0.2
|3.
|Моссоро Марсио
|1
|0.2
|4.
|Трипич Златко
|1
|0.2
|5.
|Идейе Браун
|1
|0.2
|6.
|Нукан Атынч
|1
|0.2
|7.
|Гильерме Маркес
|1 (1)
|0.2
|8.
|Эзтюрк Алпаслан
|1 (1)
|0.2
|9.
|Эмир Беркан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соса Хосе
|2 (2)
|0.4
|2.
|Саматта Мбвана
|2
|0.4
|3.
|Генюл Гёкхан
|1
|0.2
|4.
|Азиз Сердар
|1
|0.2
|5.
|Эркин Джанер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Каян Ялчин
|2
|0
|2.
|Трипич Златко
|1
|0
|3.
|Айдогду Сонер
|1
|0
|4.
|Эзтюрк Алпаслан
|1
|0
|5.
|Поко Андре
|1
|0
|6.
|Акбунар Халиль
|1
|0
|7.
|Эгрибайят Ирфан Джан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лемос Маурисио
|1
|1
|2.
|Густаво Диас
|2
|0
|3.
|Соса Хосе
|1
|0
|4.
|Генюл Гёкхан
|1
|0
|5.
|Валенсия Эннер
|1
|0
|6.
|Тиссеран Марсель
|1
|0
|7.
|Гюмюш Синан
|1
|0
|8.
|Кадыоглу Ферди
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гёзтепе
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
|25% (2)
|25% (2)
|0
|Фенербахче
|0
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|50% (2)
Предыдущие игры
Гёзтепе Последние 20 матчей: + = -Гёзтепе 4:0 Менемен Беледиеспор Истанбул Башакшехир 0:0 Гёзтепе Гёзтепе 2:2 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 1:1 Гёзтепе
Гёзтепе 5:1 Денизлиспор Гёзтепе 2:1 Менемен Беледиеспор Гёзтепе 1:2 Анкарагюджю Гёзтепе 3:1 Сивасспор Галатасарай 3:1 Гёзтепе Гёзтепе 1:3 Генчлербирлиги Гёзтепе 2:2 Анкарагюджю Фенербахче 2:1 Гёзтепе Гёзтепе 3:3 Аланьяспор Малатьяспор 2:1 Гёзтепе Гёзтепе 1:3 Трабзонспор Гёзтепе 2:0 Ризеспор Касымпаша 2:0 Гёзтепе Гёзтепе 0:3 Истанбул Башакшехир Кайсериспор 1:0 Гёзтепе Гёзтепе 1:1 Газишехир Газиантеп
Фенербахче Последние 20 матчей: + = -Фенербахче 3:2 Истанбулспор Фенербахче 2:1 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 0:0 Фенербахче Фенербахче 0:0 Хатайспор
Ризеспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 1:0 Сивасспор Фенербахче 4:0 Антальяспор Фенербахче 1:1 Аланьяспор Фенербахче 2:2 Карагумрук Фенербахче 2:2 Фатих Карагюмрюк Фенербахче 4:0 Истанбулспор Фенербахче 3:1 Ризеспор Бешикташ 2:0 Фенербахче Фенербахче 1:2 Сивасспор Генчлербирлиги 1:1 Фенербахче Фенербахче 2:1 Гёзтепе Фенербахче 3:2 Малатьяспор Касымпаша 2:0 Фенербахче Фенербахче 1:3 Трабзонспор Фенербахче 2:1 Кайсериспор
Последние игры между собой
Гёзтепе: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Фенербахче: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|2:1 Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|2.
|Аланьяспор
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 1
|10
|3.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|4.
|Антальяспор
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|5.
|Галатасарай
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|6.
|Эрзурумспор
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|Сивасспор
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Хатайспор
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 6
|7
|9.
|Касымпаша
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|10.
|Коньяспор
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|11.
|Кайсериспор
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 8
|6
|12.
|Гёзтепе
|1:2 Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 6
|6
|13.
|Ризеспор
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|14.
|Трабзонспор
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|15.
|Малатьяспор
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|16.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|17.
|Бешикташ
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|18.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|19.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|7 - 9
|4
|20.
|Денизлиспор
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|9.50
|1.05
|10.50
|1.03
|6.30
|1.11
|—
|—
|3.20
|1.32
|—
|—
|2.40
|1.57
|1.89
|1.91
|1.67
|2.21
|—
|—
|4.44
|1.20
|—
|—
|1.20
|4.20
|—
|—
|1.90
|1.90
|—
|—
|1.06
|8.50
|1.25
|3.90
|1.06
|8.80
|13.50
|1.03
|12.00
|1.04
|4.30
|1.22
|—
|—
|3.38
|1.33
|—
|—
|2.23
|1.73
|—
|—
|1.64
|2.29
|—
|—
|1.47
|2.72
|—
|—
|1.23
|4.30
|—
|—
|1.16
|5.45
|—
|—
|1.06
|9.10
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.97
|1.41
|2.60
|1.52
|2.22
|1.69
|1.87
|1.99
|5.71
|1.15
|1.49
|2.70
|1.65
|2.32
|2.83
|1.44
|4.80
|1.19
|1.97
|1.89
|3.47
|1.32
|2.42
|1.59
|2.00
|1.86
|1.72
|2.17
|1.45
|2.80
|1.28
|3.79
|—
|—