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  3. Турция
Гёзтепе
1:2
Второй тайм: 48'

Стадион:
Фенербахче
0'
0:1
27' Пенальти
Соса Хосе
1:1
34' Пенальти
Гильерме Маркес
41' Желтая карточка
Густаво Диас
1:2
43' Гол
Азиз Сердар
48'
70
Эгрибайят
Ирфан
Джан
77
Палули
Мурат
3
Михоевич
Марко
33
Нукан
Атынч
41
Эмир
Беркан
17
Поко
Андре
88
Айдогду
Сонер
7
Акбунар
Халиль
12
Гильерме
Маркес
27
Трипич
Златко
22
Идейе
Браун
1
Байиндыр
Алтай
35
Сангаре
Назим
26
Тиссеран
Марсель
4
Азиз
Сердар
88
Эркин
Джанер
7
Туфан
Озан
20
Густаво
Диас
5
Соса
Хосе
14
Пелкас
Димитрис
10
Саматта
Мбвана
13
Валенсия
Эннер
Гёзтепе
4-2-3-1
Фенербахче
4-3-3

Ход матча

27'
0:1
Соса Хосе
34'
Гильерме Маркес
1:1
41'
 
Густаво Диас
43'
1:2
Азиз Сердар
(Эркин Джанер)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 2 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Гёзтепе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Акбунар Халиль 2 0.4
2. Айдогду Сонер 1 0.2
3. Моссоро Марсио 1 0.2
4. Трипич Златко 1 0.2
5. Идейе Браун 1 0.2
6. Нукан Атынч 1 0.2
7. Гильерме Маркес 1 (1) 0.2
8. Эзтюрк Алпаслан 1 (1) 0.2
9. Эмир Беркан 0 0
Фенербахче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соса Хосе 2 (2) 0.4
2. Саматта Мбвана 2 0.4
3. Генюл Гёкхан 1 0.2
4. Азиз Сердар 1 0.2
5. Эркин Джанер 0 0

Карточки

Гёзтепе
# Игрок      
1. Каян Ялчин 2 0
2. Трипич Златко 1 0
3. Айдогду Сонер 1 0
4. Эзтюрк Алпаслан 1 0
5. Поко Андре 1 0
6. Акбунар Халиль 1 0
7. Эгрибайят Ирфан Джан 1 0
Фенербахче
# Игрок      
1. Лемос Маурисио 1 1
2. Густаво Диас 2 0
3. Соса Хосе 1 0
4. Генюл Гёкхан 1 0
5. Валенсия Эннер 1 0
6. Тиссеран Марсель 1 0
7. Гюмюш Синан 1 0
8. Кадыоглу Ферди 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гёзтепе 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1) 25% (2) 25% (2) 0
 Фенербахче 0 25% (1) 0 0 25% (1) 50% (2)

Предыдущие игры

Гёзтепе Последние 20 матчей: + = -
Гёзтепе 4:0 Менемен Беледиеспор Истанбул Башакшехир 0:0 Гёзтепе Гёзтепе 2:2 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 1:1 Гёзтепе
Гёзтепе 5:1 Денизлиспор Гёзтепе 2:1 Менемен Беледиеспор Гёзтепе 1:2 Анкарагюджю Гёзтепе 3:1 Сивасспор Галатасарай 3:1 Гёзтепе Гёзтепе 1:3 Генчлербирлиги Гёзтепе 2:2 Анкарагюджю Фенербахче 2:1 Гёзтепе Гёзтепе 3:3 Аланьяспор Малатьяспор 2:1 Гёзтепе Гёзтепе 1:3 Трабзонспор Гёзтепе 2:0 Ризеспор Касымпаша 2:0 Гёзтепе Гёзтепе 0:3 Истанбул Башакшехир Кайсериспор 1:0 Гёзтепе Гёзтепе 1:1 Газишехир Газиантеп
Фенербахче Последние 20 матчей: + = -
Фенербахче 3:2 Истанбулспор Фенербахче 2:1 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 0:0 Фенербахче Фенербахче 0:0 Хатайспор
Ризеспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 1:0 Сивасспор Фенербахче 4:0 Антальяспор Фенербахче 1:1 Аланьяспор Фенербахче 2:2 Карагумрук Фенербахче 2:2 Фатих Карагюмрюк Фенербахче 4:0 Истанбулспор Фенербахче 3:1 Ризеспор Бешикташ 2:0 Фенербахче Фенербахче 1:2 Сивасспор Генчлербирлиги 1:1 Фенербахче Фенербахче 2:1 Гёзтепе Фенербахче 3:2 Малатьяспор Касымпаша 2:0 Фенербахче Фенербахче 1:3 Трабзонспор Фенербахче 2:1 Кайсериспор

Последние игры между собой

Гёзтепе: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Фенербахче: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Фенербахче 2:1 Гёзтепе Суперлига Гёзтепе 2:2 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:0 Гёзтепе Суперлига Гёзтепе 1:0 Фенербахче Суперлига
Фенербахче 2:1 Гёзтепе Суперлига Гёзтепе 2:2 Фенербахче Суперлига Фенербахче 4:0 Гёзтепе Кубок Турции
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gursel Aksel Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Гёзтепе
Ничья
Фенербахче
3.46
5.54
2.07
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
10.00 5.10 1.30
13.00 5.10 1.28
3.46 3.76 2.07
12.05 5.54 1.27

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
9.50 1.05 10.50 1.03 6.30 1.11 3.20 1.32 2.40 1.57 1.89 1.91 1.67 2.21 4.44 1.20 1.20 4.20 1.90 1.90 1.06 8.50 1.25 3.90 1.06 8.80
13.50 1.03 12.00 1.04 4.30 1.22 3.38 1.33 2.23 1.73 1.64 2.29 1.47 2.72 1.23 4.30 1.16 5.45 1.06 9.10
2.97 1.41 2.60 1.52 2.22 1.69 1.87 1.99 5.71 1.15 1.49 2.70 1.65 2.32 2.83 1.44 4.80 1.19 1.97 1.89 3.47 1.32 2.42 1.59 2.00 1.86 1.72 2.17 1.45 2.80 1.28 3.79
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75
2.45 1.55 2.14 1.71 1.27 3.70 1.18 4.80 1.05 9.50
3.38 1.32 2.26 1.64 1.54 2.48 1.18 4.65 1.12 6.10
1.95 1.91 1.61 2.37 1.28 3.75 1.69 2.23 1.49 2.71 1.35 3.33 1.32 3.46 1.17 5.19
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.31 1.83 1.91 1.38 2.90
4.55 1.20 3.20 1.35 1.80 2.01 1.35 3.20 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.90 2.22
Букмекер Да Нет
4.90 1.17
Букмекер Да Нет
2.85 1.39
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