  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
Гёзтепе
2:3
Конец матча

Стадион:
Фенербахче
0'
0:1
27' Пенальти
Соса Хосе
1:1
34' Пенальти
Гильерме Маркес
41' Желтая карточка
Густаво Диас
1:2
43' Гол
Азиз Сердар
1:3
51' Гол
Пелкас Димитрис
60' Желтая карточка
Идейе Браун
2:3
63' Гол
Гильерме Маркес
64' Желтая карточка
Байиндыр Алтай
65' Желтая карточка
Нвободо Обинна
65' Желтая карточка
Эркин Джанер
75' Желтая карточка
Азиз Сердар
88' Желтая карточка
Михоевич Марко
90'+7
70
Эгрибайят
Ирфан
Джан
77
Палули
Мурат
3
Михоевич
Марко
33
Нукан
Атынч
41
Эмир
Беркан
17
Поко
Андре
88
Айдогду
Сонер
7
Акбунар
Халиль
12
Гильерме
Маркес
27
Трипич
Златко
22
Идейе
Браун
1
Байиндыр
Алтай
35
Сангаре
Назим
26
Тиссеран
Марсель
4
Азиз
Сердар
88
Эркин
Джанер
7
Туфан
Озан
20
Густаво
Диас
5
Соса
Хосе
14
Пелкас
Димитрис
10
Саматта
Мбвана
13
Валенсия
Эннер
Гёзтепе
4-2-3-1
Фенербахче
4-3-3

Ход матча

27'
0:1
Соса Хосе
34'
Гильерме Маркес
1:1
41'
 
Густаво Диас
43'
1:2
Азиз Сердар
(Эркин Джанер)
51'
1:3
Пелкас Димитрис
56'
Нвободо Обинна
Поко Андре
 
56'
Ндиайе Чериф
Трипич Златко
 
57'
 
Кадыоглу Ферди
Валенсия Эннер
60'
Идейе Браун
 
63'
Гильерме Маркес
(Акбунар Халиль)
2:3
64'
 
Байиндыр Алтай
65'
Нвободо Обинна
 
65'
 
Эркин Джанер
70'
 
Гюмюш Синан
Пелкас Димитрис
70'
 
Сиссе Паписс
Саматта Мбвана
75'
 
Азиз Сердар
82'
Моссоро Марсио
Айдогду Сонер
 
83'
 
Яндаш Мерт Хакан
Соса Хосе
88'
Михоевич Марко
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 10
  • 5 Удары в створ 8
  • 4 Угловые 7
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 21
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 46 Владение мячом, % 54

Бомбардиры внутри турнира

Гёзтепе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Акбунар Халиль 2 0.4
2. Гильерме Маркес 2 (1) 0.4
3. Айдогду Сонер 1 0.2
4. Моссоро Марсио 1 0.2
5. Трипич Златко 1 0.2
6. Идейе Браун 1 0.2
7. Нукан Атынч 1 0.2
8. Эзтюрк Алпаслан 1 (1) 0.2
9. Эмир Беркан 0 0
Фенербахче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соса Хосе 2 (2) 0.4
2. Саматта Мбвана 2 0.4
3. Генюл Гёкхан 1 0.2
4. Азиз Сердар 1 0.2
5. Пелкас Димитрис 1 0.2
6. Эркин Джанер 0 0

Карточки

Гёзтепе
# Игрок      
1. Каян Ялчин 2 0
2. Трипич Златко 1 0
3. Идейе Браун 1 0
4. Айдогду Сонер 1 0
5. Эзтюрк Алпаслан 1 0
6. Поко Андре 1 0
7. Акбунар Халиль 1 0
8. Эгрибайят Ирфан Джан 1 0
9. Михоевич Марко 1 0
10. Нвободо Обинна 1 0
Фенербахче
# Игрок      
1. Лемос Маурисио 1 1
2. Густаво Диас 2 0
3. Эркин Джанер 1 0
4. Соса Хосе 1 0
5. Генюл Гёкхан 1 0
6. Азиз Сердар 1 0
7. Валенсия Эннер 1 0
8. Тиссеран Марсель 1 0
9. Гюмюш Синан 1 0
10. Кадыоглу Ферди 1 0
11. Байиндыр Алтай 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гёзтепе 10% (1) 20% (2) 20% (2) 20% (2) 30% (3) 0
 Фенербахче 0 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2)

Предыдущие игры

Гёзтепе Последние 20 матчей: + = -
Гёзтепе 4:0 Менемен Беледиеспор Истанбул Башакшехир 0:0 Гёзтепе Гёзтепе 2:2 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 1:1 Гёзтепе
Гёзтепе 5:1 Денизлиспор Гёзтепе 2:1 Менемен Беледиеспор Гёзтепе 1:2 Анкарагюджю Гёзтепе 3:1 Сивасспор Галатасарай 3:1 Гёзтепе Гёзтепе 1:3 Генчлербирлиги Гёзтепе 2:2 Анкарагюджю Фенербахче 2:1 Гёзтепе Гёзтепе 3:3 Аланьяспор Малатьяспор 2:1 Гёзтепе Гёзтепе 1:3 Трабзонспор Гёзтепе 2:0 Ризеспор Касымпаша 2:0 Гёзтепе Гёзтепе 0:3 Истанбул Башакшехир Кайсериспор 1:0 Гёзтепе Гёзтепе 1:1 Газишехир Газиантеп
Фенербахче Последние 20 матчей: + = -
Фенербахче 3:2 Истанбулспор Фенербахче 2:1 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 0:0 Фенербахче Фенербахче 0:0 Хатайспор
Ризеспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 1:0 Сивасспор Фенербахче 4:0 Антальяспор Фенербахче 1:1 Аланьяспор Фенербахче 2:2 Карагумрук Фенербахче 2:2 Фатих Карагюмрюк Фенербахче 4:0 Истанбулспор Фенербахче 3:1 Ризеспор Бешикташ 2:0 Фенербахче Фенербахче 1:2 Сивасспор Генчлербирлиги 1:1 Фенербахче Фенербахче 2:1 Гёзтепе Фенербахче 3:2 Малатьяспор Касымпаша 2:0 Фенербахче Фенербахче 1:3 Трабзонспор Фенербахче 2:1 Кайсериспор

Последние игры между собой

Гёзтепе: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Фенербахче: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Фенербахче 2:1 Гёзтепе Суперлига Гёзтепе 2:2 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:0 Гёзтепе Суперлига Гёзтепе 1:0 Фенербахче Суперлига
Фенербахче 2:1 Гёзтепе Суперлига Гёзтепе 2:2 Фенербахче Суперлига Фенербахче 4:0 Гёзтепе Кубок Турции
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gursel Aksel Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
21.00 5.90 1.18
115.00 12.00 1.17
3.46 3.76 2.07
27.41 6.56 1.16

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5
9.50 1.05 10.50 1.03 6.30 1.11 3.20 1.32 2.40 1.57 1.89 1.91 1.67 2.21 4.44 1.20 1.20 4.20 4.20 1.22 1.06 8.50 1.19 4.60 1.25 3.90 1.03 12.00
13.50 1.03 12.00 1.04 4.30 1.22 3.38 1.33 2.23 1.73 1.64 2.29 1.47 2.72 1.23 4.30 1.16 5.45 1.06 9.10
2.97 1.41 2.60 1.52 2.22 1.69 1.87 1.99 5.71 1.15 1.49 2.70 1.65 2.32 2.83 1.44 4.80 1.19 1.97 1.89 3.47 1.32 2.42 1.59 3.55 1.31 2.99 1.41 2.43 1.58 1.88 1.98 2.08 1.79 1.73 2.16 1.38 3.13 1.20 4.63
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75
2.45 1.55 2.14 1.71 1.27 3.70 1.18 4.80 1.05 9.50
3.38 1.32 2.26 1.64 1.54 2.48 1.18 4.65 1.12 6.10
1.95 1.91 1.61 2.37 1.28 3.75 1.69 2.23 1.49 2.71 1.35 3.33 1.32 3.46 1.17 5.19
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.31 1.83 1.91 1.38 2.90
4.55 1.20 3.20 1.35 1.80 2.01 1.35 3.20 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.90 2.22
Букмекер Да Нет
4.90 1.17
Букмекер Да Нет
2.85 1.39
Где смотреть матч Гёзтепе 2:3 Фенербахче онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Олимп Матчи АПЛ


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
10 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
11 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
12 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный