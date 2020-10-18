Гёзтепе
2:3
Конец матча
Стадион: Gursel Aksel Stadium
Фенербахче
0:1
27' ПенальтиСоса Хосе
1:1
34' ПенальтиГильерме Маркес
41' Желтая карточкаГуставо Диас
1:2
43' ГолАзиз Сердар
1:3
51' ГолПелкас Димитрис
60' Желтая карточкаИдейе Браун
2:3
63' ГолГильерме Маркес
64' Желтая карточкаБайиндыр Алтай
65' Желтая карточкаНвободо Обинна
65' Желтая карточкаЭркин Джанер
75' Желтая карточкаАзиз Сердар
88' Желтая карточкаМихоевич Марко
77
Палули
Мурат
33
Нукан
Атынч
41
Эмир
Беркан
17
Поко
Андре
22
Идейе
Браун
88
Эркин
Джанер
20
Густаво
Диас
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Палули МуратЗащитник
- Защитник
-
33 Нукан АтынчЗащитник
-
41 Эмир БерканЗащитник
-
17 Поко АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Идейе БраунНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
90 Биниджи ЭфеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ilhan Palut
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Эркин ДжанерЗащитник
- Полузащитник
-
20 Густаво ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Текин ХарунВратарь
- Защитник
-
37 Новак ФилипЗащитник
-
99 Адеми КемальПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Гюмюш СинанПолузащитник
- Нападающий
-
27 Тиам МамеНападающий
-
Главный тренер: Erol Bulut
Ход матча
27'
0:1
34'
1:1
41'
43'
1:2
51'
1:3
60'
63'
64'
65'
65'
75'
88'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 10
-
5 Удары в створ 8
-
4 Угловые 7
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 21
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
46 Владение мячом, % 54
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Акбунар Халиль
|2
|0.4
|2.
|Гильерме Маркес
|2 (1)
|0.4
|3.
|Айдогду Сонер
|1
|0.2
|4.
|Моссоро Марсио
|1
|0.2
|5.
|Трипич Златко
|1
|0.2
|6.
|Идейе Браун
|1
|0.2
|7.
|Нукан Атынч
|1
|0.2
|8.
|Эзтюрк Алпаслан
|1 (1)
|0.2
|9.
|Эмир Беркан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соса Хосе
|2 (2)
|0.4
|2.
|Саматта Мбвана
|2
|0.4
|3.
|Генюл Гёкхан
|1
|0.2
|4.
|Азиз Сердар
|1
|0.2
|5.
|Пелкас Димитрис
|1
|0.2
|6.
|Эркин Джанер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Каян Ялчин
|2
|0
|2.
|Трипич Златко
|1
|0
|3.
|Идейе Браун
|1
|0
|4.
|Айдогду Сонер
|1
|0
|5.
|Эзтюрк Алпаслан
|1
|0
|6.
|Поко Андре
|1
|0
|7.
|Акбунар Халиль
|1
|0
|8.
|Эгрибайят Ирфан Джан
|1
|0
|9.
|Михоевич Марко
|1
|0
|10.
|Нвободо Обинна
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лемос Маурисио
|1
|1
|2.
|Густаво Диас
|2
|0
|3.
|Эркин Джанер
|1
|0
|4.
|Соса Хосе
|1
|0
|5.
|Генюл Гёкхан
|1
|0
|6.
|Азиз Сердар
|1
|0
|7.
|Валенсия Эннер
|1
|0
|8.
|Тиссеран Марсель
|1
|0
|9.
|Гюмюш Синан
|1
|0
|10.
|Кадыоглу Ферди
|1
|0
|11.
|Байиндыр Алтай
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гёзтепе
|10% (1)
|20% (2)
|20% (2)
|20% (2)
|30% (3)
|0
|Фенербахче
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Гёзтепе Последние 20 матчей: + = -Гёзтепе 4:0 Менемен Беледиеспор Истанбул Башакшехир 0:0 Гёзтепе Гёзтепе 2:2 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 1:1 Гёзтепе
Гёзтепе 5:1 Денизлиспор Гёзтепе 2:1 Менемен Беледиеспор Гёзтепе 1:2 Анкарагюджю Гёзтепе 3:1 Сивасспор Галатасарай 3:1 Гёзтепе Гёзтепе 1:3 Генчлербирлиги Гёзтепе 2:2 Анкарагюджю Фенербахче 2:1 Гёзтепе Гёзтепе 3:3 Аланьяспор Малатьяспор 2:1 Гёзтепе Гёзтепе 1:3 Трабзонспор Гёзтепе 2:0 Ризеспор Касымпаша 2:0 Гёзтепе Гёзтепе 0:3 Истанбул Башакшехир Кайсериспор 1:0 Гёзтепе Гёзтепе 1:1 Газишехир Газиантеп
Фенербахче Последние 20 матчей: + = -Фенербахче 3:2 Истанбулспор Фенербахче 2:1 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 0:0 Фенербахче Фенербахче 0:0 Хатайспор
Ризеспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 1:0 Сивасспор Фенербахче 4:0 Антальяспор Фенербахче 1:1 Аланьяспор Фенербахче 2:2 Карагумрук Фенербахче 2:2 Фатих Карагюмрюк Фенербахче 4:0 Истанбулспор Фенербахче 3:1 Ризеспор Бешикташ 2:0 Фенербахче Фенербахче 1:2 Сивасспор Генчлербирлиги 1:1 Фенербахче Фенербахче 2:1 Гёзтепе Фенербахче 3:2 Малатьяспор Касымпаша 2:0 Фенербахче Фенербахче 1:3 Трабзонспор Фенербахче 2:1 Кайсериспор
Последние игры между собой
Гёзтепе: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Фенербахче: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|2.
|Аланьяспор
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 1
|10
|3.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|4.
|Антальяспор
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|5.
|Галатасарай
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|6.
|Эрзурумспор
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|Сивасспор
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Хатайспор
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 6
|7
|9.
|Касымпаша
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|10.
|Коньяспор
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|11.
|Кайсериспор
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 8
|6
|12.
|Гёзтепе
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|10 - 7
|6
|13.
|Ризеспор
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|14.
|Трабзонспор
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|15.
|Малатьяспор
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|16.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|17.
|Бешикташ
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|18.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|19.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|7 - 9
|4
|20.
|Денизлиспор
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|5.75
|5.75
|6
|6
|6.5
|6.5
|7.5
|7.5
|9.50
|1.05
|10.50
|1.03
|6.30
|1.11
|—
|—
|3.20
|1.32
|—
|—
|2.40
|1.57
|1.89
|1.91
|1.67
|2.21
|—
|—
|4.44
|1.20
|—
|—
|1.20
|4.20
|—
|—
|4.20
|1.22
|—
|—
|1.06
|8.50
|—
|—
|1.19
|4.60
|—
|—
|—
|—
|1.25
|3.90
|1.03
|12.00
|13.50
|1.03
|12.00
|1.04
|4.30
|1.22
|—
|—
|3.38
|1.33
|—
|—
|2.23
|1.73
|—
|—
|1.64
|2.29
|—
|—
|1.47
|2.72
|—
|—
|1.23
|4.30
|—
|—
|1.16
|5.45
|—
|—
|1.06
|9.10
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.97
|1.41
|2.60
|1.52
|2.22
|1.69
|1.87
|1.99
|5.71
|1.15
|1.49
|2.70
|1.65
|2.32
|2.83
|1.44
|4.80
|1.19
|1.97
|1.89
|3.47
|1.32
|2.42
|1.59
|3.55
|1.31
|2.99
|1.41
|2.43
|1.58
|1.88
|1.98
|2.08
|1.79
|1.73
|2.16
|1.38
|3.13
|1.20
|4.63
|—
|—