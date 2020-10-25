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  3. Испания
Хетафе
0:0
Первый тайм: 2'

Стадион:
Гранада
0' 2'
13
Сория
Давид
22
Дамиан
Суарес
2
Дьене
Даконам
3
Кабако
Эрик
17
Оливера
Матиас
12
Ньом
Аллан
20
Максимович
Неманья
18
Арамбарри
Мауро
15
Кукурелья
Марк
23
Эрнандес
Хуан
7
Мата
Хайме
1
Силва
Руи
2
Фулкье
Димитри
6
Санчес
Герман
20
Вальехо
Хесус
15
Нева
Карлос
19
Монторо
Анхель
21
Эррера
Янгель
7
Суарес
Луис
III
8
Этеки
Ян
24
Кенеди
Роберт
23
Видаль
Молина
Хетафе
4-4-2
Гранада
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Анхель Луис 2 0.4
2. Мата Хайме 2 (1) 0.4
3. Кукурелья Марк 1 0.2
4. Эрнандес Хуан 0 0
5. Ньом Аллан 0 0
Гранада
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эррера Янгель 2 0.4
2. Мачис Дарвин 1 0.2
3. Сольдадо Роберто 1 0.2
4. Видаль Молина 1 0.2
5. Милья Луис 1 0.2
6. Санчес Герман 1 0.2
7. Монторо Анхель 0 0
8. Кенеди Роберт 0 0
9. Фулкье Димитри 0 0

Карточки

Хетафе
# Игрок      
1. Дамиан Суарес 4 0
2. Арамбарри Мауро 2 0
3. Кабако Эрик 2 0
4. Оливера Матиас 2 0
5. Этчейта Хавьер 1 0
6. Ньом Аллан 1 0
7. Эрнандес Хуан 1 0
8. Дьене Даконам 1 0
9. Мата Хайме 1 0
10. Максимович Неманья 1 0
11. Кукурелья Марк 1 0
Гранада
# Игрок      
1. Гоналон Максим 2 0
2. Санчес Герман 2 0
3. Монторо Анхель 1 0
4. Кенеди Роберт 1 0
5. Фулкье Димитри 1 0
6. Вико Федерико 1 0
7. Пуэртас Антонио 1 0
8. Дуарте Домингуш 1 0
9. Эррера Янгель 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хетафе 20% (1) 0 40% (2) 40% (2) 0 0
 Гранада 14.29% (1) 14.29% (1) 0 28.57% (2) 0 42.86% (3)

Предыдущие игры

Хетафе Последние 20 матчей: + = -
Хетафе 1:0 Барселона Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Хетафе 3:0 Бетис Алавес 0:0 Хетафе
Хетафе 1:0 Осасуна Реал Мадрид 6:0 Хетафе Сарагоса 0:2 Хетафе Фуэнлабрада 1:2 Хетафе Интер Милан 2:0 Хетафе Леванте 1:0 Хетафе Хетафе 0:2 Атлетико М Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал Осасуна 0:0 Хетафе Реал Мадрид 1:0 Хетафе Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Вальядолид 1:1 Хетафе Хетафе 1:1 Эйбар Хетафе 0:0 Эспаньол Гранада 2:1 Хетафе
Гранада Последние 20 матчей: + = -
ПСВ 1:2 Гранада Гранада 1:0 Севилья Кадис 1:1 Гранада Мальмё 1:3 Гранада
Атлетико М 6:1 Гранада Гранада 2:0 Локомотив Тбилиси Гранада 2:1 Алавес Теута 0:4 Гранада Гранада 2:0 Атлетик Б Бетис 3:2 Гранада Малага 0:0 Гранада Гранада 0:3 Вальядолид Гранада 4:0 Атлетик Б Мальорка 1:2 Гранада Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Сосьедад 2:3 Гранада Гранада 2:2 Валенсия Алавес 0:2 Гранада Гранада 1:2 Эйбар Леганес 0:0 Гранада

Последние игры между собой

Хетафе: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 6
Гранада: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 3
Гранада 2:1 Хетафе Ла Лига Хетафе 3:1 Гранада Ла Лига Гранада 0:0 Хетафе Товарищеские матчи Гранада 3:2 Хетафе Примера
Хетафе 1:2 Гранада Примера Хетафе 1:2 Гранада Примера Гранада 1:1 Хетафе Примера Хетафе 3:3 Гранада Примера Гранада 0:2 Хетафе Примера Гранада 2:0 Хетафе Примера Хетафе 2:2 Гранада Примера Гранада 1:0 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Гранада Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
2. Вильярреал Заявка 7 3 3 1 8 - 8 12
3. Атлетико М Заявка 5 3 2 0 10 - 1 11
4. Реал Сосьедад Заявка 6 3 2 1 10 - 2 11
5. Кадис Заявка 7 3 2 2 6 - 6 11
6. Хетафе Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
7. Эльче Заявка 5 3 1 1 5 - 4 10
8. Гранада Заявка 5 3 1 1 7 - 8 10
9. Осасуна Заявка 6 3 1 2 6 - 4 10
10. Бетис Заявка 7 3 0 4 7 - 11 9
11. Эйбар Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
12. Барселона Заявка 5 2 1 2 9 - 5 7
13. Севилья Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
14. Валенсия Заявка 7 2 1 4 9 - 11 7
15. Алавес Заявка 7 2 1 4 5 - 8 7
16. Атлетик Б Заявка 6 2 0 4 4 - 6 6
17. Сельта Заявка 6 1 2 3 3 - 9 5
18. Уэска Заявка 6 0 5 1 4 - 6 5
19. Леванте Заявка 5 1 0 4 5 - 10 3
20. Вальядолид Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
  • Первый тайм
  • 2'
    Кабако Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Нева Карлос из команды Гранада отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    1'
    Суарес Луис III из команды Гранада толкнул локтем оппонента. Это Дамиан Суарес заработал фол
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Хетафе начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 155
Хетафе 71.6% (111)
X 24.5% (38)
Гранада 3.9% (6)
Все прогнозы
2.02 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хетафе
Ничья
Гранада
2.08
3.07
4.96
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.00 2.90 4.80
2.08 2.95 4.60
1.99 3.05 4.75
2.02 3.07 4.96

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
5.80 1.13 4.50 1.20 2.28 1.67 1.99 1.88 1.68 2.26 1.40 3.00 1.16 5.30 1.11 5.90 1.02 11.50 1.01 12.00 0.00 20.00
5.70 1.12 4.30 1.22 2.30 1.69 1.66 2.22 1.38 2.94 1.13 5.50 1.09 5.90 1.00 11.75 1.00 11.25
6.16 1.15 2.92 1.45 2.30 1.68 2.01 1.90 1.70 2.27 1.53 2.67 1.42 3.05 1.13 6.88
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.42 2.85 1.22 4.30 1.04 11.00
2.21 1.67 1.43 2.83 1.22 4.30 1.04 11.50 1.03 12.25
2.26 1.70 1.85 2.06 1.44 2.98 1.30 3.81
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.80 1.94 1.37 2.95 1.10 6.20
2.72 1.46 1.73 2.05 1.34 3.26 1.10 7.50 1.07 8.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.48 1.55
Букмекер Да Нет
7.40 1.09
Букмекер Да Нет
5.10 1.17
Где смотреть матч Хетафе 0:0 Гранада онлайн

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Прогнозы на матч Хетафе 0:0 Гранада

Исход игры
Хетафе
71.6% (111)
Ничья
24.5% (38)
Гранада
3.9% (6)
Тотал 2.5
Больше
32.03% (49)
Меньше
67.97% (104)
Обе команды забьют
Да
52.29% (80)
Нет
47.71% (73)
Популярный счёт
1:0 Хетафе
38.7% (60)
2:1 Хетафе
23.9% (37)
1:1 Ничья
21.3% (33)
2:0 Хетафе
5.2% (8)
1:2 Гранада
3.2% (5)
0:0 Ничья
1.9% (3)
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