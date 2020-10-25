Хетафе
0:1
Конец матча
Стадион: Колизеум Альфонсо Перес
Гранада
12' Желтая карточкаМата Хайме
23' Желтая карточкаОливера Матиас
39' Желтая карточкаСанчес Герман
45' Желтая карточкаДьене Даконам
0:1
45' ПенальтиМонторо Анхель
90' Желтая карточкаУнал Энес
90' Желтая карточкаЭррера Янгель
13
Сория
Давид
12
Ньом
Аллан
15
Нева
Карлос
8
Этеки
Ян
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ньом АлланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Тимор ДавидПолузащитник
- Нападающий
-
10 Унал ЭнесНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Этеки ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
28 Санчес ПепеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мачис ДарвинПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
12'
23'
39'
45'
45'
0:1
64'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
5 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
6 Угловые 1
-
3 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 23
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Анхель Луис
|2
|0.33
|2.
|Мата Хайме
|2 (1)
|0.33
|3.
|Кукурелья Марк
|1
|0.17
|4.
|Эрнандес Хуан
|0
|0
|5.
|Ньом Аллан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эррера Янгель
|2
|0.33
|2.
|Мачис Дарвин
|1
|0.17
|3.
|Монторо Анхель
|1 (1)
|0.17
|4.
|Сольдадо Роберто
|1
|0.17
|5.
|Видаль Молина
|1
|0.17
|6.
|Милья Луис
|1
|0.17
|7.
|Санчес Герман
|1
|0.17
|8.
|Кенеди Роберт
|0
|0
|9.
|Фулкье Димитри
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дамиан Суарес
|4
|0
|2.
|Оливера Матиас
|3
|0
|3.
|Дьене Даконам
|2
|0
|4.
|Мата Хайме
|2
|0
|5.
|Арамбарри Мауро
|2
|0
|6.
|Кабако Эрик
|2
|0
|7.
|Этчейта Хавьер
|1
|0
|8.
|Ньом Аллан
|1
|0
|9.
|Эрнандес Хуан
|1
|0
|10.
|Унал Энес
|1
|0
|11.
|Максимович Неманья
|1
|0
|12.
|Кукурелья Марк
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Санчес Герман
|3
|0
|2.
|Гоналон Максим
|2
|0
|3.
|Эррера Янгель
|2
|0
|4.
|Монторо Анхель
|1
|0
|5.
|Кенеди Роберт
|1
|0
|6.
|Фулкье Димитри
|1
|0
|7.
|Вико Федерико
|1
|0
|8.
|Пуэртас Антонио
|1
|0
|9.
|Дуарте Домингуш
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хетафе
|20% (1)
|0
|40% (2)
|40% (2)
|0
|0
|Гранада
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|0
|37.5% (3)
Предыдущие игры
Хетафе Последние 20 матчей: + = -Хетафе 1:0 Барселона Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Хетафе 3:0 Бетис Алавес 0:0 Хетафе
Хетафе 1:0 Осасуна Реал Мадрид 6:0 Хетафе Сарагоса 0:2 Хетафе Фуэнлабрада 1:2 Хетафе Интер Милан 2:0 Хетафе Леванте 1:0 Хетафе Хетафе 0:2 Атлетико М Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал Осасуна 0:0 Хетафе Реал Мадрид 1:0 Хетафе Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Вальядолид 1:1 Хетафе Хетафе 1:1 Эйбар Хетафе 0:0 Эспаньол Гранада 2:1 Хетафе
Гранада Последние 20 матчей: + = -ПСВ 1:2 Гранада Гранада 1:0 Севилья Кадис 1:1 Гранада Мальмё 1:3 Гранада
Атлетико М 6:1 Гранада Гранада 2:0 Локомотив Тбилиси Гранада 2:1 Алавес Теута 0:4 Гранада Гранада 2:0 Атлетик Б Бетис 3:2 Гранада Малага 0:0 Гранада Гранада 0:3 Вальядолид Гранада 4:0 Атлетик Б Мальорка 1:2 Гранада Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Сосьедад 2:3 Гранада Гранада 2:2 Валенсия Алавес 0:2 Гранада Гранада 1:2 Эйбар Леганес 0:0 Гранада
Последние игры между собой
Хетафе: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 6
Гранада: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|2.
|Гранада
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 8
|13
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 8
|12
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 2
|11
|6.
|Кадис
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 6
|11
|7.
|Эльче
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 4
|10
|8.
|Осасуна
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|9.
|Хетафе
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 4
|10
|10.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 11
|9
|11.
|Эйбар
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|12.
|Барселона
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 5
|7
|13.
|Севилья
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|14.
|Валенсия
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|15.
|Алавес
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 8
|7
|16.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 6
|6
|17.
|Сельта
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|18.
|Уэска
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|4 - 6
|5
|19.
|Леванте
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|20.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|3.90
|1.25
|—
|—
|2.63
|1.48
|—
|—
|1.31
|3.35
|1.99
|1.88
|1.02
|13.00
|—
|—
|1.22
|4.20
|1.04
|5.55
|1.03
|6.80
|1.02
|11.50
|1.01
|12.00
|0.00
|20.00
|5.70
|1.12
|—
|—
|4.30
|1.22
|—
|—
|2.30
|1.69
|—
|—
|1.66
|2.22
|—
|—
|1.38
|2.94
|1.13
|5.50
|1.09
|5.90
|1.00
|11.75
|1.00
|11.25
|—
|—
|3.69
|1.30
|3.09
|1.40
|2.49
|1.58
|1.91
|1.98
|2.01
|1.88
|1.63
|2.38
|2.02
|1.87
|1.58
|2.48
|1.40
|3.07
|—
|—
|1.13
|6.88
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Хетафе 0:1 Гранада
Исход игры
Хетафе
71.6% (111)
Ничья
24.5% (38)
Гранада
3.9% (6)
Тотал 2.5
Больше
32.03% (49)
Меньше
67.97% (104)
Обе команды забьют
Да
52.29% (80)
Нет
47.71% (73)
Популярный счёт
1:0 Хетафе
38.7% (60)
2:1 Хетафе
23.9% (37)
1:1 Ничья
21.3% (33)
2:0 Хетафе
5.2% (8)
1:2 Гранада
3.2% (5)
0:0 Ничья
1.9% (3)
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