Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Ньом Аллан из команды Хетафе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

49' Силва Руи взял и забрал мяч на выходе

48' Г О О О О Л - Монторо Анхель из команды Гранада забивает с точки!

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Эррера Янгель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Дьене Даконам получил желтую карточку от судьи

44' Мата Хайме выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Дьене Даконам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

43' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Санчес Герман тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

39' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Удар от ворот произведет Гранада

38' Дамиан Суарес из команды Хетафе навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

38' Этеки Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Арамбарри Мауро из команды Хетафе сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

35' Мата Хайме из команды Хетафе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

33' Вальехо Хесус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Арамбарри Мауро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Удар от ворот произведет Гранада

29' Эрнандес Хуан пробил со штрафного прямо в стенку

25' Нева Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Монторо Анхель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Оливера Матиас получил желтую карточку от судьи

22' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Удар от ворот произведет Хетафе

20' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Монторо Анхель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Эрнандес Хуан из команды Хетафе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

18' Удар от ворот произведет Гранада

17' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Мата Хайме выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Монторо Анхель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

13' Матч возобновлен

12' Санчес Герман на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Мата Хайме получил желтую карточку от судьи

11' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

10' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Хетафе

8' Монторо Анхель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

7' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Арамбарри Мауро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Дамиан Суарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' Кабако Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Хетафе начинает с центра поля