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  3. Испания
Хетафе
0:1
Конец матча

Стадион:
Гранада
0'
12' Желтая карточка
Мата Хайме
23' Желтая карточка
Оливера Матиас
39' Желтая карточка
Санчес Герман
45' Желтая карточка
Дьене Даконам
0:1
45' Пенальти
Монторо Анхель
90' Желтая карточка
Унал Энес
90' Желтая карточка
Эррера Янгель
90'+8
13
Сория
Давид
22
Дамиан
Суарес
2
Дьене
Даконам
3
Кабако
Эрик
17
Оливера
Матиас
12
Ньом
Аллан
20
Максимович
Неманья
18
Арамбарри
Мауро
15
Кукурелья
Марк
23
Эрнандес
Хуан
7
Мата
Хайме
1
Силва
Руи
2
Фулкье
Димитри
6
Санчес
Герман
20
Вальехо
Хесус
15
Нева
Карлос
19
Монторо
Анхель
21
Эррера
Янгель
7
Суарес
Луис
III
8
Этеки
Ян
24
Кенеди
Роберт
23
Видаль
Молина
Хетафе
4-4-2
Гранада
4-2-3-1

Ход матча

12'
Мата Хайме
 
23'
Оливера Матиас
 
39'
 
Санчес Герман
45'
Дьене Даконам
 
45'
0:1
Монторо Анхель
46'
Анхель Луис
Мата Хайме
 
55'
 
Пуэртас Антонио
Суарес Луис III
55'
 
Мачис Дарвин
Кенеди Роберт
64'
Тимор Давид
Максимович Неманья
 
64'
Унал Энес
Ньом Аллан
 
74'
 
Перес Неуэн
Монторо Анхель
74'
 
Соро Альберто
Видаль Молина
90'
Унал Энес
 
90'
 
Эррера Янгель

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 1
  • 3 Офсайды 1
  • 19 Нарушения правил 23
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Анхель Луис 2 0.33
2. Мата Хайме 2 (1) 0.33
3. Кукурелья Марк 1 0.17
4. Эрнандес Хуан 0 0
5. Ньом Аллан 0 0
Гранада
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эррера Янгель 2 0.33
2. Мачис Дарвин 1 0.17
3. Монторо Анхель 1 (1) 0.17
4. Сольдадо Роберто 1 0.17
5. Видаль Молина 1 0.17
6. Милья Луис 1 0.17
7. Санчес Герман 1 0.17
8. Кенеди Роберт 0 0
9. Фулкье Димитри 0 0

Карточки

Хетафе
# Игрок      
1. Дамиан Суарес 4 0
2. Оливера Матиас 3 0
3. Дьене Даконам 2 0
4. Мата Хайме 2 0
5. Арамбарри Мауро 2 0
6. Кабако Эрик 2 0
7. Этчейта Хавьер 1 0
8. Ньом Аллан 1 0
9. Эрнандес Хуан 1 0
10. Унал Энес 1 0
11. Максимович Неманья 1 0
12. Кукурелья Марк 1 0
Гранада
# Игрок      
1. Санчес Герман 3 0
2. Гоналон Максим 2 0
3. Эррера Янгель 2 0
4. Монторо Анхель 1 0
5. Кенеди Роберт 1 0
6. Фулкье Димитри 1 0
7. Вико Федерико 1 0
8. Пуэртас Антонио 1 0
9. Дуарте Домингуш 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хетафе 20% (1) 0 40% (2) 40% (2) 0 0
 Гранада 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 0 37.5% (3)

Предыдущие игры

Хетафе Последние 20 матчей: + = -
Хетафе 1:0 Барселона Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Хетафе 3:0 Бетис Алавес 0:0 Хетафе
Хетафе 1:0 Осасуна Реал Мадрид 6:0 Хетафе Сарагоса 0:2 Хетафе Фуэнлабрада 1:2 Хетафе Интер Милан 2:0 Хетафе Леванте 1:0 Хетафе Хетафе 0:2 Атлетико М Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал Осасуна 0:0 Хетафе Реал Мадрид 1:0 Хетафе Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Вальядолид 1:1 Хетафе Хетафе 1:1 Эйбар Хетафе 0:0 Эспаньол Гранада 2:1 Хетафе
Гранада Последние 20 матчей: + = -
ПСВ 1:2 Гранада Гранада 1:0 Севилья Кадис 1:1 Гранада Мальмё 1:3 Гранада
Атлетико М 6:1 Гранада Гранада 2:0 Локомотив Тбилиси Гранада 2:1 Алавес Теута 0:4 Гранада Гранада 2:0 Атлетик Б Бетис 3:2 Гранада Малага 0:0 Гранада Гранада 0:3 Вальядолид Гранада 4:0 Атлетик Б Мальорка 1:2 Гранада Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Сосьедад 2:3 Гранада Гранада 2:2 Валенсия Алавес 0:2 Гранада Гранада 1:2 Эйбар Леганес 0:0 Гранада

Последние игры между собой

Хетафе: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 6
Гранада: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 3
Гранада 2:1 Хетафе Ла Лига Хетафе 3:1 Гранада Ла Лига Гранада 0:0 Хетафе Товарищеские матчи Гранада 3:2 Хетафе Примера
Хетафе 1:2 Гранада Примера Хетафе 1:2 Гранада Примера Гранада 1:1 Хетафе Примера Хетафе 3:3 Гранада Примера Гранада 0:2 Хетафе Примера Гранада 2:0 Хетафе Примера Хетафе 2:2 Гранада Примера Гранада 1:0 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Гранада Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
2. Гранада Заявка 6 4 1 1 8 - 8 13
3. Вильярреал Заявка 7 3 3 1 8 - 8 12
4. Атлетико М Заявка 5 3 2 0 10 - 1 11
5. Реал Сосьедад Заявка 6 3 2 1 10 - 2 11
6. Кадис Заявка 7 3 2 2 6 - 6 11
7. Эльче Заявка 5 3 1 1 5 - 4 10
8. Осасуна Заявка 6 3 1 2 6 - 4 10
9. Хетафе Заявка 6 3 1 2 5 - 4 10
10. Бетис Заявка 7 3 0 4 7 - 11 9
11. Эйбар Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
12. Барселона Заявка 5 2 1 2 9 - 5 7
13. Севилья Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
14. Валенсия Заявка 7 2 1 4 9 - 11 7
15. Алавес Заявка 7 2 1 4 5 - 8 7
16. Атлетик Б Заявка 6 2 0 4 4 - 6 6
17. Сельта Заявка 6 1 2 3 3 - 9 5
18. Уэска Заявка 6 0 5 1 4 - 6 5
19. Леванте Заявка 5 1 0 4 5 - 10 3
20. Вальядолид Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
Новости матча
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 155
Хетафе 71.6% (111)
X 24.5% (38)
Гранада 3.9% (6)
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2.02 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
51.00 5.10 1.20
1.99 3.05 4.75
15.89 3.50 1.45

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
3.90 1.25 2.63 1.48 1.31 3.35 1.99 1.88 1.02 13.00 1.22 4.20 1.04 5.55 1.03 6.80 1.02 11.50 1.01 12.00 0.00 20.00
5.70 1.12 4.30 1.22 2.30 1.69 1.66 2.22 1.38 2.94 1.13 5.50 1.09 5.90 1.00 11.75 1.00 11.25
3.69 1.30 3.09 1.40 2.49 1.58 1.91 1.98 2.01 1.88 1.63 2.38 2.02 1.87 1.58 2.48 1.40 3.07 1.13 6.88
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.45 2.70 1.06 8.80 1.04 10.00 1.04 11.00
2.21 1.67 1.43 2.83 1.22 4.30 1.04 11.50 1.03 12.25
1.35 3.31 1.19 4.94 1.29 3.72 1.30 3.81
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.63 1.48 1.70 2.15 1.38 3.25 1.10 6.20
2.72 1.46 1.73 2.05 1.34 3.26 1.10 7.50 1.07 8.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.60 1.19
Букмекер Да Нет
15.00 1.01
Букмекер Да Нет
5.10 1.17
Где смотреть матч Хетафе 0:1 Гранада онлайн

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Прогнозы на матч Хетафе 0:1 Гранада

Исход игры
Хетафе
71.6% (111)
Ничья
24.5% (38)
Гранада
3.9% (6)
Тотал 2.5
Больше
32.03% (49)
Меньше
67.97% (104)
Обе команды забьют
Да
52.29% (80)
Нет
47.71% (73)
Популярный счёт
1:0 Хетафе
38.7% (60)
2:1 Хетафе
23.9% (37)
1:1 Ничья
21.3% (33)
2:0 Хетафе
5.2% (8)
1:2 Гранада
3.2% (5)
0:0 Ничья
1.9% (3)
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