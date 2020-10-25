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  3. Испания
Вальядолид
0:0
Второй тайм: 53'

Стадион:
Алавес
0'
21' Красная карточка
Начо Мартинес
0:0
22' Не забитый пенальти
Лукас Перес
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Лукас Перес
43' Желтая карточка
Вилья Тони
53'
13
Роберто
Хименес
18
Янко
Саиди
24
Хоакин
Фернандес
15
Эль-Ямик
Джавад
22
Начо
Мартинес
12
Орельяна
Фабиан
8
Перес
Кике
14
Алькарас
Рубен
19
Вилья
Тони
9
Вайссман
Шон
7
Гвардиола
Серхи
1
Пачеко
Фернандо
23
Химо
Наварро
5
Лагуардия
Виктор
22
Лежён
Флорьян
3
Дуарте
Рубен
16
Эдгар
Мендес
8
Пина
Томас
6
Батталья
Родриго
24
Йота
Пелетейро
7
Лукас
Перес
9
Хоселу
Санмартин
Вальядолид
4-4-2
Алавес
4-4-2

Ход матча

21'
Начо Мартинес
 
22'
0:0
Лукас Перес
24'
Карнеро Рауль
Вайссман Шон
 
35'
 
Лукас Перес
43'
Вилья Тони
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вальядолид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гвардиола Серхи 1 (1) 0.14
2. Мичел Мигель 1 0.14
3. Бруно Гонсалес 1 0.14
4. Вилья Тони 1 0.14
5. Рубио Вальдо 1 (1) 0.14
6. Оскар Плано 0 0
7. Начо Мартинес 0 0
Алавес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хоселу Санмартин 1 0.14
2. Эдгар Мендес 1 0.14
3. Эли Родриго 1 0.14
4. Дейверсон Силва 0 0
5. Лукас Перес 0 0

Карточки

Вальядолид
# Игрок      
1. Бруно Гонсалес 3 0
2. Начо Мартинес 1 1
3. Хоакин Фернандес 2 0
4. Мичел Мигель 1 0
5. Вилья Тони 1 0
6. Гвардиола Серхи 1 0
7. Сан Эметерио Феде 1 0
8. Санчес Хавьер 1 0
9. Рубио Вальдо 1 0
10. Эль-Ямик Джавад 1 0
Алавес
# Игрок      
1. Лежён Флорьян 3 0
2. Дуарте Рубен 1 1
3. Батталья Родриго 2 0
4. Лагуардия Виктор 1 0
5. Хави Лопеc 1 0
6. Химо Наварро 1 0
7. Пина Томас 1 0
8. Эдгар Мендес 1 0
9. Эли Родриго 1 0
10. Риоха Луис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вальядолид 0 0 60% (3) 20% (1) 20% (1) 0
 Алавес 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0

Предыдущие игры

Вальядолид Последние 20 матчей: + = -
Уэска 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Атлетик Б Вальядолид 1:2 Эйбар Реал Мадрид 1:0 Вальядолид
Вальядолид 1:1 Сельта Бетис 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Брага 2:2 Вальядолид Спортинг Л 2:1 Вальядолид Спортинг 2:1 Вальядолид Гранада 0:3 Вальядолид Малага 1:0 Вальядолид Вальядолид 2:0 Бетис Эйбар 3:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Барселона Валенсия 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:0 Алавес Вальядолид 0:0 Леванте Севилья 1:1 Вальядолид Вальядолид 1:1 Хетафе
Алавес Последние 20 матчей: + = -
Алавес 0:2 Эльче Алавес 0:0 Осасуна Алавес 1:0 Атлетик Б Вильярреал 3:1 Алавес
Алавес 0:0 Хетафе Гранада 2:1 Алавес Алавес 0:1 Бетис Реал Сосьедад 2:2 Алавес Атлетик Б 2:1 Алавес Осасуна 2:1 Алавес Алавес 1:2 Уэска Алавес 0:5 Барселона Бетис 1:2 Алавес Алавес 0:0 Хетафе Реал Мадрид 2:0 Алавес Вальядолид 1:0 Алавес Алавес 0:2 Гранада Атлетико М 2:1 Алавес Алавес 0:1 Осасуна Сельта 6:0 Алавес

Последние игры между собой

Вальядолид: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 4
Алавес: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 5
Вальядолид 1:0 Алавес Ла Лига Алавес 3:0 Вальядолид Ла Лига Алавес 2:2 Вальядолид Примера Вальядолид 0:1 Алавес Примера
Алавес 1:0 Вальядолид Товарищеские матчи Вальядолид 1:1 Алавес Товарищеские матчи Алавес 2:1 Вальядолид Сегунда Вальядолид 1:2 Алавес Сегунда Алавес 0:2 Вальядолид Сегунда Вальядолид 2:0 Алавес Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
2. Атлетико М Заявка 5 3 2 0 10 - 1 11
3. Реал Сосьедад Заявка 6 3 2 1 10 - 2 11
4. Вильярреал Заявка 6 3 2 1 8 - 8 11
5. Хетафе Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
6. Эльче Заявка 5 3 1 1 5 - 4 10
7. Гранада Заявка 5 3 1 1 7 - 8 10
8. Осасуна Заявка 6 3 1 2 6 - 4 10
9. Кадис Заявка 6 3 1 2 6 - 6 10
10. Бетис Заявка 7 3 0 4 7 - 11 9
11. Эйбар Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
12. Барселона Заявка 5 2 1 2 9 - 5 7
13. Севилья Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
14. Валенсия Заявка 7 2 1 4 9 - 11 7
15. Атлетик Б Заявка 6 2 0 4 4 - 6 6
16. Сельта Заявка 6 1 2 3 3 - 9 5
17. Уэска Заявка 6 0 5 1 4 - 6 5
18. Алавес 0:0 Заявка 7 1 2 4 3 - 8 5
19. Вальядолид 0:0 Заявка 7 0 4 3 5 - 9 4
20. Леванте Заявка 5 1 0 4 5 - 10 3
  • Второй тайм
  • 54'
    Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 54'
    Карнеро Рауль из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
  • 53'
    Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 53'
    Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 52'
    Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 52'
    Матч возобновлен
  • 52'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Офсайд
    51'
    Лукас Перес из команды Алавес в офсайде
  • 51'
    Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 50'
    Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 50'
    Контроль мяча: Вальядолид: 39%, Алавес: 61%.
  • 50'
    Алавес пытается что-то создать.
  • 49'
    Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 49'
    Матч возобновлен
  • 48'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 48'
    Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Химо Наварро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 47'
    Алькарас Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    47'
    Судья сигнализирует, что Пина Томас из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Орельяна Фабиан
  • 47'
    Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Zorrilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Вальядолид 65.8% (100)
X 29.6% (45)
Алавес 4.6% (7)
Все прогнозы
1.66 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вальядолид
Ничья
Алавес
5.21
3.06
3.34
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
5.00 2.25 2.45
5.10 2.31 2.35
2.46 3.06 3.34
5.21 2.22 2.50

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
3.05 1.37 5.20 1.16 1.47 2.65 2.18 1.73 1.85 2.02 1.11 6.50 1.21 4.50 1.01 15.00 1.03 9.70 1.03 15.00 0.00 19.50
6.80 1.11 5.25 1.17 2.54 1.58 1.85 1.97 1.49 2.66 1.22 4.40 1.16 5.40 1.05 10.75 1.04 11.75
5.39 1.17 2.40 1.61 1.92 1.96 1.58 2.45 1.74 2.17 1.87 2.02 1.57 2.51 1.43 2.96 1.34 3.41 1.14 6.36
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.30 3.50 1.47 2.70 1.01 15.00 1.05 10.50
2.36 1.59 1.55 2.45 1.28 3.68 1.06 9.30 1.04 10.75
1.23 4.24 1.12 6.64 1.17 5.34 1.13 6.55 1.22 4.56
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.86 1.88 1.39 2.85 1.11 5.10
2.95 1.40 1.94 1.86 1.43 2.83 1.13 5.85 1.09 7.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.44 1.20
Букмекер Да Нет
6.60 1.11
Букмекер Да Нет
4.70 1.19
Где смотреть матч Вальядолид 0:0 Алавес онлайн

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Прогнозы на матч Вальядолид 0:0 Алавес

Исход игры
Вальядолид
65.8% (100)
Ничья
29.6% (45)
Алавес
4.6% (7)
Тотал 2.5
Больше
28.48% (43)
Меньше
71.52% (108)
Обе команды забьют
Да
52.98% (80)
Нет
47.02% (71)
Популярный счёт
1:0 Вальядолид
34.2% (52)
1:1 Ничья
24.3% (37)
2:1 Вальядолид
22.4% (34)
2:0 Вальядолид
6.6% (10)
0:0 Ничья
4.6% (7)
1:2 Алавес
3.3% (5)
3:1 Вальядолид
1.3% (2)
0:1 Алавес
1.3% (2)
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