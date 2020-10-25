Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Удар от ворот произведет Алавес

48' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Удар от ворот произведет Алавес

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Роберто Хименес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Дуарте Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

44' Матч возобновлен

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Вилья Тони получил желтую карточку от судьи

42' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Удар от ворот произведет Вальядолид

41' Лукас Перес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

39' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Эль-Ямик Джавад выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' НЕТ ГОЛА! - После просмотра видео, судья объявил, что гол, который забила команда Алавес , отменен из-за офсайда.

36' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

34' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Матч возобновлен

33' Игра остановлена из-за технических проблем.

32' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Хоакин Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Хоакин Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Хоакин Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Матч возобновлен

24' Вальядолид делает оборонительную замену. [player1] уходит, а на его место вступает [player2], игрок более защитного плана.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' ОН ПОПАДАЕТ В ПЕРЕКЛАДИНУ - Лукас Перес пробил пенальти, но мяч шарахнул каркас ворот!

21' УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Начо Мартинес удален с поля!

21' После проверки VAR судья не изменил решения - Алавес пробьет пенальти!

19' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

18' Хорошую попытку сделал Лукас Перес . Удар в створ, но вратарь начеку

16' Удар от ворот произведет Алавес

16' Вайссман Шон из команды Вальядолид не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

15' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Удар от ворот произведет Вальядолид

12' Эдгар Мендес из команды Алавес навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

11' Удар от ворот произведет Вальядолид

11' Лукас Перес из команды Алавес плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

10' Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Орельяна Фабиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

8' Удар от ворот произведет Алавес

7' Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Хорошую попытку сделал Вилья Тони . Удар в створ, но вратарь начеку

3' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Алавес начинает с центра поля