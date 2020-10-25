Вальядолид
0:2
Конец матча
Стадион: Хосе Сорилья
Алавес
21' Красная карточкаНачо Мартинес
0:0
22' Не забитый пенальтиЛукас Перес
35' Undefined phrase: football_event_Лукас Перес
43' Желтая карточкаВилья Тони
0:1
55' ГолПина Томас
0:2
85' ГолСайнс Борха
18
Янко
Саиди
19
Вилья
Тони
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Янко СаидиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Вилья ТониПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Эрвиас ПаблоПолузащитник
-
40 Жота СерранПолузащитник
-
21 Мичел МигельПолузащитник
-
17 Роке МесаПолузащитник
-
23 Рубио ВальдоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Оскар ПланоНападающий
-
16 Андре МаркосНападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Химо НаварроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Эдгар МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Хави ЛопеcЗащитник
-
2 ТачиЗащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
-
19 Ману ГарсияПолузащитник
-
17 Марин АдрианПолузащитник
-
18 Бурги ХорхеПолузащитник
-
29 Сайнс БорхаПолузащитник
- Нападающий
-
10 Гвидетти ЙонНападающий
-
Главный тренер: Мачин Пабло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
21'
22'
0:0
35'
43'
55'
0:1
60'
85'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
3 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 5
-
2 Угловые 4
-
4 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гвардиола Серхи
|1 (1)
|0.14
|2.
|Мичел Мигель
|1
|0.14
|3.
|Бруно Гонсалес
|1
|0.14
|4.
|Вилья Тони
|1
|0.14
|5.
|Рубио Вальдо
|1 (1)
|0.14
|6.
|Оскар Плано
|0
|0
|7.
|Начо Мартинес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хоселу Санмартин
|1
|0.14
|2.
|Пина Томас
|1
|0.14
|3.
|Эдгар Мендес
|1
|0.14
|4.
|Эли Родриго
|1
|0.14
|5.
|Сайнс Борха
|1
|0.14
|6.
|Дейверсон Силва
|0
|0
|7.
|Йота Пелетейро
|0
|0
|8.
|Лукас Перес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бруно Гонсалес
|3
|0
|2.
|Начо Мартинес
|1
|1
|3.
|Хоакин Фернандес
|2
|0
|4.
|Мичел Мигель
|1
|0
|5.
|Вилья Тони
|1
|0
|6.
|Гвардиола Серхи
|1
|0
|7.
|Сан Эметерио Феде
|1
|0
|8.
|Санчес Хавьер
|1
|0
|9.
|Рубио Вальдо
|1
|0
|10.
|Эль-Ямик Джавад
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лежён Флорьян
|3
|0
|2.
|Дуарте Рубен
|1
|1
|3.
|Батталья Родриго
|2
|0
|4.
|Лагуардия Виктор
|1
|0
|5.
|Хави Лопеc
|1
|0
|6.
|Химо Наварро
|1
|0
|7.
|Пина Томас
|1
|0
|8.
|Эдгар Мендес
|1
|0
|9.
|Эли Родриго
|1
|0
|10.
|Риоха Луис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вальядолид
|0
|0
|60% (3)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|Алавес
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
Предыдущие игры
Вальядолид Последние 20 матчей: + = -Уэска 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Атлетик Б Вальядолид 1:2 Эйбар Реал Мадрид 1:0 Вальядолид
Вальядолид 1:1 Сельта Бетис 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Брага 2:2 Вальядолид Спортинг Л 2:1 Вальядолид Спортинг 2:1 Вальядолид Гранада 0:3 Вальядолид Малага 1:0 Вальядолид Вальядолид 2:0 Бетис Эйбар 3:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Барселона Валенсия 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:0 Алавес Вальядолид 0:0 Леванте Севилья 1:1 Вальядолид Вальядолид 1:1 Хетафе
Алавес Последние 20 матчей: + = -Алавес 0:2 Эльче Алавес 0:0 Осасуна Алавес 1:0 Атлетик Б Вильярреал 3:1 Алавес
Алавес 0:0 Хетафе Гранада 2:1 Алавес Алавес 0:1 Бетис Реал Сосьедад 2:2 Алавес Атлетик Б 2:1 Алавес Осасуна 2:1 Алавес Алавес 1:2 Уэска Алавес 0:5 Барселона Бетис 1:2 Алавес Алавес 0:0 Хетафе Реал Мадрид 2:0 Алавес Вальядолид 1:0 Алавес Алавес 0:2 Гранада Атлетико М 2:1 Алавес Алавес 0:1 Осасуна Сельта 6:0 Алавес
Последние игры между собой
Вальядолид: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 4
Алавес: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|2.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 8
|12
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 2
|11
|5.
|Кадис
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 6
|11
|6.
|Хетафе
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|7.
|Эльче
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 4
|10
|8.
|Гранада
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 8
|10
|9.
|Осасуна
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|10.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 11
|9
|11.
|Эйбар
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|12.
|Барселона
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 5
|7
|13.
|Севилья
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|14.
|Валенсия
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|15.
|Алавес
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 8
|7
|16.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 6
|6
|17.
|Сельта
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|18.
|Уэска
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|4 - 6
|5
|19.
|Леванте
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|20.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|3.05
|1.37
|—
|—
|5.20
|1.16
|—
|—
|1.87
|1.92
|2.18
|1.73
|1.85
|2.02
|—
|—
|1.14
|5.55
|1.21
|4.50
|1.03
|12.00
|1.03
|9.70
|1.03
|15.00
|0.00
|19.50
|6.80
|1.11
|—
|—
|5.25
|1.17
|—
|—
|2.54
|1.58
|—
|—
|1.85
|1.97
|—
|—
|1.49
|2.66
|1.22
|4.40
|1.16
|5.40
|1.05
|10.75
|1.04
|11.75
|—
|—
|5.39
|1.17
|2.40
|1.61
|1.92
|1.96
|1.58
|2.45
|1.59
|2.44
|1.34
|3.36
|1.49
|2.70
|1.43
|2.96
|1.34
|3.41
|—
|—
|1.14
|6.36
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Вальядолид 0:2 Алавес
Исход игры
Вальядолид
65.8% (100)
Ничья
29.6% (45)
Алавес
4.6% (7)
Тотал 2.5
Больше
28.48% (43)
Меньше
71.52% (108)
Обе команды забьют
Да
52.98% (80)
Нет
47.02% (71)
Популярный счёт
1:0 Вальядолид
34.2% (52)
1:1 Ничья
24.3% (37)
2:1 Вальядолид
22.4% (34)
2:0 Вальядолид
6.6% (10)
0:0 Ничья
4.6% (7)
1:2 Алавес
3.3% (5)
3:1 Вальядолид
1.3% (2)
0:1 Алавес
1.3% (2)
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