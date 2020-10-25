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Вальядолид
0:2
Конец матча

Стадион:
Алавес
0'
21' Красная карточка
Начо Мартинес
0:0
22' Не забитый пенальти
Лукас Перес
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Лукас Перес
43' Желтая карточка
Вилья Тони
0:1
55' Гол
Пина Томас
0:2
85' Гол
Сайнс Борха
90'+5
13
Роберто
Хименес
18
Янко
Саиди
24
Хоакин
Фернандес
15
Эль-Ямик
Джавад
22
Начо
Мартинес
12
Орельяна
Фабиан
8
Перес
Кике
14
Алькарас
Рубен
19
Вилья
Тони
9
Вайссман
Шон
7
Гвардиола
Серхи
1
Пачеко
Фернандо
23
Химо
Наварро
5
Лагуардия
Виктор
22
Лежён
Флорьян
3
Дуарте
Рубен
16
Эдгар
Мендес
8
Пина
Томас
6
Батталья
Родриго
24
Йота
Пелетейро
7
Лукас
Перес
9
Хоселу
Санмартин
Вальядолид
4-4-2
Алавес
4-4-2

Ход матча

21'
Начо Мартинес
 
22'
0:0
Лукас Перес
24'
Карнеро Рауль
Вайссман Шон
 
35'
 
Лукас Перес
43'
Вилья Тони
 
55'
0:1
Пина Томас
(Йота Пелетейро)
59'
Андре Маркос
Перес Кике
 
60'
Роке Меса
Вилья Тони
 
71'
 
Дейверсон Силва
Хоселу Санмартин
80'
Луис Перез
Алькарас Рубен
 
80'
Оскар Плано
Янко Саиди
 
84'
 
Агиррегабириа Мартин
Эдгар Мендес
84'
 
Сайнс Борха
Лукас Перес
84'
 
Ману Гарсия
Йота Пелетейро
85'
0:2
Сайнс Борха
(Дейверсон Силва)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 4
  • 4 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вальядолид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гвардиола Серхи 1 (1) 0.14
2. Мичел Мигель 1 0.14
3. Бруно Гонсалес 1 0.14
4. Вилья Тони 1 0.14
5. Рубио Вальдо 1 (1) 0.14
6. Оскар Плано 0 0
7. Начо Мартинес 0 0
Алавес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хоселу Санмартин 1 0.14
2. Пина Томас 1 0.14
3. Эдгар Мендес 1 0.14
4. Эли Родриго 1 0.14
5. Сайнс Борха 1 0.14
6. Дейверсон Силва 0 0
7. Йота Пелетейро 0 0
8. Лукас Перес 0 0

Карточки

Вальядолид
# Игрок      
1. Бруно Гонсалес 3 0
2. Начо Мартинес 1 1
3. Хоакин Фернандес 2 0
4. Мичел Мигель 1 0
5. Вилья Тони 1 0
6. Гвардиола Серхи 1 0
7. Сан Эметерио Феде 1 0
8. Санчес Хавьер 1 0
9. Рубио Вальдо 1 0
10. Эль-Ямик Джавад 1 0
Алавес
# Игрок      
1. Лежён Флорьян 3 0
2. Дуарте Рубен 1 1
3. Батталья Родриго 2 0
4. Лагуардия Виктор 1 0
5. Хави Лопеc 1 0
6. Химо Наварро 1 0
7. Пина Томас 1 0
8. Эдгар Мендес 1 0
9. Эли Родриго 1 0
10. Риоха Луис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вальядолид 0 0 60% (3) 20% (1) 20% (1) 0
 Алавес 0 20% (1) 20% (1) 20% (1) 20% (1) 20% (1)

Предыдущие игры

Вальядолид Последние 20 матчей: + = -
Уэска 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Атлетик Б Вальядолид 1:2 Эйбар Реал Мадрид 1:0 Вальядолид
Вальядолид 1:1 Сельта Бетис 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Брага 2:2 Вальядолид Спортинг Л 2:1 Вальядолид Спортинг 2:1 Вальядолид Гранада 0:3 Вальядолид Малага 1:0 Вальядолид Вальядолид 2:0 Бетис Эйбар 3:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Барселона Валенсия 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:0 Алавес Вальядолид 0:0 Леванте Севилья 1:1 Вальядолид Вальядолид 1:1 Хетафе
Алавес Последние 20 матчей: + = -
Алавес 0:2 Эльче Алавес 0:0 Осасуна Алавес 1:0 Атлетик Б Вильярреал 3:1 Алавес
Алавес 0:0 Хетафе Гранада 2:1 Алавес Алавес 0:1 Бетис Реал Сосьедад 2:2 Алавес Атлетик Б 2:1 Алавес Осасуна 2:1 Алавес Алавес 1:2 Уэска Алавес 0:5 Барселона Бетис 1:2 Алавес Алавес 0:0 Хетафе Реал Мадрид 2:0 Алавес Вальядолид 1:0 Алавес Алавес 0:2 Гранада Атлетико М 2:1 Алавес Алавес 0:1 Осасуна Сельта 6:0 Алавес

Последние игры между собой

Вальядолид: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 4
Алавес: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 5
Вальядолид 1:0 Алавес Ла Лига Алавес 3:0 Вальядолид Ла Лига Алавес 2:2 Вальядолид Примера Вальядолид 0:1 Алавес Примера
Алавес 1:0 Вальядолид Товарищеские матчи Вальядолид 1:1 Алавес Товарищеские матчи Алавес 2:1 Вальядолид Сегунда Вальядолид 1:2 Алавес Сегунда Алавес 0:2 Вальядолид Сегунда Вальядолид 2:0 Алавес Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
2. Вильярреал 0:0 Заявка 7 3 3 1 8 - 8 12
3. Атлетико М Заявка 5 3 2 0 10 - 1 11
4. Реал Сосьедад Заявка 6 3 2 1 10 - 2 11
5. Кадис 0:0 Заявка 7 3 2 2 6 - 6 11
6. Хетафе Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
7. Эльче Заявка 5 3 1 1 5 - 4 10
8. Гранада Заявка 5 3 1 1 7 - 8 10
9. Осасуна Заявка 6 3 1 2 6 - 4 10
10. Бетис Заявка 7 3 0 4 7 - 11 9
11. Эйбар Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
12. Барселона Заявка 5 2 1 2 9 - 5 7
13. Севилья Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
14. Валенсия Заявка 7 2 1 4 9 - 11 7
15. Алавес Заявка 7 2 1 4 5 - 8 7
16. Атлетик Б Заявка 6 2 0 4 4 - 6 6
17. Сельта Заявка 6 1 2 3 3 - 9 5
18. Уэска Заявка 6 0 5 1 4 - 6 5
19. Леванте Заявка 5 1 0 4 5 - 10 3
20. Вальядолид Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Zorrilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Вальядолид 65.8% (100)
X 29.6% (45)
Алавес 4.6% (7)
Все прогнозы
1.66 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
4.70 2.70 2.12
38.00 6.30 1.15
2.46 3.06 3.34
33.22 5.39 1.21

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
3.05 1.37 5.20 1.16 1.87 1.92 2.18 1.73 1.85 2.02 1.14 5.55 1.21 4.50 1.03 12.00 1.03 9.70 1.03 15.00 0.00 19.50
6.80 1.11 5.25 1.17 2.54 1.58 1.85 1.97 1.49 2.66 1.22 4.40 1.16 5.40 1.05 10.75 1.04 11.75
5.39 1.17 2.40 1.61 1.92 1.96 1.58 2.45 1.59 2.44 1.34 3.36 1.49 2.70 1.43 2.96 1.34 3.41 1.14 6.36
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.30 3.50 1.47 2.70 1.01 15.00 1.05 10.50
2.36 1.59 1.55 2.45 1.28 3.68 1.06 9.30 1.04 10.75
1.23 4.24 1.12 6.64 1.17 5.34 1.13 6.55 1.22 4.56
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.86 1.88 1.39 2.85 1.11 5.10
2.95 1.40 1.94 1.86 1.43 2.83 1.13 5.85 1.09 7.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.00 1.24
Букмекер Да Нет
6.60 1.11
Букмекер Да Нет
4.70 1.19
Где смотреть матч Вальядолид 0:2 Алавес онлайн

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Прогнозы на матч Вальядолид 0:2 Алавес

Исход игры
Вальядолид
65.8% (100)
Ничья
29.6% (45)
Алавес
4.6% (7)
Тотал 2.5
Больше
28.48% (43)
Меньше
71.52% (108)
Обе команды забьют
Да
52.98% (80)
Нет
47.02% (71)
Популярный счёт
1:0 Вальядолид
34.2% (52)
1:1 Ничья
24.3% (37)
2:1 Вальядолид
22.4% (34)
2:0 Вальядолид
6.6% (10)
0:0 Ничья
4.6% (7)
1:2 Алавес
3.3% (5)
3:1 Вальядолид
1.3% (2)
0:1 Алавес
1.3% (2)
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