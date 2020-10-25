Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Удар от ворот произведет Алавес

94' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Удар от ворот произведет Вальядолид

92' Сайнс Борха оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Вальядолид

90' Удар от ворот произведет Алавес

89' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Алавес будет все-таки засчитан.

86' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

84' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Оскар Плано из команды Вальядолид плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

81' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Удар от ворот произведет Вальядолид

80' О, нет. Из многообещающей позиции Эдгар Мендес из команды Алавес наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

79' Пина Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Удар от ворот произведет Вальядолид

76' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Удар от ворот произведет Вальядолид

72' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Орельяна Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Эль-Ямик Джавад предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

69' Лукас Перес завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

68' Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе

67' Дуарте Рубен из команды Алавес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

67' Матч возобновлен

67' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

66' Хоакин Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Андре Маркос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Эль-Ямик Джавад предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

65' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе

63' Роберто Хименес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Удар от ворот произведет Вальядолид

61' Йота Пелетейро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

61' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Удар от ворот произведет Алавес

59' Орельяна Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Г О О О О Л - Пина Томас изменил счет на табло!

55' Удар от ворот произведет Вальядолид

54' Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Матч возобновлен

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Матч возобновлен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Химо Наварро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Алькарас Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля