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Кадис
0:0
Перерыв

Стадион:
Вильярреал
0'
6' Желтая карточка
Марио Гаспар
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Негредо Альваро
33' Желтая карточка
Санчес Сальвадор
1
Ледесма
Херемиас
15
Акапо
Карлос
3
Хименес
Фали
16
Кала
Хуан
22
Альфонсо
Луис
7
Санчес
Сальвадор
6
Мари
Хосе
2
Йонссон
Йенс
8
Алекс
Фернандес
9
Лосано
Энтони
18
Негредо
Альваро
1
Асенхо
Серхио
2
Марио
Гаспар
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
24
Педраса
Альфонсо
14
Тригерос
Мануэль
10
Иборра
Висенте
19
Коклен
Франсис
16
Кубо
Такефуса
17
Алькасер
Пако
23
Гомес
Мойсес
Кадис
4-4-2
Вильярреал
4-3-3

Ход матча

6'
 
Марио Гаспар
7'
Негредо Альваро
 
33'
Санчес Сальвадор
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 4 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 27 Владение мячом, % 73

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Негредо Альваро 1 0.14
2. Лосано Энтони 1 0.14
3. Помбо Хорхе 1 0.14
4. Санчес Сальвадор 1 0.14
5. Алехо Иван 1 0.14
6. Малбашич Филип 0 0
7. Хименес Альваро 0 0
Вильярреал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Алькасер Пако 4 (1) 0.57
2. Морено Херард 3 (2) 0.43
3. Парехо Даниэль 1 0.14
4. Марио Гаспар 0 0
5. Чуквезе Саму 0 0

Карточки

Кадис
# Игрок      
1. Негредо Альваро 1 1
2. Акапо Карлос 1 1
3. Кала Хуан 2 0
4. Альфонсо Луис 2 0
5. Хименес Фали 2 0
6. Аугусто Фернандес 1 0
7. Малбашич Филип 1 0
8. Мари Хосе 1 0
9. Помбо Хорхе 1 0
10. Мауро Маркос 1 0
11. Алехо Иван 1 0
Вильярреал
# Игрок      
1. Кубо Такефуса 1 1
2. Иборра Висенте 2 0
3. Педраса Альфонсо 2 0
4. Альбиоль Рауль 1 0
5. Марио Гаспар 1 0
6. Коклен Франсис 1 0
7. Морено Херард 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кадис 20% (1) 20% (1) 0 40% (2) 0 20% (1)
 Вильярреал 25% (2) 0 12.5% (1) 0 62.5% (5) 0

Предыдущие игры

Кадис Последние 20 матчей: + = -
Реал Мадрид 0:1 Кадис Кадис 1:1 Гранада Атлетик Б 0:1 Кадис Кадис 1:3 Севилья
Уэска 0:2 Кадис Кадис 0:2 Осасуна Кадис 1:1 Альмерия Кадис 1:0 Эспаньол Малага 1:2 Кадис Малага 1:2 Кадис Бетис 1:0 Кадис Бетис 1:0 Кадис Кадис 0:1 Альбасете Жирона 2:1 Кадис Кадис 0:1 Фуэнлабрада Экстремадура 0:1 Кадис Кадис 2:0 Реал Овьедо Эльче 0:0 Кадис Кадис 0:2 Тенерифе Уэска 1:1 Кадис
Вильярреал Последние 20 матчей: + = -
Вильярреал 5:3 Сивасспор Вильярреал 2:1 Валенсия Вильярреал 2:0 Ориуэла Атлетико М 0:0 Вильярреал
Вильярреал 3:1 Алавес Барселона 4:0 Вильярреал Вильярреал 2:1 Эйбар Вильярреал 1:1 Уэска Вильярреал 1:2 Леванте Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Валенсия 2:1 Вильярреал Вильярреал 2:3 Тенерифе Вильярреал 3:1 Картахена Вильярреал 4:0 Эйбар Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад Хетафе 1:3 Вильярреал Вильярреал 1:4 Барселона Бетис 0:2 Вильярреал Вильярреал 2:0 Валенсия

Последние игры между собой

Кадис: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Вильярреал: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Кадис 0:3 Вильярреал Товарищеские матчи Вильярреал 3:0 Кадис Кубок Короля Кадис 1:2 Вильярреал Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
2. Вильярреал 0:0 Заявка 7 3 3 1 8 - 8 12
3. Атлетико М Заявка 5 3 2 0 10 - 1 11
4. Реал Сосьедад Заявка 6 3 2 1 10 - 2 11
5. Кадис 0:0 Заявка 7 3 2 2 6 - 6 11
6. Хетафе Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
7. Эльче Заявка 5 3 1 1 5 - 4 10
8. Гранада Заявка 5 3 1 1 7 - 8 10
9. Осасуна Заявка 6 3 1 2 6 - 4 10
10. Бетис Заявка 7 3 0 4 7 - 11 9
11. Эйбар Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
12. Барселона Заявка 5 2 1 2 9 - 5 7
13. Севилья Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
14. Валенсия Заявка 7 2 1 4 9 - 11 7
15. Алавес Заявка 7 2 1 4 5 - 8 7
16. Атлетик Б Заявка 6 2 0 4 4 - 6 6
17. Сельта Заявка 6 1 2 3 3 - 9 5
18. Уэска Заявка 6 0 5 1 4 - 6 5
19. Леванте Заявка 5 1 0 4 5 - 10 3
20. Вальядолид Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ramon de Carranza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 156
Кадис 8.3% (13)
X 26.3% (41)
Вильярреал 65.4% (102)
Все прогнозы
2.36 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кадис
Ничья
Вильярреал
4.56
3.15
2.27
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
4.30 2.90 2.15
4.30 2.85 2.13
3.58 3.16 2.26
4.56 2.65 2.27

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
4.75 1.18 6.80 1.11 1.97 1.82 2.23 1.70 1.87 1.99 1.30 3.50 1.32 3.40 1.08 7.77 1.07 7.20 1.01 15.00 1.01 14.50
7.80 1.09 6.35 1.12 2.82 1.44 2.14 1.73 1.66 2.36 1.31 3.52 1.23 4.40 1.08 8.80 1.07 9.10 1.01 18.00
4.22 1.25 2.95 1.43 2.15 1.76 1.81 2.08 1.58 2.50 1.34 3.42 1.51 2.67 1.22 4.57 1.46 2.89 1.11 7.34
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.40 2.90 1.64 2.25 1.03 12.00 1.08 8.00 1.02 13.00
2.53 1.52 1.68 2.19 1.33 3.32 1.08 7.90 1.06 9.20
1.29 3.73 1.16 5.71 1.26 4.08 1.18 5.11
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.33 1.57 1.57 2.33 1.21 4.20
3.32 1.33 2.14 1.72 1.53 2.50 1.16 5.20 1.12 6.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.85 1.42
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.80 1.27
Где смотреть матч Кадис 0:0 Вильярреал онлайн

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Прогнозы на матч Кадис 0:0 Вильярреал

Исход игры
Кадис
8.3% (13)
Ничья
26.3% (41)
Вильярреал
65.4% (102)
Тотал 2.5
Больше
47.06% (72)
Меньше
52.94% (81)
Обе команды забьют
Да
71.9% (110)
Нет
28.1% (43)
Популярный счёт
1:2 Вильярреал
38.5% (60)
1:1 Ничья
24.4% (38)
0:1 Вильярреал
16.7% (26)
0:2 Вильярреал
6.4% (10)
2:1 Кадис
3.8% (6)
1:0 Кадис
3.2% (5)
1:3 Вильярреал
2.6% (4)
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