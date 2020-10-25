Кадис
0:0
Перерыв
Стадион: Рамон де Карранса
Вильярреал
6' Желтая карточкаМарио Гаспар
7' Undefined phrase: football_event_Негредо Альваро
33' Желтая карточкаСанчес Сальвадор
15
Акапо
Карлос
16
Кала
Хуан
23
Гомес
Мойсес
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Акапо КарлосЗащитник
- Защитник
-
16 Кала ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Бодиже ЯннПолузащитник
-
11 Помбо ХорхеПолузащитник
-
14 Алехо ИванНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Cервера Альваро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Гомес МойсесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Пенья РубенЗащитник
-
21 Коста ХаумеЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Пино ЙеремиНападающий
-
11 Чуквезе СамуНападающий
-
34 Ниньо ФерНападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
6'
33'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
4 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
27 Владение мячом, % 73
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Негредо Альваро
|1
|0.14
|2.
|Лосано Энтони
|1
|0.14
|3.
|Помбо Хорхе
|1
|0.14
|4.
|Санчес Сальвадор
|1
|0.14
|5.
|Алехо Иван
|1
|0.14
|6.
|Малбашич Филип
|0
|0
|7.
|Хименес Альваро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Алькасер Пако
|4 (1)
|0.57
|2.
|Морено Херард
|3 (2)
|0.43
|3.
|Парехо Даниэль
|1
|0.14
|4.
|Марио Гаспар
|0
|0
|5.
|Чуквезе Саму
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Негредо Альваро
|1
|1
|2.
|Акапо Карлос
|1
|1
|3.
|Кала Хуан
|2
|0
|4.
|Альфонсо Луис
|2
|0
|5.
|Хименес Фали
|2
|0
|6.
|Аугусто Фернандес
|1
|0
|7.
|Малбашич Филип
|1
|0
|8.
|Мари Хосе
|1
|0
|9.
|Помбо Хорхе
|1
|0
|10.
|Мауро Маркос
|1
|0
|11.
|Алехо Иван
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кубо Такефуса
|1
|1
|2.
|Иборра Висенте
|2
|0
|3.
|Педраса Альфонсо
|2
|0
|4.
|Альбиоль Рауль
|1
|0
|5.
|Марио Гаспар
|1
|0
|6.
|Коклен Франсис
|1
|0
|7.
|Морено Херард
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кадис
|20% (1)
|20% (1)
|0
|40% (2)
|0
|20% (1)
|Вильярреал
|25% (2)
|0
|12.5% (1)
|0
|62.5% (5)
|0
Предыдущие игры
Кадис Последние 20 матчей: + = -Реал Мадрид 0:1 Кадис Кадис 1:1 Гранада Атлетик Б 0:1 Кадис Кадис 1:3 Севилья
Вильярреал Последние 20 матчей: + = -Вильярреал 5:3 Сивасспор Вильярреал 2:1 Валенсия Вильярреал 2:0 Ориуэла Атлетико М 0:0 Вильярреал
Вильярреал 3:1 Алавес Барселона 4:0 Вильярреал Вильярреал 2:1 Эйбар Вильярреал 1:1 Уэска Вильярреал 1:2 Леванте Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Валенсия 2:1 Вильярреал Вильярреал 2:3 Тенерифе Вильярреал 3:1 Картахена Вильярреал 4:0 Эйбар Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад Хетафе 1:3 Вильярреал Вильярреал 1:4 Барселона Бетис 0:2 Вильярреал Вильярреал 2:0 Валенсия
Последние игры между собой
Кадис: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Вильярреал: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|2.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 8
|12
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 2
|11
|5.
|Кадис
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 6
|11
|6.
|Хетафе
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|7.
|Эльче
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 4
|10
|8.
|Гранада
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 8
|10
|9.
|Осасуна
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|10.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 11
|9
|11.
|Эйбар
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|12.
|Барселона
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 5
|7
|13.
|Севилья
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|14.
|Валенсия
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|15.
|Алавес
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 8
|7
|16.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 6
|6
|17.
|Сельта
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|18.
|Уэска
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|4 - 6
|5
|19.
|Леванте
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|20.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|4.75
|1.18
|6.80
|1.11
|—
|—
|1.97
|1.82
|—
|—
|2.23
|1.70
|1.87
|1.99
|1.30
|3.50
|—
|—
|1.32
|3.40
|1.08
|7.77
|1.07
|7.20
|1.01
|15.00
|1.01
|14.50
|7.80
|1.09
|6.35
|1.12
|—
|—
|2.82
|1.44
|—
|—
|2.14
|1.73
|—
|—
|1.66
|2.36
|—
|—
|1.31
|3.52
|1.23
|4.40
|1.08
|8.80
|1.07
|9.10
|1.01
|18.00
|4.22
|1.25
|2.95
|1.43
|2.15
|1.76
|1.81
|2.08
|1.58
|2.50
|1.34
|3.42
|1.51
|2.67
|1.22
|4.57
|1.46
|2.89
|—
|—
|1.11
|7.34
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Кадис 0:0 Вильярреал
Исход игры
Кадис
8.3% (13)
Ничья
26.3% (41)
Вильярреал
65.4% (102)
Тотал 2.5
Больше
47.06% (72)
Меньше
52.94% (81)
Обе команды забьют
Да
71.9% (110)
Нет
28.1% (43)
Популярный счёт
1:2 Вильярреал
38.5% (60)
1:1 Ничья
24.4% (38)
0:1 Вильярреал
16.7% (26)
0:2 Вильярреал
6.4% (10)
2:1 Кадис
3.8% (6)
1:0 Кадис
3.2% (5)
1:3 Вильярреал
2.6% (4)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!