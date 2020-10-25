Первый тайм

49' Команда Кадис играла лучше в этом тайме.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Мари Хосе из команды Кадис не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

48' Марио Гаспар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Удар от ворот произведет Вильярреал

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Акапо Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Торрес Пау II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Кубо Такефуса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Алекс Фернандес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Удар от ворот произведет Кадис

42' Марио Гаспар из команды Вильярреал плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

40' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Асенхо Серхио взял и забрал мяч на выходе

38' Ледесма Херемиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Алькасер Пако из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

37' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Асенхо Серхио взял и забрал мяч на выходе

34' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Кубо Такефуса навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Кубо Такефуса навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Альбиоль Рауль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

33' Кубо Такефуса навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

33' Санчес Сальвадор совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

32' Асенхо Серхио взял и забрал мяч на выходе

32' Мари Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

30' Удар от ворот произведет Вильярреал

30' Лосано Энтони оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Альбиоль Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Удар от ворот произведет Кадис

29' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

27' Плохо сыграл Кала Хуан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

26' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Плохо сыграл Ледесма Херемиас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

22' Удар от ворот произведет Вильярреал

22' Алекс Фернандес из команды Кадис сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

21' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

20' Хименес Фали выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Иборра Висенте выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Кала Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Удар от ворот произведет Кадис

11' НЕТ ГОЛА! - После просмотра видео, судья объявил, что гол, который забила команда Кадис , отменен из-за офсайда.

8' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

7' Плохо сыграл Торрес Пау II - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

7' Алекс Фернандес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

6' Марио Гаспар получил желтую карточку от судьи

6' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

3' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Вильярреал начинает с центра поля