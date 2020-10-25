Второй тайм

94' Ничья - справедливый итог этого скучного матча

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Торрес Пау II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Игрок из команды Кадис вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

93' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Пино Йереми из команды Вильярреал направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

93' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Искьердо Хайро получил желтую карточку от судьи

91' Педраса Альфонсо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

89' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

89' ШАНС! Бакка Карлос вышел один на один с голкипером...

89' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

88' Удар от ворот произведет Кадис

88' Пино Йереми из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

87' Удар от ворот произведет Вильярреал

86' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Удар от ворот произведет Кадис

84' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Хорошую попытку сделал Бакка Карлос . Удар в створ, но вратарь начеку

83' Ледесма Херемиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Хименес Фали предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

83' После штрафного удара,который нанес Алькасер Пако мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

82' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

81' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Кала Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Торрес Пау II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

79' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Отличный пас сделал Алькасер Пако из команды Вильярреал . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

76' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Кала Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Альбиоль Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Санчес Сальвадор нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

74' Плохо сыграл Альбиоль Рауль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

73' Вильярреал делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.

72' Тригерос Мануэль из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

72' Альбиоль Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Акапо Карлос из команды Кадис навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

71' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

71' Алькасер Пако из команды Вильярреал плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

71' Асенхо Серхио взял и забрал мяч на выходе

70' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Удар от ворот произведет Кадис

69' Марио Гаспар не смог попасть в створ ударом издали

68' Чуквезе Саму из команды Вильярреал направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

67' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Торрес Пау II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Чуквезе Саму из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

63' Удар от ворот произведет Вильярреал

62' Альфонсо Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Кубо Такефуса из команды Вильярреал навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

61' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Алекс Фернандес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

60' Кубо Такефуса навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

58' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

57' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

53' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Ледесма Херемиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Удар от ворот произведет Кадис

52' Тригерос Мануэль не смог попасть в створ ударом издали

52' Гомес Мойсес нанес удар и траектории мяча помог рикошет...

51' Плохо сыграл Хименес Фали - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

51' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Матч возобновлен

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Удар от ворот произведет Кадис

47' Хименес Фали выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Алекс Фернандес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара