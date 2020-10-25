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Кадис
0:0
Конец матча

Стадион:
Вильярреал
0'
6' Желтая карточка
Марио Гаспар
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Негредо Альваро
33' Желтая карточка
Санчес Сальвадор
90' Желтая карточка
Педраса Альфонсо
90' Желтая карточка
Искьердо Хайро
90'+4
1
Ледесма
Херемиас
15
Акапо
Карлос
3
Хименес
Фали
16
Кала
Хуан
22
Альфонсо
Луис
7
Санчес
Сальвадор
6
Мари
Хосе
2
Йонссон
Йенс
8
Алекс
Фернандес
9
Лосано
Энтони
18
Негредо
Альваро
1
Асенхо
Серхио
2
Марио
Гаспар
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
24
Педраса
Альфонсо
14
Тригерос
Мануэль
10
Иборра
Висенте
19
Коклен
Франсис
16
Кубо
Такефуса
17
Алькасер
Пако
23
Гомес
Мойсес
Кадис
4-4-2
Вильярреал
4-3-3

Ход матча

6'
 
Марио Гаспар
7'
Негредо Альваро
 
33'
Санчес Сальвадор
 
62'
 
Чуквезе Саму
Кубо Такефуса
66'
Малбашич Филип
Негредо Альваро
 
66'
Искьердо Хайро
Лосано Энтони
 
73'
 
Бакка Карлос
Тригерос Мануэль
82'
Нано Александер
Мари Хосе
 
86'
 
Фойт Хуан
Алькасер Пако
86'
 
Пенья Рубен
Коклен Франсис
86'
 
Пино Йереми
Марио Гаспар
88'
Переа Альберто
Санчес Сальвадор
 
90'
 
Педраса Альфонсо
90'
Искьердо Хайро
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 24 Владение мячом, % 76

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Негредо Альваро 1 0.14
2. Лосано Энтони 1 0.14
3. Помбо Хорхе 1 0.14
4. Санчес Сальвадор 1 0.14
5. Алехо Иван 1 0.14
6. Малбашич Филип 0 0
7. Хименес Альваро 0 0
Вильярреал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Алькасер Пако 4 (1) 0.57
2. Морено Херард 3 (2) 0.43
3. Парехо Даниэль 1 0.14
4. Марио Гаспар 0 0
5. Чуквезе Саму 0 0

Карточки

Кадис
# Игрок      
1. Негредо Альваро 1 1
2. Акапо Карлос 1 1
3. Кала Хуан 2 0
4. Альфонсо Луис 2 0
5. Хименес Фали 2 0
6. Аугусто Фернандес 1 0
7. Малбашич Филип 1 0
8. Мари Хосе 1 0
9. Помбо Хорхе 1 0
10. Искьердо Хайро 1 0
11. Санчес Сальвадор 1 0
12. Мауро Маркос 1 0
13. Алехо Иван 1 0
Вильярреал
# Игрок      
1. Педраса Альфонсо 3 0
2. Кубо Такефуса 1 1
3. Иборра Висенте 2 0
4. Альбиоль Рауль 1 0
5. Марио Гаспар 1 0
6. Коклен Франсис 1 0
7. Морено Херард 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кадис 20% (1) 20% (1) 0 40% (2) 0 20% (1)
 Вильярреал 25% (2) 0 12.5% (1) 0 62.5% (5) 0

Предыдущие игры

Кадис Последние 20 матчей: + = -
Реал Мадрид 0:1 Кадис Кадис 1:1 Гранада Атлетик Б 0:1 Кадис Кадис 1:3 Севилья
Уэска 0:2 Кадис Кадис 0:2 Осасуна Кадис 1:1 Альмерия Кадис 1:0 Эспаньол Малага 1:2 Кадис Малага 1:2 Кадис Бетис 1:0 Кадис Бетис 1:0 Кадис Кадис 0:1 Альбасете Жирона 2:1 Кадис Кадис 0:1 Фуэнлабрада Экстремадура 0:1 Кадис Кадис 2:0 Реал Овьедо Эльче 0:0 Кадис Кадис 0:2 Тенерифе Уэска 1:1 Кадис
Вильярреал Последние 20 матчей: + = -
Вильярреал 5:3 Сивасспор Вильярреал 2:1 Валенсия Вильярреал 2:0 Ориуэла Атлетико М 0:0 Вильярреал
Вильярреал 3:1 Алавес Барселона 4:0 Вильярреал Вильярреал 2:1 Эйбар Вильярреал 1:1 Уэска Вильярреал 1:2 Леванте Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Валенсия 2:1 Вильярреал Вильярреал 2:3 Тенерифе Вильярреал 3:1 Картахена Вильярреал 4:0 Эйбар Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад Хетафе 1:3 Вильярреал Вильярреал 1:4 Барселона Бетис 0:2 Вильярреал Вильярреал 2:0 Валенсия

Последние игры между собой

Кадис: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Вильярреал: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Кадис 0:3 Вильярреал Товарищеские матчи Вильярреал 3:0 Кадис Кубок Короля Кадис 1:2 Вильярреал Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
2. Вильярреал Заявка 7 3 3 1 8 - 8 12
3. Атлетико М Заявка 5 3 2 0 10 - 1 11
4. Реал Сосьедад Заявка 6 3 2 1 10 - 2 11
5. Кадис Заявка 7 3 2 2 6 - 6 11
6. Хетафе Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
7. Эльче Заявка 5 3 1 1 5 - 4 10
8. Гранада Заявка 5 3 1 1 7 - 8 10
9. Осасуна Заявка 6 3 1 2 6 - 4 10
10. Бетис Заявка 7 3 0 4 7 - 11 9
11. Эйбар Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
12. Барселона Заявка 5 2 1 2 9 - 5 7
13. Севилья Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
14. Валенсия Заявка 7 2 1 4 9 - 11 7
15. Алавес Заявка 7 2 1 4 5 - 8 7
16. Атлетик Б Заявка 6 2 0 4 4 - 6 6
17. Сельта Заявка 6 1 2 3 3 - 9 5
18. Уэска Заявка 6 0 5 1 4 - 6 5
19. Леванте Заявка 5 1 0 4 5 - 10 3
20. Вальядолид Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ramon de Carranza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 156
Кадис 8.3% (13)
X 26.3% (41)
Вильярреал 65.4% (102)
Все прогнозы
2.36 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
6.60 1.78 2.95
7.50 1.55 3.60
3.58 3.16 2.26
9.16 1.41 4.55

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
1.62 2.27 6.80 1.11 1.08 7.77 2.23 1.70 1.87 1.99 1.06 8.80 1.32 3.40 1.02 13.00 1.07 7.20 1.01 15.00 1.01 14.50
7.80 1.09 6.35 1.12 2.82 1.44 2.14 1.73 1.66 2.36 1.31 3.52 1.23 4.40 1.08 8.80 1.07 9.10 1.01 18.00
1.47 2.83 1.27 3.97 1.49 2.75 1.34 3.45 1.26 4.13 1.36 3.31 1.34 3.42 1.51 2.67 1.13 6.58 1.46 2.89 1.11 7.34
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.40 2.90 1.64 2.25 1.03 12.00 1.08 8.00 1.02 13.00
2.53 1.52 1.68 2.19 1.33 3.32 1.08 7.90 1.06 9.20
1.29 3.73 1.16 5.71 1.26 4.08 1.18 5.11
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.33 1.57 1.57 2.33 1.21 4.20
3.32 1.33 2.14 1.72 1.53 2.50 1.16 5.20 1.12 6.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.80 1.13
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.80 1.27
Где смотреть матч Кадис 0:0 Вильярреал онлайн

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Прогнозы на матч Кадис 0:0 Вильярреал

Исход игры
Кадис
8.3% (13)
Ничья
26.3% (41)
Вильярреал
65.4% (102)
Тотал 2.5
Больше
47.06% (72)
Меньше
52.94% (81)
Обе команды забьют
Да
71.9% (110)
Нет
28.1% (43)
Популярный счёт
1:2 Вильярреал
38.5% (60)
1:1 Ничья
24.4% (38)
0:1 Вильярреал
16.7% (26)
0:2 Вильярреал
6.4% (10)
2:1 Кадис
3.8% (6)
1:0 Кадис
3.2% (5)
1:3 Вильярреал
2.6% (4)
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