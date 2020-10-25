Реал Сосьедад
0:0
Первый тайм: 5'
Стадион: Reale Seguros Stadium
Уэска
12
Муньос
Айхен
21
Сильва
Давид
14
Гуриди
Хон
14
Пулидо
Хорхе
11
Галан
Хави
20
Сеоане
Хайме
9
Мир
Рафа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Муньос АйхенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сильва ДавидПолузащитник
-
14 Гуриди ХонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Мойя МигельВратарь
-
26 Пачеко ХонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Баутиста ХонНападающий
- Нападающий
-
34 Gaizka Ayesa
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Пулидо ХорхеЗащитник
- Защитник
-
11 Галан ХавиЗащитник
-
20 Сеоане ХаймеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Мир РафаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Гомес СерхиоНападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Порту Кристиан
|3
|0.5
|2.
|Оярсабаль Микель
|2 (2)
|0.33
|3.
|Лопес Роберто III
|2
|0.33
|4.
|Янузай Аднан
|2 (1)
|0.33
|5.
|Мерино Микель
|1
|0.17
|6.
|Исак Александр
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сиовас Димитрис
|1
|0.17
|2.
|Сандро Рамирес
|1
|0.17
|3.
|Маффео Пабло
|1
|0.17
|4.
|Мир Рафа
|1
|0.17
|5.
|Карлос Хуан Реал
|0
|0
|6.
|Феррейро Давид
|0
|0
|7.
|Онтиверос Хавьер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сильва Давид
|2
|0
|2.
|Горосабел Андони
|1
|0
|3.
|Мерино Микель
|1
|0
|4.
|Ариц Элустондо
|1
|0
|5.
|Исак Александр
|1
|0
|6.
|Муньос Айхен
|1
|0
|7.
|Барренечеа Андер
|1
|0
|8.
|Субименди Мартин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пулидо Хорхе
|2
|0
|2.
|Галан Хави
|2
|0
|3.
|Сиовас Димитрис
|1
|0
|4.
|Москера Педро
|1
|0
|5.
|Инсуа Пабло
|1
|0
|6.
|Феррейро Давид
|1
|0
|7.
|Маффео Пабло
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Сосьедад
|0
|10% (1)
|10% (1)
|20% (2)
|10% (1)
|50% (5)
|Уэска
|0
|0
|25% (1)
|50% (2)
|25% (1)
|0
Предыдущие игры
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: + = -Риека 0:1 Реал Сосьедад Бетис 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:1 Валенсия
Эльче 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Реал Сосьедад 2:2 Алавес Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Уэска Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Севилья Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:3 Гранада Леванте 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Сельта Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид
Уэска Последние 20 матчей: + = -Уэска 2:2 Вальядолид Эльче 0:0 Уэска Уэска 0:0 Атлетико М Валенсия 1:1 Уэска
Уэска 0:2 Кадис Вильярреал 1:1 Уэска Уэска 3:0 Сабадель Реал Сосьедад 2:2 Уэска Алавес 1:2 Уэска Эспаньол 1:1 Уэска Спортинг Хихон 0:1 Уэска Уэска 3:0 Нумансия Расинг 1:0 Уэска Уэска 2:1 Алькоркон Депортиво 2:1 Уэска Уэска 1:0 Лас-Пальмас Сарагоса 0:1 Уэска Уэска 1:1 Кадис Альбасете 2:2 Уэска Уэска 1:2 Мирандес
Последние игры между собой
Реал Сосьедад: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 0
Уэска: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|2.
|Гранада
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 8
|13
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 8
|12
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 2
|11
|6.
|Кадис
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 6
|11
|7.
|Эльче
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 4
|10
|8.
|Осасуна
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|9.
|Хетафе
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 4
|10
|10.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 11
|9
|11.
|Эйбар
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|12.
|Барселона
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 5
|7
|13.
|Севилья
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|14.
|Валенсия
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|15.
|Алавес
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 8
|7
|16.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 6
|6
|17.
|Сельта
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|18.
|Уэска
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|4 - 6
|5
|19.
|Леванте
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|20.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|8.40
|1.07
|7.00
|1.11
|2.90
|1.42
|—
|—
|2.18
|1.72
|1.85
|2.01
|1.65
|2.22
|—
|—
|1.31
|3.45
|1.22
|4.05
|1.07
|7.40
|1.06
|8.10
|1.01
|14.50
|8.60
|1.07
|6.95
|1.11
|2.88
|1.43
|—
|—
|2.20
|1.69
|—
|—
|1.68
|2.32
|—
|—
|1.32
|3.45
|1.23
|4.30
|1.08
|8.00
|1.07
|8.90
|1.01
|18.00
|—
|—
|—
|—
|3.13
|1.40
|2.75
|1.50
|2.34
|1.66
|1.93
|1.97
|1.71
|2.25
|1.52
|2.69
|—
|—
|1.23
|4.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 0:0 Уэска
Исход игры
Реал Сосьедад
92.3% (144)
Ничья
6.4% (10)
Уэска
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
28.57% (44)
Меньше
71.43% (110)
Обе команды забьют
Да
33.12% (51)
Нет
66.88% (103)
Популярный счёт
2:0 Реал Сосьедад
41% (64)
1:0 Реал Сосьедад
22.4% (35)
2:1 Реал Сосьедад
19.2% (30)
1:1 Ничья
6.4% (10)
3:1 Реал Сосьедад
4.5% (7)
3:0 Реал Сосьедад
1.9% (3)
3:2 Реал Сосьедад
1.3% (2)
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