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  3. Испания
Реал Сосьедад
0:0
Первый тайм: 5'

Стадион:
Уэска
0' 5'
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
6
Ариц
Элустондо
24
Ле
Норман
Робен
12
Муньос
Айхен
36
Субименди
Мартин
7
Порту
Кристиан
21
Сильва
Давид
14
Гуриди
Хон
10
Оярсабаль
Микель
9
Виллиан
Жозе
25
Андрес
Фернандес
3
Маффео
Пабло
14
Пулидо
Хорхе
18
Сиовас
Димитрис
11
Галан
Хави
20
Сеоане
Хайме
5
Москера
Педро
24
Гарсия
Борха
I
9
Мир
Рафа
6
Сандро
Рамирес
7
Феррейро
Давид
Реал Сосьедад
4-1-4-1
Уэска
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Порту Кристиан 3 0.5
2. Оярсабаль Микель 2 (2) 0.33
3. Лопес Роберто III 2 0.33
4. Янузай Аднан 2 (1) 0.33
5. Мерино Микель 1 0.17
6. Исак Александр 0 0
Уэска
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сиовас Димитрис 1 0.17
2. Сандро Рамирес 1 0.17
3. Маффео Пабло 1 0.17
4. Мир Рафа 1 0.17
5. Карлос Хуан Реал 0 0
6. Феррейро Давид 0 0
7. Онтиверос Хавьер 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Сильва Давид 2 0
2. Горосабел Андони 1 0
3. Мерино Микель 1 0
4. Ариц Элустондо 1 0
5. Исак Александр 1 0
6. Муньос Айхен 1 0
7. Барренечеа Андер 1 0
8. Субименди Мартин 1 0
Уэска
# Игрок      
1. Пулидо Хорхе 2 0
2. Галан Хави 2 0
3. Сиовас Димитрис 1 0
4. Москера Педро 1 0
5. Инсуа Пабло 1 0
6. Феррейро Давид 1 0
7. Маффео Пабло 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Сосьедад 0 10% (1) 10% (1) 20% (2) 10% (1) 50% (5)
 Уэска 0 0 25% (1) 50% (2) 25% (1) 0

Предыдущие игры

Реал Сосьедад Последние 20 матчей: + = -
Риека 0:1 Реал Сосьедад Бетис 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:1 Валенсия
Эльче 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Реал Сосьедад 2:2 Алавес Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Уэска Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Севилья Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:3 Гранада Леванте 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Сельта Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид
Уэска Последние 20 матчей: + = -
Уэска 2:2 Вальядолид Эльче 0:0 Уэска Уэска 0:0 Атлетико М Валенсия 1:1 Уэска
Уэска 0:2 Кадис Вильярреал 1:1 Уэска Уэска 3:0 Сабадель Реал Сосьедад 2:2 Уэска Алавес 1:2 Уэска Эспаньол 1:1 Уэска Спортинг Хихон 0:1 Уэска Уэска 3:0 Нумансия Расинг 1:0 Уэска Уэска 2:1 Алькоркон Депортиво 2:1 Уэска Уэска 1:0 Лас-Пальмас Сарагоса 0:1 Уэска Уэска 1:1 Кадис Альбасете 2:2 Уэска Уэска 1:2 Мирандес

Последние игры между собой

Реал Сосьедад: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 0
Уэска: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 4
Реал Сосьедад 2:2 Уэска Товарищеские матчи Реал Сосьедад 0:0 Уэска Примера Уэска 0:1 Реал Сосьедад Примера Уэска 1:1 Реал Сосьедад Сегунда
Реал Сосьедад 2:0 Уэска Сегунда Уэска 1:2 Реал Сосьедад Сегунда Реал Сосьедад 1:0 Уэска Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
2. Гранада Заявка 6 4 1 1 8 - 8 13
3. Вильярреал Заявка 7 3 3 1 8 - 8 12
4. Атлетико М Заявка 5 3 2 0 10 - 1 11
5. Реал Сосьедад Заявка 6 3 2 1 10 - 2 11
6. Кадис Заявка 7 3 2 2 6 - 6 11
7. Эльче Заявка 5 3 1 1 5 - 4 10
8. Осасуна Заявка 6 3 1 2 6 - 4 10
9. Хетафе Заявка 6 3 1 2 5 - 4 10
10. Бетис Заявка 7 3 0 4 7 - 11 9
11. Эйбар Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
12. Барселона Заявка 5 2 1 2 9 - 5 7
13. Севилья Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
14. Валенсия Заявка 7 2 1 4 9 - 11 7
15. Алавес Заявка 7 2 1 4 5 - 8 7
16. Атлетик Б Заявка 6 2 0 4 4 - 6 6
17. Сельта Заявка 6 1 2 3 3 - 9 5
18. Уэска Заявка 6 0 5 1 4 - 6 5
19. Леванте Заявка 5 1 0 4 5 - 10 3
20. Вальядолид Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
  • Первый тайм
  • 5'
    Феррейро Давид нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 5'
    Контроль мяча: Реал Сосьедад: 43%, Уэска: 57%.
  • 4'
    Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Уэска пытается что-то создать.
  • 4'
    Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Реал Сосьедад контролирует мяч.
  • 3'
    Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идет дождь, трудные условия для игроков.
  • 1'
    Уэска начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Reale Seguros Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 156
Реал Сосьедад 92.3% (144)
X 6.4% (10)
Уэска 1.3% (2)
Все прогнозы
1.67 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Сосьедад
Ничья
Уэска
1.80
3.61
5.29
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.80 3.30 5.20
1.77 3.45 4.50
1.74 3.66 5.25
1.79 3.61 5.29

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
8.40 1.07 7.00 1.11 2.90 1.42 2.18 1.72 1.85 2.01 1.65 2.22 1.31 3.45 1.22 4.05 1.07 7.40 1.06 8.10 1.01 14.50
8.60 1.07 6.95 1.11 2.88 1.43 2.20 1.69 1.68 2.32 1.32 3.45 1.23 4.30 1.08 8.00 1.07 8.90 1.01 18.00
3.13 1.40 2.75 1.50 2.34 1.66 1.93 1.97 1.71 2.25 1.52 2.69 1.23 4.50
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.63 1.48 1.67 2.21 1.32 3.40 1.08 7.80
2.65 1.48 1.73 2.11 1.34 3.26 1.09 7.40 1.06 8.90
2.73 1.51 2.23 1.72 1.73 2.24 1.47 2.87 1.34 3.51
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.31 2.27 1.62 1.58 2.45 1.22 4.00
3.32 1.33 2.24 1.65 1.53 2.50 1.19 4.75 1.13 5.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.05 1.74
Букмекер Да Нет
5.55 1.13
Букмекер Да Нет
4.05 1.25
Где смотреть матч Реал Сосьедад 0:0 Уэска онлайн

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Прогнозы на матч Реал Сосьедад 0:0 Уэска

Исход игры
Реал Сосьедад
92.3% (144)
Ничья
6.4% (10)
Уэска
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
28.57% (44)
Меньше
71.43% (110)
Обе команды забьют
Да
33.12% (51)
Нет
66.88% (103)
Популярный счёт
2:0 Реал Сосьедад
41% (64)
1:0 Реал Сосьедад
22.4% (35)
2:1 Реал Сосьедад
19.2% (30)
1:1 Ничья
6.4% (10)
3:1 Реал Сосьедад
4.5% (7)
3:0 Реал Сосьедад
1.9% (3)
3:2 Реал Сосьедад
1.3% (2)
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