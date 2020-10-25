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  3. Испания
Реал Сосьедад
4:1
Конец матча

Стадион:
Уэска
0'
23' Желтая карточка
Ариц Элустондо
1:0
35' Пенальти
Оярсабаль Микель
1:1
46' Гол
Мир Рафа
2:1
54' Гол
Оярсабаль Микель
60' Желтая карточка
Эскрих Даниэль
65' Желтая карточка
Оярсабаль Микель
3:1
68' Гол
Порту Кристиан
4:1
75' Гол
Исак Александр
90'+3
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
6
Ариц
Элустондо
24
Ле
Норман
Робен
12
Муньос
Айхен
36
Субименди
Мартин
7
Порту
Кристиан
21
Сильва
Давид
14
Гуриди
Хон
10
Оярсабаль
Микель
9
Виллиан
Жозе
25
Андрес
Фернандес
3
Маффео
Пабло
14
Пулидо
Хорхе
18
Сиовас
Димитрис
11
Галан
Хави
20
Сеоане
Хайме
5
Москера
Педро
24
Гарсия
Борха
I
9
Мир
Рафа
6
Сандро
Рамирес
7
Феррейро
Давид
Реал Сосьедад
4-1-4-1
Уэска
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оярсабаль Микель 4 (3) 0.57
2. Порту Кристиан 4 0.57
3. Лопес Роберто III 2 0.29
4. Янузай Аднан 2 (1) 0.29
5. Мерино Микель 1 0.14
6. Исак Александр 1 0.14
7. Сильва Давид 0 0
8. Горосабел Андони 0 0
Уэска
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мир Рафа 2 0.29
2. Сиовас Димитрис 1 0.14
3. Сандро Рамирес 1 0.14
4. Маффео Пабло 1 0.14
5. Карлос Хуан Реал 0 0
6. Феррейро Давид 0 0
7. Галан Хави 0 0
8. Онтиверос Хавьер 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Сильва Давид 2 0
2. Ариц Элустондо 2 0
3. Горосабел Андони 1 0
4. Мерино Микель 1 0
5. Исак Александр 1 0
6. Оярсабаль Микель 1 0
7. Муньос Айхен 1 0
8. Барренечеа Андер 1 0
9. Субименди Мартин 1 0
Уэска
# Игрок      
1. Пулидо Хорхе 2 0
2. Галан Хави 2 0
3. Сиовас Димитрис 1 0
4. Москера Педро 1 0
5. Инсуа Пабло 1 0
6. Феррейро Давид 1 0
7. Маффео Пабло 1 0
8. Эскрих Даниэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Сосьедад 0 7.14% (1) 14.29% (2) 21.43% (3) 21.43% (3) 35.71% (5)
 Уэска 0 0 20% (1) 60% (3) 20% (1) 0

Предыдущие игры

Реал Сосьедад Последние 20 матчей: + = -
Риека 0:1 Реал Сосьедад Бетис 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:1 Валенсия
Эльче 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Реал Сосьедад 2:2 Алавес Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Уэска Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Севилья Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:3 Гранада Леванте 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Сельта Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид
Уэска Последние 20 матчей: + = -
Уэска 2:2 Вальядолид Эльче 0:0 Уэска Уэска 0:0 Атлетико М Валенсия 1:1 Уэска
Уэска 0:2 Кадис Вильярреал 1:1 Уэска Уэска 3:0 Сабадель Реал Сосьедад 2:2 Уэска Алавес 1:2 Уэска Эспаньол 1:1 Уэска Спортинг Хихон 0:1 Уэска Уэска 3:0 Нумансия Расинг 1:0 Уэска Уэска 2:1 Алькоркон Депортиво 2:1 Уэска Уэска 1:0 Лас-Пальмас Сарагоса 0:1 Уэска Уэска 1:1 Кадис Альбасете 2:2 Уэска Уэска 1:2 Мирандес

Последние игры между собой

Реал Сосьедад: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 0
Уэска: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 4
Реал Сосьедад 2:2 Уэска Товарищеские матчи Реал Сосьедад 0:0 Уэска Примера Уэска 0:1 Реал Сосьедад Примера Уэска 1:1 Реал Сосьедад Сегунда
Реал Сосьедад 2:0 Уэска Сегунда Уэска 1:2 Реал Сосьедад Сегунда Реал Сосьедад 1:0 Уэска Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 7 4 2 1 14 - 3 14
2. Реал Мадрид Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
3. Гранада Заявка 6 4 1 1 8 - 8 13
4. Вильярреал Заявка 7 3 3 1 8 - 8 12
5. Атлетико М Заявка 5 3 2 0 10 - 1 11
6. Кадис Заявка 7 3 2 2 6 - 6 11
7. Эльче Заявка 5 3 1 1 5 - 4 10
8. Осасуна Заявка 6 3 1 2 6 - 4 10
9. Хетафе Заявка 6 3 1 2 5 - 4 10
10. Бетис Заявка 7 3 0 4 7 - 11 9
11. Эйбар Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
12. Барселона Заявка 5 2 1 2 9 - 5 7
13. Севилья Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
14. Валенсия Заявка 7 2 1 4 9 - 11 7
15. Алавес Заявка 7 2 1 4 5 - 8 7
16. Атлетик Б Заявка 6 2 0 4 4 - 6 6
17. Сельта Заявка 6 1 2 3 3 - 9 5
18. Уэска Заявка 7 0 5 2 5 - 10 5
19. Леванте Заявка 5 1 0 4 5 - 10 3
20. Вальядолид Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Reale Seguros Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 156
Реал Сосьедад 92.3% (144)
X 6.4% (10)
Уэска 1.3% (2)
Все прогнозы
1.67 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.02 20.00 100.00
1.22 5.50 21.00
1.74 3.66 5.25
1.22 5.45 30.43

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5
5.80 1.13 4.44 1.20 3.70 1.37 2.04 1.77 1.85 2.01 1.47 2.65 1.25 3.90 2.35 1.58 1.53 2.50 1.27 3.70 1.05 9.50 1.55 2.45 1.10 6.80 1.06 8.80
8.60 1.07 6.95 1.11 2.88 1.43 2.20 1.69 1.68 2.32 1.32 3.45 1.23 4.30 1.08 8.00 1.07 8.90 1.01 18.00
5.42 1.17 3.88 1.28 2.56 1.55 3.46 1.34 2.84 1.46 2.22 1.72 1.72 2.21 1.50 2.69 1.43 2.95 2.19 1.74 1.79 2.11 1.38 3.20 1.26 4.10 1.34 3.44 1.19 5.15
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.90 1.90 1.25 3.90 1.25 3.90 1.08 7.80
2.65 1.48 1.73 2.11 1.34 3.26 1.09 7.40 1.06 8.90
1.62 2.37 1.37 3.21 1.12 6.64 1.40 3.06 1.14 6.02
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.90 1.40 1.95 1.85 1.42 2.85 1.22 4.00
3.32 1.33 2.24 1.65 1.53 2.50 1.19 4.75 1.13 5.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.40 1.57
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
4.60 1.19
Где смотреть матч Реал Сосьедад 4:1 Уэска онлайн

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Прогнозы на матч Реал Сосьедад 4:1 Уэска

Исход игры
Реал Сосьедад
92.3% (144)
Ничья
6.4% (10)
Уэска
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
28.57% (44)
Меньше
71.43% (110)
Обе команды забьют
Да
33.12% (51)
Нет
66.88% (103)
Популярный счёт
2:0 Реал Сосьедад
41% (64)
1:0 Реал Сосьедад
22.4% (35)
2:1 Реал Сосьедад
19.2% (30)
1:1 Ничья
6.4% (10)
3:1 Реал Сосьедад
4.5% (7)
3:0 Реал Сосьедад
1.9% (3)
3:2 Реал Сосьедад
1.3% (2)
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