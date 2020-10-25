  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
Малатьяспор
1:1
Первый тайм: 25'

Стадион:
Генчлербирлиги
0'
0:1
10' Гол
Йилдырым Мурат
1:1
24' Гол
Кайя Семих
25'
1
Дамлу
Абдулсамед
61
Явру
Зеки
13
Сантос
Уоллес
26
Кайя
Семих
45
Хафез
Карим
20
Йылдыз
Ахмед
39
Каш
Эркан
6
Аскуа
Африйе
10
Куэва
Кристиан
90
Канатсизкуш
Кубилай
19
Тетте
Бенджамин
1
Нордфельдт
Кристоффер
2
Йоханссон
Маттиас
15
Туре
Зарго
6
Анжело
Диего
39
Полома
Пьер-Ив
4
Кызылдаг
Арда
23
Да
Мотта
Роберт
88
Йилдырым
Мурат
5
Оздемир
Берат
21
Кандеяш
Даниэл
9
Станку
Богдан
Малатьяспор
4-2-3-1
Генчлербирлиги
4-2-3-1

Ход матча

10'
0:1
Йилдырым Мурат
(Кандеяш Даниэл)
24'
Кайя Семих
1:1

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Бомбардиры внутри турнира

Малатьяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бюйюк Адем 2 (2) 0.33
2. Кайя Семих 1 0.17
3. Явру Зеки 1 0.17
4. Тетте Бенджамин 1 0.17
5. Куэва Кристиан 0 0
6. Хафез Карим 0 0
Генчлербирлиги
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кандеяш Даниэл 1 0.2
2. Станку Богдан 1 0.2
3. Йилдырым Мурат 1 0.2
4. Айте Флойд 0 0
5. Фурман Доминик 0 0

Карточки

Малатьяспор
# Игрок      
1. Бюйюк Адем 2 0
2. Хафез Карим 2 0
3. Шебаке Иссам 2 0
4. Тетте Бенджамин 2 0
5. Йылдыз Ахмед 2 0
6. Лукоки Джоди 1 0
7. Сукуи Фернандо 1 0
8. Сантос Уоллес 1 0
9. Дамлу Абдулсамед 1 0
Генчлербирлиги
# Игрок      
1. Сио Жованни 1 0
2. Полома Пьер-Ив 1 0
3. Анжело Диего 1 0
4. Да Мотта Роберт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Малатьяспор 25% (1) 25% (1) 0 25% (1) 0 25% (1)
 Генчлербирлиги 50% (1) 0 0 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Малатьяспор Последние 20 матчей: + = -
Коньяспор 1:1 Малатьяспор Малатьяспор 1:0 Антальяспор Трабзонспор 3:1 Малатьяспор Малатьяспор 1:1 Гёзтепе
Фатих Карагюмрюк 3:0 Малатьяспор Малатьяспор 0:1 Газишехир Газиантеп Ризеспор 3:0 Малатьяспор Малатьяспор 0:1 Бешикташ Сивасспор 0:1 Малатьяспор Малатьяспор 0:0 Генчлербирлиги Фенербахче 3:2 Малатьяспор Малатьяспор 2:1 Гёзтепе Малатьяспор 1:2 Касымпаша Кайсериспор 2:1 Малатьяспор Малатьяспор 1:3 Трабзонспор Малатьяспор 1:1 Коньяспор Денизлиспор 2:0 Малатьяспор Малатьяспор 1:2 Антальяспор Галатасарай 1:0 Малатьяспор Малатьяспор 0:1 Анкарагюджю
Генчлербирлиги Последние 20 матчей: + = -
Генчлербирлиги 1:2 Денизлиспор Бешикташ 0:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:0 Коньяспор Антальяспор 2:0 Генчлербирлиги
Генчлербирлиги 0:3 Бешикташ Сивасспор 2:0 Генчлербирлиги Гёзтепе 1:3 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Фенербахче Малатьяспор 0:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:2 Касымпаша Кайсериспор 2:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор Денизлиспор 1:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор Галатасарай 3:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Анкарагюджю Аланьяспор 0:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:2 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 3:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Газишехир Газиантеп

Последние игры между собой

Малатьяспор: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Генчлербирлиги: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Малатьяспор 0:0 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 3:3 Малатьяспор Суперлига Малатьяспор 4:1 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 0:1 Малатьяспор Суперлига
Генчлербирлиги 1:0 Малатьяспор Товарищеские матчи
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Malatya Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Малатьяспор
Ничья
Генчлербирлиги
2.10
3.42
3.80
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.10 3.40 3.60
2.10 3.20 3.80
2.07 3.42 3.55

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.20 1.07 6.90 1.09 2.85 1.42 2.33 1.61 1.93 1.88 1.65 2.22 1.33 3.05 1.22 4.20 1.08 6.60 1.06 8.80 1.01 13.50 1.01 15.00
9.10 1.07 7.50 1.09 3.05 1.39 2.31 1.63 1.74 2.21 1.36 3.20 1.26 3.94 1.10 7.30 1.08 8.20 1.01 16.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.50 1.77 2.05 1.30 3.50 1.08 6.50 1.05 9.50
2.72 1.46 1.78 2.02 1.36 3.12 1.11 6.80 1.07 8.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.39 1.57 1.58 2.30 1.20 4.20
3.45 1.31 2.34 1.60 1.57 2.40 1.21 4.40 1.15 5.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.97 1.82
Букмекер Да Нет
5.55 1.14
Букмекер Да Нет
3.60 1.25
Где смотреть матч Малатьяспор 1:1 Генчлербирлиги онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Олимп Матчи АПЛ


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
10 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
11 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
12 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный