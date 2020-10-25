Малатьяспор
1:1
Первый тайм: 25'
Стадион: Malatya Stadyumu
Генчлербирлиги
0:1
10' ГолЙилдырым Мурат
1:1
24' ГолКайя Семих
61
Явру
Зеки
26
Кайя
Семих
45
Хафез
Карим
20
Йылдыз
Ахмед
39
Каш
Эркан
- Основной состав
- Вратарь
-
61 Явру ЗекиЗащитник
- Защитник
-
26 Кайя СемихЗащитник
-
45 Хафез КаримЗащитник
-
20 Йылдыз АхмедПолузащитник
-
39 Каш ЭрканПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Акча МуратЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лукоки ДжодиПолузащитник
-
24 Шахан ОлджайПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Hamza Hamzaoglu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Туре ЗаргоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Айте ФлойдПолузащитник
-
10 Йилмаз СефаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mert Nobre
Ход матча
10'
0:1
24'
1:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бюйюк Адем
|2 (2)
|0.33
|2.
|Кайя Семих
|1
|0.17
|3.
|Явру Зеки
|1
|0.17
|4.
|Тетте Бенджамин
|1
|0.17
|5.
|Куэва Кристиан
|0
|0
|6.
|Хафез Карим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кандеяш Даниэл
|1
|0.2
|2.
|Станку Богдан
|1
|0.2
|3.
|Йилдырым Мурат
|1
|0.2
|4.
|Айте Флойд
|0
|0
|5.
|Фурман Доминик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бюйюк Адем
|2
|0
|2.
|Хафез Карим
|2
|0
|3.
|Шебаке Иссам
|2
|0
|4.
|Тетте Бенджамин
|2
|0
|5.
|Йылдыз Ахмед
|2
|0
|6.
|Лукоки Джоди
|1
|0
|7.
|Сукуи Фернандо
|1
|0
|8.
|Сантос Уоллес
|1
|0
|9.
|Дамлу Абдулсамед
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сио Жованни
|1
|0
|2.
|Полома Пьер-Ив
|1
|0
|3.
|Анжело Диего
|1
|0
|4.
|Да Мотта Роберт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Малатьяспор
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|Генчлербирлиги
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Малатьяспор Последние 20 матчей: + = -Коньяспор 1:1 Малатьяспор Малатьяспор 1:0 Антальяспор Трабзонспор 3:1 Малатьяспор Малатьяспор 1:1 Гёзтепе
Фатих Карагюмрюк 3:0 Малатьяспор Малатьяспор 0:1 Газишехир Газиантеп Ризеспор 3:0 Малатьяспор Малатьяспор 0:1 Бешикташ Сивасспор 0:1 Малатьяспор Малатьяспор 0:0 Генчлербирлиги Фенербахче 3:2 Малатьяспор Малатьяспор 2:1 Гёзтепе Малатьяспор 1:2 Касымпаша Кайсериспор 2:1 Малатьяспор Малатьяспор 1:3 Трабзонспор Малатьяспор 1:1 Коньяспор Денизлиспор 2:0 Малатьяспор Малатьяспор 1:2 Антальяспор Галатасарай 1:0 Малатьяспор Малатьяспор 0:1 Анкарагюджю
Генчлербирлиги Последние 20 матчей: + = -Генчлербирлиги 1:2 Денизлиспор Бешикташ 0:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:0 Коньяспор Антальяспор 2:0 Генчлербирлиги
Генчлербирлиги 0:3 Бешикташ Сивасспор 2:0 Генчлербирлиги Гёзтепе 1:3 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Фенербахче Малатьяспор 0:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:2 Касымпаша Кайсериспор 2:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор Денизлиспор 1:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор Галатасарай 3:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Анкарагюджю Аланьяспор 0:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:2 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 3:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Газишехир Газиантеп
Последние игры между собой
Малатьяспор: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Генчлербирлиги: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|2.
|Фенербахче
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|4.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|5.
|Касымпаша
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 3
|8
|6.
|Антальяспор
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|7.
|Сивасспор
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Хатайспор
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 6
|7
|9.
|Эрзурумспор
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|10.
|Генчлербирлиги
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 4
|7
|11.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|12.
|Гёзтепе
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|10 - 7
|7
|13.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 9
|7
|14.
|Кайсериспор
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 8
|6
|15.
|Коньяспор
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 3
|6
|16.
|Ризеспор
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|17.
|Трабзонспор
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|18.
|Денизлиспор
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|19.
|Малатьяспор
|0:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|20.
|Бешикташ
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|8.20
|1.07
|6.90
|1.09
|2.85
|1.42
|2.33
|1.61
|1.93
|1.88
|1.65
|2.22
|1.33
|3.05
|1.22
|4.20
|1.08
|6.60
|1.06
|8.80
|1.01
|13.50
|1.01
|15.00
|9.10
|1.07
|7.50
|1.09
|3.05
|1.39
|2.31
|1.63
|—
|—
|1.74
|2.21
|1.36
|3.20
|1.26
|3.94
|1.10
|7.30
|1.08
|8.20
|1.01
|16.25
|—
|—