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Малатьяспор
2:1
Конец матча

Стадион:
Генчлербирлиги
0'
0:1
10' Гол
Йилдырым Мурат
1:1
24' Гол
Кайя Семих
2:1
53' Гол
Канатсизкуш Кубилай
90'+5
1
Дамлу
Абдулсамед
61
Явру
Зеки
13
Сантос
Уоллес
26
Кайя
Семих
45
Хафез
Карим
20
Йылдыз
Ахмед
39
Каш
Эркан
6
Аскуа
Африйе
10
Куэва
Кристиан
90
Канатсизкуш
Кубилай
19
Тетте
Бенджамин
1
Нордфельдт
Кристоффер
2
Йоханссон
Маттиас
15
Туре
Зарго
6
Анжело
Диего
39
Полома
Пьер-Ив
4
Кызылдаг
Арда
23
Да
Мотта
Роберт
88
Йилдырым
Мурат
5
Оздемир
Берат
21
Кандеяш
Даниэл
9
Станку
Богдан
Малатьяспор
4-2-3-1
Генчлербирлиги
4-2-3-1

Ход матча

10'
0:1
Йилдырым Мурат
(Кандеяш Даниэл)
24'
Кайя Семих
(Хафез Карим)
1:1
46'
Шахан Олджай
Каш Эркан
 
53'
Канатсизкуш Кубилай
(Явру Зеки)
2:1
61'
 
Дикмен Сонер
Йилдырым Мурат
61'
 
Айте Флойд
Да Мотта Роберт
64'
Ндайишимийе Юссуф
Аскуа Африйе
 
75'
Лукоки Джоди
Канатсизкуш Кубилай
 
75'
Сукуи Фернандо
Йылдыз Ахмед
 
81'
 
Йилмаз Сефа
Йоханссон Маттиас
84'
 
Пехливан Халиль
Полома Пьер-Ив
84'
 
Фурман Доминик
Оздемир Берат
90'
Булут Умут
Тетте Бенджамин
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 6
  • 4 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 43 Владение мячом, % 57

Бомбардиры внутри турнира

Малатьяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бюйюк Адем 2 (2) 0.33
2. Явру Зеки 1 0.17
3. Кайя Семих 1 0.17
4. Тетте Бенджамин 1 0.17
5. Канатсизкуш Кубилай 1 0.17
6. Хафез Карим 0 0
7. Куэва Кристиан 0 0
Генчлербирлиги
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кандеяш Даниэл 1 0.2
2. Станку Богдан 1 0.2
3. Йилдырым Мурат 1 0.2
4. Айте Флойд 0 0
5. Фурман Доминик 0 0

Карточки

Малатьяспор
# Игрок      
1. Бюйюк Адем 2 0
2. Хафез Карим 2 0
3. Шебаке Иссам 2 0
4. Тетте Бенджамин 2 0
5. Йылдыз Ахмед 2 0
6. Лукоки Джоди 1 0
7. Сукуи Фернандо 1 0
8. Сантос Уоллес 1 0
9. Дамлу Абдулсамед 1 0
Генчлербирлиги
# Игрок      
1. Сио Жованни 1 0
2. Полома Пьер-Ив 1 0
3. Анжело Диего 1 0
4. Да Мотта Роберт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Малатьяспор 16.67% (1) 33.33% (2) 0 33.33% (2) 0 16.67% (1)
 Генчлербирлиги 66.67% (2) 0 0 0 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Малатьяспор Последние 20 матчей: + = -
Коньяспор 1:1 Малатьяспор Малатьяспор 1:0 Антальяспор Трабзонспор 3:1 Малатьяспор Малатьяспор 1:1 Гёзтепе
Фатих Карагюмрюк 3:0 Малатьяспор Малатьяспор 0:1 Газишехир Газиантеп Ризеспор 3:0 Малатьяспор Малатьяспор 0:1 Бешикташ Сивасспор 0:1 Малатьяспор Малатьяспор 0:0 Генчлербирлиги Фенербахче 3:2 Малатьяспор Малатьяспор 2:1 Гёзтепе Малатьяспор 1:2 Касымпаша Кайсериспор 2:1 Малатьяспор Малатьяспор 1:3 Трабзонспор Малатьяспор 1:1 Коньяспор Денизлиспор 2:0 Малатьяспор Малатьяспор 1:2 Антальяспор Галатасарай 1:0 Малатьяспор Малатьяспор 0:1 Анкарагюджю
Генчлербирлиги Последние 20 матчей: + = -
Генчлербирлиги 1:2 Денизлиспор Бешикташ 0:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:0 Коньяспор Антальяспор 2:0 Генчлербирлиги
Генчлербирлиги 0:3 Бешикташ Сивасспор 2:0 Генчлербирлиги Гёзтепе 1:3 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Фенербахче Малатьяспор 0:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:2 Касымпаша Кайсериспор 2:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор Денизлиспор 1:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор Галатасарай 3:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Анкарагюджю Аланьяспор 0:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:2 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 3:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Газишехир Газиантеп

Последние игры между собой

Малатьяспор: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Генчлербирлиги: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Малатьяспор 0:0 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 3:3 Малатьяспор Суперлига Малатьяспор 4:1 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 0:1 Малатьяспор Суперлига
Генчлербирлиги 1:0 Малатьяспор Товарищеские матчи
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Кайя Семих бьет в цель!
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Йилдырым Мурат бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Malatya Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.14 7.00 28.00
1.06 10.00 95.00
2.07 3.42 3.55

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
8.20 1.07 6.90 1.09 2.85 1.42 2.33 1.61 1.93 1.88 4.75 1.18 1.33 3.05 2.40 4.05 1.08 6.60 1.28 3.60 1.01 13.50 1.04 10.00 1.04 10.00
9.10 1.07 7.50 1.09 3.05 1.39 2.31 1.63 1.74 2.21 1.36 3.20 1.26 3.94 1.10 7.30 1.08 8.20 1.01 16.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
2.55 1.50 1.77 2.05 1.30 3.50 1.08 6.50 1.80 2.00 1.10 6.80
2.72 1.46 1.78 2.02 1.36 3.12 1.11 6.80 1.07 8.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.39 1.57 1.58 2.30 1.20 4.20
3.45 1.31 2.34 1.60 1.57 2.40 1.21 4.40 1.15 5.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.97 1.82
Букмекер Да Нет
5.55 1.14
Букмекер Да Нет
3.60 1.25
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