Фенербахче
3:1
Второй тайм: 72'
Трабзонспор
0:1
23' ГолАфобе Беник
44' Желтая карточкаГуставо Диас
47' Желтая карточкаПелкас Димитрис
1:1
51' Гол в свои воротаАсан Серкан
2:1
55' ГолВаленсия Эннер
77
Генюл
Гёкхан
88
Эркин
Джанер
20
Густаво
Диас
90
Асан
Серкан
32
Ие
Эдгар
24
Флавио
II
79
Афобе
Беник
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Генюл ГёкханЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Эркин ДжанерЗащитник
- Полузащитник
-
20 Густаво ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Текин ХарунВратарь
-
37 Новак ФилипЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Беяз ОмерПолузащитник
-
29 Гюмюш СинанПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Адеми КемальПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Erol Bulut
- Основной состав
- Вратарь
-
90 Асан СерканЗащитник
-
32 Ие ЭдгарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Флавио IIПолузащитник
- Нападающий
-
79 Афобе БеникНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
47 Педру ЖоанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Кыналы СафаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
52 Пласа СтивенНападающий
-
Главный тренер: Eddie Newton
Ход матча
23'
0:1
44'
47'
51'
1:1
55'
72'
3:1
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
7 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соса Хосе
|2 (2)
|0.33
|2.
|Саматта Мбвана
|2
|0.33
|3.
|Генюл Гёкхан
|1
|0.17
|4.
|Азиз Сердар
|1
|0.17
|5.
|Пелкас Димитрис
|1
|0.17
|6.
|Тиссеран Марсель
|1
|0.17
|7.
|Эркин Джанер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Афобе Беник
|3
|0.5
|2.
|Кампи Гастон
|1
|0.17
|3.
|Нвакаеме Энтони
|1
|0.17
|4.
|Эмюр Абдулкадир
|1
|0.17
|5.
|Бэйкер Льюис
|0
|0
|6.
|Флавио II
|0
|0
|7.
|Тюркмен Хюсейин
|0
|0
|8.
|Педру Жоан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Густаво Диас
|3
|0
|2.
|Лемос Маурисио
|1
|1
|3.
|Эркин Джанер
|1
|0
|4.
|Соса Хосе
|1
|0
|5.
|Генюл Гёкхан
|1
|0
|6.
|Азиз Сердар
|1
|0
|7.
|Валенсия Эннер
|1
|0
|8.
|Пелкас Димитрис
|1
|0
|9.
|Тиссеран Марсель
|1
|0
|10.
|Гюмюш Синан
|1
|0
|11.
|Кадыоглу Ферди
|1
|0
|12.
|Байиндыр Алтай
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Флавио II
|2
|2
|2.
|Чорекчи Камил
|1
|0
|3.
|Бэйкер Льюис
|1
|0
|4.
|Кыналы Сафа
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фенербахче
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|Трабзонспор
|0
|20% (1)
|40% (2)
|0
|20% (1)
|20% (1)
Предыдущие игры
Фенербахче Последние 20 матчей: + = -Гёзтепе 2:3 Фенербахче Фенербахче 3:2 Истанбулспор Фенербахче 2:1 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 0:0 Фенербахче
Фенербахче 0:0 Хатайспор Ризеспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 1:0 Сивасспор Фенербахче 4:0 Антальяспор Фенербахче 1:1 Аланьяспор Фенербахче 2:2 Карагумрук Фенербахче 2:2 Фатих Карагюмрюк Фенербахче 4:0 Истанбулспор Фенербахче 3:1 Ризеспор Бешикташ 2:0 Фенербахче Фенербахче 1:2 Сивасспор Генчлербирлиги 1:1 Фенербахче Фенербахче 2:1 Гёзтепе Фенербахче 3:2 Малатьяспор Касымпаша 2:0 Фенербахче Фенербахче 1:3 Трабзонспор
Трабзонспор Последние 20 матчей: + = -Трабзонспор 0:2 Истанбул Башакшехир Эрзурумспор 2:1 Трабзонспор Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 3:1 Малатьяспор
Денизлиспор 0:0 Трабзонспор Трабзонспор 1:3 Бешикташ Ризеспор 3:4 Трабзонспор Самсунспор 2:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:0 Аланьяспор Кайсериспор 1:2 Трабзонспор Трабзонспор 3:4 Коньяспор Денизлиспор 2:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:2 Антальяспор Галатасарай 1:3 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Анкарагюджю Аланьяспор 2:2 Трабзонспор Фенербахче 1:3 Трабзонспор Гёзтепе 1:3 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Истанбул Башакшехир Малатьяспор 1:3 Трабзонспор
Последние игры между собой
Фенербахче: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Трабзонспор: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Фенербахче 1:1 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 2:1 Фенербахче Суперлига Трабзонспор 1:1 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:2 Трабзонспор Суперлига Фенербахче 1:1 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 0:3 Фенербахче Суперлига Трабзонспор 0:4 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:0 Трабзонспор Суперлига Фенербахче 0:0 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 0:0 Фенербахче Суперлига Фенербахче 0:0 Трабзонспор Суперлига Фенербахче 1:0 Трабзонспор Кубок Турции Трабзонспор 0:3 Фенербахче Суперлига Фенербахче 0:0 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 1:3 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:0 Трабзонспор Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 2
|16
|2.
|Фенербахче
|2:1 Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 5
|14
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|4.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|5.
|Касымпаша
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 3
|8
|6.
|Антальяспор
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|7.
|Малатьяспор
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 9
|8
|8.
|Сивасспор
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|9.
|Хатайспор
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 6
|7
|10.
|Эрзурумспор
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|11.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|12.
|Гёзтепе
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|10 - 7
|7
|13.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 9
|7
|14.
|Кайсериспор
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 8
|6
|15.
|Коньяспор
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 3
|6
|16.
|Ризеспор
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|17.
|Денизлиспор
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|18.
|Трабзонспор
|1:2 Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|19.
|Бешикташ
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|20.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|9.20
|1.05
|11.50
|1.02
|5.30
|1.15
|—
|—
|3.65
|1.25
|—
|—
|2.10
|1.72
|2.08
|1.75
|1.83
|1.97
|—
|—
|3.35
|1.31
|—
|—
|1.27
|3.60
|—
|—
|1.57
|2.40
|1.07
|7.20
|1.14
|5.55
|1.02
|13.00
|11.75
|1.00
|11.00
|1.01
|4.60
|1.18
|—
|—
|3.76
|1.27
|—
|—
|2.39
|1.64
|—
|—
|1.86
|1.94
|—
|—
|1.52
|2.46
|—
|—
|1.26
|3.54
|—
|—
|1.18
|4.15
|1.09
|6.95
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|5.67
|1.15
|2.58
|1.52
|3.97
|1.26
|2.52
|1.55
|2.02
|1.84
|1.76
|2.12
|1.49
|2.68
|1.52
|2.60
|3.24
|1.36
|2.68
|1.49
|2.12
|1.76
|1.68
|2.24
|1.48
|2.70
|—
|—
|1.11
|6.99
|—
|—