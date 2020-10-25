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Фенербахче
3:1
Второй тайм: 72'

Стадион:
Трабзонспор
0'
0:1
23' Гол
Афобе Беник
44' Желтая карточка
Густаво Диас
47' Желтая карточка
Пелкас Димитрис
1:1
51' Гол в свои ворота
Асан Серкан
2:1
55' Гол
Валенсия Эннер
3:1
72' Гол
 72'
1
Байиндыр
Алтай
77
Генюл
Гёкхан
3
Лемос
Маурисио
26
Тиссеран
Марсель
88
Эркин
Джанер
7
Туфан
Озан
20
Густаво
Диас
5
Соса
Хосе
13
Валенсия
Эннер
10
Саматта
Мбвана
14
Пелкас
Димитрис
1
Чакыр
Угурджан
90
Асан
Серкан
32
Ие
Эдгар
31
Vitor
Hugo
III2
3
Хавьер
Марлон
8
Бэйкер
Льюис
23
Чорекчи
Камил
24
Флавио
II
10
Эмюр
Абдулкадир
79
Афобе
Беник
9
Нвакаеме
Энтони
Фенербахче
4-3-3
Трабзонспор
4-3-3

Ход матча

23'
0:1
Афобе Беник
44'
Густаво Диас
 
46'
Сиссе Паписс
Соса Хосе
 
47'
Пелкас Димитрис
 
51'
Асан Серкан
1:1
55'
Валенсия Эннер
(Пелкас Димитрис)
2:1
71'
Яндаш Мерт Хакан
Пелкас Димитрис
 
71'
Новак Филип
Валенсия Эннер
 
72'
3:1

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соса Хосе 2 (2) 0.33
2. Саматта Мбвана 2 0.33
3. Генюл Гёкхан 1 0.17
4. Азиз Сердар 1 0.17
5. Пелкас Димитрис 1 0.17
6. Тиссеран Марсель 1 0.17
7. Эркин Джанер 0 0
Трабзонспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Афобе Беник 3 0.5
2. Кампи Гастон 1 0.17
3. Нвакаеме Энтони 1 0.17
4. Эмюр Абдулкадир 1 0.17
5. Бэйкер Льюис 0 0
6. Флавио II 0 0
7. Тюркмен Хюсейин 0 0
8. Педру Жоан 0 0

Карточки

Фенербахче
# Игрок      
1. Густаво Диас 3 0
2. Лемос Маурисио 1 1
3. Эркин Джанер 1 0
4. Соса Хосе 1 0
5. Генюл Гёкхан 1 0
6. Азиз Сердар 1 0
7. Валенсия Эннер 1 0
8. Пелкас Димитрис 1 0
9. Тиссеран Марсель 1 0
10. Гюмюш Синан 1 0
11. Кадыоглу Ферди 1 0
12. Байиндыр Алтай 1 0
Трабзонспор
# Игрок      
1. Флавио II 2 2
2. Чорекчи Камил 1 0
3. Бэйкер Льюис 1 0
4. Кыналы Сафа 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фенербахче 0 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2)
 Трабзонспор 0 20% (1) 40% (2) 0 20% (1) 20% (1)

Предыдущие игры

Фенербахче Последние 20 матчей: + = -
Гёзтепе 2:3 Фенербахче Фенербахче 3:2 Истанбулспор Фенербахче 2:1 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 0:0 Фенербахче
Фенербахче 0:0 Хатайспор Ризеспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 1:0 Сивасспор Фенербахче 4:0 Антальяспор Фенербахче 1:1 Аланьяспор Фенербахче 2:2 Карагумрук Фенербахче 2:2 Фатих Карагюмрюк Фенербахче 4:0 Истанбулспор Фенербахче 3:1 Ризеспор Бешикташ 2:0 Фенербахче Фенербахче 1:2 Сивасспор Генчлербирлиги 1:1 Фенербахче Фенербахче 2:1 Гёзтепе Фенербахче 3:2 Малатьяспор Касымпаша 2:0 Фенербахче Фенербахче 1:3 Трабзонспор
Трабзонспор Последние 20 матчей: + = -
Трабзонспор 0:2 Истанбул Башакшехир Эрзурумспор 2:1 Трабзонспор Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 3:1 Малатьяспор
Денизлиспор 0:0 Трабзонспор Трабзонспор 1:3 Бешикташ Ризеспор 3:4 Трабзонспор Самсунспор 2:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:0 Аланьяспор Кайсериспор 1:2 Трабзонспор Трабзонспор 3:4 Коньяспор Денизлиспор 2:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:2 Антальяспор Галатасарай 1:3 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Анкарагюджю Аланьяспор 2:2 Трабзонспор Фенербахче 1:3 Трабзонспор Гёзтепе 1:3 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Истанбул Башакшехир Малатьяспор 1:3 Трабзонспор

Последние игры между собой

Фенербахче: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Трабзонспор: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Фенербахче 1:3 Трабзонспор Кубок Трабзонспор 2:1 Фенербахче Кубок Трабзонспор 2:1 Фенербахче Суперлига Фенербахче 1:1 Трабзонспор Суперлига
Фенербахче 1:1 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 2:1 Фенербахче Суперлига Трабзонспор 1:1 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:2 Трабзонспор Суперлига Фенербахче 1:1 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 0:3 Фенербахче Суперлига Трабзонспор 0:4 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:0 Трабзонспор Суперлига Фенербахче 0:0 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 0:0 Фенербахче Суперлига Фенербахче 0:0 Трабзонспор Суперлига Фенербахче 1:0 Трабзонспор Кубок Турции Трабзонспор 0:3 Фенербахче Суперлига Фенербахче 0:0 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 1:3 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:0 Трабзонспор Суперлига
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Густаво Диас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Афобе Беник бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ulker Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Фенербахче
Ничья
Трабзонспор
3.80
5.55
4.75
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.80 3.00 2.15
1.22 5.55 18.00
1.70 4.00 4.75
1.24 5.20 20.27

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
9.20 1.05 11.50 1.02 5.30 1.15 3.65 1.25 2.10 1.72 2.08 1.75 1.83 1.97 3.35 1.31 1.27 3.60 1.57 2.40 1.07 7.20 1.14 5.55 1.02 13.00
11.75 1.00 11.00 1.01 4.60 1.18 3.76 1.27 2.39 1.64 1.86 1.94 1.52 2.46 1.26 3.54 1.18 4.15 1.09 6.95
5.67 1.15 2.58 1.52 3.97 1.26 2.52 1.55 2.02 1.84 1.76 2.12 1.49 2.68 1.52 2.60 3.24 1.36 2.68 1.49 2.12 1.76 1.68 2.24 1.48 2.70 1.11 6.99
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.15 1.70 2.28 1.63 1.50 2.55 1.19 4.40 1.05 9.50
3.45 1.31 2.34 1.60 1.59 2.36 1.23 4.20 1.15 5.40
1.95 1.91 1.60 2.39 1.26 3.95 1.68 2.25 1.25 4.03 1.13 6.27
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.98 1.77 1.48 2.55 1.29 3.35
4.95 1.18 3.52 1.30 1.95 1.85 1.46 2.72 1.29 3.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.33 3.25
Букмекер Да Нет
3.35 1.31
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
Где смотреть матч Фенербахче 3:1 Трабзонспор онлайн

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