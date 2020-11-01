Сельта
0:0
Первый тайм: 24'
Стадион: Балаидос
Реал Сосьедад
13
Рубен
Бланко
29
Фонтан
Хосе
14
Тапия
Ренато
27
Баэса
Мигель
10
Аспас
Яго
12
Муньос
Айхен
14
Гуриди
Хон
21
Сильва
Давид
- Основной состав
-
13 Рубен БланкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Фонтан ХосеЗащитник
- Полузащитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Баэса МигельНападающий
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Жунка ДавидЗащитник
-
18 Айду ДжозефЗащитник
-
15 Олаза ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мор ЭмреПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Roger Garcia
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Муньос АйхенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гуриди ХонПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Сильва ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Мойя МигельВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Нападающий
-
11 Янузай АднанНападающий
- Нападающий
-
25 Баутиста ХонНападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
29 Владение мячом, % 71
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аспас Яго
|3
|0.38
|2.
|Каррейра Серхио
|1
|0.13
|3.
|Денис Суарес
|0
|0
|4.
|Нолито Агудо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Оярсабаль Микель
|4 (3)
|0.5
|2.
|Порту Кристиан
|4
|0.5
|3.
|Лопес Роберто III
|2
|0.25
|4.
|Янузай Аднан
|2 (1)
|0.25
|5.
|Мерино Микель
|1
|0.13
|6.
|Исак Александр
|1
|0.13
|7.
|Сильва Давид
|0
|0
|8.
|Горосабел Андони
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мурильо Джейсон
|3
|0
|2.
|Тапия Ренато
|3
|0
|3.
|Пейнадо Франсиско
|3
|0
|4.
|Аспас Яго
|2
|0
|5.
|Йокушлу Окай
|2
|0
|6.
|Нолито Агудо
|2
|0
|7.
|Олаза Лукас
|2
|0
|8.
|Родригес Мигель
|1
|0
|9.
|Мальо Уго
|1
|0
|10.
|Араухо Нестор
|1
|0
|11.
|Жунка Давид
|1
|0
|12.
|Айду Джозеф
|1
|0
|13.
|Мор Эмре
|1
|0
|14.
|Вильяр Иван
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сильва Давид
|2
|0
|2.
|Ариц Элустондо
|2
|0
|3.
|Горосабел Андони
|1
|0
|4.
|Мерино Микель
|1
|0
|5.
|Исак Александр
|1
|0
|6.
|Оярсабаль Микель
|1
|0
|7.
|Муньос Айхен
|1
|0
|8.
|Барренечеа Андер
|1
|0
|9.
|Субименди Мартин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сельта
|25% (1)
|0
|25% (1)
|50% (2)
|0
|0
|Реал Сосьедад
|0
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|35.71% (5)
Предыдущие игры
Сельта Последние 20 матчей: + = -Леванте 1:1 Сельта Сельта 0:2 Атлетико М Осасуна 2:0 Сельта Сельта 0:3 Барселона
Вальядолид 1:1 Сельта Сельта 2:1 Валенсия Эйбар 0:0 Сельта Сельта 1:1 Спортинг Хихон Сельта 2:0 Луго Эспаньол 0:0 Сельта Сельта 2:3 Леванте Осасуна 2:1 Сельта Сельта 1:1 Атлетико М Сельта 1:1 Бетис Мальорка 5:1 Сельта Сельта 2:2 Барселона Реал Сосьедад 0:1 Сельта Сельта 6:0 Алавес Вальядолид 0:0 Сельта Сельта 0:1 Вильярреал
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: + = -Реал Сосьедад 0:1 Наполи Реал Сосьедад 4:1 Уэска Риека 0:1 Реал Сосьедад Бетис 0:3 Реал Сосьедад
Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Эльче 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Реал Сосьедад 2:2 Алавес Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Уэска Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Севилья Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:3 Гранада Леванте 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол Хетафе 2:1 Реал Сосьедад
Последние игры между собой
Сельта: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Реал Сосьедад: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Реал Сосьедад 2:1 Сельта Примера Сельта 1:1 Реал Сосьедад Кубок Короля Реал Сосьедад 1:2 Сельта Примера Сельта 2:3 Реал Сосьедад Примера Сельта 2:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:0 Сельта Примера Сельта 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:3 Сельта Примера Реал Сосьедад 1:1 Сельта Примера Сельта 2:2 Реал Сосьедад Примера Сельта 2:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 4:3 Сельта Примера Сельта 1:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:1 Сельта Примера Реал Сосьедад 2:0 Сельта Сегунда Сельта 0:1 Реал Сосьедад Сегунда
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 5
|16
|2.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 3
|15
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 2
|14
|4.
|Кадис
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|5.
|Гранада
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 8
|13
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 8
|12
|7.
|Бетис
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|10 - 12
|12
|8.
|Хетафе
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 4
|10
|9.
|Эльче
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|10.
|Осасуна
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 7
|9
|12.
|Барселона
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 6
|8
|13.
|Алавес
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 9
|8
|14.
|Эйбар
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 8
|8
|15.
|Севилья
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|16.
|Валенсия
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|17.
|Сельта
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|4 - 10
|7
|18.
|Уэска
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|6 - 14
|5
|19.
|Леванте
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|20.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сельта» – «Реал Сосьедад» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сельта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реал Сосьедад» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сельта» – «Реал Сосьедад», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|6.20
|1.11
|6.80
|1.11
|—
|—
|2.45
|1.55
|—
|—
|2.33
|1.66
|1.92
|1.94
|1.48
|2.63
|—
|—
|1.32
|3.45
|1.16
|5.10
|1.07
|6.90
|1.04
|10.00
|1.01
|14.50
|
|7.50
|1.05
|6.40
|1.09
|—
|—
|2.90
|1.37
|—
|—
|2.22
|1.66
|—
|—
|1.75
|2.35
|—
|—
|1.31
|3.32
|1.22
|4.20
|1.08
|7.20
|1.05
|7.70
|1.01
|16.75
|
|5.84
|1.15
|—
|—
|2.89
|1.45
|2.30
|1.67
|2.01
|1.88
|1.69
|2.26
|1.51
|2.66
|1.41
|3.06
|1.53
|2.65
|—
|—
|1.25
|4.34
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Сельта 0:0 Реал Сосьедад
Исход игры
Сельта
18.1% (28)
Ничья
26.5% (41)
Реал Сосьедад
55.5% (86)
Тотал 2.5
Больше
43.42% (66)
Меньше
56.58% (86)
Обе команды забьют
Да
65.13% (99)
Нет
34.87% (53)
Популярный счёт
1:2 Реал Сосьедад
28.4% (44)
1:1 Ничья
21.9% (34)
0:1 Реал Сосьедад
15.5% (24)
0:2 Реал Сосьедад
9.7% (15)
2:1 Сельта
9.7% (15)
1:0 Сельта
4.5% (7)
2:2 Ничья
2.6% (4)
2:0 Сельта
2.6% (4)
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